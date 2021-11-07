Италия: Серия A 2021-2022
0:0
Первый тайм: 26'
Стадион: Стадио Олимпико
9' Желтая карточкаДьомбер Норберт
11' Желтая карточкаКатальди Данило
25
Рейна
Пепе
77
Марушич
Адам
72
Белек
Вид
21
Цортеа
Надир
19
Раньери
Лука
22
Оби
Джоэл
25
Сими
Нванкво
- Основной состав
-
25 Рейна ПепеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Марушич АдамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
4 ПатрикЗащитник
-
19 Вавро ДенисЗащитник
-
26 Раду СтефанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Башич ТомаПолузащитник
- Нападающий
-
27 Моро РаульНападающий
-
94 Мурики ВедатНападающий
-
Главный тренер: Сарри Маурицио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
72 Белек ВидВратарь
-
21 Цортеа НадирЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Раньери ЛукаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Оби ДжоэлПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Сими НванквоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Богдан ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Джурич МиланНападающий
-
15 Гондо СедрикНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Колантуоно Стефано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
11'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 0
-
3 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
Лацио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иммобиле Чиро
|9 (3)
|0.75
|Милинкович-Савич Сергей
|3
|0.25
|Андерсон Фелипе
|3
|0.25
|Педро Родригес
|3
|0.25
|Альберто Луис
|1
|0.08
|Катальди Данило
|1
|0.08
|Хюсай Эльсейд
|1
|0.08
|Лаццари Мануэль
|1
|0.08
|Рейна Пепе
|0
|0
|Башич Тома
|0
|0
|Моро Рауль
|0
|0
Салернитана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кулибали Мамаду
|2
|0.17
|Бонаццоли Федерико
|2 (1)
|0.17
|Сими Нванкво
|1
|0.08
|Скьявоне Андреа
|1
|0.08
|Гондо Седрик
|1
|0.08
|Раньери Лука
|1
|0.08
|Джурич Милан II
|1
|0.08
|Рибери Франк
|0
|0
|Оби Джоэл
|0
|0
|Гальоло Риккардо
|0
|0
|Кастанос Григорис
|0
|0
Карточки
Лацио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Луис Фелипе
|4
|1
|Лукас Лейва
|3
|0
|Катальди Данило
|3
|0
|Милинкович-Савич Сергей
|3
|0
|Ачерби Франческо
|1
|1
|Рейна Пепе
|2
|0
|Альберто Луис
|2
|0
|Марушич Адам
|2
|0
|Педро Родригес
|1
|0
|Иммобиле Чиро
|1
|0
|Патрик
|1
|0
|Андерсон Фелипе
|1
|0
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|1
|0
|Хюсай Эльсейд
|1
|0
|Лаццари Мануэль
|1
|0
|Башич Тома
|1
|0
Салернитана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бонаццоли Федерико
|4
|0
|Раньери Лука
|4
|0
|Дьомбер Норберт
|3
|0
|Страндберг Стефан
|1
|1
|Оби Джоэл
|2
|0
|Ярошински Павел
|2
|0
|Кастанос Григорис
|0
|1
|Рибери Франк
|1
|0
|Айя Рамзи
|1
|0
|Ди Таккио Франческо
|1
|0
|Гальоло Риккардо
|1
|0
|Кулибали Лассана
|1
|0
|Гондо Седрик
|1
|0
|Кулибали Мамаду
|1
|0
|Цортеа Надир
|1
|0
|Джурич Милан II
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
5
6 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
3
20%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
13%
1
20%
31-45
2
13%
1
20%
46-60
3
20%
2
40%
61-75
4
27%
1
20%
76-90
Пропущено
6
11
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
2
33%
1
9%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
9%
31-45
1
17%
3
27%
46-60
2
33%
2
18%
61-75
0
0%
4
36%
76-90
Забито
7
5
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
1
14%
1
20%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
20%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
1
14%
1
20%
76-90
Пропущено
13
12
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
2
15%
3
25%
1-15
2
15%
1
8%
16-30
3
23%
1
8%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
3
23%
3
25%
61-75
3
23%
1
8%
76-90
Забито
22
10
10 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 5
4
18%
1
10%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
4
18%
2
20%
31-45
3
14%
2
20%
46-60
4
18%
3
30%
61-75
5
23%
2
20%
76-90
Пропущено
19
23
10 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
4
21%
4
17%
1-15
2
11%
1
4%
16-30
4
21%
2
9%
31-45
1
5%
6
26%
46-60
5
26%
5
22%
61-75
3
16%
5
22%
76-90
Результаты последних матчей
Лацио
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Марсель - Лацио 2:2 Аталанта - Лацио 2:2 Лацио - Фиорентина 1:0 Верона - Лацио 4:1
Лацио - Марсель 0:0 Лацио - Интер Милан 3:1 Болонья - Лацио 3:0 Лацио - Локомотив Москва 2:0 Лацио - Рома 3:2 Торино - Лацио 1:1 Лацио - Кальяри 2:2 Галатасарай - Лацио 1:0 Милан - Лацио 2:0 Лацио - Специя 6:1 Эмполи - Лацио 1:3 Лацио - Сассуоло 1:1 Твенте - Лацио 0:1 Лацио - Падова 1:1 Триестина - Лацио 2:5 Лацио - Fiori Barp Mas 11:0
Салернитана
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Салернитана - Наполи 0:1 Венеция - Салернитана 1:2 Салернитана - Эмполи 2:4 Специя - Салернитана 2:1
Салернитана - Дженоа 1:0 Сассуоло - Салернитана 1:0 Салернитана - Верона 2:2 Салернитана - Аталанта 0:1 Торино - Салернитана 4:0 Салернитана - Рома 0:4 Болонья - Салернитана 3:2 Салернитана - Реджина 2:0 Астон Вилла - Салернитана 3:1 Салернитана - Палермо 2:1 Салернитана - Фермана 1:0 Салернитана - Губбио 0:1 Салернитана - Самбенедеттезе 3:2 Пескара - Салернитана 0:3 Салернитана - Эмполи 2:0 Порденоне - Салернитана 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|1:1 Заявка
|12
|10
|2
|0
|24 - 4
|32
|2.
