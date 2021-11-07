Италия: Серия A 2021-2022
1:2
Перерыв
Стадион: Пьерлуиджи Пенцо
1:0
3' ГолКальдара Маттиа
9' Undefined phrase: football_event_Хапс Ридгесиано
16' Желтая карточкаКарсдорп Рик
1:1
43' ГолШомуродов Элдор
1:2
45' ГолАбрахам Тэмми
44
Ампаду
Этан
10
Араму
Маттиа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
44 Ампаду ЭтанПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Араму МаттиаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Модоло МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Хейманс ДанПолузащитник
- Полузащитник
-
42 Перец ДорПолузащитник
- Нападающий
-
14 Анри ТомаНападающий
-
Главный тренер: Дзанетти Паоло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
63 Боер ПьетроВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Перес КарлесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Моуринью Жозе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
3'
1:0
16'
43'
1:1
45'
1:2
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
2 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 6
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
Венеция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Араму Маттиа
|3 (1)
|0.25
|Окереке Давид
|2
|0.17
|Анри Тома
|1
|0.08
|Бузио Джанлука
|1
|0.08
|Кальдара Маттиа
|1
|0.08
|Чеккарони Пьетро
|1
|0.08
|Молинаро Кристиан
|0
|0
|Хейманс Дан
|0
|0
|Ампаду Этан
|0
|0
Рома
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пеллегрини Лоренцо
|5
|0.42
|Верету Жордан
|4 (1)
|0.33
|Мхитарян Генрих
|2
|0.17
|Абрахам Тэмми
|2
|0.17
|Эль-Шаарави Стефан
|2
|0.17
|Ибаньес Рожер
|2
|0.17
|Шомуродов Элдор
|1
|0.08
|Кристанте Бриан
|1
|0.08
|Карсдорп Рик
|0
|0
|Перес Карлес
|0
|0
|Винья Матиас
|0
|0
|Калафьори Рикардо
|0
|0
Карточки
Венеция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ампаду Этан
|4
|1
|Хейманс Дан
|4
|0
|Араму Маттиа
|3
|0
|Кальдара Маттиа
|3
|0
|Чеккарони Пьетро
|3
|0
|Маццокки Паскуале
|3
|0
|Форте Франческо
|2
|0
|Вакка Антонио
|2
|0
|Джонсон Деннис
|2
|0
|Бузио Джанлука
|2
|0
|Занетти Паоло
|1
|0
|Чрнигой Домен
|1
|0
|Маенпяя Ники
|1
|0
|Леццерини Лука
|1
|0
|Эбюэхи Тайронн
|1
|0
|Анри Тома
|1
|0
|Фьордилино Антонио
|1
|0
|Кийине Софиан
|1
|0
|Шнегг Давид
|1
|0
|Тессманн Таннер
|1
|0
Рома
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дзаньоло Николо
|4
|1
|Пеллегрини Лоренцо
|3
|1
|Верету Жордан
|4
|0
|Кристанте Бриан
|4
|0
|Карсдорп Рик
|4
|0
|Манчини Джанлука
|4
|0
|Абрахам Тэмми
|3
|0
|Жозе Моуринью
|1
|1
|Калафьори Рикардо
|2
|0
|Патрисиу Руй
|1
|0
|Мхитарян Генрих
|1
|0
|Эль-Шаарави Стефан
|1
|0
|Шомуродов Элдор
|1
|0
|Перес Карлес
|1
|0
|Винья Матиас
|1
|0
|Ибаньес Рожер
|1
|0
|Joao Sacramento
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
9
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
22%
31-45
1
25%
2
22%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
1
25%
2
22%
76-90
Пропущено
5
9
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
20%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
4
44%
46-60
1
20%
2
22%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
5
9
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
20%
3
33%
31-45
1
20%
1
11%
46-60
1
20%
1
11%
61-75
1
20%
3
33%
76-90
Пропущено
11
4
3 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
1
25%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
0
0%
3
75%
46-60
5
45%
0
0%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Забито
9
18
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 6
4 Не забивали 2
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
22%
5
28%
31-45
2
22%
3
17%
46-60
1
11%
4
22%
61-75
2
22%
5
28%
76-90
Пропущено
16
13
4 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
1
6%
1
8%
1-15
2
13%
3
23%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
1
6%
7
54%
46-60
6
38%
2
15%
61-75
5
31%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Венеция
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Дженоа - Венеция 0:0 Венеция - Салернитана 1:2 Сассуоло - Венеция 3:1 Венеция - Фиорентина 1:0
Кальяри - Венеция 1:1 Венеция - Торино 1:1 Милан - Венеция 2:0 Венеция - Специя 1:2 Эмполи - Венеция 1:2 Брешия - Венеция 4:0 Удинезе - Венеция 3:0 Наполи - Венеция 2:0 Венеция - Фрозиноне 1:1 Гронинген - Венеция 0:0 Твенте - Венеция 0:1 Утрехт - Венеция 2:3 Венеция - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Венеция 0:1 Лечче - Венеция 1:1 Венеция - Лечче 1:0
Рома
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Рома - Будё-Глимт 2:2 Рома - Милан 1:2 Кальяри - Рома 1:2 Рома - Наполи 0:0
Будё-Глимт - Рома 6:1 Ювентус - Рома 1:0 Рома - Эмполи 2:0 Заря - Рома 0:3 Лацио - Рома 3:2 Рома - Удинезе 1:0 Верона - Рома 3:2 Рома - ЦСКА София 5:1 Рома - Сассуоло 2:1 Салернитана - Рома 0:4 Рома - Трабзонспор 3:0 Рома - Фиорентина 3:1 Трабзонспор - Рома 1:2 Рома - Раджа Касабланка 5:0 Бетис - Рома 5:2 Белененсеш - Рома 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|11
|10
|1
|0
|23 - 3
|31
|2.
