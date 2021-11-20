Италия: Серия B 2021-2022
0:0
Первый тайм: 16'
Стадион: Stadio Romeo Menti, Vicenza
29
Паяч
Марко
37
Лерис
Мехди
11
Баич
Риад
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Ерарди МариоЗащитник
-
73 Сандон ТомасЗащитник
- Полузащитник
-
26 Крекко ЛукаПолузащитник
-
30 Ригони ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Брокки Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Паяч МаркоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Лерис МехдиПолузащитник
-
11 Баич РиадНападающий
- Запасные игроки
-
22 Линнер ОскарВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Уар МатьеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Айе ФлорианНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Филиппо
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
3 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 2
-
49 Владение мячом, % 51
История личных встреч
Виченца Виртус
Брешия
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Виченца Виртус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Проя Федерико
|2
|0.15
|Меджорини Риккардо
|2 (2)
|0.15
|Дьяв Давиде
|1
|0.08
|Лонго Самуэле
|1
|0.08
|Ерарди Марио
|1
|0.08
|Тогордо Антони
|1
|0.08
|Ди Пардо Алессандро
|1
|0.08
|Кальдерони Марко
|0
|0
|Брускаджин Маттео
|0
|0
|Раноккья Филиппо
|0
|0
Брешия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морео Стефано
|4
|0.31
|Баич Риад
|3 (1)
|0.23
|Паласио Родриго
|2
|0.15
|Ягелло Филип
|2
|0.15
|Лерис Мехди
|2
|0.15
|Трамони Маттео
|2
|0.15
|Ван Де Лои Томми
|2
|0.15
|Бертаньоли Массимо
|2
|0.15
|Паяч Марко
|1 (1)
|0.08
|Чансельор Джон
|1
|0.08
|Бизоли Димитри
|1
|0.08
|Кистана Андреа
|1
|0.08
|Шпалек Николас
|0
|0
|Кавион Микеле
|0
|0
Карточки
Виченца Виртус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьяв Давиде
|7
|0
|Кальдерони Марко
|3
|1
|Джакомелли Стефано
|2
|1
|Ди Пардо Алессандро
|2
|1
|Меджорини Риккардо
|3
|0
|Пазини Никола
|3
|0
|Брускаджин Маттео
|3
|0
|Проя Федерико
|3
|0
|Раноккья Филиппо
|3
|0
|Броско Риккардо
|2
|0
|Лонго Самуэле
|2
|0
|Паделла Эмануэле
|2
|0
|Крекко Лука
|2
|0
|Дальмонте Никола
|2
|0
|Ерарди Марио
|2
|0
|Каппеллетти Даниэль
|1
|0
|Понтиссо Симоне
|1
|0
|Дзонта Лорис
|1
|0
|Тогордо Антони
|1
|0
|Манчини Томмазо
|1
|0
|Сандон Томас
|1
|0
Брешия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кистана Андреа
|3
|0
|Матею Алеш
|3
|0
|Карачич Фран
|1
|1
|Паласио Родриго
|2
|0
|Чансельор Джон
|2
|0
|Лерис Мехди
|2
|0
|Ван Де Лои Томми
|2
|0
|Паяч Марко
|1
|0
|Йоронен Йессе
|1
|0
|Бизоли Димитри
|1
|0
|Шпалек Николас
|1
|0
|Баич Риад
|1
|0
|Мангравити Массимилиано
|1
|0
|Бертаньоли Массимо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
11
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
10 Не забивали 7
0
0%
1
9%
1-15
1
50%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
50%
2
18%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Пропущено
8
6
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
4
50%
2
33%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Забито
8
12
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
0
0%
2
17%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
2
17%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
13%
2
17%
61-75
4
50%
5
42%
76-90
Пропущено
16
8
8 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
1
6%
1
13%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
4
25%
0
0%
31-45
4
25%
1
13%
46-60
4
25%
2
25%
61-75
0
0%
4
50%
76-90
Забито
10
23
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 15
2 Забивали первыми 8
6 Не забивали 1
0
0%
3
13%
1-15
2
20%
1
4%
16-30
2
20%
4
17%
31-45
0
0%
3
13%
46-60
2
20%
4
17%
61-75
4
40%
8
35%
76-90
Пропущено
24
14
12 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 8
1
4%
1
7%
1-15
3
13%
3
21%
16-30
8
33%
2
14%
31-45
5
21%
1
7%
46-60
4
17%
3
21%
61-75
3
13%
4
29%
76-90
Результаты последних матчей
Виченца Виртус
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Асколи - Виченца Виртус 2:1 Парма - Виченца Виртус 1:0 Виченца Виртус - Монца 1:1 Тернана - Виченца Виртус 5:0
Виченца Виртус - Реджина 0:1 Порденоне - Виченца Виртус 2:4 Виченца Виртус - Кремонезе 0:1 СПАЛ 2013 - Виченца Виртус 3:2 Виченца Виртус - Пиза 1:3 Козенца - Виченца Виртус 2:1 Виченца Виртус - Фрозиноне 0:2 Читтаделла - Виченца Виртус 1:0 Эмполи - Виченца Виртус 4:2 Сассуоло - Виченца Виртус 3:1 Виченца Виртус - Кальяри 0:3 Виченца Виртус - Реджана 2:1 Фрозиноне - Виченца Виртус 1:1 Виченца Виртус - Брешия 0:3 Виртус Энтелла - Виченца Виртус 1:2 Виченца Виртус - Лечче 1:2
Брешия
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Брешия - Порденоне 1:0 Беневенто - Брешия 0:1 Брешия - Лечче 1:1 Брешия - Кремонезе 1:0
