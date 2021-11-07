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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Венеция
1:2
Перерыв

Стадион:
Рома
0'
1:0
3' Гол
Кальдара Маттиа
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Хапс Ридгесиано
16' Желтая карточка
Карсдорп Рик
1:1
43' Гол
Шомуродов Элдор
1:2
45' Гол
Абрахам Тэмми
88
Ромеро
Серхио
7
Маццокки
Паскуале
31
Кальдара
Маттиа
32
Чеккарони
Пьетро
55
Хапс
Ридгесиано
33
Чрнигой
Домен
44
Ампаду
Этан
27
Бузио
Джанлука
10
Араму
Маттиа
23
Кийине
Софиан
77
Окереке
Давид
1
Патрисиу
Руй
23
Манчини
Джанлука
24
Кумбулла
Мараш
3
Ибаньес
Рожер
2
Карсдорп
Рик
4
Кристанте
Бриан
17
Верету
Жордан
92
Эль-Шаарави
Стефан
7
Пеллегрини
Лоренцо
14
Шомуродов
Элдор
9
Абрахам
Тэмми
Венеция
4-3-2-1
Рома
3-4-1-2

Ход матча

3'
Кальдара Маттиа
(Араму Маттиа)
1:0
9'
Хапс Ридгесиано
 
16'
 
Карсдорп Рик
43'
1:1
Шомуродов Элдор
45'
1:2
Абрахам Тэмми
(Шомуродов Элдор)

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 6
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Венеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Араму Маттиа 3 (1) 0.25
Окереке Давид 2 0.17
Анри Тома 1 0.08
Бузио Джанлука 1 0.08
Кальдара Маттиа 1 0.08
Чеккарони Пьетро 1 0.08
Молинаро Кристиан 0 0
Хейманс Дан 0 0
Ампаду Этан 0 0
Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеллегрини Лоренцо 5 0.42
Верету Жордан 4 (1) 0.33
Мхитарян Генрих 2 0.17
Абрахам Тэмми 2 0.17
Эль-Шаарави Стефан 2 0.17
Ибаньес Рожер 2 0.17
Шомуродов Элдор 1 0.08
Кристанте Бриан 1 0.08
Карсдорп Рик 0 0
Перес Карлес 0 0
Винья Матиас 0 0
Калафьори Рикардо 0 0

Карточки

Венеция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ампаду Этан 4 1
Хейманс Дан 4 0
Араму Маттиа 3 0
Кальдара Маттиа 3 0
Чеккарони Пьетро 3 0
Маццокки Паскуале 3 0
Форте Франческо 2 0
Вакка Антонио 2 0
Джонсон Деннис 2 0
Бузио Джанлука 2 0
Занетти Паоло 1 0
Чрнигой Домен 1 0
Маенпяя Ники 1 0
Леццерини Лука 1 0
Эбюэхи Тайронн 1 0
Анри Тома 1 0
Фьордилино Антонио 1 0
Кийине Софиан 1 0
Шнегг Давид 1 0
Тессманн Таннер 1 0
Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дзаньоло Николо 4 1
Пеллегрини Лоренцо 3 1
Верету Жордан 4 0
Кристанте Бриан 4 0
Карсдорп Рик 4 0
Манчини Джанлука 4 0
Абрахам Тэмми 3 0
Жозе Моуринью 1 1
Калафьори Рикардо 2 0
Патрисиу Руй 1 0
Мхитарян Генрих 1 0
Эль-Шаарави Стефан 1 0
Шомуродов Элдор 1 0
Перес Карлес 1 0
Винья Матиас 1 0
Ибаньес Рожер 1 0
Joao Sacramento 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
9
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
22%
31-45
1
25%
2
22%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
1
25%
2
22%
76-90

Пропущено

5
9
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
20%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
4
44%
46-60
1
20%
2
22%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

5
9
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
20%
3
33%
31-45
1
20%
1
11%
46-60
1
20%
1
11%
61-75
1
20%
3
33%
76-90

Пропущено

11
4
3 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
1
25%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
0
0%
3
75%
46-60
5
45%
0
0%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Забито

9
18
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 6
4 Не забивали 2
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
22%
5
28%
31-45
2
22%
3
17%
46-60
1
11%
4
22%
61-75
2
22%
5
28%
76-90

