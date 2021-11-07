Первый тайм

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Сориано Роберто завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!

46' Удар от ворот произведет Болонья

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

44' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Скорупски Лукаш взял и забрал мяч на выходе

42' О, нет. Из многообещающей позиции Капуто Франческо из команды Сампдория наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

41' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Удар от ворот произведет Сампдория

40' Йосида Майя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Де Сильвестри Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Болонья выполняет удар от ворот.

38' Хорошую попытку сделал Барроу Муса . Удар в створ, но вратарь начеку

37' Отличные скиллы показывает Барроу Муса , обводя своих соперников

37' Аудеро Эмиль взял и забрал мяч на выходе

36' Матч возобновлен

36' Ох, нехорошо это выглядит. Арнаутович Марко получил травму и медбригада забирает его с поля.

35' Арнаутович Марко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

34' Колли Омар совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

33' Габбьядини Маноло получил желтую карточку от судьи

33' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Сумаоро Адама выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Удар от ворот произведет Болонья

30' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Кандрева Антонио нанес удар, мяч был парирован, но Лукаш Скорупский не удержал его в руках.

29' Идет дождь, трудные условия для игроков.

28' Сумаоро Адама выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Удар от ворот произведет Сампдория

26' Берешиньски Бартош выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Сванберг Маттиас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

25' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Медель Гари выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Хороший удар издали нанес Капуто Франческо , но отличный сейв сделал Лукаш Скорупский. Угловой.

23' Удар от ворот произведет Болонья

23' Кандрева Антонио оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

23' Теате Артур выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Болонья выполняет удар от ворот.

22' Габбьядини Маноло из команды Сампдория делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

21' Сампдория выполняет удар от ворот.

21' Как он промахнулся? Теате Артур имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

20' Эмиль Аудеро отбил мяч на угловой после удара Арнаутович Марко из штрафной площади.

20' Болонья идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Медель Гари выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Скорупски Лукаш взял и забрал мяч на выходе

18' Сампдория идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Удар от ворот произведет Сампдория

16' Сванберг Маттиас из команды Болонья не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

16' Берешиньски Бартош предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

15' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Болонья выполняет удар от ворот.

14' Близко! Аскилдсен Кристоффер нанес отличный удар издали, но попал в штангу!

14' Колли Омар из команды Сампдория сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

14' Домингес Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Экдаль Альбин нанес удар головой, но Лукаш Скорупский перевел мяч на угловой!

12' Хики Аарон совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

10' Удар от ворот произведет Сампдория

9' Хики Аарон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

8' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Сумаоро Адама выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Сампдория идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре