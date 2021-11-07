Италия: Серия A 2021-2022
1:2
Конец матча
Стадион: Луиджи Феррарис
11' Желтая карточкаХики Аарон
33' Желтая карточкаГаббьядини Маноло
34' Желтая карточкаКолли Омар
0:1
47' ГолСванберг Маттиас
1:1
77' ГолТорсби Мортен
1:2
78' ГолАрнаутович Марко
90' Желтая карточкаЭкдаль Альбин
90' Желтая карточкаМурру Никола
22
Йосида
Майя
15
Колли
Омар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Йосида МайяЗащитник
-
15 Колли ОмарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Мурру НиколаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Йепес ЖерарПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Д'Аверса Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Медель ГариЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Барроу МусаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Михайлович Синиша
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
11'
34'
47'
73'
77'
1:1
78'
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
3 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 7
-
6 Угловые 5
-
2 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 12
-
4 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
История личных встреч
Сампдория
Болонья
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
44.4%
77.8%
4 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
13 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
22 матча
36.4%
22.7%
40.9%
8 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
18.2%
50%
31.8%
4 победы 11 ничьих 7 побед
Второй тайм
36.4%
13.6%
50%
8 побед 3 ничьи 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сампдория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кандрева Антонио
|4
|0.33
|Капуто Франческо
|3
|0.25
|Йосида Майя
|2
|0.17
|Торсби Мортен
|2
|0.17
|Квальярелла Фабио
|1 (1)
|0.08
|Ауджелло Томмазо
|1
|0.08
|Берешиньски Бартош
|0
|0
|Адриен Силва
|0
|0
|Габбьядини Маноло
|0
|0
Болонья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Арнаутович Марко
|5 (1)
|0.42
|Барроу Муса
|4
|0.33
|Де Сильвестри Лоренцо
|3
|0.25
|Сванберг Маттиас
|2
|0.17
|Теате Артур
|2
|0.17
|Хики Аарон
|2
|0.17
|Сориано Роберто
|0
|0
|Сансоне Никола
|0
|0
|Ольсен Сков Андреас
|0
|0
|Медель Гари
|0
|0
|Орсолини Риккардо
|0
|0
|Схаутен Йерди
|0
|0
|Домингес Николас
|0
|0
Карточки
Сампдория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Торсби Мортен
|6
|0
|Берешиньски Бартош
|5
|0
|Колли Омар
|4
|0
|Аскилдсен Кристоффер
|4
|0
|Экдаль Альбин
|3
|0
|Мурру Никола
|3
|0
|Адриен Силва
|1
|1
|Кандрева Антонио
|2
|0
|Габбьядини Маноло
|2
|0
|Шабо Юлиан
|2
|0
|Роберто Д'Аверса
|0
|1
|Йосида Майя
|1
|0
|Торрегросса Эрнесто
|1
|0
|Депаоли Фабио
|1
|0
|Дамсгор Миккель
|1
|0
|Дрэгушин Раду
|1
|0
Болонья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сориано Роберто
|2
|2
|Хики Аарон
|5
|0
|Медель Гари
|4
|0
|Сумаоро Адама
|2
|1
|Сванберг Маттиас
|3
|0
|Домингес Николас
|3
|0
|Схаутен Йерди
|1
|1
|Де Сильвестри Лоренцо
|2
|0
|Арнаутович Марко
|2
|0
|Сансоне Никола
|2
|0
|Бонифаци Кевин
|2
|0
|Виньято Эмануэль
|2
|0
|Скорупски Лукаш
|1
|0
|Дейкс Митчелл
|1
|0
|Орсолини Риккардо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
7
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
1
13%
2
29%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
1
14%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
1
13%
3
43%
76-90
Пропущено
17
14
10 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
4
24%
1
7%
1-15
3
18%
2
14%
16-30
3
18%
3
21%
31-45
3
18%
2
14%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
4
24%
3
21%
76-90
Забито
6
12
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 4
9 Не забивали 6
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
4
33%
46-60
1
17%
2
17%
61-75
2
33%
4
33%
76-90
Пропущено
9
9
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
1
11%
1
11%
31-45
2
22%
3
33%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
2
22%
3
33%
76-90
Забито
14
19
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 15
2 Забивали первыми 7
4 Не забивали 2
1
7%
3
16%
1-15
1
7%
1
5%
16-30
4
29%
0
0%
31-45
3
21%
5
26%
46-60
2
14%
3
16%
61-75
3
21%
7
37%
76-90
Пропущено
26
23
14 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
6
23%
1
4%
1-15
4
15%
3
13%
16-30
4
15%
4
17%
31-45
5
19%
5
22%
46-60
1
4%
4
17%
61-75
6
23%
6
26%
76-90
Результаты последних матчей
Сампдория
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Торино - Сампдория 3:0 Сампдория - Аталанта 1:3 Сампдория - Специя 2:1 Кальяри - Сампдория 3:1
Сампдория - Удинезе 3:3 Ювентус - Сампдория 3:2 Сампдория - Наполи 0:4 Эмполи - Сампдория 0:3 Сампдория - Интер Милан 2:2 Сампдория - Тернана 3:1 Сассуоло - Сампдория 0:0 Сампдория - Милан 0:1 Сампдория - Алессандрия 3:2 Сампдория - Верона 1:0 Сампдория - Пьяченца 2:0 Сампдория - Кастильоне 11:1 Сампдория - Парма 3:0 Удинезе - Сампдория 0:1 Сампдория - Специя 2:2 Интер Милан - Сампдория 5:1
Болонья
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Болонья - Кальяри 2:0 Наполи - Болонья 3:0 Болонья - Милан 2:4 Удинезе - Болонья 1:1
Болонья - Лацио 3:0 Эмполи - Болонья 4:2 Болонья - Дженоа 2:2 Интер Милан - Болонья 6:1 Болонья - Верона 1:0 Аталанта - Болонья 0:0 Болонья - Салернитана 3:2 Болонья - Тернана 4:5 Порденоне - Болонья 2:4 Ливерпуль - Болонья 1:0 Ливерпуль - Болонья 2:0 Боруссия Д - Болонья 3:0 Болонья - ФералпиСало 1:0 Болонья - GS Bagnolese 6:1 Болонья - Ювентус 1:4 Верона - Болонья 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|1:1 Заявка
|12
|10
|2
|0
|24 - 4
|32
|2.