|Милан
|Заявка
|11
|10
|1
|0
|25 - 10
|31
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|28 - 12
|24
|4.
|Рома
|2:1 Заявка
|12
|7
|1
|4
|21 - 13
|22
|5.
|Аталанта
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|22 - 15
|22
|6.
|Лацио
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|22 - 19
|18
|7.
|Ювентус
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|16 - 15
|18
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|12
|6
|0
|6
|16 - 14
|18
|9.
|Эмполи
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|18 - 23
|16
|10.
|Болонья
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|17 - 22
|15
|11.
|Верона
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|24 - 20
|15
|12.
|Торино
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 12
|14
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 15
|14
|14.
|Удинезе
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|12 - 16
|11
|15.
|Специя
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|13 - 26
|11
|16.
|Сампдория
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|14 - 23
|9
|17.
|Венеция
|1:2 Заявка
|12
|2
|3
|7
|9 - 19
|9
|18.
|Дженоа
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|17 - 24
|9
|19.
|Салернитана
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|10 - 23
|7
|20.
|Кальяри
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|13 - 26
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|10 - 1
|15
|2.
|Милан
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|12 - 3
|15
|3.
|Рома
|2:1 Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|4.
|Болонья
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 8
|13
|5.
|Лацио
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|15 - 6
|13
|6.
|Верона
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|16 - 10
|12
|7.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|15 - 4
|11
|8.
|Ювентус
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|9.
|Торино
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 6
|10
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 6
|9
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 6
|7
|12.
|Специя
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|13.
|Удинезе
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 9
|6
|14.
|Аталанта
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 9
|6
|15.
|Кальяри
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 13
|5
|16.
|Сампдория
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 14
|5
|17.
|Венеция
|1:2 Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|18.
|Эмполи
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|9 - 18
|4
|19.
|Салернитана
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|4
|20.
|Дженоа
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|7 - 9
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 2
|16
|2.
|Милан
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 7
|16
|3.
|Аталанта
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 6
|16
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 8
|13
|5.
|Эмполи
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 5
|12
|6.
|Рома
|2:1 Заявка
|6
|3
|0
|3
|12 - 9
|9
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|6 - 8
|9
|8.
|Ювентус
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 9
|7
|10.
|Дженоа
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 15
|6
|11.
|Удинезе
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|12.
|Лацио
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 13
|5
|13.
|Венеция
|1:2 Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 12
|5
|14.
|Специя
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 18
|4
|15.
|Торино
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 6
|4
|16.
|Сампдория
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|17.
|Верона
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|8 - 10
|3
|18.
|Салернитана
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 11
|3
|19.
|Болонья
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 14
|2
|20.
|Кальяри
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 13
|1
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Венеция 1:2 Рома
Исход игры
Венеция
2.8% (4)
Ничья
4.9% (7)
Рома
92.3% (131)
Тотал 2.5
Больше
64.44% (87)
Меньше
35.56% (48)
Обе команды забьют
Да
68.15% (92)
Нет
31.85% (43)
Популярный счёт
1:2 Рома
50% (71)
0:2 Рома
15.5% (22)
0:1 Рома
12% (17)
1:3 Рома
9.9% (14)
1:1 Ничья
4.2% (6)
1:0 Венеция
2.1% (3)
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