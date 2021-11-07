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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Наполи
1:1
Первый тайм: 23'

Стадион:
Верона
25
Оспина
Давид
22
Ди
Лоренцо
Джованни
13
Ррахмани
Амир
5
Жуан
Жезус
6
Руй
Мариу
99
Замбо-Ангисса
Андре-Франк
8
Фабиан
Руис
21
Политано
Маттео
20
Зелиньски
Пётр
24
Инсинье
Лоренцо
9
Осимхен
Виктор
96
Монтипо
Лоренцо
27
Давидович
Павел
21
Гюнтер
Корай
17
Чеккерини
Федерико
5
Фараони
Марко
61
Тамез
Адриен
4
Велозу
Мигель
16
Казале
Николо
7
Барак
Антонин
10
Капрари
Джанлука
99
Симеоне
Джованни
Наполи
4-2-3-1
Верона
3-4-2-1

Ход матча

13'
0:1
Симеоне Джованни
(Барак Антонин)
18'
Ди Лоренцо Джованни
(Фабиан Руис)
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

История личных встреч

Наполи
Верона

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

81.8%
9.1%
9.1%
9 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

13 матчей

76.9%
7.7%
15.4%
10 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

69.2%
15.4%
15.4%
9 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

СA
1:1
СA
3:1
СA
0:2
СA
2:0
СA
2:0
СA
1:3
СA
3:0
К
3:0
СA
0:2
СA
2:0
СA
6:2
СA
5:1
СA
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осимхен Виктор 5 0.42
Инсинье Лоренцо 4 (4) 0.33
Фабиан Руис 3 0.25
Зелиньски Пётр 2 0.17
Лосано Ирвинг 2 0.17
Кулибали Калиду 2 0.17
Ррахмани Амир 2 0.17
Политано Маттео 1 0.08
Элмас Эльиф 1 0.08
Петанья Андреа 1 0.08
Руй Мариу 0 0
Верона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Симеоне Джованни 8 0.67
Барак Антонин 4 (3) 0.33
Капрари Джанлука 3 0.25
Калинич Никола 3 0.25
Фараони Марко 2 0.17
Дзакканьи Маттиа 2 (1) 0.17
Илич Иван 1 0.08
Бесса Даниэль 1 0.08
Велозу Мигель 0 0
Лазович Дарко 0 0
Казале Николо 0 0

Карточки

Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руй Мариу 4 0
Замбо-Ангисса Андре-Франк 4 0
Кулибали Калиду 1 1
Осимхен Виктор 1 1
Элмас Эльиф 2 0
Лучано Спаллетти 0 1
Мертенс Дрис 1 0
Манолас Костас 1 0
Фабиан Руис 1 0
Демме Диего 1 0
Ди Лоренцо Джованни 1 0
Политано Маттео 1 0
Лосано Ирвинг 1 0
Верона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Велозу Мигель 3 1
Фараони Марко 3 0
Чеккерини Федерико 3 0
Казале Николо 3 0
Калинич Никола 2 0
Давидович Павел 2 0
Барак Антонин 2 0
Гюнтер Корай 2 0
Маньяни Джанджакомо 2 0
Илич Иван 2 0
Лазович Дарко 1 0
Ди Кармине Самуэль 1 0
Тамез Адриен 1 0
Капрари Джанлука 1 0
Хонгла Мартин 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
9
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
1
10%
3
33%
1-15
1
10%
2
22%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
1
11%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
2
20%
3
33%
76-90

Пропущено

1
9
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 5
1
100%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
6
67%
76-90

Забито

13
17
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
1
8%
5
29%
29%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
4
31%
2
12%
31-45
4
31%
3
18%
46-60
1
8%
4
24%
61-75
2
15%
2
12%
76-90

Пропущено

2
9
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
4
44%
76-90

Забито

23
26
9 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 7
1 Не забивали 1
2
9%
8
31%
1-15
2
9%
3
12%
16-30
5
22%
2
8%
31-45
6
26%
4
15%
46-60
4
17%
4
15%
61-75
4
17%
5
19%
76-90

Пропущено

3
18
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 14
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 10
1
33%
1
6%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
0
0%
4
22%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
10
56%
76-90

