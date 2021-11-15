Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022
История личных встреч
Оренбург
Томь
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
200%
0 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
12 матчей
66.7%
16.7%
16.6%
8 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
4 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Оренбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фамейе Джоэль
|9 (3)
|0.41
|Миронов Алексей
|4 (1)
|0.18
|Титков Николай
|3 (2)
|0.14
|Сиваков Михаил
|2
|0.09
|Ковалёв Юрий
|2
|0.09
|Корян Аршак
|2
|0.09
|Гойкович Ренато
|2
|0.09
|Прудников Николай
|2
|0.09
|Бреев Сергей
|1
|0.05
|Малых Андрей
|1
|0.05
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|1
|0.05
|Эктов Александр
|1
|0.05
|Капленко Кирилл
|1
|0.05
|Шаболин Артём
|1
|0.05
|Сычевой Владимир
|1
|0.05
Томь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ставпец Александр
|11 (7)
|0.5
|Кирсанов Никита
|5
|0.23
|Корж Константин
|3
|0.14
|Кудряшов Павел
|2
|0.09
|Кубышкин Илья
|2
|0.09
|Гордюшенко Астемир
|1
|0.05
|Семейкин Артём
|1
|0.05
|Aleksandar Stanisavljevic2
|1
|0.05
Карточки
Оренбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Малых Андрей
|8
|1
|Эктов Александр
|7
|1
|Сиваков Михаил
|6
|1
|Миронов Алексей
|7
|0
|Гойкович Ренато
|5
|0
|Бреев Сергей
|4
|0
|Фамейе Джоэль
|4
|0
|Капленко Кирилл
|4
|0
|Титков Николай
|4
|0
|Аюпов Тимур
|3
|0
|Бидловский Давид
|3
|0
|Шаболин Артём
|3
|0
|Ковалёв Юрий
|2
|0
|Дьялло Абдулай
|2
|0
|Полуяхтов Владимир
|1
|0
|Корян Аршак
|1
|0
|Прудников Николай
|1
|0
|Кеняйкин Алексей
|1
|0
|Стаматов Матео
|1
|0
|Сычевой Владимир
|1
|0
Томь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кубышкин Илья
|10
|0
|Почивалин Валерий
|8
|0
|Ставпец Александр
|6
|0
|Зуйков Сергей
|5
|0
|Кудряшов Павел
|5
|0
|Апшацев Марат
|3
|1
|Гордюшенко Астемир
|4
|0
|Радостев Семён
|4
|0
|Мамин Артём
|2
|1
|Савиных Данил
|2
|1
|Абрамов Артём
|3
|0
|Семейкин Артём
|3
|0
|Корж Константин
|3
|0
|Леонов Олег
|3
|0
|Дмитриев Максим II
|3
|0
|Коробов Никита
|1
|1
|Антипов Константин
|2
|0
|Климов Игорь
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
24
14
15 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 5
11 Не забивали 13
5
21%
2
14%
1-15
6
25%
3
21%
16-30
4
17%
1
7%
31-45
3
13%
5
36%
46-60
1
4%
0
0%
61-75
5
21%
3
21%
76-90
Пропущено
8
22
5 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 10
0
0%
2
9%
1-15
2
25%
3
14%
16-30
3
38%
3
14%
31-45
1
13%
4
18%
46-60
1
13%
4
18%
61-75
1
13%
6
27%
76-90
Забито
10
13
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
16 Не забивали 12
0
0%
3
23%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
2
20%
2
15%
31-45
1
10%
2
15%
46-60
1
10%
2
15%
61-75
3
30%
4
31%
76-90
Пропущено
6
14
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 9
1
17%
4
29%
1-15
1
17%
1
7%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
2
33%
3
21%
61-75
2
33%
2
14%
76-90
Забито
34
27
20 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 16
14 Забивали первыми 11
5 Не забивали 3
5
15%
5
19%
1-15
9
26%
3
11%
16-30
6
18%
3
11%
31-45
4
12%
7
26%
46-60
2
6%
2
7%
61-75
8
24%
7
26%
76-90
Пропущено
14
36
7 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 21
7 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 19
1
7%
6
17%
1-15
3
21%
4
11%
16-30
3
21%
5
14%
31-45
1
7%
6
17%
46-60
3
21%
7
19%
61-75
3
21%
8
22%
76-90
Результаты последних матчей
Оренбург
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Факел - Оренбург 1:0 Оренбург - Балтика 2:1 Металлург Липецк - Оренбург 1:0 Оренбург - Динамо Москва 0:3
Оренбург - СКА-Хабаровск 2:0 Олимп-Долгопрудный - Оренбург 0:0 Оренбург - Текстильщик 2:0 Алания - Оренбург 1:0 Оренбург - Спартак-2 2:1 ПФК Кубань - Оренбург 0:1 Оренбург - Енисей 2:0 Торпедо Москва - Оренбург 2:1 Оренбург - Краснодар-2 2:0 КАМАЗ - Оренбург 0:4 Оренбург - Ротор 0:3 Оренбург - Нефтехимик 1:0 Динамо Ставрополь - Оренбург 1:3 Оренбург - Акрон 1:0 Оренбург - Велес Москва 2:1 Томь - Оренбург 1:2
Томь
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Томь - Велес Москва 1:0 Томь - Факел 2:2 Балтика - Томь 4:0 Томь - Волгарь 2:1
Томь - СКА-Хабаровск 1:0 Томь - Олимп-Долгопрудный 1:1 Текстильщик - Томь 1:1 Томь - Алания 1:3 Спартак-2 - Томь 3:1 Томь - ПФК Кубань 2:1 Енисей - Томь 2:3 Торпедо Москва - Томь 3:3 Краснодар-2 - Томь 2:1 КАМАЗ - Томь 2:1 Томь - Ротор 1:1 Нефтехимик - Томь 0:1 Томь - Акрон 2:1 Томь - Оренбург 1:2 Велес Москва - Томь 0:0 Велес Москва - Томь 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|22
|14
|2
|6
|33 - 15
|44
|2.
