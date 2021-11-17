Начинается второй тайм. Посмотрим, сможет ли "Томь" изменить свою игру во второй половине матча, чтобы как-то побороться хотя бы за ничью в этот вечер. Если же "Томь" так и будет играть от обороны, которая работает плохо, "Оренбург" точно забьёт ещё пару голов и снимет все вопросы о победителе.

Ковалёв попытался обострить ситуацию на правом фланге, но в борьбе с Гордюшенко Юрий упустил мяч за лицевую линию поля.

Титкову досталось от Гордюшенко в борьбе за верховой мяч. Вышли на поле врачи "Оренбурга", пауза в игре.

Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Оренбург" на своём поле с минимальным счётом переигрывает "Томь". В целом команда Марцела Лички уже вполне наиграла и на несколько голов, но пока свою команду в игре держит Дмитрий Арапов, который уже не раз спасал "Томь" в непростых ситуациях.

45' Полузащитник "Томи" Никита Коробов получил жёлтую карточку за грубую игру на половине поля "Оренбурга" против Ойеволе.

45' Могла у "Томи" получиться опасная контратака, Гордюшенко разогнал её по левой половине поля, но затем Астемир выполнил не самый лучший пас на левый угол штрафной площади на ход Ставпецу, Гошев прочитал момент и при игре на выходе Евгений перехватил мяч, голкипер "Оренбурга" мужественно бросился в ноги сопернику.

44' Угловой у ворот "Томи". Корян выполнил подачу в центр штрафной площади, Гойкович и Диалло немного помешали друг другу пробить по воротам.

43' Прудников сместился к центру штрафной площади с левой половины поля, Кубышкин здорово сыграл в подкате и спас свою команду от больших проблем.

42' Гордюшенко пробил в левый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч полетел не очень сильно, Гошев выловил его без особого труда.

41' Зуйков с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Гордюшенко в борьбе с Эктовым не смог пробить по воротам.

40' Корян с углового вновь выполнил подачу в центр штрафной площади, Диалло не смог головой пробить по воротам, затем уже в суете игроки "Томи" всё же выбили мяч к центру поля.

39' Корян с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Томи" не стали рисковать и выбили мяч на повторный корнер.

38' Корян выполнил передачу на правый угол штрафной площади на ход Ковалёву, Юрий немного продвинулся к углу вратарской и пробил в ближний угол ворот, Арапов ногой перевёл мяч на угловой.

37' Савиных на правом фланге нарушил правила против Диалло. "Оренбург" быстро разыграл стандарт.

36' Фланговый защитник "Оренбурга" Андрей Малых получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля в борьбе за верховой мяч. Следующий матч против "Велеса" из-за перебора горчичников Малых вынужден будет пропустить.

35' С правого фланга последовала подача к линии вратарской "Томи", Арапов при игре на выходе выбил мяч кулаком к линии штрафной площади, Титков оказался первым на подборе, но на этот раз Николай не попал в левый угол ворот.

34' Титков получил мяч у линии штрафной площади на левой половине поля, затем Николай немного сместился в центр и здорово пробил под правую девятку, Арапов в прыжке вытянул очень непростой мяч.

33' Полузащитник "Оренбурга" Николай Титков получил жёлтую карточку за срыв атаки. В центре поля Титков нарушил правила против Серасхова.

32' Из центра поля последовал заброс на левый угол штрафной площади, Эктов в борьбе с соперником головой сбросил мяч к левому углу вратарской на Прудникова, Арапов успел сыграть на выходе и перехватить мяч.

31' Титков прошёл вперёд по левой половине поля, затем Николай сместился к радиусу штрафной площади и пробил по воротам, Савиных успел подставить ногу, но при этом Павел Шадыханов показал, что будет удар от ворот.

30' Корян с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Диалло сбросил мяч к левой штанге, Прудников в борьбе с соперником не смог как следует пробить по воротам и попасть в створ.

29' Прудников со стандарта пробил под перекладину, но мяч полетел по центру, что позволило Арапову в прыжке перевести его на угловой.

28' Полузащитник "Томь" Илья Кубышкин на левой половине поля у линии своей штрафной площади нарушил правила против Ковалёва и получил жёлтую карточку за грубую игру.

