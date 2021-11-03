Италия: Серия A 2021-2022
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Стадион: Пьерлуиджи Пенцо
Бомбардиры внутри турнира
Венеция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Араму Маттиа
|3 (1)
|0.27
|Окереке Давид
|2
|0.18
|Анри Тома
|1
|0.09
|Бузио Джанлука
|1
|0.09
|Чеккарони Пьетро
|1
|0.09
|Молинаро Кристиан
|0
|0
|Хейманс Дан
|0
|0
|Ампаду Этан
|0
|0
Рома
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пеллегрини Лоренцо
|5
|0.45
|Верету Жордан
|4 (1)
|0.36
|Мхитарян Генрих
|2
|0.18
|Абрахам Тэмми
|2
|0.18
|Эль-Шаарави Стефан
|2
|0.18
|Ибаньес Рожер
|2
|0.18
|Кристанте Бриан
|1
|0.09
|Шомуродов Элдор
|0
|0
|Карсдорп Рик
|0
|0
|Перес Карлес
|0
|0
|Винья Матиас
|0
|0
|Калафьори Рикардо
|0
|0
Карточки
Венеция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ампаду Этан
|4
|1
|Хейманс Дан
|4
|0
|Араму Маттиа
|3
|0
|Кальдара Маттиа
|3
|0
|Чеккарони Пьетро
|3
|0
|Маццокки Паскуале
|3
|0
|Форте Франческо
|2
|0
|Вакка Антонио
|2
|0
|Джонсон Деннис
|2
|0
|Бузио Джанлука
|2
|0
|Занетти Паоло
|1
|0
|Чрнигой Домен
|1
|0
|Маенпяя Ники
|1
|0
|Леццерини Лука
|1
|0
|Эбюэхи Тайронн
|1
|0
|Анри Тома
|1
|0
|Фьордилино Антонио
|1
|0
|Кийине Софиан
|1
|0
|Шнегг Давид
|1
|0
|Тессманн Таннер
|1
|0
Рома
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дзаньоло Николо
|4
|1
|Пеллегрини Лоренцо
|3
|1
|Верету Жордан
|4
|0
|Кристанте Бриан
|4
|0
|Манчини Джанлука
|4
|0
|Карсдорп Рик
|3
|0
|Абрахам Тэмми
|3
|0
|Жозе Моуринью
|1
|1
|Калафьори Рикардо
|2
|0
|Патрисиу Руй
|1
|0
|Мхитарян Генрих
|1
|0
|Эль-Шаарави Стефан
|1
|0
|Шомуродов Элдор
|1
|0
|Перес Карлес
|1
|0
|Винья Матиас
|1
|0
|Ибаньес Рожер
|1
|0
|Joao Sacramento
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
9
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
22%
31-45
1
25%
2
22%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
1
25%
2
22%
76-90
Пропущено
5
9
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
20%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
4
44%
46-60
1
20%
2
22%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
5
9
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
20%
3
33%
31-45
1
20%
1
11%
46-60
1
20%
1
11%
61-75
1
20%
3
33%
76-90
Пропущено
11
4
3 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
1
25%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
0
0%
3
75%
46-60
5
45%
0
0%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Забито
9
18
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 6
4 Не забивали 2
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
22%
5
28%
31-45
2
22%
3
17%
46-60
1
11%
4
22%
61-75
2
22%
5
28%
76-90
Пропущено
16
13
4 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
1
6%
1
8%
1-15
2
13%
3
23%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
1
6%
7
54%
46-60
6
38%
2
15%
61-75
5
31%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Венеция
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Дженоа - Венеция 0:0 Венеция - Салернитана 1:2 Сассуоло - Венеция 3:1 Венеция - Фиорентина 1:0
Кальяри - Венеция 1:1 Венеция - Торино 1:1 Милан - Венеция 2:0 Венеция - Специя 1:2 Эмполи - Венеция 1:2 Брешия - Венеция 4:0 Удинезе - Венеция 3:0 Наполи - Венеция 2:0 Венеция - Фрозиноне 1:1 Гронинген - Венеция 0:0 Твенте - Венеция 0:1 Утрехт - Венеция 2:3 Венеция - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Венеция 0:1 Лечче - Венеция 1:1 Венеция - Лечче 1:0
Рома
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Рома - Будё-Глимт 2:2 Рома - Милан 1:2 Кальяри - Рома 1:2 Рома - Наполи 0:0
Будё-Глимт - Рома 6:1 Ювентус - Рома 1:0 Рома - Эмполи 2:0 Заря - Рома 0:3 Лацио - Рома 3:2 Рома - Удинезе 1:0 Верона - Рома 3:2 Рома - ЦСКА София 5:1 Рома - Сассуоло 2:1 Салернитана - Рома 0:4 Рома - Трабзонспор 3:0 Рома - Фиорентина 3:1 Трабзонспор - Рома 1:2 Рома - Раджа Касабланка 5:0 Бетис - Рома 5:2 Белененсеш - Рома 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|11
|10
|1
|0
|23 - 3
|31
|2.
