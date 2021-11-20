Италия: Серия B 2021-2022
0:0
Первый тайм: 10'
Стадион: Stadio Guido Teghil
16
Маньино
Лука
18
Паза
Симоне
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Маньино ЛукаПолузащитник
-
18 Паза СимонеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
72 Перри МаттеоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Пинато МаркоПолузащитник
-
15 Ониша МихаэлПолузащитник
-
45 Силла ЮссуфНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Bruno Tedino
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Шарич ДариоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Илиев АтанасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Эрамо МиркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Бидуи СофьянНападающий
-
Главный тренер: Andrea Sottil
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 1
-
53 Владение мячом, % 47
История личных встреч
Порденоне
Асколи
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 3 победы
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Порденоне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кампорезе Микеле
|2
|0.15
|Фаласко Никола
|1
|0.08
|Фолоруншо Майкл
|1
|0.08
|Цаммарини Роберто
|1
|0.08
|Маньино Лука
|1
|0.08
|Камбьяги Николо
|1
|0.08
|Цаджу Франк
|1 (1)
|0.08
|Купиш Томаш
|0
|0
Асколи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дионизи Федерико
|7 (3)
|0.54
|Бидуи Софьян
|3
|0.23
|Шарич Дарио
|2
|0.15
|Илиев Атанас
|1
|0.08
|Коллоколо Микеле
|1
|0.08
|Боттегин Эрик
|1
|0.08
|Феличоли Джанфилиппо
|1
|0.08
|Фаббрини Диего
|0
|0
|Сальви Алессандро
|0
|0
|Эрамо Мирко
|0
|0
|Д'Орацио Томмазо
|0
|0
|Майстро Фабио
|0
|0
|Калигара Фабрицио
|0
|0
Карточки
Порденоне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эль-Кауакиби Хамза
|5
|0
|Фаласко Никола
|4
|0
|Кампорезе Микеле
|1
|1
|Мисурака Джанвито
|2
|0
|Саббионе Алессио
|2
|0
|Цаммарини Роберто
|2
|0
|Маньино Лука
|2
|0
|Фолоруншо Майкл
|2
|0
|Цаджу Франк
|2
|0
|Хжановски Адам
|0
|1
|Бассоли Алессандро
|1
|0
|Стефани Мирко
|1
|0
|Паза Симоне
|1
|0
|Барисон Альберто
|1
|0
|Пеллегрини Якопо
|1
|0
Асколи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бюхель Марсель
|5
|0
|Дионизи Федерико
|4
|0
|Эрамо Мирко
|4
|0
|Шарич Дарио
|4
|0
|Коллоколо Микеле
|3
|0
|Боттегин Эрик
|2
|0
|Фаббрини Диего
|2
|0
|Илиев Атанас
|2
|0
|Сабири Абдельхамид
|2
|0
|Калигара Фабрицио
|2
|0
|Сальви Алессандро
|1
|0
|Бидуи Софьян
|1
|0
|Д'Орацио Томмазо
|1
|0
|Феличоли Джанфилиппо
|1
|0
|Баскиротто Федерико
|1
|0
|Де Паоли Андреа
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
11
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
0
0%
2
18%
1-15
1
17%
1
9%
16-30
2
33%
2
18%
31-45
1
17%
3
27%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
33%
1
9%
76-90
Пропущено
15
8
9 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
13%
1
13%
1-15
4
27%
3
38%
16-30
3
20%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
2
13%
1
13%
61-75
4
27%
0
0%
76-90
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
10 Не забивали 8
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
12
9
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
17%
2
22%
1-15
1
8%
1
11%
16-30
2
17%
2
22%
31-45
2
17%
1
11%
46-60
3
25%
3
33%
61-75
2
17%
0
0%
76-90
Забито
8
16
4 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
6 Не забивали 2
1
13%
2
13%
1-15
1
13%
4
25%
16-30
2
25%
3
19%
31-45
1
13%
3
19%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
3
38%
1
6%
76-90
Пропущено
27
17
14 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 10
4
15%
3
18%
1-15
5
19%
4
24%
16-30
5
19%
3
18%
31-45
2
7%
3
18%
46-60
5
19%
4
24%
61-75
6
22%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Порденоне
(20 матчей)
5%
25%
70%
1 победа 5 ничьих 14 поражений
Брешия - Порденоне 1:0 Порденоне - Кремонезе 2:2 Комо - Порденоне 1:0 Пиза - Порденоне 1:1
Порденоне - Тернана 1:3 Порденоне - Виченца Виртус 2:4 Монца - Порденоне 3:1 Порденоне - Реджина 1:1 Читтаделла - Порденоне 1:0 Порденоне - Парма 0:4 СПАЛ 2013 - Порденоне 5:0 Порденоне - Перуджа 0:1 Порденоне - Специя 1:3 Порденоне - Болонья 2:4 Аталанта - Порденоне 2:1 Порденоне - Козенца 2:0 Венеция - Порденоне 0:0 Порденоне - Салернитана 1:2 Реджана - Порденоне 1:0 Порденоне - Пиза 2:2
Асколи
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Асколи - Виченца Виртус 2:1 Пиза - Асколи 1:1 Асколи - СПАЛ 2013 0:1 Фрозиноне - Асколи 2:1
Асколи - Лечче 1:1 Кротоне - Асколи 2:2 Асколи - Брешия 2:3 Алессандрия - Асколи 1:3 Асколи - Беневенто 0:2 Комо - Асколи 0:1 Перуджа - Асколи 2:3 Асколи - Козенца 1:0 Удинезе - Асколи 3:1 Асколи - Наполи 1:2 Кьево - Асколи 3:0 Асколи - Читтаделла 2:0 Реджина - Асколи 2:2 Асколи - Эмполи 2:0 СПАЛ 2013 - Асколи 1:2 Асколи - Монца 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лечче
|0:0 Заявка
|13
|6
|6
|1
|21 - 10
|24
|2.
