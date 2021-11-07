Конечно же, такой результат не устраивает "Наполи". "Адзурри" нужно побеждать, ведь потеря очков может слишком дорого стоит команде в борьбе с "Миланом".

ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ДИ ЛОРЕНЦО! 1:1! Увязла игра в штрафной "Вероны". Мяч пришел к Ди Лоренцо, который из-под защитника пробивает в дальний угол, реализуя свой шанс у ворот противника!

Интереснейший матч мы наблюдаем с вами, друзья. По голу уже противники забили. Думаю, что впереди нас с вами ждет немалое количество голевых и опасных моментов.

Капрари выполнял передачу с левого фланга на дальнюю штангу - до снаряда никто из партнеров не добрался. Отбиваются неаполитанцы.

Бодро в чемпионате Италии стартовали футболисты "Наполи". В своей истории "адзурри" еще так не начинали. Но в этом сезоне "Наполи" необычайно хорош.

16' МОМЕНТ! Зелиньски получил мяч от Осимхена, после чего отдал пас в центр, откуда Инсинье, будучи в 13-ти метрах от ворот, направил сферу выше цели!

15' Все великолепно сделали гости, которые смогли открыть счет в матче. Что ж, посмотрим, чем ответят неаполитанцы. У них пока в атаке ровным счетом ничего не получается.

14' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! СИМЕОНЕ! 0:1!

Открывает счет в этой встрече "Верона". Барак разобрался с Руем на правом фланге, после чего выполнил передачу на Симеоне, который в подкате переправил сферу в сетку! Изумительный гол!

13' Капрари в первом случае пробивал, кстати говоря, и Оспина себя настоящим молодцом проявил, сумев выручить свой коллектив в невероятно сложном эпизоде.

12' Немного успокоились у нас страсти на поле, но два подряд удара веронцев расшевелили оборону "Наполи". Не забивают "мастиффы" из убойных позиций.

10' Спокойно веронцы отбились от наступления соперника, но мяч продолжает оставаться у "Наполи". "Адзурри" активно перекатывают сферу с фланга на фланг, держа оборону соперника в напряжении.

9' Осимхен простреливал мяч в штрафную соперника, но попал в ногу защитнику "Вероны". Заработали, таким образом, гости первый свой угловой в матче.

8' Спалетти очень активен на старте, и это понятно. Команде нужна в этой встрече победа. Чуть позже главный преследователь "Наполи" начнет свою игру в чемпионате страны, и, вполне вероятно, потеряет там турнирные баллы.

7' Нарушил правила сейчас в атаке Осимхен, который буквально повалил соперника на газон. Желтой карточки за свои деяния игрок "Наполи" не увидел.

5' Оба наставника с первых минут расположились у кромки поля. Стараются они что-либо подсказать своим подопечным, но пока игра не шибко активной получается.

4' Запели болельщики. На первый минутах встречи они ведут себя очень активно и гонят своих любимцев вперед. "Адзурри", к слову, пока только с мячом в центре поля.

3' Попытались первый удар по воротам нанести игроки "Наполи", но выстрел с линии штрафной пришелся прямиком в одного из защитников.

2' Футболисты "Наполи" вышли сегодня на поле в синих цветах, в то время, как игроки "Вероны" предстали в белом обмундировании. Ворота хозяев в первом тайме слева по ТВ-картинке, а рамка гостей - справа.