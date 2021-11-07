Италия: Серия A 2021-2022
3:0
Конец матча
Стадион: Стадио Олимпико
9' Желтая карточкаДьомбер Норберт
11' Желтая карточкаКатальди Данило
1:0
31' ГолИммобиле Чиро
2:0
36' ГолПедро Родригес
55' Желтая карточкаОби Джоэл
3:0
69' ГолАльберто Луис
25
Рейна
Пепе
77
Марушич
Адам
72
Белек
Вид
21
Цортеа
Надир
19
Раньери
Лука
22
Оби
Джоэл
25
Сими
Нванкво
- Основной состав
-
25 Рейна ПепеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Марушич АдамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
4 ПатрикЗащитник
-
19 Вавро ДенисЗащитник
-
26 Раду СтефанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Башич ТомаПолузащитник
- Нападающий
-
27 Моро РаульНападающий
-
94 Мурики ВедатНападающий
-
Главный тренер: Сарри Маурицио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
72 Белек ВидВратарь
-
21 Цортеа НадирЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Раньери ЛукаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Оби ДжоэлПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Сими НванквоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Богдан ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Джурич МиланНападающий
-
15 Гондо СедрикНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Колантуоно Стефано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
11'
31'
1:0
36'
2:0
55'
69'
3:0
73'
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
8 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 0
-
5 Угловые 1
-
0 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
Лацио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иммобиле Чиро
|10 (3)
|0.83
|Педро Родригес
|4
|0.33
|Милинкович-Савич Сергей
|3
|0.25
|Андерсон Фелипе
|3
|0.25
|Альберто Луис
|2
|0.17
|Катальди Данило
|1
|0.08
|Хюсай Эльсейд
|1
|0.08
|Лаццари Мануэль
|1
|0.08
|Рейна Пепе
|0
|0
|Башич Тома
|0
|0
|Моро Рауль
|0
|0
Салернитана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кулибали Мамаду
|2
|0.17
|Бонаццоли Федерико
|2 (1)
|0.17
|Сими Нванкво
|1
|0.08
|Скьявоне Андреа
|1
|0.08
|Гондо Седрик
|1
|0.08
|Раньери Лука
|1
|0.08
|Джурич Милан II
|1
|0.08
|Рибери Франк
|0
|0
|Оби Джоэл
|0
|0
|Гальоло Риккардо
|0
|0
|Кастанос Григорис
|0
|0
Карточки
Лацио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Луис Фелипе
|4
|1
|Лукас Лейва
|3
|0
|Катальди Данило
|3
|0
|Милинкович-Савич Сергей
|3
|0
|Ачерби Франческо
|1
|1
|Рейна Пепе
|2
|0
|Альберто Луис
|2
|0
|Марушич Адам
|2
|0
|Педро Родригес
|1
|0
|Иммобиле Чиро
|1
|0
|Патрик
|1
|0
|Андерсон Фелипе
|1
|0
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|1
|0
|Хюсай Эльсейд
|1
|0
|Лаццари Мануэль
|1
|0
|Башич Тома
|1
|0
Салернитана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бонаццоли Федерико
|4
|0
|Раньери Лука
|4
|0
|Оби Джоэл
|3
|0
|Дьомбер Норберт
|3
|0
|Страндберг Стефан
|1
|1
|Ярошински Павел
|2
|0
|Кастанос Григорис
|0
|1
|Рибери Франк
|1
|0
|Айя Рамзи
|1
|0
|Ди Таккио Франческо
|1
|0
|Гальоло Риккардо
|1
|0
|Кулибали Лассана
|1
|0
|Гондо Седрик
|1
|0
|Кулибали Мамаду
|1
|0
|Цортеа Надир
|1
|0
|Джурич Милан II
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
5
8 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 9
3
17%
0
0%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
4
22%
1
20%
31-45
2
11%
1
20%
46-60
4
22%
2
40%
61-75
4
22%
1
20%
76-90
Пропущено
6
14
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
2
33%
1
7%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
3
21%
31-45
1
17%
3
21%
46-60
2
33%
3
21%
61-75
0
0%
4
29%
76-90
Забито
7
5
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
8 Не забивали 9
1
14%
1
20%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
20%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
1
14%
1
20%
76-90
Пропущено
13
12
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
2
15%
3
25%
1-15
2
15%
1
8%
16-30
3
23%
1
8%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
3
23%
3
25%
61-75
3
23%
1
8%
76-90
Забито
25
10
12 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
2 Не забивали 6
4
16%
1
10%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
6
24%
2
20%
31-45
3
12%
2
20%
46-60
5
20%
3
30%
61-75
5
20%
2
20%
76-90
Пропущено
19
26
10 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 11
4
21%
4
15%
1-15
2
11%
1
4%
16-30
4
21%
4
15%
31-45
1
5%
6
23%
46-60
5
26%
6
23%
61-75
3
16%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
Лацио
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Марсель - Лацио 2:2 Аталанта - Лацио 2:2 Лацио - Фиорентина 1:0 Верона - Лацио 4:1
Лацио - Марсель 0:0 Лацио - Интер Милан 3:1 Болонья - Лацио 3:0 Лацио - Локомотив Москва 2:0 Лацио - Рома 3:2 Торино - Лацио 1:1 Лацио - Кальяри 2:2 Галатасарай - Лацио 1:0 Милан - Лацио 2:0 Лацио - Специя 6:1 Эмполи - Лацио 1:3 Лацио - Сассуоло 1:1 Твенте - Лацио 0:1 Лацио - Падова 1:1 Триестина - Лацио 2:5 Лацио - Fiori Barp Mas 11:0
Салернитана
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Салернитана - Наполи 0:1 Венеция - Салернитана 1:2 Салернитана - Эмполи 2:4 Специя - Салернитана 2:1
