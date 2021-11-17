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  4. ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

2021-2022
Оренбург
1:0
Второй тайм: 49'
Томь
0'
1:0
2' Гол
Диалло Абдулай
24' Желтая карточка
Кубышкин Илья
29' Желтая карточка
Титков Николай
30' Желтая карточка
Малых Андрей
45' Желтая карточка
Коробов Никита
49'
Оренбург
Томь

История личных встреч

Оренбург
Томь

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

200%
0 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

12 матчей

66.7%
16.7%
16.6%
8 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
4 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

ФПД
1:2
ФПД
2:0
ФПД
0:1
ФПД
3:0
ФПД
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
ФПД
1:0
ФПД
1:0
ФПД
1:1
ФПД
0:2
К
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Оренбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фамейе Джоэль 9 (3) 0.39
Миронов Алексей 4 (1) 0.17
Титков Николай 3 (2) 0.13
Сиваков Михаил 2 0.09
Ковалёв Юрий 2 0.09
Корян Аршак 2 0.09
Гойкович Ренато 2 0.09
Прудников Николай 2 0.09
Бреев Сергей 1 0.04
Малых Андрей 1 0.04
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 1 0.04
Эктов Александр 1 0.04
Диалло Абдулай 1 0.04
Капленко Кирилл 1 0.04
Шаболин Артём 1 0.04
Сычевой Владимир 1 0.04
Томь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ставпец Александр 11 (7) 0.48
Кирсанов Никита 5 0.22
Корж Константин 3 0.13
Кудряшов Павел 2 0.09
Кубышкин Илья 2 0.09
Гордюшенко Астемир 1 0.04
Семейкин Артём 1 0.04
Станисавлевич Александар 1 0.04

Карточки

Оренбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Малых Андрей 9 1
Эктов Александр 7 1
Сиваков Михаил 6 1
Миронов Алексей 7 0
Гойкович Ренато 5 0
Титков Николай 5 0
Бреев Сергей 4 0
Фамейе Джоэль 4 0
Капленко Кирилл 4 0
Аюпов Тимур 3 0
Бидловский Давид 3 0
Шаболин Артём 3 0
Ковалёв Юрий 2 0
Диалло Абдулай 2 0
Полуяхтов Владимир 1 0
Корян Аршак 1 0
Прудников Николай 1 0
Кеняйкин Алексей 1 0
Стаматов Матео 1 0
Сычевой Владимир 1 0
Томь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кубышкин Илья 11 0
Почивалин Валерий 8 0
Ставпец Александр 6 0
Зуйков Сергей 5 0
Кудряшов Павел 5 0
Апшацев Марат 3 1
Гордюшенко Астемир 4 0
Радостев Семён 4 0
Мамин Артём 2 1
Савиных Данил 2 1
Коробов Никита 2 1
Абрамов Артём 3 0
Семейкин Артём 3 0
Корж Константин 3 0
Леонов Олег 3 0
Дмитриев Максим II 3 0
Антипов Константин 2 0
Климов Игорь 1 0

Голы по времени матча

Забито

24
14
15 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 5
11 Не забивали 13
5
21%
2
14%
1-15
6
25%
3
21%
16-30
4
17%
1
7%
31-45
3
13%
5
36%
46-60
1
4%
0
0%
61-75
5
21%
3
21%
76-90

Пропущено

8
22
5 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 10
0
0%
2
9%
1-15
2
25%
3
14%
16-30
3
38%
3
14%
31-45
1
13%
4
18%
46-60
1
13%
4
18%
61-75
1
13%
6
27%
76-90

Забито

10
13
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
16 Не забивали 12
0
0%
3
23%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
2
20%
2
15%
31-45
1
10%
2
15%
46-60
1
10%
2
15%
61-75
3
30%
4
31%
76-90

Пропущено

6
14
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 9
1
17%
4
29%
1-15
1
17%
1
7%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
2
33%
3
21%
61-75
2
33%
2
14%
76-90

Забито

34
27
20 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 16
14 Забивали первыми 11
5 Не забивали 3
5
15%
5
19%
1-15
9
26%
3
11%
16-30
6
18%
3
11%
31-45
4
12%
7
26%
46-60
2
6%
2
7%
61-75
8
24%
7
26%
76-90

Пропущено

14
36
7 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 21
7 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 19
1
7%
6
17%
1-15
3
21%
4
11%
16-30
3
21%
5
14%
31-45
1
7%
6
17%
46-60
3
21%
7
19%
61-75
3
21%
8
22%
76-90

Результаты последних матчей

Оренбург
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Факел - Оренбург 1:0 Оренбург - Балтика 2:1 Металлург Липецк - Оренбург 1:0 Оренбург - Динамо Москва 0:3
Оренбург - СКА-Хабаровск 2:0 Олимп-Долгопрудный - Оренбург 0:0 Оренбург - Текстильщик 2:0 Алания - Оренбург 1:0 Оренбург - Спартак-2 2:1 ПФК Кубань - Оренбург 0:1 Оренбург - Енисей 2:0 Торпедо Москва - Оренбург 2:1 Оренбург - Краснодар-2 2:0 КАМАЗ - Оренбург 0:4 Оренбург - Ротор 0:3 Оренбург - Нефтехимик 1:0 Динамо Ставрополь - Оренбург 1:3 Оренбург - Акрон 1:0 Оренбург - Велес Москва 2:1 Томь - Оренбург 1:2
Томь
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Томь - Велес Москва 1:0 Томь - Факел 2:2 Балтика - Томь 4:0 Томь - Волгарь 2:1
Томь - СКА-Хабаровск 1:0 Томь - Олимп-Долгопрудный 1:1 Текстильщик - Томь 1:1 Томь - Алания 1:3 Спартак-2 - Томь 3:1 Томь - ПФК Кубань 2:1 Енисей - Томь 2:3 Торпедо Москва - Томь 3:3 Краснодар-2 - Томь 2:1 КАМАЗ - Томь 2:1 Томь - Ротор 1:1 Нефтехимик - Томь 0:1 Томь - Акрон 2:1 Томь - Оренбург 1:2 Велес Москва - Томь 0:0 Велес Москва - Томь 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург 1:0 Заявка 23 15 2 6 34 - 15 47
2. Факел Заявка 22 13 4 5 38 - 19 43
3. Торпедо Москва 1:3 Заявка 23 11 9 3 43 - 28 42
4. СКА-Хабаровск Заявка 22 12 4 6 27 - 19 40
5. Нефтехимик Заявка 22 12 3 7 39 - 21 39
6. Алания Заявка 22 11 6 5 46 - 26 39
7. Балтика Заявка 22 8 9 5 29 - 19 33
8. Акрон Заявка 22 9 5 8 24 - 23 32
9. Велес Москва Заявка 22 9 3 10 24 - 26 30
10. Томь 0:1 Заявка 23 8 5 10 28 - 36 29
11. Енисей 0:0 Заявка 23 8 5 10 30 - 36 29
12. КАМАЗ Заявка 22 7 7 8 22 - 23 28
13. Олимп-Долгопрудный 3:1 Заявка 23 6 9 8 21 - 23 27
14. Спартак-2 Заявка 22 8 3 11 21 - 36 27
15. Краснодар-2 Заявка 22 7 5 10 20 - 28 26
16. Ротор Заявка 22 4 12 6 22 - 25 24
17. ПФК Кубань Заявка 22 6 3 13 18 - 30 21
18. Волгарь Заявка 22 6 3 13 14 - 25 21
19. Текстильщик 0:0 Заявка 23 4 8 11 20 - 32 20
20. Металлург Липецк Заявка 22 5 3 14 18 - 48 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург 1:0 Заявка 14 12 0 2 25 - 8 36
2. Факел Заявка 12 9 2 1 21 - 7 29
3. Алания Заявка 10 8 0 2 27 - 10 24
4. СКА-Хабаровск Заявка 11 8 0 3 16 - 9 24
5. Акрон Заявка 11 7 2 2 15 - 8 23
6. Торпедо Москва 1:3 Заявка 11 6 5 0 27 - 11 23
7. КАМАЗ Заявка 13 6 3 4 18 - 14 21
8. Томь 0:1 Заявка 11 6 3 2 15 - 12 21
9. Нефтехимик Заявка 11 6 1 4 24 - 10 19
10. Балтика Заявка 11 4 6 1 13 - 7 18
11. Велес Москва Заявка 11 5 3 3 16 - 16 18
12. Олимп-Долгопрудный 3:1 Заявка 11 4 5 2 12 - 9 17
13. Енисей 0:0 Заявка 10 4 4 2 13 - 12 16
14. Краснодар-2 Заявка 9 4 3 2 12 - 9 15
15. Спартак-2 Заявка 12 4 3 5 11 - 13 15
16. Текстильщик 0:0 Заявка 12 4 3 5 18 - 17 15
17. Металлург Липецк Заявка 12 3 3 6 10 - 18 12
18. Волгарь Заявка 11 3 1 7 5 - 11 10
19. Ротор Заявка 10 1 7 2 7 - 9 10
20. ПФК Кубань Заявка 10 3 0 7 6 - 17 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нефтехимик Заявка 11 6 2 3 15 - 11 20
2. Торпедо Москва 1:3 Заявка 12 5 4 3 16 - 17 19
3. СКА-Хабаровск Заявка 11 4 4 3 11 - 10 16
4. Алания Заявка 12 3 6 3 19 - 16 15
5. Балтика Заявка 11 4 3 4 16 - 12 15
6. Факел Заявка 10 4 2 4 17 - 12 14
7. Ротор Заявка 12 3 5 4 15 - 16 14
8. Енисей 0:0 Заявка 13 4 1 8 17 - 24 13
9. Велес Москва Заявка 11 4 0 7 8 - 10 12
10. Спартак-2 Заявка 10 4 0 6 10 - 23 12
11. ПФК Кубань Заявка 12 3 3 6 12 - 13 12
12. Оренбург 1:0 Заявка 9 3 2 4 9 - 7 11
13. Краснодар-2 Заявка 13 3 2 8 8 - 19 11
14. Волгарь Заявка 11 3 2 6 9 - 14 11
15. Олимп-Долгопрудный 3:1 Заявка 12 2 4 6 9 - 14 10
16. Акрон Заявка 11 2 3 6 9 - 15 9
17. Томь 0:1 Заявка 12 2 2 8 13 - 24 8
