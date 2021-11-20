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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Порденоне
0:0
Первый тайм: 10'

Стадион:
Асколи
0' 10'
22
Перизан
Самуэле
24
Вальетти
Федерико
31
Кампорезе
Микеле
3
Саббионе
Алессио
54
Фаласко
Никола
33
Цаммарини
Роберто
16
Маньино
Лука
18
Паза
Симоне
90
Фолоруншо
Майкл
11
Пеллегрини
Якопо
28
Камбьяги
Николо
1
Леали
Никола
2
Сальви
Алессандро
33
Боттегин
Эрик
24
Авлонитис
Тасос
3
Д'Орацио
Томмазо
30
Шарич
Дарио
77
Бюхель
Марсель
37
Майстро
Фабио
10
Сабири
Абдельхамид
9
Дионизи
Федерико
11
Илиев
Атанас
Порденоне
4-3-3
Асколи
4-3-1-2

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 1
  • 53 Владение мячом, % 47

История личных встреч

Порденоне
Асколи

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 3 победы

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

История матчей

СB
1:1
СB
0:1
СB
2:2
СB
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Порденоне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кампорезе Микеле 2 0.15
Фаласко Никола 1 0.08
Фолоруншо Майкл 1 0.08
Цаммарини Роберто 1 0.08
Маньино Лука 1 0.08
Камбьяги Николо 1 0.08
Цаджу Франк 1 (1) 0.08
Купиш Томаш 0 0
Асколи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дионизи Федерико 7 (3) 0.54
Бидуи Софьян 3 0.23
Шарич Дарио 2 0.15
Илиев Атанас 1 0.08
Коллоколо Микеле 1 0.08
Боттегин Эрик 1 0.08
Феличоли Джанфилиппо 1 0.08
Фаббрини Диего 0 0
Сальви Алессандро 0 0
Эрамо Мирко 0 0
Д'Орацио Томмазо 0 0
Майстро Фабио 0 0
Калигара Фабрицио 0 0

Карточки

Порденоне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эль-Кауакиби Хамза 5 0
Фаласко Никола 4 0
Кампорезе Микеле 1 1
Мисурака Джанвито 2 0
Саббионе Алессио 2 0
Цаммарини Роберто 2 0
Маньино Лука 2 0
Фолоруншо Майкл 2 0
Цаджу Франк 2 0
Хжановски Адам 0 1
Бассоли Алессандро 1 0
Стефани Мирко 1 0
Паза Симоне 1 0
Барисон Альберто 1 0
Пеллегрини Якопо 1 0
Асколи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бюхель Марсель 5 0
Дионизи Федерико 4 0
Эрамо Мирко 4 0
Шарич Дарио 4 0
Коллоколо Микеле 3 0
Боттегин Эрик 2 0
Фаббрини Диего 2 0
Илиев Атанас 2 0
Сабири Абдельхамид 2 0
Калигара Фабрицио 2 0
Сальви Алессандро 1 0
Бидуи Софьян 1 0
Д'Орацио Томмазо 1 0
Феличоли Джанфилиппо 1 0
Баскиротто Федерико 1 0
Де Паоли Андреа 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
11
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
0
0%
2
18%
1-15
1
17%
1
9%
16-30
2
33%
2
18%
31-45
1
17%
3
27%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
33%
1
9%
76-90

Пропущено

15
8
9 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
13%
1
13%
1-15
4
27%
3
38%
16-30
3
20%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
2
13%
1
13%
61-75
4
27%
0
0%
76-90

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
10 Не забивали 8
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

12
9
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
17%
2
22%
1-15
1
8%
1
11%
16-30
2
17%
2
22%
31-45
2
17%
1
11%
46-60
3
25%
3
33%
61-75
2
17%
0
0%
76-90

Забито

8
16
4 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
6 Не забивали 2
1
13%
2
13%
1-15
1
13%
4
25%
16-30
2
25%
3
19%
31-45
1
13%
3
19%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
3
38%
1
6%
76-90

