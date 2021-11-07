Да, гол забит чисто. Я вообще не видел причин, по которым рефери мог отметить забитый "Ромой" гол. Все очень здорово сделали хозяева.

Карсдорп получает от рефери медицинскую помощь сейчас. В центре поля он с соперником столкнулся. Обошлось без предупреждения.

Окереке считает, что его прихватили соперники, но нет. Судья молчит. Хотя, вполне вероятно, что Манчини правила нарушал.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! АБРАХАМ! 1:2! Выходит уже вперед "Рома". Шомуродов с фланга отдал передачу на партнера, который устоял в борьбе за позицию, после чего покатил мяч в ворота!

На этом заканчивается первая половина встречи! После 45 минут игры счет на табло - 1:2. Впереди столичная "Рома".

41' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ШОМУРОДОВ! 1:1!

Подача в штрафную на Абрахама, который выстрелил точно в кипера, а на добивании первым был Шомуродов. Первый мяч забивает в этом сезоне форвард римского коллектива.

40' Так... А тут не цепляли ли Абрахама соперники? Нет, не видел этого фола судья, что очень странно, учитывая тот факт, что инцидент произошел в 5-ти метрах от него.

39' Еще один угловой подала "Рома", но "Венеция" была готова к подаче с левого фланга. Отбивают снаряд хозяева в итоге.

37' МОМЕНТ! Окереке! Слева ворвался он в штрафную соперника, после чего нанес выстрел в дальний от себя правый угол. Снаряд просвистел рядом со штангой.

36' Пеллегрини получил мяч от Абрахама, после чего нанес удар по рамке противника - снаряд полетел точно по позиции голкипера.

35' Думаю, что уже на гол наиграла "Рома" в этой встрече. Другое дело, что мяч отказывается лететь в створ ворот "Венеции". Уже даже в штангу "волки" умудрились попасть.

33' Пеллегрини слева получил мяч, после чего нанес удар по воротам, но намного выше ворот с острого угла пробил игрок "Ромы".

32' Завершается постепенно основное время первого тайма у нас. "Рома" делает все, чтобы сравнять счет в этом поединке, но настойчиво отбивается оппонент.

31' Эль-Шаарави получает мяч, после чего пробивает по воротам соперника, но попадает точно в голкипера соперника.

30' В атаке фолит сейчас Шомуродов, пытаясь отобрать снаряд у соперника. У нас, вместе с тем, над стадионом в Венеции вышло из-за облаков солнце.

29' Оказался сейчас на газоне Эль-Шаарави. Не было фола со стороны его соперника. На повторе показалось, что Стефано упал на газон сам.

27' МОМЕНТИЩЕ! Был шанс у "Ромы" забить ответный гол. Шомуродов каким-то чудом откатил мяч на Абрахама, который направил сферу в дальний угол, но попал в штангу. Два добивания от римлян результативными не стали. Выстрел Верету и вовсе оказался неточным.

26' Эль-Шаарави перестарался сейчас в борьбе за мяч. Сбил он оппонента на футбольный газон. Незамедлительной свисток арбитра прозвучал.

25' Скучновато сейчас играют команды. Мяч на своей половине поля удерживает "Венеция", которая пока с мячом к воротам противника фактически не движется.

24' Бузио сыграл в отборе. Рискованный подкат против Манчини выполнял футболист "Венеции", и едва не травмировал игрока "Ромы"

23' Фолит в атаке Кристанте. Недоволен игрок "Ромы" сегодняшним судейством, но главный арбитр разъясняет свои решения буквально по полочкам.

22' Абрахам попытался принять мяч на чужой половине поля. К воротам он развернулся и отдал передачу на Эль-Шаарави. Добраться тому до снаряда не удается.

21' Обеспокоены игрой собственной команды фанаты "Ромы", которые в Венеции сегодня в неплохом количественном составе. Что-то мне подсказывает, что очередной бунт на корабле может нас ждать.

19' ОПАСНО! Шомуродов в центре получает мяч, после чего наносит выстрел на технику в левый от себя угол. Мяч пролетает рядом с левой стойкой!

18' Абрахам получает снаряд слева в чужой штрафной. Успевает Тэмми нанести удар по рамке соперника, однако попадает в защитника. Рикошет приводит к назначению углового.

16' Карсдорп за фол против соперника получает карточку желтого цвета. Сразу же обозначает рамки в нашей встрече главный арбитр встречи.

15' Не думаю, что фанаты римской команды довольны тем, что происходит сейчас на футбольном поле. Слишком много ошибок совершает коллектив гостей на ровном месте.

14' МОМЕНТ! Окереке! Оттеснил он перед штрафной "Ромы" соперника, после чего вошел в штрафную римского коллектива и нанес удар в ближнюю "девятку", но взял намного выше цели.

13' Побаивается, такое ощущение, что-то "Рома". Мало что в атаке получается у команды гостей. Могут римляне доиграться.

12' Пеллегрини выполнял подачу с правого фланга в центр штрафной - на выходе сыграл голкипер "Венеции", который сумел отвести угрозу от собственной рамки.

11' Шомуродова сносят с ног сейчас противники. Бузио играл против него не так, как нужно. Штрафной удар справа зарабатывают игроки "Ромы". Ждем подачи.

10' Сперва на предмет офсайда у Пеллегрини обратит внимание арбитр. Да, был офсайд, как мне кажется. Видит этот и бригада "ВАР". В динамике рассмотрели эпизод судьи. Пенальти отменено.

8' Слишком много разговоров в нашей встрече. Моуриньо со спокойным видом уселся в тренерское кресло, запрокинув ногу на ногу.

7' ПЕНАЛЬТИ! Абрахама сбивает защитник "Венеции" сейчас на газон. Рефери после раздумий все же указывает на "точку". Кто будет бить?

6' Окереке сейчас о чем-то с арбитром спорит. Рефери фиксирует с его стороны фол. Обходится без карточки желтого цвета.

5' Очень неожиданное начало в нашем поединке. Уже на старте пропускает коллектив Моуриньо. Посмотрим, чем ответят игроки "Ромы" своему сопернику?

4' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! КАЛЬДАРА!

"Венеция" забивает гол! Прекрасная передача со штрафного, и Кальдара играет на опережении, ногой отправляя сферу в ворота соперника.

3' Сюрпризом стало сегодня то, что в три защитника играет команда Моуриньо. Удивил и тот фактор, что португалец выдвинул два нападающих. Шомуродова мы видим в старте. Очень интересно.

2' Футболисты "Венеции" предстали сегодня на поле во всем черном, а игроки "Ромы" - в белом обмундировании. Ворота хозяев в первом тайме будут справа по ТВ-картинке, а рамка гостей - слева.