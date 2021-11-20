  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2021-2022

Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Тернана
0:0
Первый тайм: 11'

Стадион:
Читтаделла
0' 11'
1
Яннарилли
Энтони
23
Гирингелли
Лука
42
Бобен
Матия
15
Соренсен
Фредерик
87
Мартелла
Бруно
8
Пройетти
Маттиа
5
Палумбо
Антонио
21
Партипило
Антони
17
Фалетти
Сесар
7
Фурлан
Федерико
99
Доннарумма
Альфредо
36
Кастари
Элхан
18
Маттиоли
Алессандро
2
Пертиконе
Романо
5
Адорни
Давиде
17
Доннарумма
Даниэле
16
Вита
Алессио
26
Паван
Никола
23
Бранка
Симоне
48
Антонуччи
Мирко
21
Тавернелли
Камилло
92
Бальдини
Энрико
Тернана
4-2-3-1
Читтаделла
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 3
  • 49 Владение мячом, % 51

История личных встреч

Тернана
Читтаделла

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

13 матчей

30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед

История матчей

СB
5:1
СB
1:1
СB
1:0
СB
2:0
СB
0:0
СB
1:1
СB
2:1
СB
2:2
СB
1:0
СB
3:1
К
1:0
СCA
1:1
СCA
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Тернана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Доннарумма Альфредо 6 (1) 0.46
Фалетти Сесар 5 0.38
Партипило Антони 2 0.15
Маццокки Симоне 2 0.15
Мартелла Бруно 1 0.08
Капоне Кристиан 1 0.08
Дефенди Марино 1 0.08
Соренсен Фредерик 1 0.08
Палумбо Антонио 1 0.08
Пройетти Маттиа 0 0
Фурлан Федерико 0 0
Читтаделла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оквонкво Орджи 5 0.38
Бальдини Энрико 4 (2) 0.31
Антонуччи Мирко 1 0.08
Вита Алессио 1 0.08
Адорни Давиде 1 0.08
Фраре Доменико 1 0.08
Пертиконе Романо 0 0
Тункара Мамаду 0 0
Тавернелли Камилло 0 0

Карточки

Тернана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пройетти Маттиа 3 1
Соренсен Фредерик 4 0
Агацци Давиде 2 1
Партипило Антони 3 0
Капуано Марко 2 0
Гирингелли Лука 2 0
Фалетти Сесар 2 0
Дефенди Марино 1 0
Яннарилли Энтони 1 0
Пагера Фабрицио 1 0
Мартелла Бруно 1 0
Бобен Матия 1 0
Капоне Кристиан 1 0
Куцупиас Илиас 1 0
Читтаделла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бенедетти Амедео 5 0
Паван Никола 5 0
Кассандро Томмазо 5 0
Адорни Давиде 4 0
Бранка Симоне 3 0
Антонуччи Мирко 3 0
Тункара Мамаду 2 0
Д'Урсо Кристиан 2 0
Кастари Элхан 2 0
Оквонкво Орджи 2 0
Фраре Доменико 2 0
Пертиконе Романо 1 0
Беретта Джакомо 1 0
Доннарумма Даниэле 1 0
Бальдини Энрико 1 0
Вита Алессио 1 0
Данци Андреа 1 0
Маццокко Давиде 1 0
Тавернелли Камилло 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
3
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
0
0%
2
67%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
1
33%
46-60
4
33%
0
0%
61-75
2
17%
0
0%
76-90

Пропущено

8
7
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
13%
1
14%
1-15
2
25%
1
14%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
25%
3
43%
76-90

Забито

10
10
7 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
4
40%
0
0%
1-15
1
10%
1
10%
16-30
2
20%
1
10%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
1
10%
3
30%
61-75
2
20%
2
20%
76-90

Пропущено

9
6
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
22%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
4
44%
1
17%
61-75
1
11%
1
17%
76-90

Забито

22
13
12 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 6
2 Не забивали 3
4
18%
2
15%
1-15
4
18%
1
8%
16-30
4
18%
1
8%
31-45
1
5%
4
31%
46-60
5
23%
3
23%
61-75
4
18%
2
15%
76-90