Перуджа - Брешия 1:0 Брешия - Комо 2:4 Асколи - Брешия 2:3 Фрозиноне - Брешия 2:2 Брешия - Кротоне 2:2 Алессандрия - Брешия 1:3 Брешия - Венеция 4:0 Брешия - Козенца 5:1 Тернана - Брешия 0:2 Кротоне - Брешия 2:2 Читтаделла - Брешия 1:0 Монца - Брешия 0:2 Брешия - Пиза 4:3 Виченца Виртус - Брешия 0:3 Брешия - СПАЛ 2013 3:1 Эмполи - Брешия 4:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|0:0 Заявка
|13
|7
|4
|2
|23 - 14
|25
|2.
|Лечче
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|21 - 10
|24
|3.
|Пиза
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|19 - 11
|22
|4.
|Реджина
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|13 - 9
|22
|5.
|Фрозиноне
|Заявка
|13
|5
|7
|1
|18 - 10
|22
|6.
|Асколи
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 16
|21
|7.
|Читтаделла
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|14 - 14
|20
|8.
|Перуджа
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|14 - 12
|20
|9.
|Беневенто
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|18 - 12
|19
|10.
|Кремонезе
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 11
|19
|11.
|Комо
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|18 - 14
|19
|12.
|Монца
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|11 - 10
|18
|13.
|Тернана
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|21 - 20
|17
|14.
|Парма
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|16 - 17
|16
|15.
|Козенца
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|12 - 18
|14
|16.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|18 - 16
|14
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|14 - 24
|11
|18.
|Кротоне
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|13 - 24
|8
|19.
|Виченца Виртус
|0:0 Заявка
|13
|1
|2
|10
|10 - 24
|5
|20.
|Порденоне
|Заявка
|13
|0
|3
|10
|8 - 28
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лечче
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 4
|14
|2.
|Пиза
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|9 - 3
|14
|3.
|Монца
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|7 - 2
|13
|4.
|Козенца
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|5.
|Читтаделла
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 6
|13
|6.
|Кремонезе
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|7.
|Брешия
|0:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 8
|11
|8.
|Реджина
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|9.
|Беневенто
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|10.
|Фрозиноне
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 7
|10
|11.
|Комо
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|12.
|Тернана
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 10
|10
|13.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|15 - 11
|9
|14.
|Парма
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|15.
|Перуджа
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|16.
|Асколи
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|18.
|Кротоне
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 12
|7
|19.
|Виченца Виртус
|0:0 Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 8
|2
|20.
|Порденоне
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|0:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 6
|14
|2.
|Асколи
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 8
|14
|3.
|Фрозиноне
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|10 - 3
|12
|4.
|Перуджа
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|5.
|Реджина
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|6 - 4
|11
|6.
|Лечче
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|7 - 6
|10
|7.
|Комо
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 9
|9
|8.
|Беневенто
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|9.
|Пиза
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|10.
|Парма
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 14
|8
|11.
|Кремонезе
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|12.
|Читтаделла
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 8
|7
|13.
|Тернана
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|14.
|Монца
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|4 - 8
|5
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 5
|5
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|9 - 15
|4
|17.
|Виченца Виртус
|0:0 Заявка
|7
|1
|0
|6
|8 - 16
|3
|18.
|Козенца
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 14
|1
|19.
|Кротоне
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|5 - 12
|1
|20.
|Порденоне
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|2 - 12
|1