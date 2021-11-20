Италия: Серия B 2021-2022
0:0
Первый тайм: 12'
Стадион: Паоло Мацца
19
Мора
Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Мора ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Тиам ДембаВратарь
-
29 Педа ПатрикЗащитник
- Защитник
-
33 Кокколо ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Сек ДембаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Хосеп Клотет Руис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
35 Гиоцци МауроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Лонго Морено
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 1
-
59 Владение мячом, % 41
История личных встреч
СПАЛ 2013
Алессандрия
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
СПАЛ 2013
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коломбо Лоренцо
|5
|0.38
|Вивиани Федерико
|3
|0.23
|Манкозу Марко
|2
|0.15
|Сек Демба
|1
|0.08
|Эспозито Сальваторе
|1 (1)
|0.08
|Мелькьорри Федерико
|1
|0.08
|Капрадосси Элио
|1
|0.08
|Латте Лат Эммануэль
|1
|0.08
|Мора Лука
|0
|0
|Д'Орацио Людовико
|0
|0
Алессандрия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Корацца Симоне
|5 (1)
|0.38
|Ди Дженнаро Маттео
|1
|0.08
|Кьярелло Риккардо
|1
|0.08
|Престиа Джузеппе
|1
|0.08
|Паломби Симоне
|1
|0.08
|Ба Абу
|1
|0.08
|Колай Аристиди
|1
|0.08
|Лунетта Габриэль
|0
|0
|Маркони Микеле
|0
|0
|Мустаккьо Маттиа
|0
|0
|Арригини Андреа
|0
|0
|Орландо Франческо
|0
|0
Карточки
СПАЛ 2013
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вивиани Федерико
|6
|0
|Трипальделли Алессандро
|4
|0
|Коломбо Лоренцо
|3
|0
|Мора Лука
|2
|0
|Крочата Джованни
|2
|0
|Латте Лат Эммануэль
|2
|0
|Дикманн Лоренцо
|2
|0
|Сек Демба
|2
|0
|Манкозу Марко
|1
|0
|Капрадосси Элио
|1
|0
|Викари Франческо
|1
|0
|Кокколо Лука
|1
|0
|Пископо Кевин
|1
|0
|Эспозито Сальваторе
|1
|0
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|1
|0
|Селия Раффаэле
|1
|0
|Да Рива Якопо
|1
|0
Алессандрия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ди Дженнаро Маттео
|2
|1
|Пароди Лука
|3
|0
|Лунетта Габриэль
|3
|0
|Казарини Федерико
|2
|0
|Бенедетти Симоне
|2
|0
|Престиа Джузеппе
|2
|0
|Бегетто Андреа
|2
|0
|Пьероцци Эдоардо
|2
|0
|Челезия Кристиан
|2
|0
|Корацца Симоне
|1
|0
|Писсери Маттео
|1
|0
|Паломби Симоне
|1
|0
|Мантовани Валерио
|1
|0
|Орландо Франческо
|1
|0
|Кьярелло Риккардо
|1
|0
|Ба Абу
|1
|0
|Колай Аристиди
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
7
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
1
8%
2
29%
1-15
3
23%
1
14%
16-30
3
23%
2
29%
31-45
1
8%
1
14%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
2
15%
1
14%
76-90
Пропущено
8
12
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
13%
3
25%
1-15
2
25%
1
8%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
3
25%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
5
42%
76-90
Забито
3
5
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
5
9
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
20%
2
22%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
20%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Забито
16
12
9 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
1
6%
2
17%
1-15
3
19%
1
8%
16-30
5
31%
3
25%
31-45
1
6%
2
17%
46-60
4
25%
2
17%
61-75
2
13%
2
17%
76-90
Пропущено
13
21
7 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
2
15%
5
24%
1-15
4
31%
1
5%
16-30
1
8%
2
10%
31-45
1
8%
5
24%
46-60
2
15%
1
5%
61-75
3
23%
7
33%
76-90
Результаты последних матчей
СПАЛ 2013
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Кремонезе - СПАЛ 2013 1:1 СПАЛ 2013 - Перуджа 1:2 Асколи - СПАЛ 2013 0:1 СПАЛ 2013 - Комо 1:1
Читтаделла - СПАЛ 2013 0:0 СПАЛ 2013 - Парма 2:2 Тернана - СПАЛ 2013 1:0 СПАЛ 2013 - Виченца Виртус 3:2 Реджина - СПАЛ 2013 2:1 СПАЛ 2013 - Монца 1:1 СПАЛ 2013 - Порденоне 5:0 Пиза - СПАЛ 2013 1:0 Беневенто - СПАЛ 2013 2:1 СПАЛ 2013 - Кремонезе 1:0 Реджана - СПАЛ 2013 1:2 СПАЛ 2013 - Фрозиноне 0:1 Брешия - СПАЛ 2013 3:1 СПАЛ 2013 - Асколи 1:2 Лечче - СПАЛ 2013 1:2 СПАЛ 2013 - Венеция 1:1
Алессандрия
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Алессандрия - Тернана 0:2 Монца - Алессандрия 1:0 Алессандрия - Фрозиноне 1:1 Алессандрия - Кротоне 1:0
Комо - Алессандрия 2:0 Алессандрия - Козенца 1:0 Перуджа - Алессандрия 1:1 Алессандрия - Асколи 1:3 Лечче - Алессандрия 3:2 Алессандрия - Брешия 1:3 Алессандрия - Дженоа 3:2 Пиза - Алессандрия 2:0 Беневенто - Алессандрия 4:3 Сампдория - Алессандрия 3:2 Аталанта - Алессандрия 7:1 Падова - Алессандрия 0:2 Алессандрия - Падова 0:0 Падова - Алессандрия 0:0 Алессандрия - Альбинолеффе 2:2 Альбинолеффе - Алессандрия 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лечче
|0:0 Заявка
|13
|6
|6
|1
|21 - 10
|24
|2.
