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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Виченца Виртус
2:3
Конец матча

Стадион:
Брешия
0'
1:0
18' Гол
Проя Федерико
1:1
21' Гол
Паласио Родриго
1:2
40' Гол
Бертаньоли Массимо
44' Желтая карточка
Кальдерони Марко
51' Желтая карточка
Баич Риад
64' Желтая карточка
Ди Пардо Алессандро
71' Желтая карточка
Паяч Марко
1:2
74' Не забитый пенальти
Дьяв Давиде
1:3
81' Гол
Бертаньоли Массимо
2:3
84' Гол
Джакомелли Стефано
88' Желтая карточка
Паделла Эмануэле
90' Желтая карточка
Морео Стефано
90' Желтая карточка
Крекко Лука
90'+6
22
Гранди
Маттео
15
Брускаджин
Маттео
17
Броско
Риккардо
14
Паделла
Эмануэле
24
Кальдерони
Марко
6
Дзонта
Лорис
11
Раноккья
Филиппо
18
Ди
Пардо
Алессандро
8
Проя
Федерико
34
Дальмонте
Никола
9
Дьяв
Давиде
1
Йоронен
Йессе
3
Матею
Алеш
15
Кистана
Андреа
4
Чансельор
Джон
29
Паяч
Марко
25
Бизоли
Димитри
5
Ван
Де
Лои
Томми
26
Бертаньоли
Массимо
8
Паласио
Родриго
37
Лерис
Мехди
11
Баич
Риад
Виченца Виртус
4-2-3-1
Брешия
4-3-2-1

История личных встреч

Виченца Виртус
Брешия

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

СB
0:3
СB
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Виченца Виртус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Проя Федерико 3 0.23
Меджорини Риккардо 2 (2) 0.15
Дьяв Давиде 1 0.08
Джакомелли Стефано 1 0.08
Лонго Самуэле 1 0.08
Ерарди Марио 1 0.08
Тогордо Антони 1 0.08
Ди Пардо Алессандро 1 0.08
Кальдерони Марко 0 0
Брускаджин Маттео 0 0
Дальмонте Никола 0 0
Раноккья Филиппо 0 0
Брешия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морео Стефано 4 0.31
Бертаньоли Массимо 4 0.31
Баич Риад 3 (1) 0.23
Паласио Родриго 3 0.23
Ягелло Филип 2 0.15
Лерис Мехди 2 0.15
Трамони Маттео 2 0.15
Ван Де Лои Томми 2 0.15
Паяч Марко 1 (1) 0.08
Чансельор Джон 1 0.08
Бизоли Димитри 1 0.08
Кистана Андреа 1 0.08
Шпалек Николас 0 0
Кавион Микеле 0 0

Карточки

Виченца Виртус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьяв Давиде 7 0
Кальдерони Марко 4 1
Ди Пардо Алессандро 3 1
Джакомелли Стефано 2 1
Меджорини Риккардо 3 0
Пазини Никола 3 0
Паделла Эмануэле 3 0
Крекко Лука 3 0
Брускаджин Маттео 3 0
Проя Федерико 3 0
Раноккья Филиппо 3 0
Броско Риккардо 2 0
Лонго Самуэле 2 0
Дальмонте Никола 2 0
Ерарди Марио 2 0
Каппеллетти Даниэль 1 0
Понтиссо Симоне 1 0
Дзонта Лорис 1 0
Тогордо Антони 1 0
Манчини Томмазо 1 0
Сандон Томас 1 0
Брешия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кистана Андреа 3 0
Матею Алеш 3 0
Карачич Фран 1 1
Паласио Родриго 2 0
Паяч Марко 2 0
Чансельор Джон 2 0
Баич Риад 2 0
Лерис Мехди 2 0
Ван Де Лои Томми 2 0
Йоронен Йессе 1 0
Бизоли Димитри 1 0
Шпалек Николас 1 0
Морео Стефано 1 0
Мангравити Массимилиано 1 0
Бертаньоли Массимо 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
14
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 7
0
0%
1
7%
1-15
2
50%
2
14%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
1
25%
2
14%
61-75
1
25%
4
29%
76-90

Пропущено

11
8
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
4
50%
16-30
5
45%
2
25%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
4
36%
1
13%
76-90

Забито

8
12
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
0
0%
2
17%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
2
17%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
13%
2
17%
61-75
4
50%
5
42%
76-90

Пропущено

16
8
8 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
1
6%
1
13%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
4
25%
0
0%
31-45
4
25%
1
13%
46-60
4
25%
2
25%
61-75
0
0%
4
50%
76-90

Забито

12
26
5 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 16
3 Забивали первыми 8
6 Не забивали 1
0
0%
3
12%
1-15
3
25%
2
8%
16-30
2
17%
5
19%
31-45
0
0%
3
12%
46-60
2
17%
4
15%
61-75
5
42%
9
35%
76-90

Пропущено

27
16
14 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 9
1
4%
1
6%
1-15
4
15%
4
25%
16-30
9
33%
2
13%
31-45
5
19%
1
6%
46-60
4
15%
3
19%
61-75
4
15%
5
31%
76-90