18. КАМАЗ Заявка 9 1 4 4 4 - 9 7
19. Металлург Липецк Заявка 10 2 0 8 8 - 30 6
20. Текстильщик 0:0 Заявка 11 0 5 6 2 - 15 5
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Стыковые матчи за право выйти в Премьер-лигу
  • — Вылет в ПФЛ
  • Второй тайм
  • 49'
    Поднялся Титков, всё нормально с Николаем, полузащитник "Оренбурга" готов продолжать игру. 
  • Травма, повреждение
    48'
    Титкову досталось от Гордюшенко в борьбе за верховой мяч. Вышли на поле врачи "Оренбурга", пауза в игре. 
  • 47'
    Ковалёв попытался обострить ситуацию на правом фланге, но в борьбе с Гордюшенко Юрий упустил мяч за лицевую линию поля. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Начинается второй тайм. Посмотрим, сможет ли "Томь" изменить свою игру во второй половине матча, чтобы как-то побороться хотя бы за ничью в этот вечер. Если же "Томь" так и будет играть от обороны, которая работает плохо, "Оренбург" точно забьёт ещё пару голов и снимет все вопросы о победителе. 
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Оренбург" на своём поле с минимальным счётом переигрывает "Томь". В целом команда Марцела Лички уже вполне наиграла и на несколько голов, но пока свою команду в игре держит Дмитрий Арапов, который уже не раз спасал "Томь" в непростых ситуациях. 
  • Желтая карточка
    45'
    Полузащитник "Томи" Никита Коробов получил жёлтую карточку за грубую игру на половине поля "Оренбурга" против Ойеволе. 
  • 45'
    Могла у "Томи" получиться опасная контратака, Гордюшенко разогнал её по левой половине поля, но затем Астемир выполнил не самый лучший пас на левый угол штрафной площади на ход Ставпецу, Гошев прочитал момент и при игре на выходе Евгений перехватил мяч, голкипер "Оренбурга" мужественно бросился в ноги сопернику. 
  • Угловой
    44'
    Угловой у ворот "Томи". Корян выполнил подачу в центр штрафной площади, Гойкович и Диалло немного помешали друг другу пробить по воротам. 
  • 43'
    Прудников сместился к центру штрафной площади с левой половины поля, Кубышкин здорово сыграл в подкате и спас свою команду от больших проблем. 
  • 42'
    Гордюшенко пробил в левый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч полетел не очень сильно, Гошев выловил его без особого труда. 
  • 41'
    Зуйков с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Гордюшенко в борьбе с Эктовым не смог пробить по воротам. 
  • Угловой
    40'
    Корян с углового вновь выполнил подачу в центр штрафной площади, Диалло не смог головой пробить по воротам, затем уже в суете игроки "Томи" всё же выбили мяч к центру поля. 
  • Угловой
    39'
    Корян с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Томи" не стали рисковать и выбили мяч на повторный корнер. 
  • Опасный момент
    38'
    Корян выполнил передачу на правый угол штрафной площади на ход Ковалёву, Юрий немного продвинулся к углу вратарской и пробил в ближний угол ворот, Арапов ногой перевёл мяч на угловой. 
  • Фол, нарушение
    37'
    Савиных на правом фланге нарушил правила против Диалло. "Оренбург" быстро разыграл стандарт. 
  • Желтая карточка
    36'
    Фланговый защитник "Оренбурга" Андрей Малых получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля в борьбе за верховой мяч. Следующий матч против "Велеса" из-за перебора горчичников Малых вынужден будет пропустить. 
  • Опасный момент
    35'
    С правого фланга последовала подача к линии вратарской "Томи", Арапов при игре на выходе выбил мяч кулаком к линии штрафной площади, Титков оказался первым на подборе, но на этот раз Николай не попал в левый угол ворот. 
  • Опасный момент
    34'
