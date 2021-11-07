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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Милан
 
Позже

Стадион:
Интер Милан
1
Татарушану
Чиприан
2
Калабрия
Давиде
24
Кьяер
Симон
23
Томори
Фикайо
5
Балло-Туре
Фоде
8
Тонали
Сандро
79
Кесси
Франк
33
Крунич
Раде
10
Диас
Браим
17
Леау
Рафаэл
11
Ибрагимович
Златан
1
Ханданович
Самир
37
Шкриньяр
Милан
6
Де
Врей
Стефан
95
Бастони
Алессандро
36
Дармиан
Маттео
23
Барелла
Николо
77
Брозович
Марсело
20
Чалханоглу
Хакан
14
Перишич
Иван
9
Джеко
Эдин
10
Мартинес
Лаутаро
Милан
4-2-3-1
Интер Милан
3-5-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

История личных встреч

Милан
Интер Милан

15 матчей

80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
53.3%
12 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
60%
9 побед 9 ничьих 0 побед

24 матча

12.5%
87.5%
0 побед 3 ничьи 21 победа

Первый тайм

29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 12 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 4 ничьи 17 побед

39 матчей

30.8%
15.4%
53.8%
12 побед 6 ничьих 21 победа

Первый тайм

30.8%
38.5%
30.7%
12 побед 15 ничьих 12 побед

Второй тайм

23.1%
33.3%
43.6%
9 побед 13 ничьих 17 побед

История матчей

СA
0:3
К
2:1
СA
1:2
СA
4:2
СA
0:2
СA
2:3
СA
1:0
СA
0:0
К
1:0
СA
3:2
СA
2:2
СA
2:2
СA
3:0
ТСН
1:0
ТМК
0:1
СA
1:0
ТМК
2:1
МКЧ
1:0
СA
0:0
СA
1:1
СA
1:0
СA
1:0
СA
1:1
СA
0:1
2:1
СA
4:2
СA
0:1
С
2:1
СA
3:0
СA
0:1
ТМС
0:0
СA
2:0
СA
0:4
ТМС
0:1
ТМС
0:2
СA
2:1
СA
1:0
СA
2:1
СA
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леау Рафаэл 4 0.36
Жиру Оливье 4 (1) 0.36
Ибрагимович Златан 3 0.27
Диас Браим 3 0.27
Калабрия Давиде 2 0.18
Тонали Сандро 2 0.18
Кесси Франк 2 (2) 0.18
Тео Эрнандес 1 0.09
Ребич Анте 1 0.09
Беннасер Исмаэль 1 0.09
Мальдини Даниэль 1 0.09
Салемакерс Алексис 0 0
Крунич Раде 0 0
Калюлю Пьер 0 0
Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джеко Эдин 7 0.64
Мартинес Лаутаро 5 (1) 0.45
Корреа Хоакин 4 0.36
Димарко Федерико 2 0.18
Перишич Иван 2 (1) 0.18
Шкриньяр Милан 2 0.18
Барелла Николо 1 0.09
Чалханоглу Хакан 1 0.09
Видаль Артуро 1 0.09
Дармиан Маттео 1 0.09
Д'Амброзио Данило 1 0.09
Весино Матиас 1 0.09
Санчес Алексис 0 0
Дюмфрис Дензел 0 0
Брозович Марсело 0 0
Гальярдини Роберто 0 0

