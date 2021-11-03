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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Наполи
 
Позже

Стадион:
Верона

История личных встреч

Наполи
Верона

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

81.8%
9.1%
9.1%
9 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

13 матчей

76.9%
7.7%
15.4%
10 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

69.2%
15.4%
15.4%
9 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

СA
1:1
СA
3:1
СA
0:2
СA
2:0
СA
2:0
СA
1:3
СA
3:0
К
3:0
СA
0:2
СA
2:0
СA
6:2
СA
5:1
СA
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осимхен Виктор 5 0.45
Инсинье Лоренцо 4 (4) 0.36
Фабиан Руис 3 0.27
Зелиньски Пётр 2 0.18
Лосано Ирвинг 2 0.18
Кулибали Калиду 2 0.18
Ррахмани Амир 2 0.18
Политано Маттео 1 0.09
Элмас Эльиф 1 0.09
Петанья Андреа 1 0.09
Руй Мариу 0 0
Верона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Симеоне Джованни 8 0.73
Барак Антонин 4 (3) 0.36
Капрари Джанлука 3 0.27
Калинич Никола 3 0.27
Фараони Марко 2 0.18
Дзакканьи Маттиа 2 (1) 0.18
Илич Иван 1 0.09
Бесса Даниэль 1 0.09
Велозу Мигель 0 0
Лазович Дарко 0 0
Казале Николо 0 0

Карточки

Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руй Мариу 4 0
Замбо-Ангисса Андре-Франк 4 0
Кулибали Калиду 1 1
Осимхен Виктор 1 1
Элмас Эльиф 2 0
Лучано Спаллетти 0 1
Мертенс Дрис 1 0
Манолас Костас 1 0
Фабиан Руис 1 0
Демме Диего 1 0
Ди Лоренцо Джованни 1 0
Политано Маттео 1 0
Лосано Ирвинг 1 0
Верона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Велозу Мигель 3 1
Фараони Марко 3 0
Чеккерини Федерико 3 0
Казале Николо 3 0
Калинич Никола 2 0
Давидович Павел 2 0
Барак Антонин 2 0
Гюнтер Корай 2 0
Маньяни Джанджакомо 2 0
Илич Иван 2 0
Лазович Дарко 1 0
Ди Кармине Самуэль 1 0
Тамез Адриен 1 0
Капрари Джанлука 1 0
Хонгла Мартин 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
9
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
1
10%
3
33%
1-15
1
10%
2
22%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
1
11%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
2
20%
3
33%
76-90

Пропущено

1
9
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 5
1
100%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
6
67%
76-90

Забито

13
17
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
1
8%
5
29%
29%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
4
31%
2
12%
31-45
4
31%
3
18%
46-60
1
8%
4
24%
61-75
2
15%
2
12%
76-90

Пропущено

2
9
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
4
44%
76-90

Забито

23
26
9 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 7
1 Не забивали 1
2
9%
8
31%
1-15
2
9%
3
12%
16-30
5
22%
2
8%
31-45
6
26%
4
15%
46-60
4
17%
4
15%
61-75
4
17%
5
19%
76-90

Пропущено

3
18
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 14
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 10
1
33%
1
6%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
0
0%
4
22%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
10
56%
76-90