|Милан
|Заявка
|11
|10
|1
|0
|25 - 10
|31
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|28 - 12
|24
|4.
|Аталанта
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|22 - 15
|22
|5.
|Лацио
|0:0 Заявка
|12
|5
|4
|3
|22 - 19
|19
|6.
|Рома
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|21 - 15
|19
|7.
|Ювентус
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|16 - 15
|18
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|12
|6
|0
|6
|16 - 14
|18
|9.
|Болонья
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|19 - 23
|18
|10.
|Эмполи
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|18 - 23
|16
|11.
|Верона
|1:1 Заявка
|12
|4
|4
|4
|25 - 21
|16
|12.
|Торино
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 12
|14
|13.
|Удинезе
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|15 - 18
|14
|14.
|Сассуоло
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|17 - 18
|14
|15.
|Венеция
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|11 - 19
|12
|16.
|Специя
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|13 - 26
|11
|17.
|Сампдория
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|15 - 25
|9
|18.
|Дженоа
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|17 - 24
|9
|19.
|Салернитана
|0:0 Заявка
|12
|2
|2
|8
|10 - 23
|8
|20.
|Кальяри
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|13 - 26
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|1:1 Заявка
|6
|5
|1
|0
|11 - 2
|16
|2.
|Милан
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|12 - 3
|15
|3.
|Лацио
|0:0 Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 6
|14
|4.
|Болонья
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 8
|13
|5.
|Рома
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|6.
|Верона
|1:1 Заявка
|6
|4
|0
|2
|16 - 10
|12
|7.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|15 - 4
|11
|8.
|Ювентус
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|9.
|Торино
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 6
|10
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 6
|9
|11.
|Удинезе
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 11
|9
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 6
|7
|13.
|Специя
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|14.
|Венеция
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|15.
|Аталанта
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 9
|6
|16.
|Кальяри
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 13
|5
|17.
|Сампдория
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|9 - 16
|5
|18.
|Эмполи
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|9 - 18
|4
|19.
|Салернитана
|0:0 Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|4
|20.
|Дженоа
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|7 - 9
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|1:1 Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 2
|16
|2.
|Милан
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 7
|16
|3.
|Аталанта
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 6
|16
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 8
|13
|5.
|Эмполи
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 5
|12
|6.
|Фиорентина
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|6 - 8
|9
|7.
|Ювентус
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 12
|7
|9.
|Рома
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|12 - 11
|6
|10.
|Дженоа
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 15
|6
|11.
|Болонья
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 15
|5
|12.
|Удинезе
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|13.
|Лацио
|0:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 13
|5
|14.
|Венеция
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 12
|5
|15.
|Торино
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 6
|4
|16.
|Сампдория
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|17.
|Верона
|1:1 Заявка
|6
|0
|4
|2
|9 - 11
|4
|18.
|Специя
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 18
|4
|19.
|Салернитана
|0:0 Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 11
|4
|20.
|Кальяри
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 13
|1
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- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Прогнозы на матч Лацио 0:0 Салернитана
Исход игры
Лацио
98.5% (133)
Ничья
0.7% (1)
Салернитана
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
37.88% (50)
Меньше
62.12% (82)
Обе команды забьют
Да
29.55% (39)
Нет
70.45% (93)
Популярный счёт
2:0 Лацио
54.8% (74)
2:1 Лацио
15.6% (21)
3:1 Лацио
11.1% (15)
3:0 Лацио
8.1% (11)
1:0 Лацио
5.9% (8)
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