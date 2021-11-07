Италия: Серия A 2021-2022
2:2
Перерыв
Стадион: Дачия-Арена
4' Желтая карточкаАрслан Толгай-Али
1:0
8' ГолДелофеу Херард
1:1
15' ГолБерарди Доменико
1:2
28' ГолФраттези Давиде
38' Желтая карточкаФеррари Джанмарко
2:2
39' Гол в свои воротаФраттези Давиде
17
Нюйтинк
Брэм
11
Уолас
Соуза
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Нюйтинк БрэмЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Уолас СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Готти Лука
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Мюлдюр МертЗащитник
-
21 Кирикеш ВладЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Траоре ХамедПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Alessio Dionisi
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
8'
1:0
15'
1:1
28'
39'
2:2
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
0 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 2
-
0 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 0
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
История личных встреч
Удинезе
Сассуоло
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы
16 матчей
37.5%
37.5%
25%
6 побед 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
37.5%
50%
12.5%
6 побед 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
31.3%
43.8%
24.9%
5 побед 7 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Удинезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Делофеу Херард
|3
|0.25
|Гомеш Бету
|3
|0.25
|Молина Науэль
|2
|0.17
|Перейра Роберто
|2 (1)
|0.17
|Пуссетто Игнасио
|1
|0.08
|Самарджич Лазар
|1
|0.08
|Форестьери Фернандо
|1
|0.08
|Саксесс Исаак
|1
|0.08
|Окака Стефано
|0
|0
|Арслан Толгай-Али
|0
|0
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|0
|0
|Нюйтинк Брэм
|0
|0
|Макенго Жан-Виктор
|0
|0
|Бекао Родриго
|0
|0
Сассуоло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Берарди Доменико
|5 (1)
|0.42
|Фраттези Давиде
|3
|0.25
|Джуричич Филип
|2
|0.17
|Скамачча Джанлука
|2
|0.17
|Распадори Джакомо
|1
|0.08
|Лопес Максим
|1
|0.08
|Траоре Хамед
|1
|0.08
|Бога Жереми
|0
|0
|Капуто Франческо
|0
|0
|Дефрель Грегоре
|0
|0
|Тольян Йереми
|0
|0
|Рожерио да Силва
|0
|0
Карточки
Удинезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перейра Роберто
|3
|1
|Самир Каэтано
|4
|0
|Арслан Толгай-Али
|3
|0
|Уолас Соуза
|3
|0
|Пуссетто Игнасио
|2
|0
|Бекао Родриго
|2
|0
|Окака Стефано
|1
|0
|Форестьери Фернандо
|1
|0
|Делофеу Херард
|1
|0
|Сильвестри Марко
|1
|0
|Молина Науэль
|1
|0
|Гомеш Бету
|1
|0
Сассуоло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лопес Максим
|5
|0
|Кирикеш Влад
|3
|0
|Феррари Джанмарко
|3
|0
|Дефрель Грегоре
|2
|0
|Скамачча Джанлука
|2
|0
|Рожерио да Силва
|2
|0
|Мюлдюр Мерт
|2
|0
|Распадори Джакомо
|2
|0
|Капуто Франческо
|1
|0
|Джуричич Филип
|1
|0
|Консильи Андреа
|1
|0
|Берарди Доменико
|1
|0
|Тольян Йереми
|1
|0
|Фраттези Давиде
|1
|0
|Траоре Хамед
|1
|0
|Харрауи Абдау
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
9
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
2
22%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
1
14%
2
22%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
2
22%
76-90
Пропущено
9
9
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
11%
1
11%
1-15
3
33%
1
11%
16-30
1
11%
2
22%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
2
22%
4
44%
76-90
Забито
6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Пропущено
6
8
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
25%
31-45
3
50%
2
25%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
4
50%
76-90
Забито
13
13
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
4 Не забивали 3
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
3
23%
16-30
1
8%
4
31%
31-45
1
8%
3
23%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
6
46%
2
15%
76-90
Пропущено
15
17
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
1
7%
1
6%
1-15
3
20%
1
6%
16-30
2
13%
4
24%
31-45
4
27%
2
12%
46-60
3
20%
1
6%
61-75
2
13%
8
47%
76-90
Результаты последних матчей
Удинезе
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Интер Милан - Удинезе 2:0 Удинезе - Верона 1:1 Аталанта - Удинезе 1:1 Удинезе - Болонья 1:1
Удинезе - Табор Сежана 2:1 Сампдория - Удинезе 3:3 Удинезе - Фиорентина 0:1 Рома - Удинезе 1:0 Удинезе - Наполи 0:4 Специя - Удинезе 0:1 Удинезе - Беллуно 4:1 Удинезе - Венеция 3:0 Удинезе - Ювентус 2:2 Удинезе - Асколи 3:1 Удинезе - Эмполи 1:0 Ланс - Удинезе 4:1 Удинезе - Штурм 2:3 Удинезе - Билье 4:1 Интер Милан - Удинезе 5:1 Удинезе - Сампдория 0:1
Сассуоло
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Сассуоло - Эмполи 1:2 Ювентус - Сассуоло 1:2 Сассуоло - Венеция 3:1 Дженоа - Сассуоло 2:2
Сассуоло - Интер Милан 1:2 Сассуоло - Салернитана 1:0 Аталанта - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Торино 0:1 Рома - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Кремонезе 0:2 Сассуоло - Сампдория 0:0 Верона - Сассуоло 2:3 Лацио - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Виченца Виртус 3:1 Парма - Сассуоло 0:3 Сассуоло - Зюйдтироль 0:0 Сассуоло - Bressanone 8:0 Сассуоло - Лацио 2:0 Парма - Сассуоло 1:3 Сассуоло - Ювентус 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|11
|10
|1
|0
|23 - 3
|31
|2.