Карточки

Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тео Эрнандес 2 1
Калабрия Давиде 2 0
Бакайоко Тьемуэ 2 0
Томори Фикайо 2 0
Диас Браим 2 0
Тонали Сандро 2 0
Ибрагимович Златан 1 0
Жиру Оливье 1 0
Кьяер Симон 1 0
Романьоли Алессио 1 0
Кесси Франк 1 0
Балло-Туре Фоде 1 0
Леау Рафаэл 1 0
Салемакерс Алексис 1 0
Мессьяс Жуниор 1 0
Мальдини Даниэль 1 0
Калюлю Пьер 1 0
Стефано Пиоли 1 0
Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брозович Марсело 3 0
Барелла Николо 3 0
Индзаги Симоне 1 1
Дармиан Маттео 2 0
Перишич Иван 2 0
Чалханоглу Хакан 2 0
Гальярдини Роберто 2 0
Корреа Хоакин 2 0
Мартинес Лаутаро 2 0
Бастони Алессандро 2 0
Джеко Эдин 1 0
Видаль Артуро 1 0
Де Врей Стефан 1 0
Весино Матиас 1 0
Шкриньяр Милан 1 0
Дюмфрис Дензел 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
13
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
2
18%
1
8%
1-15
2
18%
1
8%
16-30
2
18%
2
15%
31-45
1
9%
4
31%
46-60
2
18%
1
8%
61-75
2
18%
4
31%
76-90

Пропущено

4
8
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
2
50%
1
13%
1-15
1
25%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
25%
2
25%
76-90

Забито

14
15
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
5 Не забивали 6
2
14%
4
27%
1-15
2
14%
2
13%
16-30
2
14%
1
7%
31-45
3
21%
2
13%
46-60
0
0%
5
33%
61-75
5
36%
1
7%
76-90

Пропущено

6
4
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
67%
2
50%
76-90

Забито

25
28
12 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 8
0 Не забивали 0
4
16%
5
18%
1-15
4
16%
3
11%
16-30
4
16%
3
11%
31-45
4
16%
6
21%
46-60
2
8%
6
21%
61-75
7
28%
5
18%
76-90

Пропущено

10
12
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 8
3
30%
1
8%
1-15
1
10%
3
25%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
10%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
5
50%
4
33%
76-90