|Брешия
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|23 - 14
|24
|3.
|Пиза
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|19 - 11
|22
|4.
|Реджина
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|13 - 9
|22
|5.
|Фрозиноне
|0:0 Заявка
|13
|5
|7
|1
|18 - 10
|22
|6.
|Читтаделла
|0:0 Заявка
|13
|6
|2
|5
|13 - 13
|20
|7.
|Беневенто
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|18 - 12
|19
|8.
|Кремонезе
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 11
|19
|9.
|Асколи
|0:0 Заявка
|13
|5
|4
|4
|17 - 16
|19
|10.
|Комо
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|18 - 14
|19
|11.
|Монца
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|11 - 10
|18
|12.
|Перуджа
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|12 - 12
|17
|13.
|Тернана
|0:0 Заявка
|13
|5
|2
|6
|20 - 19
|17
|14.
|Парма
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|16 - 17
|16
|15.
|СПАЛ 2013
|0:0 Заявка
|13
|3
|6
|4
|16 - 13
|15
|16.
|Козенца
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|12 - 18
|14
|17.
|Алессандрия
|0:0 Заявка
|13
|2
|3
|8
|11 - 22
|9
|18.
|Кротоне
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|13 - 22
|8
|19.
|Виченца Виртус
|Заявка
|12
|1
|1
|10
|10 - 24
|4
|20.
|Порденоне
|0:0 Заявка
|13
|0
|4
|9
|8 - 27
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лечче
|0:0 Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 4
|14
|2.
|Пиза
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|9 - 3
|14
|3.
|Монца
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|7 - 2
|13
|4.
|Козенца
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|5.
|Читтаделла
|0:0 Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 6
|13
|6.
|Кремонезе
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|7.
|Брешия
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 8
|11
|8.
|Реджина
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|9.
|Беневенто
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|10.
|Фрозиноне
|0:0 Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 7
|10
|11.
|Комо
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|12.
|Тернана
|0:0 Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 9
|10
|13.
|СПАЛ 2013
|0:0 Заявка
|7
|2
|4
|1
|13 - 8
|10
|14.
|Парма
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|15.
|Асколи
|0:0 Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|16.
|Алессандрия
|0:0 Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|17.
|Кротоне
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 12
|7
|18.
|Перуджа
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|19.
|Порденоне
|0:0 Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 15
|3
|20.
|Виченца Виртус
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 6
|13
|2.
|Фрозиноне
|0:0 Заявка
|6
|3
|3
|0
|10 - 3
|12
|3.
|Асколи
|0:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 8
|12
|4.
|Перуджа
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|5.
|Реджина
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|6 - 4
|11
|6.
|Лечче
|0:0 Заявка
|7
|2
|4
|1
|7 - 6
|10
|7.
|Комо
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 9
|9
|8.
|Пиза
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|9.
|Парма
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 14
|8
|10.
|Беневенто
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|11.
|Кремонезе
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|12.
|Тернана
|0:0 Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|13.
|Читтаделла
|0:0 Заявка
|6
|2
|1
|3
|3 - 7
|7
|14.
|Монца
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|4 - 8
|5
|15.
|СПАЛ 2013
|0:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 5
|5
|16.
|Виченца Виртус
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|8 - 16
|3
|17.
|Алессандрия
|0:0 Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 13
|2
|18.
|Козенца
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 14
|1
|19.
|Кротоне
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 10
|1
|20.
|Порденоне
|0:0 Заявка
|6
|0
|1
|5
|2 - 12
|1