Пропущено

16
13
4 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
1
6%
1
8%
1-15
2
13%
3
23%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
1
6%
7
54%
46-60
6
38%
2
15%
61-75
5
31%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Венеция
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Дженоа - Венеция 0:0 Венеция - Салернитана 1:2 Сассуоло - Венеция 3:1 Венеция - Фиорентина 1:0
Кальяри - Венеция 1:1 Венеция - Торино 1:1 Милан - Венеция 2:0 Венеция - Специя 1:2 Эмполи - Венеция 1:2 Брешия - Венеция 4:0 Удинезе - Венеция 3:0 Наполи - Венеция 2:0 Венеция - Фрозиноне 1:1 Гронинген - Венеция 0:0 Твенте - Венеция 0:1 Утрехт - Венеция 2:3 Венеция - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Венеция 0:1 Лечче - Венеция 1:1 Венеция - Лечче 1:0
Рома
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Рома - Будё-Глимт 2:2 Рома - Милан 1:2 Кальяри - Рома 1:2 Рома - Наполи 0:0
Будё-Глимт - Рома 6:1 Ювентус - Рома 1:0 Рома - Эмполи 2:0 Заря - Рома 0:3 Лацио - Рома 3:2 Рома - Удинезе 1:0 Верона - Рома 3:2 Рома - ЦСКА София 5:1 Рома - Сассуоло 2:1 Салернитана - Рома 0:4 Рома - Трабзонспор 3:0 Рома - Фиорентина 3:1 Трабзонспор - Рома 1:2 Рома - Раджа Касабланка 5:0 Бетис - Рома 5:2 Белененсеш - Рома 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 11 10 1 0 23 - 3 31
2. Милан Заявка 11 10 1 0 25 - 10 31
3. Интер Милан Заявка 11 7 3 1 28 - 12 24
4. Рома 2:1 Заявка 12 7 1 4 21 - 13 22
5. Аталанта Заявка 12 6 4 2 22 - 15 22
6. Лацио Заявка 11 5 3 3 22 - 19 18
7. Ювентус Заявка 12 5 3 4 16 - 15 18
8. Фиорентина Заявка 12 6 0 6 16 - 14 18
9. Эмполи Заявка 12 5 1 6 18 - 23 16
10. Болонья Заявка 11 4 3 4 17 - 22 15
11. Верона Заявка 11 4 3 4 24 - 20 15
12. Торино Заявка 12 4 2 6 15 - 12 14
13. Сассуоло Заявка 11 4 2 5 15 - 15 14
14. Удинезе Заявка 11 2 5 4 12 - 16 11
15. Специя Заявка 12 3 2 7 13 - 26 11
16. Сампдория Заявка 11 2 3 6 14 - 23 9
17. Венеция 1:2 Заявка 12 2 3 7 9 - 19 9
18. Дженоа Заявка 12 1 6 5 17 - 24 9
19. Салернитана Заявка 11 2 1 8 10 - 23 7
20. Кальяри Заявка 12 1 3 8 13 - 26 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 5 5 0 0 10 - 1 15
2. Милан Заявка 5 5 0 0 12 - 3 15
3. Рома 2:1 Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
4. Болонья Заявка 6 4 1 1 13 - 8 13
5. Лацио Заявка 5 4 1 0 15 - 6 13
6. Верона Заявка 6 4 0 2 16 - 10 12
7. Интер Милан Заявка 5 3 2 0 15 - 4 11
8. Ювентус Заявка 6 3 1 2 7 - 6 10
9. Торино Заявка 6 3 1 2 12 - 6 10
10. Фиорентина Заявка 5 3 0 2 10 - 6 9
11. Сассуоло Заявка 6 2 1 3 6 - 6 7
12. Специя Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
13. Удинезе Заявка 6 1 3 2 7 - 9 6
14. Аталанта Заявка 6 1 3 2 8 - 9 6
15. Кальяри Заявка 7 1 2 4 10 - 13 5
16. Сампдория Заявка 6 1 2 3 8 - 14 5
17. Венеция 1:2 Заявка 5 1 1 3 5 - 7 4
18. Эмполи Заявка 7 1 1 5 9 - 18 4
19. Салернитана Заявка 6 1 1 4 5 - 12 4
20. Дженоа Заявка 5 0 3 2 7 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 6 5 1 0 13 - 2 16
2. Милан Заявка 6 5 1 0 13 - 7 16
3. Аталанта Заявка 6 5 1 0 14 - 6 16
4. Интер Милан Заявка 6 4 1 1 13 - 8 13
5. Эмполи Заявка 5 4 0 1 9 - 5 12
6. Рома 2:1 Заявка 6 3 0 3 12 - 9 9
7. Фиорентина Заявка 7 3 0 4 6 - 8 9
8. Ювентус Заявка 6 2 2 2 9 - 9 8
9. Сассуоло Заявка 5 2 1 2 9 - 9 7
10. Дженоа Заявка 7 1 3 3 10 - 15 6
11. Удинезе Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
12. Лацио Заявка 6 1 2 3 7 - 13 5
13. Венеция 1:2 Заявка 7 1 2 4 4 - 12 5
14. Специя Заявка 6 1 1 4 6 - 18 4
15. Торино Заявка 6 1 1 4 3 - 6 4
16. Сампдория Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
17. Верона Заявка 5 0 3 2 8 - 10 3
18. Салернитана Заявка 5 1 0 4 5 - 11 3
19. Болонья Заявка 5 0 2 3 4 - 14 2
