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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
СПАЛ 2013
0:0
Первый тайм: 12'

Стадион:
Алессандрия
0' 12'
90
Секулин
Андреа
24
Дикманн
Лоренцо
23
Викари
Франческо
17
Капрадосси
Элио
3
Трипальделли
Алессандро
77
Вивиани
Федерико
5
Эспозито
Сальваторе
19
Мора
Лука
8
Манкозу
Марко
9
Коломбо
Лоренцо
11
Мелькьорри
Федерико
12
Писсери
Маттео
19
Престиа
Джузеппе
30
Ди
Дженнаро
Маттео
7
Пароди
Лука
17
Мустаккьо
Маттиа
21
Казарини
Федерико
62
Миланезе
Томмазо
8
Лунетта
Габриэль
4
Кьярелло
Риккардо
18
Корацца
Симоне
11
Арригини
Андреа
СПАЛ 2013
4-3-1-2
Алессандрия
3-4-3

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 1
  • 59 Владение мячом, % 41

История личных встреч

СПАЛ 2013
Алессандрия

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛПВД
3:2

Бомбардиры внутри турнира

СПАЛ 2013
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коломбо Лоренцо 5 0.38
Вивиани Федерико 3 0.23
Манкозу Марко 2 0.15
Сек Демба 1 0.08
Эспозито Сальваторе 1 (1) 0.08
Мелькьорри Федерико 1 0.08
Капрадосси Элио 1 0.08
Латте Лат Эммануэль 1 0.08
Мора Лука 0 0
Д'Орацио Людовико 0 0
Алессандрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Корацца Симоне 5 (1) 0.38
Ди Дженнаро Маттео 1 0.08
Кьярелло Риккардо 1 0.08
Престиа Джузеппе 1 0.08
Паломби Симоне 1 0.08
Ба Абу 1 0.08
Колай Аристиди 1 0.08
Лунетта Габриэль 0 0
Маркони Микеле 0 0
Мустаккьо Маттиа 0 0
Арригини Андреа 0 0
Орландо Франческо 0 0

Карточки

СПАЛ 2013
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вивиани Федерико 6 0
Трипальделли Алессандро 4 0
Коломбо Лоренцо 3 0
Мора Лука 2 0
Крочата Джованни 2 0
Латте Лат Эммануэль 2 0
Дикманн Лоренцо 2 0
Сек Демба 2 0
Манкозу Марко 1 0
Капрадосси Элио 1 0
Викари Франческо 1 0
Кокколо Лука 1 0
Пископо Кевин 1 0
Эспозито Сальваторе 1 0
Эллертссон Микаэль-Эгиль 1 0
Селия Раффаэле 1 0
Да Рива Якопо 1 0
Алессандрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ди Дженнаро Маттео 2 1
Пароди Лука 3 0
Лунетта Габриэль 3 0
Казарини Федерико 2 0
Бенедетти Симоне 2 0
Престиа Джузеппе 2 0
Бегетто Андреа 2 0
Пьероцци Эдоардо 2 0
Челезия Кристиан 2 0
Корацца Симоне 1 0
Писсери Маттео 1 0
Паломби Симоне 1 0
Мантовани Валерио 1 0
Орландо Франческо 1 0
Кьярелло Риккардо 1 0
Ба Абу 1 0
Колай Аристиди 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
7
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
1
8%
2
29%
1-15
3
23%
1
14%
16-30
3
23%
2
29%
31-45
1
8%
1
14%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
2
15%
1
14%
76-90

Пропущено

8
12
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
13%
3
25%
1-15
2
25%
1
8%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
3
25%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
5
42%
76-90

Забито

3
5
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

5
9
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
20%
2
22%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
20%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Забито

16
12
9 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
1
6%
2
17%
1-15
3
19%
1
8%
16-30
5
31%
3
25%
31-45
1
6%
2
17%
46-60
4
25%
2
17%
61-75
2
13%
2
17%
76-90

Пропущено

13
21
7 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
2
15%
5
24%
1-15
4
31%
1
5%
16-30
1
8%
2
10%
31-45
1
8%
5
24%
46-60
2
15%
1
5%
61-75
3
23%
7
33%
76-90