Результаты последних матчей

Наполи
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Легия - Наполи 1:4 Салернитана - Наполи 0:1 Наполи - Болонья 3:0 Рома - Наполи 0:0
Наполи - Легия 3:0 Наполи - Торино 1:0 Фиорентина - Наполи 1:2 Наполи - Спартак Москва 2:3 Наполи - Кальяри 2:0 Сампдория - Наполи 0:4 Удинезе - Наполи 0:4 Лестер - Наполи 2:2 Наполи - Ювентус 2:1 Наполи - Беневенто 1:5 Дженоа - Наполи 1:2 Наполи - Венеция 2:0 Асколи - Наполи 1:2 Висла Краков - Наполи 1:2 Бавария - Наполи 0:3 Наполи - Про Верчелли 1:0
Верона
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Верона - Ювентус 2:1 Удинезе - Верона 1:1 Верона - Лацио 4:1 Милан - Верона 3:2
Верона - Специя 4:0 Дженоа - Верона 3:3 Салернитана - Верона 2:2 Верона - Рома 3:2 Болонья - Верона 1:0 Верона - Интер Милан 1:3 Верона - Сассуоло 2:3 Верона - Катанзаро 3:0 Сампдория - Верона 1:0 Верона - Модена 3:2 Виртус Верона - Верона 0:0 Верона - Реал Виченца 5:0 Наполи - Верона 1:1 Верона - Болонья 2:2 Кротоне - Верона 2:1 Верона - Торино 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи 1:1 Заявка 12 10 2 0 24 - 4 32
2. Милан Заявка 11 10 1 0 25 - 10 31
3. Интер Милан Заявка 11 7 3 1 28 - 12 24
4. Аталанта Заявка 12 6 4 2 22 - 15 22
5. Лацио 0:0 Заявка 12 5 4 3 22 - 19 19
6. Рома Заявка 12 6 1 5 21 - 15 19
7. Ювентус Заявка 12 5 3 4 16 - 15 18
8. Фиорентина Заявка 12 6 0 6 16 - 14 18
9. Болонья Заявка 12 5 3 4 19 - 23 18
10. Эмполи Заявка 12 5 1 6 18 - 23 16
11. Верона 1:1 Заявка 12 4 4 4 25 - 21 16
12. Торино Заявка 12 4 2 6 15 - 12 14
13. Удинезе Заявка 12 3 5 4 15 - 18 14
14. Сассуоло Заявка 12 4 2 6 17 - 18 14
15. Венеция Заявка 12 3 3 6 11 - 19 12
16. Специя Заявка 12 3 2 7 13 - 26 11
17. Сампдория Заявка 12 2 3 7 15 - 25 9
18. Дженоа Заявка 12 1 6 5 17 - 24 9
19. Салернитана 0:0 Заявка 12 2 2 8 10 - 23 8
20. Кальяри Заявка 12 1 3 8 13 - 26 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи 1:1 Заявка 6 5 1 0 11 - 2 16
2. Милан Заявка 5 5 0 0 12 - 3 15
3. Лацио 0:0 Заявка 6 4 2 0 15 - 6 14
4. Болонья Заявка 6 4 1 1 13 - 8 13
5. Рома Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
6. Верона 1:1 Заявка 6 4 0 2 16 - 10 12
7. Интер Милан Заявка 5 3 2 0 15 - 4 11
8. Ювентус Заявка 6 3 1 2 7 - 6 10
9. Торино Заявка 6 3 1 2 12 - 6 10
10. Фиорентина Заявка 5 3 0 2 10 - 6 9
11. Удинезе Заявка 7 2 3 2 10 - 11 9
12. Сассуоло Заявка 6 2 1 3 6 - 6 7
13. Специя Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
14. Венеция Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
15. Аталанта Заявка 6 1 3 2 8 - 9 6
16. Кальяри Заявка 7 1 2 4 10 - 13 5
17. Сампдория Заявка 7 1 2 4 9 - 16 5
18. Эмполи Заявка 7 1 1 5 9 - 18 4
19. Салернитана 0:0 Заявка 6 1 1 4 5 - 12 4
20. Дженоа Заявка 5 0 3 2 7 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи 1:1 Заявка 6 5 1 0 13 - 2 16
2. Милан Заявка 6 5 1 0 13 - 7 16
3. Аталанта Заявка 6 5 1 0 14 - 6 16
4. Интер Милан Заявка 6 4 1 1 13 - 8 13
5. Эмполи Заявка 5 4 0 1 9 - 5 12
6. Фиорентина Заявка 7 3 0 4 6 - 8 9
7. Ювентус Заявка 6 2 2 2 9 - 9 8
8. Сассуоло Заявка 6 2 1 3 11 - 12 7
9. Рома Заявка 6 2 0 4 12 - 11 6
10. Дженоа Заявка 7 1 3 3 10 - 15 6
11. Болонья Заявка 6 1 2 3 6 - 15 5
12. Удинезе Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
13. Лацио 0:0 Заявка 6 1 2 3 7 - 13 5
14. Венеция Заявка 7 1 2 4 4 - 12 5
15. Торино Заявка 6 1 1 4 3 - 6 4
16. Сампдория Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
17. Верона 1:1 Заявка 6 0 4 2 9 - 11 4
18. Специя Заявка 6 1 1 4 6 - 18 4
19. Салернитана 0:0 Заявка 6 1 1 4 5 - 11 4
20. Кальяри Заявка 5 0 1 4 3 - 13 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Первый тайм
  • 22'
    Бодро в чемпионате Италии стартовали футболисты "Наполи". В своей истории "адзурри" еще так не начинали. Но в этом сезоне "Наполи" необычайно хорош.
  • 21'
    Капрари выполнял передачу с левого фланга на дальнюю штангу - до снаряда никто из партнеров не добрался. Отбиваются неаполитанцы.
  • 20'
    Интереснейший матч мы наблюдаем с вами, друзья. По голу уже противники забили. Думаю, что впереди нас с вами ждет немалое количество голевых и опасных моментов.
  • Описание гола
    19'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ДИ ЛОРЕНЦО! 1:1!
    Увязла игра в штрафной "Вероны". Мяч пришел к Ди Лоренцо, который из-под защитника пробивает в дальний угол, реализуя свой шанс у ворот противника!