20. Кальяри Заявка 5 0 1 4 3 - 13 1
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    На этом заканчивается первая половина встречи! После 45 минут игры счет на табло - 1:2. Впереди столичная "Рома".
  • Описание гола
    45'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! АБРАХАМ! 1:2!
    Выходит уже вперед "Рома". Шомуродов с фланга отдал передачу на партнера, который устоял в борьбе за позицию, после чего покатил мяч в ворота!
  • 45'
    Окереке считает, что его прихватили соперники, но нет. Судья молчит. Хотя, вполне вероятно, что Манчини правила нарушал.
  • Травма, повреждение
    44'
    Карсдорп получает от рефери медицинскую помощь сейчас. В центре поля он с соперником столкнулся. Обошлось без предупреждения.
  • 43'
    Да, гол забит чисто. Я вообще не видел причин, по которым рефери мог отметить забитый "Ромой" гол. Все очень здорово сделали хозяева.
  • Описание гола
    41'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ШОМУРОДОВ! 1:1!
    Подача в штрафную на Абрахама, который выстрелил точно в кипера, а на добивании первым был Шомуродов. Первый мяч забивает в этом сезоне форвард римского коллектива.
  • 40'
    Так... А тут не цепляли ли Абрахама соперники? Нет, не видел этого фола судья, что очень странно, учитывая тот факт, что инцидент произошел в 5-ти метрах от него.
  • Угловой
    39'
    Еще один угловой подала "Рома", но "Венеция" была готова к подаче с левого фланга. Отбивают снаряд хозяева в итоге.
  • Опасный момент
    37'
    МОМЕНТ! Окереке! Слева ворвался он в штрафную соперника, после чего нанес выстрел в дальний от себя правый угол. Снаряд просвистел рядом со штангой.
  • 36'
    Пеллегрини получил мяч от Абрахама, после чего нанес удар по рамке противника - снаряд полетел точно по позиции голкипера.
  • 35'
    Думаю, что уже на гол наиграла "Рома" в этой встрече. Другое дело, что мяч отказывается лететь в створ ворот "Венеции". Уже даже в штангу "волки" умудрились попасть.
  • 33'
    Пеллегрини слева получил мяч, после чего нанес удар по воротам, но намного выше ворот с острого угла пробил игрок "Ромы".
  • 32'
    Завершается постепенно основное время первого тайма у нас. "Рома" делает все, чтобы сравнять счет в этом поединке, но настойчиво отбивается оппонент.
  • 31'
    Эль-Шаарави получает мяч, после чего пробивает по воротам соперника, но попадает точно в голкипера соперника.
  • 30'
    В атаке фолит сейчас Шомуродов, пытаясь отобрать снаряд у соперника. У нас, вместе с тем, над стадионом в Венеции вышло из-за облаков солнце.
  • Судья
    29'
    Оказался сейчас на газоне Эль-Шаарави. Не было фола со стороны его соперника. На повторе показалось, что Стефано упал на газон сам.
  • Штанга
    27'
    МОМЕНТИЩЕ! Был шанс у "Ромы" забить ответный гол. Шомуродов каким-то чудом откатил мяч на Абрахама, который направил сферу в дальний угол, но попал в штангу. Два добивания от римлян результативными не стали. Выстрел Верету и вовсе оказался неточным.
  • 26'
    Эль-Шаарави перестарался сейчас в борьбе за мяч. Сбил он оппонента на футбольный газон. Незамедлительной свисток арбитра прозвучал.
  • 25'
    Скучновато сейчас играют команды. Мяч на своей половине поля удерживает "Венеция", которая пока с мячом к воротам противника фактически не движется.
  • 24'
    Бузио сыграл в отборе. Рискованный подкат против Манчини выполнял футболист "Венеции", и едва не травмировал игрока "Ромы"
  • Фол, нарушение
    23'
    Фолит в атаке Кристанте. Недоволен игрок "Ромы" сегодняшним судейством, но главный арбитр разъясняет свои решения буквально по полочкам.
  • 22'
