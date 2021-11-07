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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Сампдория
1:2
Конец матча

Стадион:
Болонья
0'
11' Желтая карточка
Хики Аарон
33' Желтая карточка
Габбьядини Маноло
34' Желтая карточка
Колли Омар
0:1
47' Гол
Сванберг Маттиас
1:1
77' Гол
Торсби Мортен
1:2
78' Гол
Арнаутович Марко
90' Желтая карточка
Экдаль Альбин
90' Желтая карточка
Мурру Никола
90'+6
1
Аудеро
Эмиль
24
Берешиньски
Бартош
22
Йосида
Майя
15
Колли
Омар
3
Ауджелло
Томмазо
87
Кандрева
Антонио
2
Торсби
Мортен
6
Экдаль
Альбин
16
Аскилдсен
Кристоффер
23
Габбьядини
Маноло
10
Капуто
Франческо
28
Скорупски
Лукаш
5
Сумаоро
Адама
17
Медель
Гари
6
Теате
Артур
29
Де
Сильвестри
Лоренцо
8
Домингес
Николас
32
Сванберг
Маттиас
3
Хики
Аарон
21
Сориано
Роберто
9
Арнаутович
Марко
99
Барроу
Муса
Сампдория
4-4-2
Болонья
3-4-1-2

История личных встреч

Сампдория
Болонья

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

44.4%
77.8%
4 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

22 матча

36.4%
22.7%
40.9%
8 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

18.2%
50%
31.8%
4 победы 11 ничьих 7 побед

Второй тайм

36.4%
13.6%
50%
8 побед 3 ничьи 11 побед

История матчей

СA
3:1
СA
1:2
СA
1:2
СA
2:1
СA
3:0
СA
4:1
СA
1:0
СA
3:0
СA
3:1
СA
2:0
СA
3:2
СA
2:0
СA
1:1
СA
2:2
СA
1:1
СA
1:0
СA
3:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
4:1
СA
3:0
СA
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Сампдория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кандрева Антонио 4 0.33
Капуто Франческо 3 0.25
Йосида Майя 2 0.17
Торсби Мортен 2 0.17
Квальярелла Фабио 1 (1) 0.08
Ауджелло Томмазо 1 0.08
Берешиньски Бартош 0 0
Адриен Силва 0 0
Габбьядини Маноло 0 0
Болонья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арнаутович Марко 5 (1) 0.42
Барроу Муса 4 0.33
Де Сильвестри Лоренцо 3 0.25
Сванберг Маттиас 2 0.17
Теате Артур 2 0.17
Хики Аарон 2 0.17
Сориано Роберто 0 0
Сансоне Никола 0 0
Ольсен Сков Андреас 0 0
Медель Гари 0 0
Орсолини Риккардо 0 0
Схаутен Йерди 0 0
Домингес Николас 0 0

Карточки

Сампдория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Торсби Мортен 6 0
Берешиньски Бартош 5 0
Колли Омар 4 0
Аскилдсен Кристоффер 4 0
Экдаль Альбин 3 0
Мурру Никола 3 0
Адриен Силва 1 1
Кандрева Антонио 2 0
Габбьядини Маноло 2 0
Шабо Юлиан 2 0
Роберто Д'Аверса 0 1
Йосида Майя 1 0
Торрегросса Эрнесто 1 0
Депаоли Фабио 1 0
Дамсгор Миккель 1 0
Дрэгушин Раду 1 0
Болонья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сориано Роберто 2 2
Хики Аарон 5 0
Медель Гари 4 0
Сумаоро Адама 2 1
Сванберг Маттиас 3 0
Домингес Николас 3 0
Схаутен Йерди 1 1
Де Сильвестри Лоренцо 2 0
Арнаутович Марко 2 0
Сансоне Никола 2 0
Бонифаци Кевин 2 0
Виньято Эмануэль 2 0
Скорупски Лукаш 1 0
Дейкс Митчелл 1 0
Орсолини Риккардо 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
7
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
1
13%
2
29%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
1
14%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
1
13%
3
43%
76-90

Пропущено

17
14
10 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
4
24%
1
7%
1-15
3
18%
2
14%
16-30
3
18%
3
21%
31-45
3
18%
2
14%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
4
24%
3
21%
76-90

Забито

6
12
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 4
9 Не забивали 6
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
4
33%
46-60
1
17%
2
17%
61-75
2
33%
4
33%
76-90

Пропущено

9
9
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
1
11%
1
11%
31-45
2
22%
3
33%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
2
22%
3
33%
76-90

Забито

14
19
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 15
2 Забивали первыми 7
4 Не забивали 2
1
7%
3
16%
1-15
1
7%
1
5%
16-30
4
29%
0
0%
31-45
3
21%
5
26%
46-60
2
14%
3
16%
61-75
3
21%
7
37%
76-90

Пропущено

26
23
14 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
6
23%
1
4%
1-15
4
15%
3
13%
16-30
4
15%
4
17%
31-45
5
19%
5
22%
46-60
1
4%
4
17%
61-75
6
23%
6
26%
76-90

