Второй тайм

91' Лацио заслуженно побеждает в отличном матче

91' Педро Родригес из команды Лацио сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

91' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

89' ШТАНГА! Так было близко к голу - Иммобиле Чиро нанес удар в каркас ворот!

88' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.

86' Команда Лацио довольна результатом к этому моменту.

84' Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

82' Удар от ворот произведет Салернитана

82' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.

81' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

80' Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Матч возобновлен

79' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

79' Удар от ворот произведет Салернитана

78' Матч возобновлен

77' Ох, нехорошо это выглядит. Катальди Данило получил травму и медбригада забирает его с поля.

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Альберто Луис из команды Лацио сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

76' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

76' Салернитана вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

74' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

74' Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

72' Страндберг Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Салернитана вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

69' Г О О О О Л - Альберто Луис забивает с правой ноги!

68' Удар от ворот произведет Салернитана

67' Как он промахнулся? Андерсон Фелипе имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

67' ШТАНГА! Так было близко к голу - Рибери Франк нанес удар в каркас ворот!

66' Салернитана идет вперед с потенциально опасной атакой.

66' Лацио выполняет удар от ворот.

66' Гондо Седрик из команды Салернитана не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

64' Белек Вид взял и забрал мяч на выходе

64' Альберто Луис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

59' Удар от ворот произведет Салернитана

59' Альберто Луис не смог попасть в створ ударом издали

58' Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

57' Джурич Милан II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Раньери Лука предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

56' Альберто Луис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

56' Оби Джоэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Альберто Луис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

55' Оби Джоэл получил желтую карточку от судьи

53' Удар от ворот произведет Салернитана

53' Матч возобновлен

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

52' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

52' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Салернитана вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Лацио выполняет удар от ворот.

47' Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Джурич Милан II и попал в каркас ворот!