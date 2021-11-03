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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Венеция
 
Позже

Стадион:
Рома

Бомбардиры внутри турнира

Венеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Араму Маттиа 3 (1) 0.27
Окереке Давид 2 0.18
Анри Тома 1 0.09
Бузио Джанлука 1 0.09
Чеккарони Пьетро 1 0.09
Молинаро Кристиан 0 0
Хейманс Дан 0 0
Ампаду Этан 0 0
Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеллегрини Лоренцо 5 0.45
Верету Жордан 4 (1) 0.36
Мхитарян Генрих 2 0.18
Абрахам Тэмми 2 0.18
Эль-Шаарави Стефан 2 0.18
Ибаньес Рожер 2 0.18
Кристанте Бриан 1 0.09
Шомуродов Элдор 0 0
Карсдорп Рик 0 0
Перес Карлес 0 0
Винья Матиас 0 0
Калафьори Рикардо 0 0

Карточки

Венеция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ампаду Этан 4 1
Хейманс Дан 4 0
Араму Маттиа 3 0
Кальдара Маттиа 3 0
Чеккарони Пьетро 3 0
Маццокки Паскуале 3 0
Форте Франческо 2 0
Вакка Антонио 2 0
Джонсон Деннис 2 0
Бузио Джанлука 2 0
Занетти Паоло 1 0
Чрнигой Домен 1 0
Маенпяя Ники 1 0
Леццерини Лука 1 0
Эбюэхи Тайронн 1 0
Анри Тома 1 0
Фьордилино Антонио 1 0
Кийине Софиан 1 0
Шнегг Давид 1 0
Тессманн Таннер 1 0
Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дзаньоло Николо 4 1
Пеллегрини Лоренцо 3 1
Верету Жордан 4 0
Кристанте Бриан 4 0
Манчини Джанлука 4 0
Карсдорп Рик 3 0
Абрахам Тэмми 3 0
Жозе Моуринью 1 1
Калафьори Рикардо 2 0
Патрисиу Руй 1 0
Мхитарян Генрих 1 0
Эль-Шаарави Стефан 1 0
Шомуродов Элдор 1 0
Перес Карлес 1 0
Винья Матиас 1 0
Ибаньес Рожер 1 0
Joao Sacramento 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
9
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
22%
31-45
1
25%
2
22%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
1
25%
2
22%
76-90

Пропущено

5
9
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
20%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
4
44%
46-60
1
20%
2
22%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

5
9
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
20%
3
33%
31-45
1
20%
1
11%
46-60
1
20%
1
11%
61-75
1
20%
3
33%
76-90

Пропущено

11
4
3 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
1
25%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
0
0%
3
75%
46-60
5
45%
0
0%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Забито

9
18
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 6
4 Не забивали 2
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
22%
5
28%
31-45
2
22%
3
17%
46-60
1
11%
4
22%
61-75
2
22%
5
28%
76-90

