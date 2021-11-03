Италия: Серия A 2021-2022
Позже
Стадион: Диего Армандо Марадона
История личных встреч
Наполи
Верона
11 матчей
90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
81.8%
9.1%
9.1%
9 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
13 матчей
76.9%
7.7%
15.4%
10 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
69.2%
15.4%
15.4%
9 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Наполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Осимхен Виктор
|5
|0.45
|Инсинье Лоренцо
|4 (4)
|0.36
|Фабиан Руис
|3
|0.27
|Зелиньски Пётр
|2
|0.18
|Лосано Ирвинг
|2
|0.18
|Кулибали Калиду
|2
|0.18
|Ррахмани Амир
|2
|0.18
|Политано Маттео
|1
|0.09
|Элмас Эльиф
|1
|0.09
|Петанья Андреа
|1
|0.09
|Руй Мариу
|0
|0
Верона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Симеоне Джованни
|8
|0.73
|Барак Антонин
|4 (3)
|0.36
|Капрари Джанлука
|3
|0.27
|Калинич Никола
|3
|0.27
|Фараони Марко
|2
|0.18
|Дзакканьи Маттиа
|2 (1)
|0.18
|Илич Иван
|1
|0.09
|Бесса Даниэль
|1
|0.09
|Велозу Мигель
|0
|0
|Лазович Дарко
|0
|0
|Казале Николо
|0
|0
Карточки
Наполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Руй Мариу
|4
|0
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|4
|0
|Кулибали Калиду
|1
|1
|Осимхен Виктор
|1
|1
|Элмас Эльиф
|2
|0
|Лучано Спаллетти
|0
|1
|Мертенс Дрис
|1
|0
|Манолас Костас
|1
|0
|Фабиан Руис
|1
|0
|Демме Диего
|1
|0
|Ди Лоренцо Джованни
|1
|0
|Политано Маттео
|1
|0
|Лосано Ирвинг
|1
|0
Верона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Велозу Мигель
|3
|1
|Фараони Марко
|3
|0
|Чеккерини Федерико
|3
|0
|Казале Николо
|3
|0
|Калинич Никола
|2
|0
|Давидович Павел
|2
|0
|Барак Антонин
|2
|0
|Гюнтер Корай
|2
|0
|Маньяни Джанджакомо
|2
|0
|Илич Иван
|2
|0
|Лазович Дарко
|1
|0
|Ди Кармине Самуэль
|1
|0
|Тамез Адриен
|1
|0
|Капрари Джанлука
|1
|0
|Хонгла Мартин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
9
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
1
10%
3
33%
1-15
1
10%
2
22%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
1
11%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
2
20%
3
33%
76-90
Пропущено
1
9
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 5
1
100%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
6
67%
76-90
Забито
13
17
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
1
8%
5
29%
29%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
4
31%
2
12%
31-45
4
31%
3
18%
46-60
1
8%
4
24%
61-75
2
15%
2
12%
76-90
Пропущено
2
9
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
4
44%
76-90
Забито
23
26
9 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 7
1 Не забивали 1
2
9%
8
31%
1-15
2
9%
3
12%
16-30
5
22%
2
8%
31-45
6
26%
4
15%
46-60
4
17%
4
15%
61-75
4
17%
5
19%
76-90
Пропущено
3
18
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 14
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 10
1
33%
1
6%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
0
0%
4
22%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
10
56%
76-90
Результаты последних матчей
Наполи
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Легия - Наполи 1:4 Салернитана - Наполи 0:1 Наполи - Болонья 3:0 Рома - Наполи 0:0
Наполи - Легия 3:0 Наполи - Торино 1:0 Фиорентина - Наполи 1:2 Наполи - Спартак Москва 2:3 Наполи - Кальяри 2:0 Сампдория - Наполи 0:4 Удинезе - Наполи 0:4 Лестер - Наполи 2:2 Наполи - Ювентус 2:1 Наполи - Беневенто 1:5 Дженоа - Наполи 1:2 Наполи - Венеция 2:0 Асколи - Наполи 1:2 Висла Краков - Наполи 1:2 Бавария - Наполи 0:3 Наполи - Про Верчелли 1:0
Верона
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Верона - Ювентус 2:1 Удинезе - Верона 1:1 Верона - Лацио 4:1 Милан - Верона 3:2
Верона - Специя 4:0 Дженоа - Верона 3:3 Салернитана - Верона 2:2 Верона - Рома 3:2 Болонья - Верона 1:0 Верона - Интер Милан 1:3 Верона - Сассуоло 2:3 Верона - Катанзаро 3:0 Сампдория - Верона 1:0 Верона - Модена 3:2 Виртус Верона - Верона 0:0 Верона - Реал Виченца 5:0 Наполи - Верона 1:1 Верона - Болонья 2:2 Кротоне - Верона 2:1 Верона - Торино 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|11
|10
|1
|0
|23 - 3
|31
|2.