Результаты последних матчей

Милан
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Милан - Порту 1:1 Рома - Милан 1:2 Милан - Торино 1:0 Болонья - Милан 2:4
Порту - Милан 1:0 Милан - Верона 3:2 Аталанта - Милан 2:3 Милан - Атлетико М 1:2 Специя - Милан 1:2 Милан - Венеция 2:0 Ювентус - Милан 1:1 Ливерпуль - Милан 3:2 Милан - Лацио 2:0 Милан - Кальяри 4:1 Сампдория - Милан 0:1 Милан - Панатинаикос 2:1 Реал Мадрид - Милан 0:0 Валенсия - Милан 0:0 Ницца - Милан 1:1 Милан - Модена 5:0
Интер Милан
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Шериф - Интер Милан 1:3 Интер Милан - Удинезе 2:0 Эмполи - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Ювентус 1:1
Интер Милан - Шериф 3:1 Лацио - Интер Милан 3:1 Сассуоло - Интер Милан 1:2 Шахтёр Донецк - Интер Милан 0:0 Интер Милан - Аталанта 2:2 Фиорентина - Интер Милан 1:3 Интер Милан - Болонья 6:1 Интер Милан - Реал Мадрид 0:1 Сампдория - Интер Милан 2:2 Верона - Интер Милан 1:3 Интер Милан - Дженоа 4:0 Интер Милан - Динамо Киев 3:0 Парма - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Кротоне 6:0 Интер Милан - Перджолеттезе 8:0 Лугано - Интер Милан 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 12 10 2 0 24 - 4 32
2. Милан Заявка 11 10 1 0 25 - 10 31
3. Интер Милан Заявка 11 7 3 1 28 - 12 24
4. Аталанта Заявка 12 6 4 2 22 - 15 22
5. Лацио Заявка 12 6 3 3 25 - 19 21
6. Рома Заявка 12 6 1 5 21 - 15 19
7. Ювентус Заявка 12 5 3 4 16 - 15 18
8. Фиорентина Заявка 12 6 0 6 16 - 14 18
9. Болонья Заявка 12 5 3 4 19 - 23 18
10. Эмполи Заявка 12 5 1 6 18 - 23 16
11. Верона Заявка 12 4 4 4 25 - 21 16
12. Торино Заявка 12 4 2 6 15 - 12 14
13. Удинезе Заявка 12 3 5 4 15 - 18 14
14. Сассуоло Заявка 12 4 2 6 17 - 18 14
15. Венеция Заявка 12 3 3 6 11 - 19 12
16. Специя Заявка 12 3 2 7 13 - 26 11
17. Сампдория Заявка 12 2 3 7 15 - 25 9
18. Дженоа Заявка 12 1 6 5 17 - 24 9
19. Салернитана Заявка 12 2 1 9 10 - 26 7
20. Кальяри Заявка 12 1 3 8 13 - 26 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лацио Заявка 6 5 1 0 18 - 6 16
2. Наполи Заявка 6 5 1 0 11 - 2 16
3. Милан Заявка 5 5 0 0 12 - 3 15
4. Болонья Заявка 6 4 1 1 13 - 8 13
5. Рома Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
6. Верона Заявка 6 4 0 2 16 - 10 12
7. Интер Милан Заявка 5 3 2 0 15 - 4 11
8. Ювентус Заявка 6 3 1 2 7 - 6 10
9. Торино Заявка 6 3 1 2 12 - 6 10
10. Фиорентина Заявка 5 3 0 2 10 - 6 9
11. Удинезе Заявка 7 2 3 2 10 - 11 9
12. Сассуоло Заявка 6 2 1 3 6 - 6 7
13. Специя Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
14. Венеция Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
15. Аталанта Заявка 6 1 3 2 8 - 9 6
16. Кальяри Заявка 7 1 2 4 10 - 13 5
17. Сампдория Заявка 7 1 2 4 9 - 16 5
18. Эмполи Заявка 7 1 1 5 9 - 18 4
19. Салернитана Заявка 6 1 1 4 5 - 12 4
20. Дженоа Заявка 5 0 3 2 7 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 6 5 1 0 13 - 2 16
2. Милан Заявка 6 5 1 0 13 - 7 16
3. Аталанта Заявка 6 5 1 0 14 - 6 16
4. Интер Милан Заявка 6 4 1 1 13 - 8 13
5. Эмполи Заявка 5 4 0 1 9 - 5 12
6. Фиорентина Заявка 7 3 0 4 6 - 8 9
7. Ювентус Заявка 6 2 2 2 9 - 9 8
8. Сассуоло Заявка 6 2 1 3 11 - 12 7
9. Рома Заявка 6 2 0 4 12 - 11 6
10. Дженоа Заявка 7 1 3 3 10 - 15 6
11. Болонья Заявка 6 1 2 3 6 - 15 5
12. Удинезе Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
13. Лацио Заявка 6 1 2 3 7 - 13 5
14. Венеция Заявка 7 1 2 4 4 - 12 5
15. Торино Заявка 6 1 1 4 3 - 6 4
16. Сампдория Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
17. Верона Заявка 6 0 4 2 9 - 11 4
18. Специя Заявка 6 1 1 4 6 - 18 4
19. Салернитана Заявка 6 1 0 5 5 - 14 3
20. Кальяри Заявка 5 0 1 4 3 - 13 1
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  • — Вылет в Серию Б
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча двенадцатого тура Итальянской Серии А, в котором сыграют «Милан» и миланский «Интер». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Siro. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Милан - Интер Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 ноября 2021, осталось считанные секунды.

    Главный судья: Довери Даниэле

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Где смотреть матч Милан - Интер Милан онлайн


Прогнозы на матч Милан - Интер Милан

Исход игры
Милан
31.4% (48)
Ничья
41.2% (63)
Интер Милан
27.5% (42)
Тотал 2.5
Больше
55.97% (75)
Меньше
44.03% (59)
Обе команды забьют
Да
88.81% (119)
Нет
11.19% (15)
Популярный счёт
1:1 Ничья
28.8% (44)
2:1 Милан
20.9% (32)
1:2 Интер Милан
16.3% (25)
2:2 Ничья
7.8% (12)
0:1 Интер Милан
5.2% (8)
1:0 Милан
2% (3)
1:3 Интер Милан
1.3% (2)
2:0 Милан
1.3% (2)
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