Результаты последних матчей

Сампдория
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Торино - Сампдория 3:0 Сампдория - Аталанта 1:3 Сампдория - Специя 2:1 Кальяри - Сампдория 3:1
Сампдория - Удинезе 3:3 Ювентус - Сампдория 3:2 Сампдория - Наполи 0:4 Эмполи - Сампдория 0:3 Сампдория - Интер Милан 2:2 Сампдория - Тернана 3:1 Сассуоло - Сампдория 0:0 Сампдория - Милан 0:1 Сампдория - Алессандрия 3:2 Сампдория - Верона 1:0 Сампдория - Пьяченца 2:0 Сампдория - Кастильоне 11:1 Сампдория - Парма 3:0 Удинезе - Сампдория 0:1 Сампдория - Специя 2:2 Интер Милан - Сампдория 5:1
Болонья
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Болонья - Кальяри 2:0 Наполи - Болонья 3:0 Болонья - Милан 2:4 Удинезе - Болонья 1:1
Болонья - Лацио 3:0 Эмполи - Болонья 4:2 Болонья - Дженоа 2:2 Интер Милан - Болонья 6:1 Болонья - Верона 1:0 Аталанта - Болонья 0:0 Болонья - Салернитана 3:2 Болонья - Тернана 4:5 Порденоне - Болонья 2:4 Ливерпуль - Болонья 1:0 Ливерпуль - Болонья 2:0 Боруссия Д - Болонья 3:0 Болонья - ФералпиСало 1:0 Болонья - GS Bagnolese 6:1 Болонья - Ювентус 1:4 Верона - Болонья 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи 1:1 Заявка 12 10 2 0 24 - 4 32
2. Милан Заявка 11 10 1 0 25 - 10 31
3. Интер Милан Заявка 11 7 3 1 28 - 12 24
4. Аталанта Заявка 12 6 4 2 22 - 15 22
5. Лацио 0:0 Заявка 12 5 4 3 22 - 19 19
6. Рома Заявка 12 6 1 5 21 - 15 19
7. Ювентус Заявка 12 5 3 4 16 - 15 18
8. Фиорентина Заявка 12 6 0 6 16 - 14 18
9. Болонья Заявка 12 5 3 4 19 - 23 18
10. Эмполи Заявка 12 5 1 6 18 - 23 16
11. Верона 1:1 Заявка 12 4 4 4 25 - 21 16
12. Торино Заявка 12 4 2 6 15 - 12 14
13. Удинезе Заявка 12 3 5 4 15 - 18 14
14. Сассуоло Заявка 12 4 2 6 17 - 18 14
15. Венеция Заявка 12 3 3 6 11 - 19 12
16. Специя Заявка 12 3 2 7 13 - 26 11
17. Сампдория Заявка 12 2 3 7 15 - 25 9
18. Дженоа Заявка 12 1 6 5 17 - 24 9
19. Салернитана 0:0 Заявка 12 2 2 8 10 - 23 8
20. Кальяри Заявка 12 1 3 8 13 - 26 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи 1:1 Заявка 6 5 1 0 11 - 2 16
2. Милан Заявка 5 5 0 0 12 - 3 15
3. Лацио 0:0 Заявка 6 4 2 0 15 - 6 14
4. Болонья Заявка 6 4 1 1 13 - 8 13
5. Рома Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
6. Верона 1:1 Заявка 6 4 0 2 16 - 10 12
7. Интер Милан Заявка 5 3 2 0 15 - 4 11
8. Ювентус Заявка 6 3 1 2 7 - 6 10
9. Торино Заявка 6 3 1 2 12 - 6 10
10. Фиорентина Заявка 5 3 0 2 10 - 6 9
11. Удинезе Заявка 7 2 3 2 10 - 11 9
12. Сассуоло Заявка 6 2 1 3 6 - 6 7
13. Специя Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
14. Венеция Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
15. Аталанта Заявка 6 1 3 2 8 - 9 6
16. Кальяри Заявка 7 1 2 4 10 - 13 5
17. Сампдория Заявка 7 1 2 4 9 - 16 5
18. Эмполи Заявка 7 1 1 5 9 - 18 4
19. Салернитана 0:0 Заявка 6 1 1 4 5 - 12 4
20. Дженоа Заявка 5 0 3 2 7 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи 1:1 Заявка 6 5 1 0 13 - 2 16
2. Милан Заявка 6 5 1 0 13 - 7 16
3. Аталанта Заявка 6 5 1 0 14 - 6 16
4. Интер Милан Заявка 6 4 1 1 13 - 8 13
5. Эмполи Заявка 5 4 0 1 9 - 5 12
6. Фиорентина Заявка 7 3 0 4 6 - 8 9
7. Ювентус Заявка 6 2 2 2 9 - 9 8
8. Сассуоло Заявка 6 2 1 3 11 - 12 7
9. Рома Заявка 6 2 0 4 12 - 11 6
10. Дженоа Заявка 7 1 3 3 10 - 15 6
11. Болонья Заявка 6 1 2 3 6 - 15 5
12. Удинезе Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
13. Лацио 0:0 Заявка 6 1 2 3 7 - 13 5
14. Венеция Заявка 7 1 2 4 4 - 12 5
15. Торино Заявка 6 1 1 4 3 - 6 4
16. Сампдория Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
17. Верона 1:1 Заявка 6 0 4 2 9 - 11 4
18. Специя Заявка 6 1 1 4 6 - 18 4
19. Салернитана 0:0 Заявка 6 1 1 4 5 - 11 4
20. Кальяри Заявка 5 0 1 4 3 - 13 1
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Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 134
Сампдория 52.2% (70)
X 38.1% (51)
Болонья 9.7% (13)
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Прогнозы на матч Сампдория 1:2 Болонья

Исход игры
Сампдория
52.2% (70)
Ничья
38.1% (51)
Болонья
9.7% (13)
Тотал 2.5
Больше
48.87% (65)
Меньше
51.13% (68)
Обе команды забьют
Да
76.69% (102)
Нет
23.31% (31)
Популярный счёт
2:1 Сампдория
32.1% (43)
1:1 Ничья
28.4% (38)
1:0 Сампдория
13.4% (18)
2:2 Ничья
6.7% (9)
1:2 Болонья
6% (8)
0:1 Болонья
3.7% (5)
2:0 Сампдория
3% (4)
0:0 Ничья
2.2% (3)
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