|Милан
|Заявка
|11
|10
|1
|0
|25 - 10
|31
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|28 - 12
|24
|4.
|Рома
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|19 - 12
|19
|5.
|Аталанта
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|20 - 14
|19
|6.
|Лацио
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|22 - 19
|18
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|11
|6
|0
|5
|16 - 13
|18
|8.
|Эмполи
|Заявка
|11
|5
|0
|6
|16 - 21
|15
|9.
|Ювентус
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 15
|15
|10.
|Болонья
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|17 - 22
|15
|11.
|Верона
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|24 - 20
|15
|12.
|Торино
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 11
|14
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 15
|14
|14.
|Удинезе
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|12 - 16
|11
|15.
|Сампдория
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|14 - 23
|9
|16.
|Венеция
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 17
|9
|17.
|Дженоа
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|15 - 22
|8
|18.
|Специя
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|12 - 26
|8
|19.
|Салернитана
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|10 - 23
|7
|20.
|Кальяри
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|12 - 24
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|10 - 1
|15
|2.
|Милан
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|12 - 3
|15
|3.
|Рома
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|4.
|Болонья
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 8
|13
|5.
|Лацио
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|15 - 6
|13
|6.
|Верона
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|16 - 10
|12
|7.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|15 - 4
|11
|8.
|Торино
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 6
|10
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 6
|9
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 6
|7
|11.
|Ювентус
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|12.
|Удинезе
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 9
|6
|13.
|Аталанта
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 9
|6
|14.
|Кальяри
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 11
|5
|15.
|Сампдория
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 14
|5
|16.
|Специя
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|17.
|Салернитана
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|4
|18.
|Венеция
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|19.
|Дженоа
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|7 - 9
|3
|20.
|Эмполи
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|7 - 16
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 2
|16
|2.
|Милан
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 7
|16
|3.
|Аталанта
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 5
|13
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 8
|13
|5.
|Эмполи
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 5
|12
|6.
|Фиорентина
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|6 - 7
|9
|7.
|Ювентус
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 9
|7
|9.
|Рома
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|10 - 8
|6
|10.
|Удинезе
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|11.
|Дженоа
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 13
|5
|12.
|Лацио
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 13
|5
|13.
|Венеция
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 12
|5
|14.
|Торино
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 5
|4
|15.
|Сампдория
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|16.
|Специя
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 18
|4
|17.
|Верона
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|8 - 10
|3
|18.
|Салернитана
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 11
|3
|19.
|Болонья
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 14
|2
|20.
|Кальяри
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 13
|1
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Наполи - Верона
Исход игры
Наполи
100% (40)
Ничья
0% (0)
Верона
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
42.5% (17)
Меньше
57.5% (23)
Обе команды забьют
Да
35% (14)
Нет
65% (26)
Популярный счёт
2:0 Наполи
47.5% (19)
2:1 Наполи
22.5% (9)
1:0 Наполи
10% (4)
3:0 Наполи
7.5% (3)
3:1 Наполи
7.5% (3)
3:2 Наполи
5% (2)
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