Результаты последних матчей

СПАЛ 2013
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Кремонезе - СПАЛ 2013 1:1 СПАЛ 2013 - Перуджа 1:2 Асколи - СПАЛ 2013 0:1 СПАЛ 2013 - Комо 1:1
Читтаделла - СПАЛ 2013 0:0 СПАЛ 2013 - Парма 2:2 Тернана - СПАЛ 2013 1:0 СПАЛ 2013 - Виченца Виртус 3:2 Реджина - СПАЛ 2013 2:1 СПАЛ 2013 - Монца 1:1 СПАЛ 2013 - Порденоне 5:0 Пиза - СПАЛ 2013 1:0 Беневенто - СПАЛ 2013 2:1 СПАЛ 2013 - Кремонезе 1:0 Реджана - СПАЛ 2013 1:2 СПАЛ 2013 - Фрозиноне 0:1 Брешия - СПАЛ 2013 3:1 СПАЛ 2013 - Асколи 1:2 Лечче - СПАЛ 2013 1:2 СПАЛ 2013 - Венеция 1:1
Алессандрия
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Алессандрия - Тернана 0:2 Монца - Алессандрия 1:0 Алессандрия - Фрозиноне 1:1 Алессандрия - Кротоне 1:0
Комо - Алессандрия 2:0 Алессандрия - Козенца 1:0 Перуджа - Алессандрия 1:1 Алессандрия - Асколи 1:3 Лечче - Алессандрия 3:2 Алессандрия - Брешия 1:3 Алессандрия - Дженоа 3:2 Пиза - Алессандрия 2:0 Беневенто - Алессандрия 4:3 Сампдория - Алессандрия 3:2 Аталанта - Алессандрия 7:1 Падова - Алессандрия 0:2 Алессандрия - Падова 0:0 Падова - Алессандрия 0:0 Алессандрия - Альбинолеффе 2:2 Альбинолеффе - Алессандрия 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лечче 0:0 Заявка 13 6 6 1 21 - 10 24
2. Брешия Заявка 12 7 3 2 23 - 14 24
3. Пиза Заявка 12 6 4 2 19 - 11 22
4. Реджина Заявка 12 6 4 2 13 - 9 22
5. Фрозиноне 0:0 Заявка 13 5 7 1 18 - 10 22
6. Читтаделла 0:0 Заявка 13 6 2 5 13 - 13 20
7. Беневенто Заявка 12 5 4 3 18 - 12 19
8. Кремонезе Заявка 12 5 4 3 15 - 11 19
9. Асколи 0:0 Заявка 13 5 4 4 17 - 16 19
10. Комо Заявка 12 5 4 3 18 - 14 19
11. Монца Заявка 12 4 6 2 11 - 10 18
12. Перуджа Заявка 12 4 5 3 12 - 12 17
13. Тернана 0:0 Заявка 13 5 2 6 20 - 19 17
14. Парма Заявка 12 4 4 4 16 - 17 16
15. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 13 3 6 4 16 - 13 15
16. Козенца Заявка 12 4 2 6 12 - 18 14
17. Алессандрия 0:0 Заявка 13 2 3 8 11 - 22 9
18. Кротоне Заявка 12 1 5 6 13 - 22 8
19. Виченца Виртус Заявка 12 1 1 10 10 - 24 4
20. Порденоне 0:0 Заявка 13 0 4 9 8 - 27 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лечче 0:0 Заявка 6 4 2 0 14 - 4 14
2. Пиза Заявка 6 4 2 0 9 - 3 14
3. Монца Заявка 5 4 1 0 7 - 2 13
4. Козенца Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
5. Читтаделла 0:0 Заявка 7 4 1 2 10 - 6 13
6. Кремонезе Заявка 7 3 3 1 10 - 6 12
7. Брешия Заявка 6 3 2 1 12 - 8 11
8. Реджина Заявка 6 3 2 1 7 - 5 11
9. Беневенто Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
10. Фрозиноне 0:0 Заявка 7 2 4 1 8 - 7 10
11. Комо Заявка 6 3 1 2 8 - 5 10
12. Тернана 0:0 Заявка 7 3 1 3 11 - 9 10
13. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 7 2 4 1 13 - 8 10
14. Парма Заявка 5 2 2 1 4 - 3 8
15. Асколи 0:0 Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
16. Алессандрия 0:0 Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
17. Кротоне Заявка 7 1 4 2 8 - 12 7
18. Перуджа Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
19. Порденоне 0:0 Заявка 7 0 3 4 6 - 15 3
20. Виченца Виртус Заявка 5 0 1 4 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 6 4 1 1 11 - 6 13
2. Фрозиноне 0:0 Заявка 6 3 3 0 10 - 3 12
3. Асколи 0:0 Заявка 7 3 3 1 11 - 8 12
4. Перуджа Заявка 7 3 3 1 7 - 5 12
5. Реджина Заявка 6 3 2 1 6 - 4 11
6. Лечче 0:0 Заявка 7 2 4 1 7 - 6 10
7. Комо Заявка 6 2 3 1 10 - 9 9
8. Пиза Заявка 6 2 2 2 10 - 8 8
9. Парма Заявка 7 2 2 3 12 - 14 8
10. Беневенто Заявка 5 2 2 1 6 - 3 8
11. Кремонезе Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
12. Тернана 0:0 Заявка 6 2 1 3 9 - 10 7
13. Читтаделла 0:0 Заявка 6 2 1 3 3 - 7 7
14. Монца Заявка 7 0 5 2 4 - 8 5
15. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 6 1 2 3 3 - 5 5
16. Виченца Виртус Заявка 7 1 0 6 8 - 16 3
17. Алессандрия 0:0 Заявка 7 0 2 5 6 - 13 2
18. Козенца Заявка 6 0 1 5 3 - 14 1
19. Кротоне Заявка 5 0 1 4 5 - 10 1
20. Порденоне 0:0 Заявка 6 0 1 5 2 - 12 1
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
СПАЛ 2013
Ничья
Алессандрия
1.85
3.60
4.59
Все Коэффициенты
Где смотреть матч СПАЛ 2013 0:0 Алессандрия онлайн


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