27' Корян с углового выполнил подачу к ближнему углу вратарской, там никого из партнёров по команде не оказалось.

26' Эктов получил мяч на левом углу штрафной площади, Арапов быстро сократил дистанцию и за счёт этого Дмитрий смог спасти свою команду.

25' Аюпов прошёл вперёд по правой половине поля и затем Тимур сильно пробил в левый угол ворот, перекладина спасла "Томь" от второго пропущенного мяча.

24' Диалло вошёл в штрафную площадь с правого фланга, Абдулайе обыграл Савиных, но затем форвард "Оренбурга" передержал мяч и упустил момент для удара по воротам.

23' Диалло в борьбе за мяч на половине поля соперника подыграл себе рукой. Павел Шадыханов всё видел и дал свисток в пользу "Томи".

22' Корян с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Ойеволе в борьбе с Зуйковым не смог головой пробить по воротам.

21' Ойеволе из центра поля выполнил заброс на ход Малых по правому флангу, Кудряшов вновь отработал в обороне и выбил мяч на угловой.

20' Титков со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Диалло головой сбросил мяч к правому углу вратарской, Прудников в касание пробил в ближний угол ворот, но в створ Николай не попал. При этом боковой арбитр зафиксировал спорный офсайд.

19' Ставпец на своей половине поля нарушил правила против Эктова. "Оренбург" заработал относительно неплохой стандарт.

18' Ковалёв ворвался в штрафную площадь по правому флангу и затем от лицевой линии Юрий выполнил прострел к правому углу вратарской, Диалло уже готовился пробить по воротам, в последний момент защитники "Томи" накрыли форварда "Оренбурга".

17' Малых со стандарта выполнил подачу в центр к линии штрафной площади, мяч полетел не очень хорошо, в итоге игроки "Томи" его спокойно перехватили.

16' Кубышкин на правом фланге нарушил правила против Ковалёва. "Оренбург" тщательно готовится к стандарту.

15' Малых с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Арапов грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

14' Титков вошёл в штрафную площадь с левого фланга и затем Николай очень неплохо пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

13' Прудников с правого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади на Коряка, Кудряшов отработал в обороне и удачно сыграл в подкате, Аршак в итоге не смог пробить по воротам.

12' Диалло попытался пройти вперёд по левому флангу, Климов накрыл форварда "Оренбурга" и в подкате выбил мяч в аут.

11' Кубышкин со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, общими усилиями игроки "Оренбурга" перехватили мяч и затем едва не провели опасную контратаку.

10' Ковалёв на левом фланге нарушил правила против Зуйкова. "Томь" тщательно готовится к стандарту.

9' Прудников прошёл вперёд по левой половине поля и затем Николай покатил мяч к правому углу штрафной площади, Корян попытался перебросить мяч через Арапова, который вышел к линии вратарской, но в итоге были переброшены и ворота "Томи".

8' Ковалёв в центре поля нарушил правила. "Томь" по-прежнему не особо спешит при розыгрыше стандартов.

7' Игроки "Оренбурга" достаточно быстро разыграли угловой, но по итогу ничего интересного после стандарта придумать хозяевам поля в этот раз не удалось.

6' Эктов с левого фланга выполнил прострел в штрафную площадь, мяч попал в защитника "Томи" и ушёл на угловой.

5' Г-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Диалло!!! Зуйков в борьбе с Ковалёвым на правом фланге на своей половине поля подыграл себе рукой, Павел Шадыханов дал свисток в пользу "Оренбурга". Хозяева поля быстро разыграли стандарт, с правого фланга Малых выполнил подачу в центр к линии вратарской, Прудников довольно эффектно сбросил мяч к правой штанге на Диалло, который уже без проблем отправил его в сетку.

4' Из центра поля последовал заброс на ход Антипову по правому флангу, Ойеволе грамотно поставил корпус форварду "Томи" и дал мячу уйти за лицевую линию поля.

3' Против Коробова сразу же нарушили правила в центре поля. "Томь" не стала спешить при розыгрыше мяча.

2' В Оренбурге сегодня достаточно холодно, идёт небольшой снег, но он сильно не должен помешать футболистам.