    Титков получил мяч у линии штрафной площади на левой половине поля, затем Николай немного сместился в центр и здорово пробил под правую девятку, Арапов в прыжке вытянул очень непростой мяч. 
  • Желтая карточка
    33'
    Полузащитник "Оренбурга" Николай Титков получил жёлтую карточку за срыв атаки. В центре поля Титков нарушил правила против Серасхова. 
  • 32'
    Из центра поля последовал заброс на левый угол штрафной площади, Эктов в борьбе с соперником головой сбросил мяч к левому углу вратарской на Прудникова, Арапов успел сыграть на выходе и перехватить мяч. 
  • Судья
    31'
    Титков прошёл вперёд по левой половине поля, затем Николай сместился к радиусу штрафной площади и пробил по воротам, Савиных успел подставить ногу, но при этом Павел Шадыханов показал, что будет удар от ворот. 
  • Угловой
    30'
    Корян с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Диалло сбросил мяч к левой штанге, Прудников в борьбе с соперником не смог как следует пробить по воротам и попасть в створ. 
  • Опасный момент
    29'
    Прудников со стандарта пробил под перекладину, но мяч полетел по центру, что позволило Арапову в прыжке перевести его на угловой. 
  • Желтая карточка
    28'
    Полузащитник "Томь" Илья Кубышкин на левой половине поля у линии своей штрафной площади нарушил правила против Ковалёва и получил жёлтую карточку за грубую игру. 
  • Угловой
    27'
    Корян с углового выполнил подачу к ближнему углу вратарской, там никого из партнёров по команде не оказалось. 
  • Опасный момент
    26'
    Эктов получил мяч на левом углу штрафной площади, Арапов быстро сократил дистанцию и за счёт этого Дмитрий смог спасти свою команду. 
  • Штанга
    25'
    Аюпов прошёл вперёд по правой половине поля и затем Тимур сильно пробил в левый угол ворот, перекладина спасла "Томь" от второго пропущенного мяча. 
  • 24'
    Диалло вошёл в штрафную площадь с правого фланга, Абдулайе обыграл Савиных, но затем форвард "Оренбурга" передержал мяч и упустил момент для удара по воротам. 
  • Фол, нарушение
    23'
    Диалло в борьбе за мяч на половине поля соперника подыграл себе рукой. Павел Шадыханов всё видел и дал свисток в пользу "Томи". 
  • Угловой
    22'
    Корян с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Ойеволе в борьбе с Зуйковым не смог головой пробить по воротам. 
  • 21'
    Ойеволе из центра поля выполнил заброс на ход Малых по правому флангу, Кудряшов вновь отработал в обороне и выбил мяч на угловой. 
  • Офсайд
    20'
    Титков со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Диалло головой сбросил мяч к правому углу вратарской, Прудников в касание пробил в ближний угол ворот, но в створ Николай не попал. При этом боковой арбитр зафиксировал спорный офсайд. 
  • Фол, нарушение
    19'
    Ставпец на своей половине поля нарушил правила против Эктова. "Оренбург" заработал относительно неплохой стандарт. 
  • 18'
    Ковалёв ворвался в штрафную площадь по правому флангу и затем от лицевой линии Юрий выполнил прострел к правому углу вратарской, Диалло уже готовился пробить по воротам, в последний момент защитники "Томи" накрыли форварда "Оренбурга". 
  • 17'
    Малых со стандарта выполнил подачу в центр к линии штрафной площади, мяч полетел не очень хорошо, в итоге игроки "Томи" его спокойно перехватили. 
  • Фол, нарушение
    16'
    Кубышкин на правом фланге нарушил правила против Ковалёва. "Оренбург" тщательно готовится к стандарту. 
  • 15'
    Малых с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Арапов грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
  • Опасный момент
    14'
