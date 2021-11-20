Италия: Серия B 2021-2022
0:0
Первый тайм: 11'
Стадион: Либеро Либерати
42
Бобен
Матия
16
Вита
Алессио
26
Паван
Никола
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
42 Бобен МатияЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Cristiano Lucarelli
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Вита АлессиоПолузащитник
-
26 Паван НиколаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
77 Маньеро ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
72 Данци АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Edoardo Gorini
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 3
-
49 Владение мячом, % 51
История личных встреч
Тернана
Читтаделла
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
8 матчей
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
13 матчей
30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Тернана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Доннарумма Альфредо
|6 (1)
|0.46
|Фалетти Сесар
|5
|0.38
|Партипило Антони
|2
|0.15
|Маццокки Симоне
|2
|0.15
|Мартелла Бруно
|1
|0.08
|Капоне Кристиан
|1
|0.08
|Дефенди Марино
|1
|0.08
|Соренсен Фредерик
|1
|0.08
|Палумбо Антонио
|1
|0.08
|Пройетти Маттиа
|0
|0
|Фурлан Федерико
|0
|0
Читтаделла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оквонкво Орджи
|5
|0.38
|Бальдини Энрико
|4 (2)
|0.31
|Антонуччи Мирко
|1
|0.08
|Вита Алессио
|1
|0.08
|Адорни Давиде
|1
|0.08
|Фраре Доменико
|1
|0.08
|Пертиконе Романо
|0
|0
|Тункара Мамаду
|0
|0
|Тавернелли Камилло
|0
|0
Карточки
Тернана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пройетти Маттиа
|3
|1
|Соренсен Фредерик
|4
|0
|Агацци Давиде
|2
|1
|Партипило Антони
|3
|0
|Капуано Марко
|2
|0
|Гирингелли Лука
|2
|0
|Фалетти Сесар
|2
|0
|Дефенди Марино
|1
|0
|Яннарилли Энтони
|1
|0
|Пагера Фабрицио
|1
|0
|Мартелла Бруно
|1
|0
|Бобен Матия
|1
|0
|Капоне Кристиан
|1
|0
|Куцупиас Илиас
|1
|0
Читтаделла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бенедетти Амедео
|5
|0
|Паван Никола
|5
|0
|Кассандро Томмазо
|5
|0
|Адорни Давиде
|4
|0
|Бранка Симоне
|3
|0
|Антонуччи Мирко
|3
|0
|Тункара Мамаду
|2
|0
|Д'Урсо Кристиан
|2
|0
|Кастари Элхан
|2
|0
|Оквонкво Орджи
|2
|0
|Фраре Доменико
|2
|0
|Пертиконе Романо
|1
|0
|Беретта Джакомо
|1
|0
|Доннарумма Даниэле
|1
|0
|Бальдини Энрико
|1
|0
|Вита Алессио
|1
|0
|Данци Андреа
|1
|0
|Маццокко Давиде
|1
|0
|Тавернелли Камилло
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
3
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
0
0%
2
67%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
1
33%
46-60
4
33%
0
0%
61-75
2
17%
0
0%
76-90
Пропущено
8
7
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
13%
1
14%
1-15
2
25%
1
14%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
25%
3
43%
76-90
Забито
10
10
7 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
4
40%
0
0%
1-15
1
10%
1
10%
16-30
2
20%
1
10%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
1
10%
3
30%
61-75
2
20%
2
20%
76-90
Пропущено
9
6
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
22%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
4
44%
1
17%
61-75
1
11%
1
17%
76-90
Забито
22
13
12 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 6
2 Не забивали 3
4
18%
2
15%
1-15
4
18%
1
8%
16-30
4
18%
1
8%
31-45
1
5%
4
31%
46-60
5
23%
3
23%
61-75
4
18%
2
15%
76-90
Пропущено
17
13
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 6
3
18%
2
15%
1-15
2
12%
3
23%
16-30
2
12%
0
0%
31-45
3
18%
1
8%
46-60
4
24%
3
23%
61-75
3
18%
4
31%
76-90
Результаты последних матчей
Тернана
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Алессандрия - Тернана 0:2 Тернана - Комо 1:2 Козенца - Тернана 3:1 Тернана - Виченца Виртус 5:0
Порденоне - Тернана 1:3 Кремонезе - Тернана 2:0 Тернана - СПАЛ 2013 1:0 Тернана - Парма 3:1 Монца - Тернана 1:1 Тернана - Пиза 1:4 Сампдория - Тернана 3:1 Реджина - Тернана 3:2 Тернана - Брешия 0:2 Болонья - Тернана 4:5 Тернана - Авеллино 1:1 Рома - Тернана 2:0 Тернана - Перуджа 1:0 Комо - Тернана 0:3 Тернана - Юве Стабия 3:4 Монополи - Тернана 2:4
Читтаделла
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Читтаделла - Пиза 2:0 Реджина - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Парма 1:2 Монца - Читтаделла 1:0
Читтаделла - СПАЛ 2013 0:0 Фрозиноне - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Лечче 1:2 Беневенто - Читтаделла 4:1 Читтаделла - Порденоне 1:0 Кремонезе - Читтаделла 2:0 Читтаделла - Кротоне 4:2 Читтаделла - Виченца Виртус 1:0 Читтаделла - Монца 2:1 Венеция - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Венеция 0:1 Монца - Читтаделла 2:0 Читтаделла - Монца 3:0 Читтаделла - Брешия 1:0 Читтаделла - Венеция 1:1 Асколи - Читтаделла 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лечче
|0:0 Заявка
|13
|6
|6
|1
|21 - 10
|24
|2.