Пропущено

17
13
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 6
3
18%
2
15%
1-15
2
12%
3
23%
16-30
2
12%
0
0%
31-45
3
18%
1
8%
46-60
4
24%
3
23%
61-75
3
18%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Тернана
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Алессандрия - Тернана 0:2 Тернана - Комо 1:2 Козенца - Тернана 3:1 Тернана - Виченца Виртус 5:0
Порденоне - Тернана 1:3 Кремонезе - Тернана 2:0 Тернана - СПАЛ 2013 1:0 Тернана - Парма 3:1 Монца - Тернана 1:1 Тернана - Пиза 1:4 Сампдория - Тернана 3:1 Реджина - Тернана 3:2 Тернана - Брешия 0:2 Болонья - Тернана 4:5 Тернана - Авеллино 1:1 Рома - Тернана 2:0 Тернана - Перуджа 1:0 Комо - Тернана 0:3 Тернана - Юве Стабия 3:4 Монополи - Тернана 2:4
Читтаделла
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Читтаделла - Пиза 2:0 Реджина - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Парма 1:2 Монца - Читтаделла 1:0
Читтаделла - СПАЛ 2013 0:0 Фрозиноне - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Лечче 1:2 Беневенто - Читтаделла 4:1 Читтаделла - Порденоне 1:0 Кремонезе - Читтаделла 2:0 Читтаделла - Кротоне 4:2 Читтаделла - Виченца Виртус 1:0 Читтаделла - Монца 2:1 Венеция - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Венеция 0:1 Монца - Читтаделла 2:0 Читтаделла - Монца 3:0 Читтаделла - Брешия 1:0 Читтаделла - Венеция 1:1 Асколи - Читтаделла 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лечче 0:0 Заявка 13 6 6 1 21 - 10 24
2. Брешия Заявка 12 7 3 2 23 - 14 24
3. Пиза Заявка 12 6 4 2 19 - 11 22
4. Реджина Заявка 12 6 4 2 13 - 9 22
5. Фрозиноне 0:0 Заявка 13 5 7 1 18 - 10 22
6. Читтаделла 0:0 Заявка 13 6 2 5 13 - 13 20
7. Беневенто Заявка 12 5 4 3 18 - 12 19
8. Кремонезе Заявка 12 5 4 3 15 - 11 19
9. Асколи 0:0 Заявка 13 5 4 4 17 - 16 19
10. Комо Заявка 12 5 4 3 18 - 14 19
11. Монца Заявка 12 4 6 2 11 - 10 18
12. Перуджа Заявка 12 4 5 3 12 - 12 17
13. Тернана 0:0 Заявка 13 5 2 6 20 - 19 17
14. Парма Заявка 12 4 4 4 16 - 17 16
15. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 13 3 6 4 16 - 13 15
16. Козенца Заявка 12 4 2 6 12 - 18 14
17. Алессандрия 0:0 Заявка 13 2 3 8 11 - 22 9
18. Кротоне Заявка 12 1 5 6 13 - 22 8
19. Виченца Виртус Заявка 12 1 1 10 10 - 24 4
20. Порденоне 0:0 Заявка 13 0 4 9 8 - 27 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лечче 0:0 Заявка 6 4 2 0 14 - 4 14
2. Пиза Заявка 6 4 2 0 9 - 3 14
3. Монца Заявка 5 4 1 0 7 - 2 13
4. Козенца Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
5. Читтаделла 0:0 Заявка 7 4 1 2 10 - 6 13
6. Кремонезе Заявка 7 3 3 1 10 - 6 12
7. Брешия Заявка 6 3 2 1 12 - 8 11
8. Реджина Заявка 6 3 2 1 7 - 5 11
9. Беневенто Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
10. Фрозиноне 0:0 Заявка 7 2 4 1 8 - 7 10
11. Комо Заявка 6 3 1 2 8 - 5 10
12. Тернана 0:0 Заявка 7 3 1 3 11 - 9 10
13. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 7 2 4 1 13 - 8 10
14. Парма Заявка 5 2 2 1 4 - 3 8
15. Асколи 0:0 Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
16. Алессандрия 0:0 Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
17. Кротоне Заявка 7 1 4 2 8 - 12 7
18. Перуджа Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
19. Порденоне 0:0 Заявка 7 0 3 4 6 - 15 3
20. Виченца Виртус Заявка 5 0 1 4 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 6 4 1 1 11 - 6 13
2. Фрозиноне 0:0 Заявка 6 3 3 0 10 - 3 12
3. Асколи 0:0 Заявка 7 3 3 1 11 - 8 12
4. Перуджа Заявка 7 3 3 1 7 - 5 12
5. Реджина Заявка 6 3 2 1 6 - 4 11
6. Лечче 0:0 Заявка 7 2 4 1 7 - 6 10
7. Комо Заявка 6 2 3 1 10 - 9 9
8. Пиза Заявка 6 2 2 2 10 - 8 8
9. Парма Заявка 7 2 2 3 12 - 14 8
10. Беневенто Заявка 5 2 2 1 6 - 3 8
11. Кремонезе Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
12. Тернана 0:0 Заявка 6 2 1 3 9 - 10 7
13. Читтаделла 0:0 Заявка 6 2 1 3 3 - 7 7
14. Монца Заявка 7 0 5 2 4 - 8 5
15. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 6 1 2 3 3 - 5 5
16. Виченца Виртус Заявка 7 1 0 6 8 - 16 3
17. Алессандрия 0:0 Заявка 7 0 2 5 6 - 13 2
18. Козенца Заявка 6 0 1 5 3 - 14 1
19. Кротоне Заявка 5 0 1 4 5 - 10 1
20. Порденоне 0:0 Заявка 6 0 1 5 2 - 12 1
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Тернана
Ничья
Читтаделла
2.10
3.57
3.80
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Тернана 0:0 Читтаделла онлайн


Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
2 Бонус: 10000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
3 Бонус: 2000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
4 Бонус: 7000 ₽ Отзывы (10) Обзор Играть
5 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 3500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (47) Обзор Играть
8 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 