  • 17'
    Конечно же, такой результат не устраивает "Наполи". "Адзурри" нужно побеждать, ведь потеря очков может слишком дорого стоит команде в борьбе с "Миланом".
  • Опасный момент
    16'
    МОМЕНТ! Зелиньски получил мяч от Осимхена, после чего отдал пас в центр, откуда Инсинье, будучи в 13-ти метрах от ворот, направил сферу выше цели!
  • 15'
    Все великолепно сделали гости, которые смогли открыть счет в матче. Что ж, посмотрим, чем ответят неаполитанцы. У них пока в атаке ровным счетом ничего не получается.
  • Описание гола
    14'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! СИМЕОНЕ! 0:1!
    Открывает счет в этой встрече "Верона". Барак разобрался с Руем на правом фланге, после чего выполнил передачу на Симеоне, который в подкате переправил сферу в сетку! Изумительный гол!
  • 13'
    Капрари в первом случае пробивал, кстати говоря, и Оспина себя настоящим молодцом проявил, сумев выручить свой коллектив в невероятно сложном эпизоде.
  • Опасный момент
    12'
    Немного успокоились у нас страсти на поле, но два подряд удара веронцев расшевелили оборону "Наполи". Не забивают "мастиффы" из убойных позиций.
  • 10'
    Спокойно веронцы отбились от наступления соперника, но мяч продолжает оставаться у "Наполи". "Адзурри" активно перекатывают сферу с фланга на фланг, держа оборону соперника в напряжении.
  • Угловой
    9'
    Осимхен простреливал мяч в штрафную соперника, но попал в ногу защитнику "Вероны". Заработали, таким образом, гости первый свой угловой в матче.
  • 8'
    Спалетти очень активен на старте, и это понятно. Команде нужна в этой встрече победа. Чуть позже главный преследователь "Наполи" начнет свою игру в чемпионате страны, и, вполне вероятно, потеряет там турнирные баллы.
  • Фол, нарушение
    7'
    Нарушил правила сейчас в атаке Осимхен, который буквально повалил соперника на газон. Желтой карточки за свои деяния игрок "Наполи" не увидел.
  • 5'
    Оба наставника с первых минут расположились у кромки поля. Стараются они что-либо подсказать своим подопечным, но пока игра не шибко активной получается.
  • 4'
    Запели болельщики. На первый минутах встречи они ведут себя очень активно и гонят своих любимцев вперед. "Адзурри", к слову, пока только с мячом в центре поля.
  • 3'
    Попытались первый удар по воротам нанести игроки "Наполи", но выстрел с линии штрафной пришелся прямиком в одного из защитников.
  • 2'
    Футболисты "Наполи" вышли сегодня на поле в синих цветах, в то время, как игроки "Вероны" предстали в белом обмундировании. Ворота хозяев в первом тайме слева по ТВ-картинке, а рамка гостей - справа.
  • Первый тайм начался
    1'
    Слегка запоздали с началом встречи у нас команды. Долго выходили на поле, долго выстраивались. В связи с этим встреча стартовала на 5 минут позже. Наша же игра тем временем стартовала! Удачи соперникам, поехали!
  • До матча
  • Судья
    Представим вашему вниманию бригаду арбитров:
    Главный судья: Джованни Айрольди (Мольфетта, Италия);
    Ассистент: Даниэле Биндони (Италия);
    Ассистент: Пьетро Дей Джудичи (Италия);
    Резервный: Маттео Марченаро (Италия).
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к итальянскому футболу. В рамках очередного поединка 12-го тура Серии А сойдутся лицом к лицу игроки «Наполи» и «Вероны». Встреча состоится в Неаполе, на стадионе «Сан-Паоло».

    Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на матч, дамы и господа!
    • Прогнозы 133
    Наполи 97.7% (130)
    X 2.3% (3)
    Верона 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Наполи
    Ничья
    Верона
    1.57
    4.98
    8.80
    Все Коэффициенты
    Новости
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Diego Armando Maradona. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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Где смотреть матч Наполи 1:1 Верона онлайн


Прогнозы на матч Наполи 1:1 Верона

Исход игры
Наполи
97.8% (133)
Ничья
2.2% (3)
Верона
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
47.73% (63)
Меньше
52.27% (69)
Обе команды забьют
Да
44.7% (59)
Нет
55.3% (73)
Популярный счёт
2:0 Наполи
42.6% (58)
2:1 Наполи
29.4% (40)
3:1 Наполи
8.8% (12)
1:0 Наполи
5.9% (8)
3:0 Наполи
4.4% (6)
1:1 Ничья
2.2% (3)
3:2 Наполи
2.2% (3)
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