    Титков вошёл в штрафную площадь с левого фланга и затем Николай очень неплохо пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • 13'
    Прудников с правого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади на Коряка, Кудряшов отработал в обороне и удачно сыграл в подкате, Аршак в итоге не смог пробить по воротам. 
  • 12'
    Диалло попытался пройти вперёд по левому флангу, Климов накрыл форварда "Оренбурга" и в подкате выбил мяч в аут. 
  • 11'
    Кубышкин со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, общими усилиями игроки "Оренбурга" перехватили мяч и затем едва не провели опасную контратаку. 
  • Фол, нарушение
    10'
    Ковалёв на левом фланге нарушил правила против Зуйкова. "Томь" тщательно готовится к стандарту. 
  • Опасный момент
    9'
    Прудников прошёл вперёд по левой половине поля и затем Николай покатил мяч к правому углу штрафной площади, Корян попытался перебросить мяч через Арапова, который вышел к линии вратарской, но в итоге были переброшены и ворота "Томи". 
  • Фол, нарушение
    8'
    Ковалёв в центре поля нарушил правила. "Томь" по-прежнему не особо спешит при розыгрыше стандартов. 
  • Угловой
    7'
    Игроки "Оренбурга" достаточно быстро разыграли угловой, но по итогу ничего интересного после стандарта придумать хозяевам поля в этот раз не удалось. 
  • 6'
    Эктов с левого фланга выполнил прострел в штрафную площадь, мяч попал в защитника "Томи" и ушёл на угловой. 
  • Описание гола
    5'
    Г-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Диалло!!! Зуйков в борьбе с Ковалёвым на правом фланге на своей половине поля подыграл себе рукой, Павел Шадыханов дал свисток в пользу "Оренбурга". Хозяева поля быстро разыграли стандарт, с правого фланга Малых выполнил подачу в центр к линии вратарской, Прудников довольно эффектно сбросил мяч к правой штанге на Диалло, который уже без проблем отправил его в сетку. 
  • 4'
    Из центра поля последовал заброс на ход Антипову по правому флангу, Ойеволе грамотно поставил корпус форварду "Томи" и дал мячу уйти за лицевую линию поля. 
  • Фол, нарушение
    3'
    Против Коробова сразу же нарушили правила в центре поля. "Томь" не стала спешить при розыгрыше мяча. 
  • 2'
    В Оренбурге сегодня достаточно холодно, идёт небольшой снег, но он сильно не должен помешать футболистам. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня "Оренбург" на своём поле должен попытаться набрать три очка в противостоянии с далеко не самой сильной "Томью", а иначе команда Марцела Лички рискует упустить лидерство в ФНЛ. 
  • До матча
  • Главным арбитром на этот матч назначен Павел Шадыханов из Москвы. Помогать ему на бровках будут Александр Чекалин из Воронежа и Артур Тиракьянц из Ростова-на-Дону. Резервным арбитром на этот матч назначен Александр Курбатов из Магнитогорска. 
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче 23-го тура первенства ФНЛ между "Оренбургом" и томской "Томью". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
Прогнозы 138
Оренбург 91.3% (126)
X 6.5% (9)
Томь 2.2% (3)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Оренбург
Ничья
Томь
1.37
8.00
8.37
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Где смотреть матч Оренбург 1:0 Томь онлайн


Прогнозы на матч Оренбург 1:0 Томь

Исход игры
Оренбург
91.3% (126)
Ничья
6.5% (9)
Томь
2.2% (3)
Тотал 2.5
Больше
33.85% (44)
Меньше
66.15% (86)
Обе команды забьют
Да
34.62% (45)
Нет
65.38% (85)
Популярный счёт
2:0 Оренбург
38.4% (53)
1:0 Оренбург
19.6% (27)
2:1 Оренбург
18.1% (25)
3:1 Оренбург
7.2% (10)
1:1 Ничья
3.6% (5)
3:0 Оренбург
2.9% (4)
4:1 Оренбург
2.2% (3)
1:2 Томь
1.4% (2)
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