|Брешия
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|23 - 14
|24
|3.
|Пиза
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|19 - 11
|22
|4.
|Реджина
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|13 - 9
|22
|5.
|Фрозиноне
|0:0 Заявка
|13
|5
|7
|1
|18 - 10
|22
|6.
|Читтаделла
|0:0 Заявка
|13
|6
|2
|5
|13 - 13
|20
|7.
|Беневенто
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|18 - 12
|19
|8.
|Кремонезе
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 11
|19
|9.
|Асколи
|0:0 Заявка
|13
|5
|4
|4
|17 - 16
|19
|10.
|Комо
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|18 - 14
|19
|11.
|Монца
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|11 - 10
|18
|12.
|Перуджа
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|12 - 12
|17
|13.
|Тернана
|0:0 Заявка
|13
|5
|2
|6
|20 - 19
|17
|14.
|Парма
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|16 - 17
|16
|15.
|СПАЛ 2013
|0:0 Заявка
|13
|3
|6
|4
|16 - 13
|15
|16.
|Козенца
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|12 - 18
|14
|17.
|Алессандрия
|0:0 Заявка
|13
|2
|3
|8
|11 - 22
|9
|18.
|Кротоне
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|13 - 22
|8
|19.
|Виченца Виртус
|Заявка
|12
|1
|1
|10
|10 - 24
|4
|20.
|Порденоне
|0:0 Заявка
|13
|0
|4
|9
|8 - 27
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лечче
|0:0 Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 4
|14
|2.
|Пиза
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|9 - 3
|14
|3.
|Монца
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|7 - 2
|13
|4.
|Козенца
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|5.
|Читтаделла
|0:0 Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 6
|13
|6.
|Кремонезе
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|7.
|Брешия
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 8
|11
|8.
|Реджина
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|9.
|Беневенто
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|10.
|Фрозиноне
|0:0 Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 7
|10
|11.
|Комо
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|12.
|Тернана
|0:0 Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 9
|10
|13.
|СПАЛ 2013
|0:0 Заявка
|7
|2
|4
|1
|13 - 8
|10
|14.
|Парма
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|15.
|Асколи
|0:0 Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|16.
|Алессандрия
|0:0 Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|17.
|Кротоне
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 12
|7
|18.
|Перуджа
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|19.
|Порденоне
|0:0 Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 15
|3
|20.
|Виченца Виртус
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 6
|13
|2.
|Фрозиноне
|0:0 Заявка
|6
|3
|3
|0
|10 - 3
|12
|3.
|Асколи
|0:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 8
|12
|4.
|Перуджа
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|5.
|Реджина
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|6 - 4
|11
|6.
|Лечче
|0:0 Заявка
|7
|2
|4
|1
|7 - 6
|10
|7.
|Комо
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 9
|9
|8.
|Пиза
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|9.
|Парма
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 14
|8
|10.
|Беневенто
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|11.
|Кремонезе
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|12.
|Тернана
|0:0 Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|13.
|Читтаделла
|0:0 Заявка
|6
|2
|1
|3
|3 - 7
|7
|14.
|Монца
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|4 - 8
|5
|15.
|СПАЛ 2013
|0:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 5
|5
|16.
|Виченца Виртус
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|8 - 16
|3
|17.
|Алессандрия
|0:0 Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 13
|2
|18.
|Козенца
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 14
|1
|19.
|Кротоне
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 10
|1
|20.
|Порденоне
|0:0 Заявка
|6
|0
|1
|5
|2 - 12
|1