Результаты последних матчей

Наполи
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Легия - Наполи 1:4 Салернитана - Наполи 0:1 Наполи - Болонья 3:0 Рома - Наполи 0:0
Наполи - Легия 3:0 Наполи - Торино 1:0 Фиорентина - Наполи 1:2 Наполи - Спартак Москва 2:3 Наполи - Кальяри 2:0 Сампдория - Наполи 0:4 Удинезе - Наполи 0:4 Лестер - Наполи 2:2 Наполи - Ювентус 2:1 Наполи - Беневенто 1:5 Дженоа - Наполи 1:2 Наполи - Венеция 2:0 Асколи - Наполи 1:2 Висла Краков - Наполи 1:2 Бавария - Наполи 0:3 Наполи - Про Верчелли 1:0
Верона
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Верона - Ювентус 2:1 Удинезе - Верона 1:1 Верона - Лацио 4:1 Милан - Верона 3:2
Верона - Специя 4:0 Дженоа - Верона 3:3 Салернитана - Верона 2:2 Верона - Рома 3:2 Болонья - Верона 1:0 Верона - Интер Милан 1:3 Верона - Сассуоло 2:3 Верона - Катанзаро 3:0 Сампдория - Верона 1:0 Верона - Модена 3:2 Виртус Верона - Верона 0:0 Верона - Реал Виченца 5:0 Наполи - Верона 1:1 Верона - Болонья 2:2 Кротоне - Верона 2:1 Верона - Торино 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 11 10 1 0 23 - 3 31
2. Милан Заявка 11 10 1 0 25 - 10 31
3. Интер Милан Заявка 11 7 3 1 28 - 12 24
4. Рома Заявка 11 6 1 4 19 - 12 19
5. Аталанта Заявка 11 5 4 2 20 - 14 19
6. Лацио Заявка 11 5 3 3 22 - 19 18
7. Фиорентина Заявка 11 6 0 5 16 - 13 18
8. Эмполи Заявка 11 5 0 6 16 - 21 15
9. Ювентус Заявка 11 4 3 4 15 - 15 15
10. Болонья Заявка 11 4 3 4 17 - 22 15
11. Верона Заявка 11 4 3 4 24 - 20 15
12. Торино Заявка 11 4 2 5 15 - 11 14
13. Сассуоло Заявка 11 4 2 5 15 - 15 14
14. Удинезе Заявка 11 2 5 4 12 - 16 11
15. Сампдория Заявка 11 2 3 6 14 - 23 9
16. Венеция Заявка 11 2 3 6 8 - 17 9
17. Дженоа Заявка 11 1 5 5 15 - 22 8
18. Специя Заявка 11 2 2 7 12 - 26 8
19. Салернитана Заявка 11 2 1 8 10 - 23 7
20. Кальяри Заявка 11 1 3 7 12 - 24 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 5 5 0 0 10 - 1 15
2. Милан Заявка 5 5 0 0 12 - 3 15
3. Рома Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
4. Болонья Заявка 6 4 1 1 13 - 8 13
5. Лацио Заявка 5 4 1 0 15 - 6 13
6. Верона Заявка 6 4 0 2 16 - 10 12
7. Интер Милан Заявка 5 3 2 0 15 - 4 11
8. Торино Заявка 6 3 1 2 12 - 6 10
9. Фиорентина Заявка 5 3 0 2 10 - 6 9
10. Сассуоло Заявка 6 2 1 3 6 - 6 7
11. Ювентус Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
12. Удинезе Заявка 6 1 3 2 7 - 9 6
13. Аталанта Заявка 6 1 3 2 8 - 9 6
14. Кальяри Заявка 6 1 2 3 9 - 11 5
15. Сампдория Заявка 6 1 2 3 8 - 14 5
16. Специя Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
17. Салернитана Заявка 6 1 1 4 5 - 12 4
18. Венеция Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
19. Дженоа Заявка 5 0 3 2 7 - 9 3
20. Эмполи Заявка 6 1 0 5 7 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 6 5 1 0 13 - 2 16
2. Милан Заявка 6 5 1 0 13 - 7 16
3. Аталанта Заявка 5 4 1 0 12 - 5 13
4. Интер Милан Заявка 6 4 1 1 13 - 8 13
5. Эмполи Заявка 5 4 0 1 9 - 5 12
6. Фиорентина Заявка 6 3 0 3 6 - 7 9
7. Ювентус Заявка 6 2 2 2 9 - 9 8
8. Сассуоло Заявка 5 2 1 2 9 - 9 7
9. Рома Заявка 5 2 0 3 10 - 8 6
10. Удинезе Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
11. Дженоа Заявка 6 1 2 3 8 - 13 5
12. Лацио Заявка 6 1 2 3 7 - 13 5
13. Венеция Заявка 7 1 2 4 4 - 12 5
14. Торино Заявка 5 1 1 3 3 - 5 4
15. Сампдория Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
16. Специя Заявка 6 1 1 4 6 - 18 4
17. Верона Заявка 5 0 3 2 8 - 10 3
18. Салернитана Заявка 5 1 0 4 5 - 11 3
19. Болонья Заявка 5 0 2 3 4 - 14 2
20. Кальяри Заявка 5 0 1 4 3 - 13 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Наполи - Верона от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 ноября 2021, осталось 2 дня 12 часов 47 минут.

    Главный судья: Giovanni Ayroldi

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    • Прогнозы 40
    Наполи 100% (40)
    X 0% (0)
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    Наполи
    Ничья
    Верона
    1.42
    5.20
    9.00
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    Прогнозы на матч Наполи - Верона

    Исход игры
    Наполи
    100% (40)
    Ничья
    0% (0)
    Верона
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.5% (17)
    Меньше
    57.5% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    35% (14)
    Нет
    65% (26)
    Популярный счёт
    2:0 Наполи
    47.5% (19)
    2:1 Наполи
    22.5% (9)
    1:0 Наполи
    10% (4)
    3:0 Наполи
    7.5% (3)
    3:1 Наполи
    7.5% (3)
    3:2 Наполи
    5% (2)
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