|Факел
|Заявка
|22
|13
|4
|5
|38 - 19
|43
|3.
|Торпедо Москва
|Заявка
|22
|11
|9
|2
|42 - 25
|42
|4.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|22
|12
|4
|6
|27 - 19
|40
|5.
|Нефтехимик
|Заявка
|22
|12
|3
|7
|39 - 21
|39
|6.
|Алания
|Заявка
|22
|11
|6
|5
|46 - 26
|39
|7.
|Балтика
|Заявка
|22
|8
|9
|5
|29 - 19
|33
|8.
|Акрон
|Заявка
|22
|9
|5
|8
|24 - 23
|32
|9.
|Велес Москва
|Заявка
|22
|9
|3
|10
|24 - 26
|30
|10.
|Томь
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|28 - 35
|29
|11.
|Енисей
|Заявка
|22
|8
|4
|10
|30 - 36
|28
|12.
|КАМАЗ
|Заявка
|22
|7
|7
|8
|22 - 23
|28
|13.
|Спартак-2
|Заявка
|22
|8
|3
|11
|21 - 36
|27
|14.
|Краснодар-2
|Заявка
|22
|7
|5
|10
|20 - 28
|26
|15.
|Ротор
|Заявка
|22
|4
|12
|6
|22 - 25
|24
|16.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|22
|5
|9
|8
|18 - 22
|24
|17.
|ПФК Кубань
|Заявка
|22
|6
|3
|13
|18 - 30
|21
|18.
|Волгарь
|Заявка
|22
|6
|3
|13
|14 - 25
|21
|19.
|Текстильщик
|Заявка
|22
|4
|7
|11
|20 - 32
|19
|20.
|Металлург Липецк
|Заявка
|22
|5
|3
|14
|18 - 48
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|13
|11
|0
|2
|24 - 8
|33
|2.
|Факел
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|21 - 7
|29
|3.
|Алания
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|27 - 10
|24
|4.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|11
|8
|0
|3
|16 - 9
|24
|5.
|Акрон
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|15 - 8
|23
|6.
|Торпедо Москва
|Заявка
|11
|6
|5
|0
|27 - 11
|23
|7.
|КАМАЗ
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 14
|21
|8.
|Томь
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|15 - 12
|21
|9.
|Нефтехимик
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|24 - 10
|19
|10.
|Балтика
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|13 - 7
|18
|11.
|Велес Москва
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|16 - 16
|18
|12.
|Енисей
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|13 - 12
|15
|13.
|Краснодар-2
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|12 - 9
|15
|14.
|Спартак-2
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|11 - 13
|15
|15.
|Текстильщик
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|18 - 17
|15
|16.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|9 - 8
|14
|17.
|Металлург Липецк
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 18
|12
|18.
|Волгарь
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|5 - 11
|10
|19.
|Ротор
|Заявка
|10
|1
|7
|2
|7 - 9
|10
|20.
|ПФК Кубань
|Заявка
|10
|3
|0
|7
|6 - 17
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нефтехимик
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|15 - 11
|20
|2.
|Торпедо Москва
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|15 - 14
|19
|3.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|11 - 10
|16
|4.
|Алания
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|19 - 16
|15
|5.
|Балтика
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 12
|15
|6.
|Факел
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|17 - 12
|14
|7.
|Ротор
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|15 - 16
|14
|8.
|Енисей
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|17 - 24
|13
|9.
|Велес Москва
|Заявка
|11
|4
|0
|7
|8 - 10
|12
|10.
|Спартак-2
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|10 - 23
|12
|11.
|ПФК Кубань
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 13
|12
|12.
|Оренбург
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 7
|11
|13.
|Краснодар-2
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|8 - 19
|11
|14.
|Волгарь
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|9 - 14
|11
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 14
|10
|16.
|Акрон
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 15
|9
|17.
|Томь
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|13 - 23
|8
|18.
|КАМАЗ
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|4 - 9
|7
|19.
|Металлург Липецк
|Заявка
|10
|2
|0
|8
|8 - 30
|6
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|2 - 15
|4
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Прогнозы на матч Оренбург - Томь
Исход игры
Оренбург
86.5% (32)
Ничья
10.8% (4)
Томь
2.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
25% (9)
Меньше
75% (27)
Обе команды забьют
Да
27.78% (10)
Нет
72.22% (26)
Популярный счёт
2:0 Оренбург
37.8% (14)
1:0 Оренбург
27% (10)
3:1 Оренбург
8.1% (3)
2:1 Оренбург
8.1% (3)
1:1 Ничья
5.4% (2)
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