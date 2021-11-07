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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Лацио
3:0
Конец матча

Стадион:
Салернитана
0'
9' Желтая карточка
Дьомбер Норберт
11' Желтая карточка
Катальди Данило
1:0
31' Гол
Иммобиле Чиро
2:0
36' Гол
Педро Родригес
55' Желтая карточка
Оби Джоэл
3:0
69' Гол
Альберто Луис
90'+1
25
Рейна
Пепе
23
Хюсай
Эльсейд
3
Луис
Фелипе
33
Ачерби
Франческо
77
Марушич
Адам
21
Милинкович-Савич
Сергей
32
Катальди
Данило
10
Альберто
Луис
7
Андерсон
Фелипе
17
Иммобиле
Чиро
9
Педро
Родригес
72
Белек
Вид
21
Цортеа
Надир
23
Дьомбер
Норберт
6
Страндберг
Стефан
19
Раньери
Лука
8
Скьявоне
Андреа
14
Ди
Таккио
Франческо
22
Оби
Джоэл
7
Рибери
Франк
9
Бонаццоли
Федерико
25
Сими
Нванкво
Лацио
4-3-3
Салернитана
4-3-1-2

Ход матча

9'
 
Дьомбер Норберт
11'
Катальди Данило
 
31'
Иммобиле Чиро
(Педро Родригес)
1:0
36'
Педро Родригес
2:0
46'
 
Джурич Милан
Сими Нванкво
55'
 
Оби Джоэл
63'
 
Гондо Седрик
Бонаццоли Федерико
63'
 
Кулибали Лассана
Оби Джоэл
69'
Альберто Луис
(Андерсон Фелипе)
3:0
73'
Патрик
Фелипе Луис
 
78'
Лукас Лейва
Катальди Данило
 
78'
Башич Тома
Милинкович-Савич Сергей
 
79'
 
Кечрида Вайди
Скьявоне Андреа
79'
 
Весели Фредерик
Цортеа Надир
86'
Дзакканьи Маттиа
Андерсон Фелипе
 

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 8 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 0
  • 5 Угловые 1
  • 0 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иммобиле Чиро 10 (3) 0.83
Педро Родригес 4 0.33
Милинкович-Савич Сергей 3 0.25
Андерсон Фелипе 3 0.25
Альберто Луис 2 0.17
Катальди Данило 1 0.08
Хюсай Эльсейд 1 0.08
Лаццари Мануэль 1 0.08
Рейна Пепе 0 0
Башич Тома 0 0
Моро Рауль 0 0
Салернитана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кулибали Мамаду 2 0.17
Бонаццоли Федерико 2 (1) 0.17
Сими Нванкво 1 0.08
Скьявоне Андреа 1 0.08
Гондо Седрик 1 0.08
Раньери Лука 1 0.08
Джурич Милан II 1 0.08
Рибери Франк 0 0
Оби Джоэл 0 0
Гальоло Риккардо 0 0
Кастанос Григорис 0 0

Карточки

Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Луис Фелипе 4 1
Лукас Лейва 3 0
Катальди Данило 3 0
Милинкович-Савич Сергей 3 0
Ачерби Франческо 1 1
Рейна Пепе 2 0
Альберто Луис 2 0
Марушич Адам 2 0
Педро Родригес 1 0
Иммобиле Чиро 1 0
Патрик 1 0
Андерсон Фелипе 1 0
Акпа-Акпро Жан-Даниэль 1 0
Хюсай Эльсейд 1 0
Лаццари Мануэль 1 0
Башич Тома 1 0
Салернитана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бонаццоли Федерико 4 0
Раньери Лука 4 0
Оби Джоэл 3 0
Дьомбер Норберт 3 0
Страндберг Стефан 1 1
Ярошински Павел 2 0
Кастанос Григорис 0 1
Рибери Франк 1 0
Айя Рамзи 1 0
Ди Таккио Франческо 1 0
Гальоло Риккардо 1 0
Кулибали Лассана 1 0
Гондо Седрик 1 0
Кулибали Мамаду 1 0
Цортеа Надир 1 0
Джурич Милан II 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
5
8 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 9
3
17%
0
0%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
4
22%
1
20%
31-45
2
11%
1
20%
46-60
4
22%
2
40%
61-75
4
22%
1
20%
76-90

Пропущено

6
14
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
2
33%
1
7%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
3
21%
31-45
1
17%
3
21%
46-60
2
33%
3
21%
61-75
0
0%
4
29%
76-90

Забито

7
5
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
8 Не забивали 9
1
14%
1
20%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
20%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
1
14%
1
20%
76-90

Пропущено

13
12
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
2
15%
3
25%
1-15
2
15%
1
8%
16-30
3
23%
1
8%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
3
23%
3
25%
61-75
3
23%
1
8%
76-90

Забито

25
10
12 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
2 Не забивали 6
4
16%
1
10%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
6
24%
2
20%
31-45
3
12%
2
20%
46-60
5
20%
3
30%
61-75
5
20%
2
20%
76-90