|Милан
|Заявка
|11
|10
|1
|0
|25 - 10
|31
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|28 - 12
|24
|4.
|Рома
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|19 - 12
|19
|5.
|Аталанта
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|20 - 14
|19
|6.
|Лацио
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|22 - 19
|18
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|11
|6
|0
|5
|16 - 13
|18
|8.
|Эмполи
|Заявка
|11
|5
|0
|6
|16 - 21
|15
|9.
|Ювентус
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 15
|15
|10.
|Болонья
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|17 - 22
|15
|11.
|Верона
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|24 - 20
|15
|12.
|Торино
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 11
|14
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 15
|14
|14.
|Удинезе
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|12 - 16
|11
|15.
|Сампдория
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|14 - 23
|9
|16.
|Венеция
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 17
|9
|17.
|Дженоа
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|15 - 22
|8
|18.
|Специя
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|12 - 26
|8
|19.
|Салернитана
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|10 - 23
|7
|20.
|Кальяри
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|12 - 24
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|10 - 1
|15
|2.
|Милан
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|12 - 3
|15
|3.
|Рома
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|4.
|Болонья
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 8
|13
|5.
|Лацио
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|15 - 6
|13
|6.
|Верона
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|16 - 10
|12
|7.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|15 - 4
|11
|8.
|Торино
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 6
|10
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 6
|9
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 6
|7
|11.
|Ювентус
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|12.
|Удинезе
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 9
|6
|13.
|Аталанта
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 9
|6
|14.
|Кальяри
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 11
|5
|15.
|Сампдория
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 14
|5
|16.
|Специя
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|17.
|Салернитана
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|4
|18.
|Венеция
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|19.
|Дженоа
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|7 - 9
|3
|20.
|Эмполи
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|7 - 16
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 2
|16
|2.
|Милан
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 7
|16
|3.
|Аталанта
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 5
|13
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 8
|13
|5.
|Эмполи
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 5
|12
|6.
|Фиорентина
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|6 - 7
|9
|7.
|Ювентус
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 9
|7
|9.
|Рома
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|10 - 8
|6
|10.
|Удинезе
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|11.
|Дженоа
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 13
|5
|12.
|Лацио
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 13
|5
|13.
|Венеция
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 12
|5
|14.
|Торино
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 5
|4
|15.
|Сампдория
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|16.
|Специя
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 18
|4
|17.
|Верона
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|8 - 10
|3
|18.
|Салернитана
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 11
|3
|19.
|Болонья
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 14
|2
|20.
|Кальяри
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 13
|1
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Венеция - Рома
Исход игры
Венеция
2.2% (1)
Ничья
6.7% (3)
Рома
91.1% (41)
Тотал 2.5
Больше
66.67% (30)
Меньше
33.33% (15)
Обе команды забьют
Да
73.33% (33)
Нет
26.67% (12)
Популярный счёт
1:2 Рома
57.8% (26)
0:2 Рома
17.8% (8)
1:3 Рома
8.9% (4)
0:1 Рома
6.7% (3)
1:1 Ничья
6.7% (3)
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