Пропущено

16
13
4 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
1
6%
1
8%
1-15
2
13%
3
23%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
1
6%
7
54%
46-60
6
38%
2
15%
61-75
5
31%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Венеция
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Дженоа - Венеция 0:0 Венеция - Салернитана 1:2 Сассуоло - Венеция 3:1 Венеция - Фиорентина 1:0
Кальяри - Венеция 1:1 Венеция - Торино 1:1 Милан - Венеция 2:0 Венеция - Специя 1:2 Эмполи - Венеция 1:2 Брешия - Венеция 4:0 Удинезе - Венеция 3:0 Наполи - Венеция 2:0 Венеция - Фрозиноне 1:1 Гронинген - Венеция 0:0 Твенте - Венеция 0:1 Утрехт - Венеция 2:3 Венеция - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Венеция 0:1 Лечче - Венеция 1:1 Венеция - Лечче 1:0
Рома
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Рома - Будё-Глимт 2:2 Рома - Милан 1:2 Кальяри - Рома 1:2 Рома - Наполи 0:0
Будё-Глимт - Рома 6:1 Ювентус - Рома 1:0 Рома - Эмполи 2:0 Заря - Рома 0:3 Лацио - Рома 3:2 Рома - Удинезе 1:0 Верона - Рома 3:2 Рома - ЦСКА София 5:1 Рома - Сассуоло 2:1 Салернитана - Рома 0:4 Рома - Трабзонспор 3:0 Рома - Фиорентина 3:1 Трабзонспор - Рома 1:2 Рома - Раджа Касабланка 5:0 Бетис - Рома 5:2 Белененсеш - Рома 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 11 10 1 0 23 - 3 31
2. Милан Заявка 11 10 1 0 25 - 10 31
3. Интер Милан Заявка 11 7 3 1 28 - 12 24
4. Рома Заявка 11 6 1 4 19 - 12 19
5. Аталанта Заявка 11 5 4 2 20 - 14 19
6. Лацио Заявка 11 5 3 3 22 - 19 18
7. Фиорентина Заявка 11 6 0 5 16 - 13 18
8. Эмполи Заявка 11 5 0 6 16 - 21 15
9. Ювентус Заявка 11 4 3 4 15 - 15 15
10. Болонья Заявка 11 4 3 4 17 - 22 15
11. Верона Заявка 11 4 3 4 24 - 20 15
12. Торино Заявка 11 4 2 5 15 - 11 14
13. Сассуоло Заявка 11 4 2 5 15 - 15 14
14. Удинезе Заявка 11 2 5 4 12 - 16 11
15. Сампдория Заявка 11 2 3 6 14 - 23 9
16. Венеция Заявка 11 2 3 6 8 - 17 9
17. Дженоа Заявка 11 1 5 5 15 - 22 8
18. Специя Заявка 11 2 2 7 12 - 26 8
19. Салернитана Заявка 11 2 1 8 10 - 23 7
20. Кальяри Заявка 11 1 3 7 12 - 24 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 5 5 0 0 10 - 1 15
2. Милан Заявка 5 5 0 0 12 - 3 15
3. Рома Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
4. Болонья Заявка 6 4 1 1 13 - 8 13
5. Лацио Заявка 5 4 1 0 15 - 6 13
6. Верона Заявка 6 4 0 2 16 - 10 12
7. Интер Милан Заявка 5 3 2 0 15 - 4 11
8. Торино Заявка 6 3 1 2 12 - 6 10
9. Фиорентина Заявка 5 3 0 2 10 - 6 9
10. Сассуоло Заявка 6 2 1 3 6 - 6 7
11. Ювентус Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
12. Удинезе Заявка 6 1 3 2 7 - 9 6
13. Аталанта Заявка 6 1 3 2 8 - 9 6
14. Кальяри Заявка 6 1 2 3 9 - 11 5
15. Сампдория Заявка 6 1 2 3 8 - 14 5
16. Специя Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
17. Салернитана Заявка 6 1 1 4 5 - 12 4
18. Венеция Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
19. Дженоа Заявка 5 0 3 2 7 - 9 3
20. Эмполи Заявка 6 1 0 5 7 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 6 5 1 0 13 - 2 16
2. Милан Заявка 6 5 1 0 13 - 7 16
3. Аталанта Заявка 5 4 1 0 12 - 5 13
4. Интер Милан Заявка 6 4 1 1 13 - 8 13
5. Эмполи Заявка 5 4 0 1 9 - 5 12
6. Фиорентина Заявка 6 3 0 3 6 - 7 9
7. Ювентус Заявка 6 2 2 2 9 - 9 8
8. Сассуоло Заявка 5 2 1 2 9 - 9 7
9. Рома Заявка 5 2 0 3 10 - 8 6
10. Удинезе Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
11. Дженоа Заявка 6 1 2 3 8 - 13 5
12. Лацио Заявка 6 1 2 3 7 - 13 5
13. Венеция Заявка 7 1 2 4 4 - 12 5
14. Торино Заявка 5 1 1 3 3 - 5 4
15. Сампдория Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
16. Специя Заявка 6 1 1 4 6 - 18 4
17. Верона Заявка 5 0 3 2 8 - 10 3
18. Салернитана Заявка 5 1 0 4 5 - 11 3
19. Болонья Заявка 5 0 2 3 4 - 14 2
20. Кальяри Заявка 5 0 1 4 3 - 13 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Венеция - Рома от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 ноября 2021, осталось 2 дня 7 часов 17 минут.

    Главный судья: Аурелиано Джанлука

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 45
    Венеция 2.2% (1)
    X 6.7% (3)
    Рома 91.1% (41)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Венеция
    Ничья
    Рома
    6.50
    4.58
    1.57
    Все Коэффициенты
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Венеция - Рома онлайн


    Прогнозы на матч Венеция - Рома

    Исход игры
    Венеция
    2.2% (1)
    Ничья
    6.7% (3)
    Рома
    91.1% (41)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.67% (30)
    Меньше
    33.33% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    73.33% (33)
    Нет
    26.67% (12)
    Популярный счёт
    1:2 Рома
    57.8% (26)
    0:2 Рома
    17.8% (8)
    1:3 Рома
    8.9% (4)
    0:1 Рома
    6.7% (3)
    1:1 Ничья
    6.7% (3)
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    1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
    2 Бонус: 10000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    3 Бонус: 2000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    4 Бонус: 7000 ₽ Отзывы (10) Обзор Играть
    5 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 3500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    7 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (47) Обзор Играть
    8 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
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