    Абрахам попытался принять мяч на чужой половине поля. К воротам он развернулся и отдал передачу на Эль-Шаарави. Добраться тому до снаряда не удается.
  • 21'
    Обеспокоены игрой собственной команды фанаты "Ромы", которые в Венеции сегодня в неплохом количественном составе. Что-то мне подсказывает, что очередной бунт на корабле может нас ждать.
  • Опасный момент
    19'
    ОПАСНО! Шомуродов в центре получает мяч, после чего наносит выстрел на технику в левый от себя угол. Мяч пролетает рядом с левой стойкой!
  • Угловой
    18'
    Абрахам получает снаряд слева в чужой штрафной. Успевает Тэмми нанести удар по рамке соперника, однако попадает в защитника. Рикошет приводит к назначению углового.
  • Желтая карточка
    16'
    Карсдорп за фол против соперника получает карточку желтого цвета. Сразу же обозначает рамки в нашей встрече главный арбитр встречи.
  • 15'
    Не думаю, что фанаты римской команды довольны тем, что происходит сейчас на футбольном поле. Слишком много ошибок совершает коллектив гостей на ровном месте.
  • Опасный момент
    14'
    МОМЕНТ! Окереке! Оттеснил он перед штрафной "Ромы" соперника, после чего вошел в штрафную римского коллектива и нанес удар в ближнюю "девятку", но взял намного выше цели.
  • 13'
    Побаивается, такое ощущение, что-то "Рома". Мало что в атаке получается у команды гостей. Могут римляне доиграться.
  • 12'
    Пеллегрини выполнял подачу с правого фланга в центр штрафной - на выходе сыграл голкипер "Венеции", который сумел отвести угрозу от собственной рамки.
  • Фол, нарушение
    11'
    Шомуродова сносят с ног сейчас противники. Бузио играл против него не так, как нужно. Штрафной удар справа зарабатывают игроки "Ромы". Ждем подачи.
  • Видеоповтор
    10'
    Сперва на предмет офсайда у Пеллегрини обратит внимание арбитр. Да, был офсайд, как мне кажется. Видит этот и бригада "ВАР". В динамике рассмотрели эпизод судьи. Пенальти отменено.
  • 8'
    Слишком много разговоров в нашей встрече. Моуриньо со спокойным видом уселся в тренерское кресло, запрокинув ногу на ногу.
  • Пенальти!
    7'
    ПЕНАЛЬТИ! Абрахама сбивает защитник "Венеции" сейчас на газон. Рефери после раздумий все же указывает на "точку". Кто будет бить?
  • 6'
    Окереке сейчас о чем-то с арбитром спорит. Рефери фиксирует с его стороны фол. Обходится без карточки желтого цвета.
  • 5'
    Очень неожиданное начало в нашем поединке. Уже на старте пропускает коллектив Моуриньо. Посмотрим, чем ответят игроки "Ромы" своему сопернику?
  • Описание гола
    4'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! КАЛЬДАРА!
    "Венеция" забивает гол! Прекрасная передача со штрафного, и Кальдара играет на опережении, ногой отправляя сферу в ворота соперника.
  • 3'
    Сюрпризом стало сегодня то, что в три защитника играет команда Моуриньо. Удивил и тот фактор, что португалец выдвинул два нападающих. Шомуродова мы видим в старте. Очень интересно.
  • 2'
    Футболисты "Венеции" предстали сегодня на поле во всем черном, а игроки "Ромы" - в белом обмундировании. Ворота хозяев в первом тайме будут справа по ТВ-картинке, а рамка гостей - слева.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовала встреча в Венеции! Пожелаем удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
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Прогнозы на матч Венеция 1:2 Рома

Исход игры
Венеция
2.8% (4)
Ничья
4.9% (7)
Рома
92.3% (131)
Тотал 2.5
Больше
64.44% (87)
Меньше
35.56% (48)
Обе команды забьют
Да
68.15% (92)
Нет
31.85% (43)
Популярный счёт
1:2 Рома
50% (71)
0:2 Рома
15.5% (22)
0:1 Рома
12% (17)
1:3 Рома
9.9% (14)
1:1 Ничья
4.2% (6)
1:0 Венеция
2.1% (3)
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