|Брешия
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|23 - 14
|24
|3.
|Пиза
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|19 - 11
|22
|4.
|Реджина
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|13 - 9
|22
|5.
|Фрозиноне
|0:0 Заявка
|13
|5
|7
|1
|18 - 10
|22
|6.
|Читтаделла
|0:0 Заявка
|13
|6
|2
|5
|13 - 13
|20
|7.
|Беневенто
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|18 - 12
|19
|8.
|Кремонезе
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 11
|19
|9.
|Асколи
|0:0 Заявка
|13
|5
|4
|4
|17 - 16
|19
|10.
|Комо
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|18 - 14
|19
|11.
|Монца
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|11 - 10
|18
|12.
|Перуджа
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|12 - 12
|17
|13.
|Тернана
|0:0 Заявка
|13
|5
|2
|6
|20 - 19
|17
|14.
|Парма
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|16 - 17
|16
|15.
|СПАЛ 2013
|0:0 Заявка
|13
|3
|6
|4
|16 - 13
|15
|16.
|Козенца
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|12 - 18
|14
|17.
|Алессандрия
|0:0 Заявка
|13
|2
|3
|8
|11 - 22
|9
|18.
|Кротоне
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|13 - 22
|8
|19.
|Виченца Виртус
|Заявка
|12
|1
|1
|10
|10 - 24
|4
|20.
|Порденоне
|0:0 Заявка
|13
|0
|4
|9
|8 - 27
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лечче
|0:0 Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 4
|14
|2.
|Пиза
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|9 - 3
|14
|3.
|Монца
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|7 - 2
|13
|4.
|Козенца
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|5.
|Читтаделла
|0:0 Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 6
|13
|6.
|Кремонезе
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|7.
|Брешия
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 8
|11
|8.
|Реджина
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|9.
|Беневенто
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|10.
|Фрозиноне
|0:0 Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 7
|10
|11.
|Комо
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|12.
|Тернана
|0:0 Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 9
|10
|13.
|СПАЛ 2013
|0:0 Заявка
|7
|2
|4
|1
|13 - 8
|10
|14.
|Парма
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|15.
|Асколи
|0:0 Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|16.
|Алессандрия
|0:0 Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|17.
|Кротоне
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 12
|7
|18.
|Перуджа
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|19.
|Порденоне
|0:0 Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 15
|3
|20.
|Виченца Виртус
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 6
|13
|2.
|Фрозиноне
|0:0 Заявка
|6
|3
|3
|0
|10 - 3
|12
|3.
|Асколи
|0:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 8
|12
|4.
|Перуджа
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|5.
|Реджина
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|6 - 4
|11
|6.
|Лечче
|0:0 Заявка
|7
|2
|4
|1
|7 - 6
|10
|7.
|Комо
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 9
|9
|8.
|Пиза
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|9.
|Парма
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 14
|8
|10.
|Беневенто
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|11.
|Кремонезе
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|12.
|Тернана
|0:0 Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|13.
|Читтаделла
|0:0 Заявка
|6
|2
|1
|3
|3 - 7
|7
|14.
|Монца
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|4 - 8
|5
|15.
|СПАЛ 2013
|0:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 5
|5
|16.
|Виченца Виртус
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|8 - 16
|3
|17.
|Алессандрия
|0:0 Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 13
|2
|18.
|Козенца
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 14
|1
|19.
|Кротоне
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 10
|1
|20.
|Порденоне
|0:0 Заявка
|6
|0
|1
|5
|2 - 12
|1