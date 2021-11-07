Второй тайм

96' Удар от ворот произведет Болонья

95' Сумаоро Адама выносит мяч и сбавляет давление на ворота

95' Игрок из команды Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

94' Дрэгушин Раду выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Отличные скиллы показывает Сансоне Никола , обводя своих соперников

94' Скорупски Лукаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

92' Сванберг Маттиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Мурру Никола получил желтую карточку от судьи

91' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Экдаль Альбин получил желтую карточку от судьи

89' Хорошую попытку сделал Ольсен Сков Андреас . Удар в створ, но вратарь начеку

89' Болонья идет вперед с потенциально опасной атакой.

87' Удар от ворот произведет Сампдория

85' Матч возобновлен

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Матч возобновлен

84' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

83' Домингес Николас получил травму и заменен. Луис Бинкс выходит на поле.

83' Ох, нехорошо это выглядит. Домингес Николас получил травму и медбригада забирает его с поля.

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' Болонья идет вперед с потенциально опасной атакой.

81' Ауджелло Томмазо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Матч возобновлен

78' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

78' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

78' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Сампдория будет все-таки засчитан.

78' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

78' Команда Сампдория сравняла счет! Игра продолжается!

77' Г О О О О Л - Торсби Мортен забивает с правой ноги!

77' Кандрева Антонио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

76' Сумаоро Адама выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Риккадо Чиерво из команды Сампдория навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

73' Скорупски Лукаш взял и забрал мяч на выходе

72' О, нет. Из многообещающей позиции Йосида Майя из команды Сампдория наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

72' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' Сумаоро Адама выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Риккадо Чиерво из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...

69' Удар от ворот произведет Болонья

68' Тактическая замена. Аскилдсен Кристоффер уходит с поля и его заменяет Риккадо Чиерво

68' Сумаоро Адама выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

65' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

65' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

64' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Колли Омар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Ауджелло Томмазо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

62' Эмиль Аудеро отбил мяч на угловой после удара Барроу Муса из штрафной площади.

62' Матч возобновлен

61' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

60' Удар от ворот произведет Сампдория

59' Ольсен Сков Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Теате Артур выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

57' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

57' Матч возобновлен

56' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

54' Теате Артур выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

54' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

53' Берешиньски Бартош из команды Сампдория делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

53' Медель Гари выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Йосида Майя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Команда Болонья забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

47' Г О О О О Л - Сванберг Маттиас забивает с правой ноги!

47' Болонья идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля