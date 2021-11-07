Италия: Серия A 2021-2022
Позже
Стадион: Сан-Сиро
24
Кьяер
Симон
79
Кесси
Франк
33
Крунич
Раде
10
Диас
Браим
17
Леау
Рафаэл
14
Перишич
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Кьяер СимонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
79 Кесси ФранкПолузащитник
-
33 Крунич РадеПолузащитник
-
10 Диас БраимПолузащитник
-
17 Леау РафаэлПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Конти АндреаЗащитник
-
20 Калюлю ПьерЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Ребич АнтеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пиоли Стефано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Перишич ИванПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
97 Раду ЙонуцЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Симоне
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
История личных встреч
Милан
Интер Милан
15 матчей
80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
53.3%
12 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
60%
9 побед 9 ничьих 0 побед
24 матча
12.5%
87.5%
0 побед 3 ничьи 21 победа
Первый тайм
29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 12 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 4 ничьи 17 побед
39 матчей
30.8%
15.4%
53.8%
12 побед 6 ничьих 21 победа
Первый тайм
30.8%
38.5%
30.7%
12 побед 15 ничьих 12 побед
Второй тайм
23.1%
33.3%
43.6%
9 побед 13 ничьих 17 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Леау Рафаэл
|4
|0.36
|Жиру Оливье
|4 (1)
|0.36
|Ибрагимович Златан
|3
|0.27
|Диас Браим
|3
|0.27
|Калабрия Давиде
|2
|0.18
|Тонали Сандро
|2
|0.18
|Кесси Франк
|2 (2)
|0.18
|Тео Эрнандес
|1
|0.09
|Ребич Анте
|1
|0.09
|Беннасер Исмаэль
|1
|0.09
|Мальдини Даниэль
|1
|0.09
|Салемакерс Алексис
|0
|0
|Крунич Раде
|0
|0
|Калюлю Пьер
|0
|0
Интер Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джеко Эдин
|7
|0.64
|Мартинес Лаутаро
|5 (1)
|0.45
|Корреа Хоакин
|4
|0.36
|Димарко Федерико
|2
|0.18
|Перишич Иван
|2 (1)
|0.18
|Шкриньяр Милан
|2
|0.18
|Барелла Николо
|1
|0.09
|Чалханоглу Хакан
|1
|0.09
|Видаль Артуро
|1
|0.09
|Дармиан Маттео
|1
|0.09
|Д'Амброзио Данило
|1
|0.09
|Весино Матиас
|1
|0.09
|Санчес Алексис
|0
|0
|Дюмфрис Дензел
|0
|0
|Брозович Марсело
|0
|0
|Гальярдини Роберто
|0
|0
Карточки
Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тео Эрнандес
|2
|1
|Калабрия Давиде
|2
|0
|Бакайоко Тьемуэ
|2
|0
|Томори Фикайо
|2
|0
|Диас Браим
|2
|0
|Тонали Сандро
|2
|0
|Ибрагимович Златан
|1
|0
|Жиру Оливье
|1
|0
|Кьяер Симон
|1
|0
|Романьоли Алессио
|1
|0
|Кесси Франк
|1
|0
|Балло-Туре Фоде
|1
|0
|Леау Рафаэл
|1
|0
|Салемакерс Алексис
|1
|0
|Мессьяс Жуниор
|1
|0
|Мальдини Даниэль
|1
|0
|Калюлю Пьер
|1
|0
|Стефано Пиоли
|1
|0
Интер Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брозович Марсело
|3
|0
|Барелла Николо
|3
|0
|Индзаги Симоне
|1
|1
|Дармиан Маттео
|2
|0
|Перишич Иван
|2
|0
|Чалханоглу Хакан
|2
|0
|Гальярдини Роберто
|2
|0
|Корреа Хоакин
|2
|0
|Мартинес Лаутаро
|2
|0
|Бастони Алессандро
|2
|0
|Джеко Эдин
|1
|0
|Видаль Артуро
|1
|0
|Де Врей Стефан
|1
|0
|Весино Матиас
|1
|0
|Шкриньяр Милан
|1
|0
|Дюмфрис Дензел
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
13
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
2
18%
1
8%
1-15
2
18%
1
8%
16-30
2
18%
2
15%
31-45
1
9%
4
31%
46-60
2
18%
1
8%
61-75
2
18%
4
31%
76-90
Пропущено
4
8
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
2
50%
1
13%
1-15
1
25%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
25%
2
25%
76-90
Забито
14
15
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
5 Не забивали 6
2
14%
4
27%
1-15
2
14%
2
13%
16-30
2
14%
1
7%
31-45
3
21%
2
13%
46-60
0
0%
5
33%
61-75
5
36%
1
7%
76-90
Пропущено
6
4
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
67%
2
50%
76-90
Забито
25
28
12 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 8
0 Не забивали 0
4
16%
5
18%
1-15
4
16%
3
11%
16-30
4
16%
3
11%
31-45
4
16%
6
21%
46-60
2
8%
6
21%
61-75
7
28%
5
18%
76-90
Пропущено
10
12
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 8
3
30%
1
8%
1-15
1
10%
3
25%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
10%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
5
50%
4
33%
76-90
Результаты последних матчей
Милан
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Милан - Порту 1:1 Рома - Милан 1:2 Милан - Торино 1:0 Болонья - Милан 2:4
Порту - Милан 1:0 Милан - Верона 3:2 Аталанта - Милан 2:3 Милан - Атлетико М 1:2 Специя - Милан 1:2 Милан - Венеция 2:0 Ювентус - Милан 1:1 Ливерпуль - Милан 3:2 Милан - Лацио 2:0 Милан - Кальяри 4:1 Сампдория - Милан 0:1 Милан - Панатинаикос 2:1 Реал Мадрид - Милан 0:0 Валенсия - Милан 0:0 Ницца - Милан 1:1 Милан - Модена 5:0
Интер Милан
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Шериф - Интер Милан 1:3 Интер Милан - Удинезе 2:0 Эмполи - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Ювентус 1:1