Салернитана - Дженоа 1:0 Сассуоло - Салернитана 1:0 Салернитана - Верона 2:2 Салернитана - Аталанта 0:1 Торино - Салернитана 4:0 Салернитана - Рома 0:4 Болонья - Салернитана 3:2 Салернитана - Реджина 2:0 Астон Вилла - Салернитана 3:1 Салернитана - Палермо 2:1 Салернитана - Фермана 1:0 Салернитана - Губбио 0:1 Салернитана - Самбенедеттезе 3:2 Пескара - Салернитана 0:3 Салернитана - Эмполи 2:0 Порденоне - Салернитана 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|24 - 4
|32
|2.
|Милан
|Заявка
|11
|10
|1
|0
|25 - 10
|31
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|28 - 12
|24
|4.
|Аталанта
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|22 - 15
|22
|5.
|Лацио
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|25 - 19
|21
|6.
|Рома
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|21 - 15
|19
|7.
|Ювентус
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|16 - 15
|18
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|12
|6
|0
|6
|16 - 14
|18
|9.
|Болонья
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|19 - 23
|18
|10.
|Эмполи
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|18 - 23
|16
|11.
|Верона
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|25 - 21
|16
|12.
|Торино
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 12
|14
|13.
|Удинезе
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|15 - 18
|14
|14.
|Сассуоло
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|17 - 18
|14
|15.
|Венеция
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|11 - 19
|12
|16.
|Специя
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|13 - 26
|11
|17.
|Сампдория
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|15 - 25
|9
|18.
|Дженоа
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|17 - 24
|9
|19.
|Салернитана
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|10 - 26
|7
|20.
|Кальяри
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|13 - 26
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лацио
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|18 - 6
|16
|2.
|Наполи
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|11 - 2
|16
|3.
|Милан
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|12 - 3
|15
|4.
|Болонья
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 8
|13
|5.
|Рома
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|6.
|Верона
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|16 - 10
|12
|7.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|15 - 4
|11
|8.
|Ювентус
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|9.
|Торино
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 6
|10
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 6
|9
|11.
|Удинезе
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 11
|9
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 6
|7
|13.
|Специя
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|14.
|Венеция
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|15.
|Аталанта
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 9
|6
|16.
|Кальяри
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 13
|5
|17.
|Сампдория
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|9 - 16
|5
|18.
|Эмполи
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|9 - 18
|4
|19.
|Салернитана
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|4
|20.
|Дженоа
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|7 - 9
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 2
|16
|2.
|Милан
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 7
|16
|3.
|Аталанта
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 6
|16
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 8
|13
|5.
|Эмполи
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 5
|12
|6.
|Фиорентина
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|6 - 8
|9
|7.
|Ювентус
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 12
|7
|9.
|Рома
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|12 - 11
|6
|10.
|Дженоа
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 15
|6
|11.
|Болонья
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 15
|5
|12.
|Удинезе
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|13.
|Лацио
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 13
|5
|14.
|Венеция
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 12
|5
|15.
|Торино
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 6
|4
|16.
|Сампдория
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|17.
|Верона
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|9 - 11
|4
|18.
|Специя
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 18
|4
|19.
|Салернитана
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|5 - 14
|3
|20.
|Кальяри
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 13
|1
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Прогнозы на матч Лацио 3:0 Салернитана
Исход игры
Лацио
98.5% (133)
Ничья
0.7% (1)
Салернитана
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
37.88% (50)
Меньше
62.12% (82)
Обе команды забьют
Да
29.55% (39)
Нет
70.45% (93)
Популярный счёт
2:0 Лацио
54.8% (74)
2:1 Лацио
15.6% (21)
3:1 Лацио
11.1% (15)
3:0 Лацио
8.1% (11)
1:0 Лацио
5.9% (8)
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