Пропущено

19
26
10 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 11
4
21%
4
15%
1-15
2
11%
1
4%
16-30
4
21%
4
15%
31-45
1
5%
6
23%
46-60
5
26%
6
23%
61-75
3
16%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Лацио
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Марсель - Лацио 2:2 Аталанта - Лацио 2:2 Лацио - Фиорентина 1:0 Верона - Лацио 4:1
Лацио - Марсель 0:0 Лацио - Интер Милан 3:1 Болонья - Лацио 3:0 Лацио - Локомотив Москва 2:0 Лацио - Рома 3:2 Торино - Лацио 1:1 Лацио - Кальяри 2:2 Галатасарай - Лацио 1:0 Милан - Лацио 2:0 Лацио - Специя 6:1 Эмполи - Лацио 1:3 Лацио - Сассуоло 1:1 Твенте - Лацио 0:1 Лацио - Падова 1:1 Триестина - Лацио 2:5 Лацио - Fiori Barp Mas 11:0
Салернитана
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Салернитана - Наполи 0:1 Венеция - Салернитана 1:2 Салернитана - Эмполи 2:4 Специя - Салернитана 2:1
Салернитана - Дженоа 1:0 Сассуоло - Салернитана 1:0 Салернитана - Верона 2:2 Салернитана - Аталанта 0:1 Торино - Салернитана 4:0 Салернитана - Рома 0:4 Болонья - Салернитана 3:2 Салернитана - Реджина 2:0 Астон Вилла - Салернитана 3:1 Салернитана - Палермо 2:1 Салернитана - Фермана 1:0 Салернитана - Губбио 0:1 Салернитана - Самбенедеттезе 3:2 Пескара - Салернитана 0:3 Салернитана - Эмполи 2:0 Порденоне - Салернитана 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 12 10 2 0 24 - 4 32
2. Милан Заявка 11 10 1 0 25 - 10 31
3. Интер Милан Заявка 11 7 3 1 28 - 12 24
4. Аталанта Заявка 12 6 4 2 22 - 15 22
5. Лацио Заявка 12 6 3 3 25 - 19 21
6. Рома Заявка 12 6 1 5 21 - 15 19
7. Ювентус Заявка 12 5 3 4 16 - 15 18
8. Фиорентина Заявка 12 6 0 6 16 - 14 18
9. Болонья Заявка 12 5 3 4 19 - 23 18
10. Эмполи Заявка 12 5 1 6 18 - 23 16
11. Верона Заявка 12 4 4 4 25 - 21 16
12. Торино Заявка 12 4 2 6 15 - 12 14
13. Удинезе Заявка 12 3 5 4 15 - 18 14
14. Сассуоло Заявка 12 4 2 6 17 - 18 14
15. Венеция Заявка 12 3 3 6 11 - 19 12
16. Специя Заявка 12 3 2 7 13 - 26 11
17. Сампдория Заявка 12 2 3 7 15 - 25 9
18. Дженоа Заявка 12 1 6 5 17 - 24 9
19. Салернитана Заявка 12 2 1 9 10 - 26 7
20. Кальяри Заявка 12 1 3 8 13 - 26 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лацио Заявка 6 5 1 0 18 - 6 16
2. Наполи Заявка 6 5 1 0 11 - 2 16
3. Милан Заявка 5 5 0 0 12 - 3 15
4. Болонья Заявка 6 4 1 1 13 - 8 13
5. Рома Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
6. Верона Заявка 6 4 0 2 16 - 10 12
7. Интер Милан Заявка 5 3 2 0 15 - 4 11
8. Ювентус Заявка 6 3 1 2 7 - 6 10
9. Торино Заявка 6 3 1 2 12 - 6 10
10. Фиорентина Заявка 5 3 0 2 10 - 6 9
11. Удинезе Заявка 7 2 3 2 10 - 11 9
12. Сассуоло Заявка 6 2 1 3 6 - 6 7
13. Специя Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
14. Венеция Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
15. Аталанта Заявка 6 1 3 2 8 - 9 6
16. Кальяри Заявка 7 1 2 4 10 - 13 5
17. Сампдория Заявка 7 1 2 4 9 - 16 5
18. Эмполи Заявка 7 1 1 5 9 - 18 4
19. Салернитана Заявка 6 1 1 4 5 - 12 4
20. Дженоа Заявка 5 0 3 2 7 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 6 5 1 0 13 - 2 16
2. Милан Заявка 6 5 1 0 13 - 7 16
3. Аталанта Заявка 6 5 1 0 14 - 6 16
4. Интер Милан Заявка 6 4 1 1 13 - 8 13
5. Эмполи Заявка 5 4 0 1 9 - 5 12
6. Фиорентина Заявка 7 3 0 4 6 - 8 9
7. Ювентус Заявка 6 2 2 2 9 - 9 8
8. Сассуоло Заявка 6 2 1 3 11 - 12 7
9. Рома Заявка 6 2 0 4 12 - 11 6
10. Дженоа Заявка 7 1 3 3 10 - 15 6
11. Болонья Заявка 6 1 2 3 6 - 15 5
12. Удинезе Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
13. Лацио Заявка 6 1 2 3 7 - 13 5
14. Венеция Заявка 7 1 2 4 4 - 12 5
15. Торино Заявка 6 1 1 4 3 - 6 4
16. Сампдория Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
17. Верона Заявка 6 0 4 2 9 - 11 4
18. Специя Заявка 6 1 1 4 6 - 18 4
19. Салернитана Заявка 6 1 0 5 5 - 14 3
20. Кальяри Заявка 5 0 1 4 3 - 13 1
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 135
Лацио 98.5% (133)
X 0.7% (1)
Салернитана 0.7% (1)
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Где смотреть матч Лацио 3:0 Салернитана онлайн


Прогнозы на матч Лацио 3:0 Салернитана

Исход игры
Лацио
98.5% (133)
Ничья
0.7% (1)
Салернитана
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
37.88% (50)
Меньше
62.12% (82)
Обе команды забьют
Да
29.55% (39)
Нет
70.45% (93)
Популярный счёт
2:0 Лацио
54.8% (74)
2:1 Лацио
15.6% (21)
3:1 Лацио
11.1% (15)
3:0 Лацио
8.1% (11)
1:0 Лацио
5.9% (8)
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