Италия: Серия B 2021-2022
0:1
Конец матча
Стадион: Stadio Guido Teghil
0:1
41' ГолСальви Алессандро
47' Желтая карточкаСальви Алессандро
51' Желтая карточкаАвлонитис Тасос
52' Желтая карточкаБарисон Альберто
61' Желтая карточкаКамбьяги Николо
68' Желтая карточкаИлиев Атанас
79' Желтая карточкаФаласко Никола
16
Маньино
Лука
18
Паза
Симоне
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Маньино ЛукаПолузащитник
-
18 Паза СимонеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
72 Перри МаттеоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Пинато МаркоПолузащитник
-
15 Ониша МихаэлПолузащитник
-
45 Силла ЮссуфНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Bruno Tedino
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Шарич ДариоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Илиев АтанасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Эрамо МиркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Бидуи СофьянНападающий
-
Главный тренер: Andrea Sottil
Ход матча
41'
51'
52'
61'
68'
79'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 6
-
5 Угловые 6
-
3 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 19
-
58 Владение мячом, % 42
История личных встреч
Порденоне
Асколи
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 3 победы
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Порденоне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кампорезе Микеле
|2
|0.15
|Фаласко Никола
|1
|0.08
|Фолоруншо Майкл
|1
|0.08
|Цаммарини Роберто
|1
|0.08
|Маньино Лука
|1
|0.08
|Камбьяги Николо
|1
|0.08
|Цаджу Франк
|1 (1)
|0.08
|Купиш Томаш
|0
|0
Асколи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дионизи Федерико
|7 (3)
|0.54
|Бидуи Софьян
|3
|0.23
|Шарич Дарио
|2
|0.15
|Сальви Алессандро
|1
|0.08
|Илиев Атанас
|1
|0.08
|Коллоколо Микеле
|1
|0.08
|Боттегин Эрик
|1
|0.08
|Феличоли Джанфилиппо
|1
|0.08
|Майстро Фабио
|0
|0
|Фаббрини Диего
|0
|0
|Эрамо Мирко
|0
|0
|Д'Орацио Томмазо
|0
|0
|Калигара Фабрицио
|0
|0
Карточки
Порденоне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фаласко Никола
|5
|0
|Эль-Кауакиби Хамза
|5
|0
|Кампорезе Микеле
|1
|1
|Мисурака Джанвито
|2
|0
|Саббионе Алессио
|2
|0
|Цаммарини Роберто
|2
|0
|Барисон Альберто
|2
|0
|Маньино Лука
|2
|0
|Фолоруншо Майкл
|2
|0
|Цаджу Франк
|2
|0
|Хжановски Адам
|0
|1
|Бассоли Алессандро
|1
|0
|Стефани Мирко
|1
|0
|Паза Симоне
|1
|0
|Камбьяги Николо
|1
|0
|Пеллегрини Якопо
|1
|0
Асколи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бюхель Марсель
|5
|0
|Дионизи Федерико
|4
|0
|Эрамо Мирко
|4
|0
|Шарич Дарио
|4
|0
|Илиев Атанас
|3
|0
|Коллоколо Микеле
|3
|0
|Боттегин Эрик
|2
|0
|Фаббрини Диего
|2
|0
|Сальви Алессандро
|2
|0
|Сабири Абдельхамид
|2
|0
|Калигара Фабрицио
|2
|0
|Бидуи Софьян
|1
|0
|Авлонитис Тасос
|1
|0
|Д'Орацио Томмазо
|1
|0
|Феличоли Джанфилиппо
|1
|0
|Баскиротто Федерико
|1
|0
|Де Паоли Андреа
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
12
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 6
0
0%
2
17%
1-15
1
17%
1
8%
16-30
2
33%
3
25%
31-45
1
17%
3
25%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
2
33%
1
8%
76-90
Пропущено
16
8
10 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
2
13%
1
13%
1-15
4
25%
3
38%
16-30
4
25%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
2
13%
1
13%
61-75
4
25%
0
0%
76-90
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
11 Не забивали 9
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
12
9
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
17%
2
22%
1-15
1
8%
1
11%
16-30
2
17%
2
22%
31-45
2
17%
1
11%
46-60
3
25%
3
33%
61-75
2
17%
0
0%
76-90
Забито
8
17
4 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 7
7 Не забивали 2
1
13%
2
12%
1-15
1
13%
4
24%
16-30
2
25%
4
24%
31-45
1
13%
3
18%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
3
38%
1
6%
76-90
Пропущено
28
17
15 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 10
4
14%
3
18%
1-15
5
18%
4
24%
16-30
6
21%
3
18%
31-45
2
7%
3
18%
46-60
5
18%
4
24%
61-75
6
21%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Порденоне
(20 матчей)
5%
25%
70%
1 победа 5 ничьих 14 поражений
Брешия - Порденоне 1:0 Порденоне - Кремонезе 2:2 Комо - Порденоне 1:0 Пиза - Порденоне 1:1
Порденоне - Тернана 1:3 Порденоне - Виченца Виртус 2:4 Монца - Порденоне 3:1 Порденоне - Реджина 1:1 Читтаделла - Порденоне 1:0 Порденоне - Парма 0:4 СПАЛ 2013 - Порденоне 5:0 Порденоне - Перуджа 0:1 Порденоне - Специя 1:3 Порденоне - Болонья 2:4 Аталанта - Порденоне 2:1 Порденоне - Козенца 2:0 Венеция - Порденоне 0:0 Порденоне - Салернитана 1:2 Реджана - Порденоне 1:0 Порденоне - Пиза 2:2
Асколи
