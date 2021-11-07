Первый тайм

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Молина Науэль из команды Удинезе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

47' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Феррари Джанмарко из команды Сассуоло направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

45' Перейра Роберто из команды Удинезе делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

44' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Консильи Андреа из команды Сассуоло

43' Консильи Андреа взял и забрал мяч на выходе

41' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Команда Удинезе сравняла счет! Игра продолжается!

39' Г О О О О Л - Фраттези Давиде уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

39' Берарди Доменико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Делофеу Херард навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

38' Феррари Джанмарко совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

38' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Ох, нехорошо это выглядит. Самир Каэтано получил травму и медбригада забирает его с поля.

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Консильи Андреа взял и забрал мяч на выходе

34' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Перес Неуэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Феррари Джанмарко из команды Сассуоло делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

32' Матч возобновлен

32' Ох, нехорошо это выглядит. Самир Каэтано получил травму и медбригада забирает его с поля.

32' Самир Каэтано на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Удинезе идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Г О О О О Л - Фраттези Давиде забивает с левой ноги!

27' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Удинезе выполняет удар от ворот.

26' Плохо сыграл Нюйтинк Брэм - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

25' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

25' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Матч возобновлен

22' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

22' Нюйтинк Брэм из команды Удинезе направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

20' Отличные скиллы показывает Делофеу Херард , обводя своих соперников

20' Маньянелли Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Игрок из команды Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

20' Феррари Джанмарко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Маньянелли Франческо из команды Сассуоло делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

15' Команда Сассуоло сравняла счет! Игра продолжается!

15' Г О О О О Л - Берарди Доменико забивает ударом с левой ноги!

15' ШАНС! Берарди Доменико вышел один на один с голкипером...

14' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Сассуоло идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Сассуоло выполняет удар от ворот.

13' Отличный пас сделал Делофеу Херард из команды Удинезе . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

11' Делофеу Херард из команды Удинезе направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

8' Команда Удинезе забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

8' Г О О О О Л - Делофеу Херард забивает с левой ноги!

8' Удинезе идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Гомеш Бету выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Самир Каэтано предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

5' Берарди Доменико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

4' Арслан Толгай-Али - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

3' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Перес Неуэн из команды Удинезе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.