Результаты последних матчей

Виченца Виртус
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Асколи - Виченца Виртус 2:1 Парма - Виченца Виртус 1:0 Виченца Виртус - Монца 1:1 Тернана - Виченца Виртус 5:0
Виченца Виртус - Реджина 0:1 Порденоне - Виченца Виртус 2:4 Виченца Виртус - Кремонезе 0:1 СПАЛ 2013 - Виченца Виртус 3:2 Виченца Виртус - Пиза 1:3 Козенца - Виченца Виртус 2:1 Виченца Виртус - Фрозиноне 0:2 Читтаделла - Виченца Виртус 1:0 Эмполи - Виченца Виртус 4:2 Сассуоло - Виченца Виртус 3:1 Виченца Виртус - Кальяри 0:3 Виченца Виртус - Реджана 2:1 Фрозиноне - Виченца Виртус 1:1 Виченца Виртус - Брешия 0:3 Виртус Энтелла - Виченца Виртус 1:2 Виченца Виртус - Лечче 1:2
Брешия
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Брешия - Порденоне 1:0 Беневенто - Брешия 0:1 Брешия - Лечче 1:1 Брешия - Кремонезе 1:0
Перуджа - Брешия 1:0 Брешия - Комо 2:4 Асколи - Брешия 2:3 Фрозиноне - Брешия 2:2 Брешия - Кротоне 2:2 Алессандрия - Брешия 1:3 Брешия - Венеция 4:0 Брешия - Козенца 5:1 Тернана - Брешия 0:2 Кротоне - Брешия 2:2 Читтаделла - Брешия 1:0 Монца - Брешия 0:2 Брешия - Пиза 4:3 Виченца Виртус - Брешия 0:3 Брешия - СПАЛ 2013 3:1 Эмполи - Брешия 4:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 13 8 3 2 26 - 16 27
2. Лечче Заявка 13 6 6 1 21 - 10 24
3. Пиза Заявка 12 6 4 2 19 - 11 22
4. Реджина Заявка 12 6 4 2 13 - 9 22
5. Фрозиноне Заявка 13 5 7 1 18 - 10 22
6. Асколи Заявка 13 6 3 4 18 - 16 21
7. Читтаделла Заявка 13 6 2 5 14 - 14 20
8. Перуджа Заявка 13 5 5 3 14 - 12 20
9. Беневенто Заявка 12 5 4 3 18 - 12 19
10. Кремонезе Заявка 12 5 4 3 15 - 11 19
11. Комо Заявка 12 5 4 3 18 - 14 19
12. Монца Заявка 12 4 6 2 11 - 10 18
13. Тернана Заявка 13 5 2 6 21 - 20 17
14. Парма Заявка 12 4 4 4 16 - 17 16
15. Козенца Заявка 12 4 2 6 12 - 18 14
16. СПАЛ 2013 Заявка 13 3 5 5 18 - 16 14
17. Алессандрия Заявка 13 3 2 8 14 - 24 11
18. Кротоне Заявка 13 1 5 7 13 - 24 8
19. Виченца Виртус Заявка 13 1 1 11 12 - 27 4
20. Порденоне Заявка 13 0 3 10 8 - 28 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лечче Заявка 6 4 2 0 14 - 4 14
2. Пиза Заявка 6 4 2 0 9 - 3 14
3. Монца Заявка 5 4 1 0 7 - 2 13
4. Козенца Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
5. Читтаделла Заявка 7 4 1 2 10 - 6 13
6. Кремонезе Заявка 7 3 3 1 10 - 6 12
7. Брешия Заявка 6 3 2 1 12 - 8 11
8. Реджина Заявка 6 3 2 1 7 - 5 11
9. Беневенто Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
10. Фрозиноне Заявка 7 2 4 1 8 - 7 10
11. Комо Заявка 6 3 1 2 8 - 5 10
12. Тернана Заявка 7 3 1 3 12 - 10 10
13. СПАЛ 2013 Заявка 7 2 3 2 15 - 11 9
14. Парма Заявка 5 2 2 1 4 - 3 8
15. Перуджа Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
16. Асколи Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
17. Алессандрия Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
18. Кротоне Заявка 7 1 4 2 8 - 12 7
19. Порденоне Заявка 7 0 2 5 6 - 16 2
20. Виченца Виртус Заявка 6 0 1 5 4 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 7 5 1 1 14 - 8 16
2. Асколи Заявка 7 4 2 1 12 - 8 14
3. Фрозиноне Заявка 6 3 3 0 10 - 3 12
4. Перуджа Заявка 7 3 3 1 7 - 5 12
5. Реджина Заявка 6 3 2 1 6 - 4 11
6. Лечче Заявка 7 2 4 1 7 - 6 10
7. Комо Заявка 6 2 3 1 10 - 9 9
8. Беневенто Заявка 5 2 2 1 6 - 3 8
9. Пиза Заявка 6 2 2 2 10 - 8 8
10. Парма Заявка 7 2 2 3 12 - 14 8
11. Кремонезе Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
12. Читтаделла Заявка 6 2 1 3 4 - 8 7
13. Тернана Заявка 6 2 1 3 9 - 10 7
14. Монца Заявка 7 0 5 2 4 - 8 5
15. СПАЛ 2013 Заявка 6 1 2 3 3 - 5 5
16. Алессандрия Заявка 7 1 1 5 9 - 15 4
17. Виченца Виртус Заявка 7 1 0 6 8 - 16 3
18. Козенца Заявка 6 0 1 5 3 - 14 1
19. Кротоне Заявка 6 0 1 5 5 - 12 1
20. Порденоне Заявка 6 0 1 5 2 - 12 1
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Кальдерони Марко получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Massimo Bertagnoli бьет в цель!
  • Описание гола
    21'
    Г О О О О Л - Паласио Родриго бьет в цель!
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Проя Федерико бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Виченца Виртус 2:3 Брешия онлайн


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