Пропущено

27
17
14 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 10
4
15%
3
18%
1-15
5
19%
4
24%
16-30
5
19%
3
18%
31-45
2
7%
3
18%
46-60
5
19%
4
24%
61-75
6
22%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Порденоне
(20 матчей)
5%
25%
70%
1 победа 5 ничьих 14 поражений
Брешия - Порденоне 1:0 Порденоне - Кремонезе 2:2 Комо - Порденоне 1:0 Пиза - Порденоне 1:1
Порденоне - Тернана 1:3 Порденоне - Виченца Виртус 2:4 Монца - Порденоне 3:1 Порденоне - Реджина 1:1 Читтаделла - Порденоне 1:0 Порденоне - Парма 0:4 СПАЛ 2013 - Порденоне 5:0 Порденоне - Перуджа 0:1 Порденоне - Специя 1:3 Порденоне - Болонья 2:4 Аталанта - Порденоне 2:1 Порденоне - Козенца 2:0 Венеция - Порденоне 0:0 Порденоне - Салернитана 1:2 Реджана - Порденоне 1:0 Порденоне - Пиза 2:2
Асколи
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Асколи - Виченца Виртус 2:1 Пиза - Асколи 1:1 Асколи - СПАЛ 2013 0:1 Фрозиноне - Асколи 2:1
Асколи - Лечче 1:1 Кротоне - Асколи 2:2 Асколи - Брешия 2:3 Алессандрия - Асколи 1:3 Асколи - Беневенто 0:2 Комо - Асколи 0:1 Перуджа - Асколи 2:3 Асколи - Козенца 1:0 Удинезе - Асколи 3:1 Асколи - Наполи 1:2 Кьево - Асколи 3:0 Асколи - Читтаделла 2:0 Реджина - Асколи 2:2 Асколи - Эмполи 2:0 СПАЛ 2013 - Асколи 1:2 Асколи - Монца 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лечче 0:0 Заявка 13 6 6 1 21 - 10 24
2. Брешия Заявка 12 7 3 2 23 - 14 24
3. Пиза Заявка 12 6 4 2 19 - 11 22
4. Реджина Заявка 12 6 4 2 13 - 9 22
5. Фрозиноне 0:0 Заявка 13 5 7 1 18 - 10 22
6. Читтаделла 0:0 Заявка 13 6 2 5 13 - 13 20
7. Беневенто Заявка 12 5 4 3 18 - 12 19
8. Кремонезе Заявка 12 5 4 3 15 - 11 19
9. Асколи 0:0 Заявка 13 5 4 4 17 - 16 19
10. Комо Заявка 12 5 4 3 18 - 14 19
11. Монца Заявка 12 4 6 2 11 - 10 18
12. Перуджа Заявка 12 4 5 3 12 - 12 17
13. Тернана 0:0 Заявка 13 5 2 6 20 - 19 17
14. Парма Заявка 12 4 4 4 16 - 17 16
15. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 13 3 6 4 16 - 13 15
16. Козенца Заявка 12 4 2 6 12 - 18 14
17. Алессандрия 0:0 Заявка 13 2 3 8 11 - 22 9
18. Кротоне Заявка 12 1 5 6 13 - 22 8
19. Виченца Виртус Заявка 12 1 1 10 10 - 24 4
20. Порденоне 0:0 Заявка 13 0 4 9 8 - 27 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лечче 0:0 Заявка 6 4 2 0 14 - 4 14
2. Пиза Заявка 6 4 2 0 9 - 3 14
3. Монца Заявка 5 4 1 0 7 - 2 13
4. Козенца Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
5. Читтаделла 0:0 Заявка 7 4 1 2 10 - 6 13
6. Кремонезе Заявка 7 3 3 1 10 - 6 12
7. Брешия Заявка 6 3 2 1 12 - 8 11
8. Реджина Заявка 6 3 2 1 7 - 5 11
9. Беневенто Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
10. Фрозиноне 0:0 Заявка 7 2 4 1 8 - 7 10
11. Комо Заявка 6 3 1 2 8 - 5 10
12. Тернана 0:0 Заявка 7 3 1 3 11 - 9 10
13. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 7 2 4 1 13 - 8 10
14. Парма Заявка 5 2 2 1 4 - 3 8
15. Асколи 0:0 Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
16. Алессандрия 0:0 Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
17. Кротоне Заявка 7 1 4 2 8 - 12 7
18. Перуджа Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
19. Порденоне 0:0 Заявка 7 0 3 4 6 - 15 3
20. Виченца Виртус Заявка 5 0 1 4 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 6 4 1 1 11 - 6 13
2. Фрозиноне 0:0 Заявка 6 3 3 0 10 - 3 12
3. Асколи 0:0 Заявка 7 3 3 1 11 - 8 12
4. Перуджа Заявка 7 3 3 1 7 - 5 12
5. Реджина Заявка 6 3 2 1 6 - 4 11
6. Лечче 0:0 Заявка 7 2 4 1 7 - 6 10
7. Комо Заявка 6 2 3 1 10 - 9 9
8. Пиза Заявка 6 2 2 2 10 - 8 8
9. Парма Заявка 7 2 2 3 12 - 14 8
10. Беневенто Заявка 5 2 2 1 6 - 3 8
11. Кремонезе Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
12. Тернана 0:0 Заявка 6 2 1 3 9 - 10 7
13. Читтаделла 0:0 Заявка 6 2 1 3 3 - 7 7
14. Монца Заявка 7 0 5 2 4 - 8 5
15. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 6 1 2 3 3 - 5 5
16. Виченца Виртус Заявка 7 1 0 6 8 - 16 3
17. Алессандрия 0:0 Заявка 7 0 2 5 6 - 13 2
18. Козенца Заявка 6 0 1 5 3 - 14 1
19. Кротоне Заявка 5 0 1 4 5 - 10 1
20. Порденоне 0:0 Заявка 6 0 1 5 2 - 12 1
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Порденоне
Ничья
Асколи
2.65
3.36
2.85
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Порденоне 0:0 Асколи онлайн


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