|Милан
|Заявка
|11
|10
|1
|0
|25 - 10
|31
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|28 - 12
|24
|4.
|Аталанта
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|22 - 15
|22
|5.
|Лацио
|0:0 Заявка
|12
|5
|4
|3
|22 - 19
|19
|6.
|Рома
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|21 - 15
|19
|7.
|Ювентус
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|16 - 15
|18
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|12
|6
|0
|6
|16 - 14
|18
|9.
|Болонья
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|19 - 23
|18
|10.
|Эмполи
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|18 - 23
|16
|11.
|Верона
|1:1 Заявка
|12
|4
|4
|4
|25 - 21
|16
|12.
|Торино
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 12
|14
|13.
|Удинезе
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|15 - 18
|14
|14.
|Сассуоло
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|17 - 18
|14
|15.
|Венеция
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|11 - 19
|12
|16.
|Специя
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|13 - 26
|11
|17.
|Сампдория
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|15 - 25
|9
|18.
|Дженоа
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|17 - 24
|9
|19.
|Салернитана
|0:0 Заявка
|12
|2
|2
|8
|10 - 23
|8
|20.
|Кальяри
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|13 - 26
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|1:1 Заявка
|6
|5
|1
|0
|11 - 2
|16
|2.
|Милан
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|12 - 3
|15
|3.
|Лацио
|0:0 Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 6
|14
|4.
|Болонья
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 8
|13
|5.
|Рома
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|6.
|Верона
|1:1 Заявка
|6
|4
|0
|2
|16 - 10
|12
|7.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|15 - 4
|11
|8.
|Ювентус
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|9.
|Торино
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 6
|10
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 6
|9
|11.
|Удинезе
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 11
|9
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 6
|7
|13.
|Специя
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|14.
|Венеция
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|15.
|Аталанта
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 9
|6
|16.
|Кальяри
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 13
|5
|17.
|Сампдория
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|9 - 16
|5
|18.
|Эмполи
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|9 - 18
|4
|19.
|Салернитана
|0:0 Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|4
|20.
|Дженоа
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|7 - 9
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|1:1 Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 2
|16
|2.
|Милан
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 7
|16
|3.
|Аталанта
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 6
|16
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 8
|13
|5.
|Эмполи
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 5
|12
|6.
|Фиорентина
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|6 - 8
|9
|7.
|Ювентус
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 12
|7
|9.
|Рома
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|12 - 11
|6
|10.
|Дженоа
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 15
|6
|11.
|Болонья
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 15
|5
|12.
|Удинезе
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|13.
|Лацио
|0:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 13
|5
|14.
|Венеция
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 12
|5
|15.
|Торино
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 6
|4
|16.
|Сампдория
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|17.
|Верона
|1:1 Заявка
|6
|0
|4
|2
|9 - 11
|4
|18.
|Специя
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 18
|4
|19.
|Салернитана
|0:0 Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 11
|4
|20.
|Кальяри
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 13
|1
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Сампдория 1:2 Болонья
Исход игры
Сампдория
52.2% (70)
Ничья
38.1% (51)
Болонья
9.7% (13)
Тотал 2.5
Больше
48.87% (65)
Меньше
51.13% (68)
Обе команды забьют
Да
76.69% (102)
Нет
23.31% (31)
Популярный счёт
2:1 Сампдория
32.1% (43)
1:1 Ничья
28.4% (38)
1:0 Сампдория
13.4% (18)
2:2 Ничья
6.7% (9)
1:2 Болонья
6% (8)
0:1 Болонья
3.7% (5)
2:0 Сампдория
3% (4)
0:0 Ничья
2.2% (3)
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