Интер Милан - Шериф 3:1 Лацио - Интер Милан 3:1 Сассуоло - Интер Милан 1:2 Шахтёр Донецк - Интер Милан 0:0 Интер Милан - Аталанта 2:2 Фиорентина - Интер Милан 1:3 Интер Милан - Болонья 6:1 Интер Милан - Реал Мадрид 0:1 Сампдория - Интер Милан 2:2 Верона - Интер Милан 1:3 Интер Милан - Дженоа 4:0 Интер Милан - Динамо Киев 3:0 Парма - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Кротоне 6:0 Интер Милан - Перджолеттезе 8:0 Лугано - Интер Милан 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|24 - 4
|32
|2.
|Милан
|Заявка
|11
|10
|1
|0
|25 - 10
|31
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|28 - 12
|24
|4.
|Аталанта
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|22 - 15
|22
|5.
|Лацио
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|25 - 19
|21
|6.
|Рома
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|21 - 15
|19
|7.
|Ювентус
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|16 - 15
|18
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|12
|6
|0
|6
|16 - 14
|18
|9.
|Болонья
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|19 - 23
|18
|10.
|Эмполи
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|18 - 23
|16
|11.
|Верона
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|25 - 21
|16
|12.
|Торино
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 12
|14
|13.
|Удинезе
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|15 - 18
|14
|14.
|Сассуоло
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|17 - 18
|14
|15.
|Венеция
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|11 - 19
|12
|16.
|Специя
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|13 - 26
|11
|17.
|Сампдория
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|15 - 25
|9
|18.
|Дженоа
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|17 - 24
|9
|19.
|Салернитана
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|10 - 26
|7
|20.
|Кальяри
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|13 - 26
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лацио
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|18 - 6
|16
|2.
|Наполи
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|11 - 2
|16
|3.
|Милан
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|12 - 3
|15
|4.
|Болонья
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 8
|13
|5.
|Рома
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|6.
|Верона
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|16 - 10
|12
|7.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|15 - 4
|11
|8.
|Ювентус
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|9.
|Торино
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 6
|10
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 6
|9
|11.
|Удинезе
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 11
|9
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 6
|7
|13.
|Специя
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|14.
|Венеция
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|15.
|Аталанта
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 9
|6
|16.
|Кальяри
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 13
|5
|17.
|Сампдория
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|9 - 16
|5
|18.
|Эмполи
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|9 - 18
|4
|19.
|Салернитана
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|4
|20.
|Дженоа
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|7 - 9
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 2
|16
|2.
|Милан
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 7
|16
|3.
|Аталанта
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 6
|16
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 8
|13
|5.
|Эмполи
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 5
|12
|6.
|Фиорентина
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|6 - 8
|9
|7.
|Ювентус
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 12
|7
|9.
|Рома
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|12 - 11
|6
|10.
|Дженоа
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 15
|6
|11.
|Болонья
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 15
|5
|12.
|Удинезе
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|13.
|Лацио
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 13
|5
|14.
|Венеция
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 12
|5
|15.
|Торино
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 6
|4
|16.
|Сампдория
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|17.
|Верона
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|9 - 11
|4
|18.
|Специя
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 18
|4
|19.
|Салернитана
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|5 - 14
|3
|20.
|Кальяри
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 13
|1
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Милан - Интер Милан
Исход игры
Милан
31.4% (48)
Ничья
41.2% (63)
Интер Милан
27.5% (42)
Тотал 2.5
Больше
55.97% (75)
Меньше
44.03% (59)
Обе команды забьют
Да
88.81% (119)
Нет
11.19% (15)
Популярный счёт
1:1 Ничья
28.8% (44)
2:1 Милан
20.9% (32)
1:2 Интер Милан
16.3% (25)
2:2 Ничья
7.8% (12)
0:1 Интер Милан
5.2% (8)
1:0 Милан
2% (3)
1:3 Интер Милан
1.3% (2)
2:0 Милан
1.3% (2)
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