|Милан
|Заявка
|11
|10
|1
|0
|25 - 10
|31
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|28 - 12
|24
|4.
|Аталанта
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|22 - 15
|22
|5.
|Рома
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|21 - 15
|19
|6.
|Лацио
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|22 - 19
|18
|7.
|Ювентус
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|16 - 15
|18
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|12
|6
|0
|6
|16 - 14
|18
|9.
|Эмполи
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|18 - 23
|16
|10.
|Болонья
|0:0 Заявка
|12
|4
|4
|4
|17 - 22
|16
|11.
|Сассуоло
|2:2 Заявка
|12
|4
|3
|5
|17 - 17
|15
|12.
|Верона
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|24 - 20
|15
|13.
|Торино
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 12
|14
|14.
|Удинезе
|2:2 Заявка
|12
|2
|6
|4
|14 - 18
|12
|15.
|Венеция
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|11 - 19
|12
|16.
|Специя
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|13 - 26
|11
|17.
|Сампдория
|0:0 Заявка
|12
|2
|4
|6
|14 - 23
|10
|18.
|Дженоа
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|17 - 24
|9
|19.
|Салернитана
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|10 - 23
|7
|20.
|Кальяри
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|13 - 26
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|10 - 1
|15
|2.
|Милан
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|12 - 3
|15
|3.
|Болонья
|0:0 Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 8
|13
|4.
|Лацио
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|15 - 6
|13
|5.
|Рома
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|6.
|Верона
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|16 - 10
|12
|7.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|15 - 4
|11
|8.
|Ювентус
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|9.
|Торино
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 6
|10
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 6
|9
|11.
|Сассуоло
|2:2 Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 6
|7
|12.
|Удинезе
|2:2 Заявка
|7
|1
|4
|2
|9 - 11
|7
|13.
|Специя
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|14.
|Венеция
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|15.
|Аталанта
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 9
|6
|16.
|Сампдория
|0:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 14
|6
|17.
|Кальяри
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 13
|5
|18.
|Эмполи
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|9 - 18
|4
|19.
|Салернитана
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|4
|20.
|Дженоа
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|7 - 9
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 2
|16
|2.
|Милан
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 7
|16
|3.
|Аталанта
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 6
|16
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 8
|13
|5.
|Эмполи
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 5
|12
|6.
|Фиорентина
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|6 - 8
|9
|7.
|Сассуоло
|2:2 Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 11
|8
|8.
|Ювентус
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|9.
|Рома
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|12 - 11
|6
|10.
|Дженоа
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 15
|6
|11.
|Удинезе
|2:2 Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|12.
|Лацио
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 13
|5
|13.
|Венеция
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 12
|5
|14.
|Торино
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 6
|4
|15.
|Сампдория
|0:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|16.
|Специя
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 18
|4
|17.
|Болонья
|0:0 Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 14
|3
|18.
|Верона
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|8 - 10
|3
|19.
|Салернитана
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 11
|3
|20.
|Кальяри
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 13
|1
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Прогнозы на матч Удинезе 2:2 Сассуоло
Исход игры
Удинезе
44.8% (60)
Ничья
44% (59)
Сассуоло
11.2% (15)
Тотал 2.5
Больше
42.11% (56)
Меньше
57.89% (77)
Обе команды забьют
Да
81.95% (109)
Нет
18.05% (24)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39.6% (53)
2:1 Удинезе
26.9% (36)
1:0 Удинезе
10.4% (14)
1:2 Сассуоло
7.5% (10)
2:0 Удинезе
5.2% (7)
2:2 Ничья
4.5% (6)
0:1 Сассуоло
1.5% (2)
3:1 Удинезе
1.5% (2)
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