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Асколи - Виченца Виртус 2:1 Пиза - Асколи 1:1 Асколи - СПАЛ 2013 0:1 Фрозиноне - Асколи 2:1
Асколи - Лечче 1:1 Кротоне - Асколи 2:2 Асколи - Брешия 2:3 Алессандрия - Асколи 1:3 Асколи - Беневенто 0:2 Комо - Асколи 0:1 Перуджа - Асколи 2:3 Асколи - Козенца 1:0 Удинезе - Асколи 3:1 Асколи - Наполи 1:2 Кьево - Асколи 3:0 Асколи - Читтаделла 2:0 Реджина - Асколи 2:2 Асколи - Эмполи 2:0 СПАЛ 2013 - Асколи 1:2 Асколи - Монца 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лечче
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|21 - 10
|24
|2.
|Брешия
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|23 - 14
|24
|3.
|Пиза
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|19 - 11
|22
|4.
|Реджина
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|13 - 9
|22
|5.
|Фрозиноне
|Заявка
|13
|5
|7
|1
|18 - 10
|22
|6.
|Асколи
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 16
|21
|7.
|Читтаделла
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|14 - 14
|20
|8.
|Перуджа
|1:0 Заявка
|13
|5
|5
|3
|13 - 12
|20
|9.
|Беневенто
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|18 - 12
|19
|10.
|Кремонезе
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 11
|19
|11.
|Комо
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|18 - 14
|19
|12.
|Монца
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|11 - 10
|18
|13.
|Тернана
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|21 - 20
|17
|14.
|Парма
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|16 - 17
|16
|15.
|Козенца
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|12 - 18
|14
|16.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|18 - 16
|14
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|14 - 24
|11
|18.
|Кротоне
|0:1 Заявка
|13
|1
|5
|7
|13 - 23
|8
|19.
|Виченца Виртус
|Заявка
|12
|1
|1
|10
|10 - 24
|4
|20.
|Порденоне
|Заявка
|13
|0
|3
|10
|8 - 28
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лечче
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 4
|14
|2.
|Пиза
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|9 - 3
|14
|3.
|Монца
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|7 - 2
|13
|4.
|Козенца
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|5.
|Читтаделла
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 6
|13
|6.
|Кремонезе
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|7.
|Брешия
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 8
|11
|8.
|Реджина
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|9.
|Беневенто
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|10.
|Фрозиноне
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 7
|10
|11.
|Комо
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|12.
|Тернана
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 10
|10
|13.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|15 - 11
|9
|14.
|Парма
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|15.
|Перуджа
|1:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|16.
|Асколи
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|18.
|Кротоне
|0:1 Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 12
|7
|19.
|Порденоне
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 16
|2
|20.
|Виченца Виртус
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Асколи
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 8
|14
|2.
|Брешия
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 6
|13
|3.
|Фрозиноне
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|10 - 3
|12
|4.
|Перуджа
|1:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|5.
|Реджина
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|6 - 4
|11
|6.
|Лечче
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|7 - 6
|10
|7.
|Комо
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 9
|9
|8.
|Беневенто
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|9.
|Пиза
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|10.
|Парма
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 14
|8
|11.
|Кремонезе
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|12.
|Читтаделла
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 8
|7
|13.
|Тернана
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|14.
|Монца
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|4 - 8
|5
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 5
|5
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|9 - 15
|4
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|8 - 16
|3
|18.
|Козенца
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 14
|1
|19.
|Кротоне
|0:1 Заявка
|6
|0
|1
|5
|5 - 11
|1
|20.
|Порденоне
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|2 - 12
|1