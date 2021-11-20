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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Фрозиноне
0:0
Конец матча

Стадион:
Лечче
0'
34' Желтая карточка
Юлманд Мортен
45' Желтая карточка
Риччи Матео
53' Желтая карточка
Лулич Карло
76' Желтая карточка
Дермаку Кастриот
86' Желтая карточка
Манцари Джакомо
90' Желтая карточка
Майелло Раффаэле
90'+5
1
Равалья
Федерико
11
Дзампано
Франческо
6
Гатти
Федерико
25
Шиминьски
Пшемыслав
29
Коттали
Маттео
26
Лулич
Карло
88
Риччи
Матео
21
Болока
Даниэль
27
Канотто
Луиджи
9
Шарпантье
Габриэль
16
Гарритано
Лука
21
Габриэл
Васконселлос
17
Гендрей
Валентин
5
Лучиони
Фабио
44
Дермаку
Кастриот
30
Баррека
Антонио
42
Юлманд
Мортен
27
Стрефецца
Габриэль
8
Гарджуло
Марио
37
Майер
Жан
10
Ди
Мариано
Франческо
11
Оливьери
Марко
Фрозиноне
4-3-3
Лечче
4-1-4-1

История личных встреч

Фрозиноне
Лечче

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

10 матчей

30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед

История матчей

СB
0:3
СB
2:2
ТМК
4:1
ППД
3:1
ППД
1:1
ППД
2:0
ППД
3:1
СB
0:4
СB
1:3
СB
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Фрозиноне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шарпантье Габриэль 4 0.31
Чичерелли Эмануэле 2 0.15
Лулич Карло 2 0.15
Канотто Луиджи 1 0.08
Гарритано Лука 1 0.08
Риччи Матео 1 0.08
Дзампано Франческо 1 0.08
Зербин Алессио 1 0.08
Чано Камилло 1 0.08
Роден Маркус 1 0.08
Новакович Андрия 1 0.08
Гатти Федерико 1 0.08
Майелло Раффаэле 1 (1) 0.08
Касасола Тиаго 0 0
Болока Даниэль 0 0
Трибуцци Алессио 0 0
Лечче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кода Массимо 8 (2) 0.62
Стрефецца Габриэль 5 0.38
Ди Мариано Франческо 4 0.31
Родригес Пабло 1 0.08
Туиа Алессандро 1 0.08
Дермаку Кастриот 1 0.08
Бьёркенгрен Йон 1 0.08
Гарджуло Марио 0 0
Баррека Антонио 0 0
Лучиони Фабио 0 0
Майер Жан 0 0
Габриэл Васконселлос 0 0
Калабрези Артуро 0 0

Карточки

Фрозиноне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гатти Федерико 5 0
Чано Камилло 4 0
Чичерелли Эмануэле 3 0
Риччи Матео 3 0
Дзампано Франческо 3 0
Коттали Маттео 3 0
Болока Даниэль 3 0
Майелло Раффаэле 2 0
Лулич Карло 2 0
Новакович Андрия 2 0
Зербин Алессио 2 0
Трибуцци Алессио 2 0
Роден Маркус 1 0
Гарритано Лука 1 0
Канотто Луиджи 1 0
Шиминьски Пшемыслав 1 0
Касасола Тиаго 1 0
Шарпантье Габриэль 1 0
Манцари Джакомо 1 0
Лечче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Меккарьелло Бьяджо 3 0
Туиа Алессандро 2 0
Лучиони Фабио 2 0
Стрефецца Габриэль 2 0
Юлманд Мортен 2 0
Родригес Пабло 1 0
Кода Массимо 1 0
Майер Жан 1 0
Ди Мариано Франческо 1 0
Гарджуло Марио 1 0
Баррека Антонио 1 0
Дермаку Кастриот 1 0
Блен Алексис 1 0
Листковски Марчин 1 0
Бьёркенгрен Йон 1 0
Галло Антонино 1 0
Хельгасон Торир 1 0
Гендрей Валентин 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
7
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
0
0%
3
43%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
5
63%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
25%
2
29%
76-90

Пропущено

7
6
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
17%
31-45
2
29%
2
33%
46-60
1
14%
2
33%
61-75
1
14%
1
17%
76-90

Забито

10
14
4 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
1
10%
1
7%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
3
30%
6
43%
31-45
2
20%
2
14%
46-60
2
20%
1
7%
61-75
2
20%
2
14%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

18
21
9 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 9
4 Не забивали 4
1
6%
4
19%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
8
44%
6
29%
31-45
3
17%
2
10%
46-60
2
11%
2
10%
61-75
4
22%
4
19%
76-90

Пропущено

10
10
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 7
1
10%
1
10%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
2
20%
31-45
3
30%
3
30%
46-60
1
10%
3
30%
61-75
2
20%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Фрозиноне
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Беневенто - Фрозиноне 1:4 Фрозиноне - Кротоне 2:1 Алессандрия - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Асколи 2:1
Козенца - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Читтаделла 0:1 Реджина - Фрозиноне 0:0 Фрозиноне - Брешия 2:2 Комо - Фрозиноне 0:2 Фрозиноне - Перуджа 0:0 Виченца Виртус - Фрозиноне 0:2 Фрозиноне - Парма 2:2 Венеция - Фрозиноне 1:1 Реджина - Фрозиноне 0:4 Фрозиноне - Виченца Виртус 1:1 СПАЛ 2013 - Фрозиноне 0:1 Фрозиноне - Пиза 3:1 Порденоне - Фрозиноне 2:0 Фрозиноне - Читтаделла 1:1 Салернитана - Фрозиноне 1:0
Лечче
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Лечче - Альбинолеффе 2:3 Ювентус (до 23 лет) - Лечче 1:0 Лечче - Парма 4:0 Лечче - Козенца 3:1
Лечче - Виртус Верона 2:2 Брешия - Лечче 1:1 Перджолеттезе - Лечче 1:0 Лечче - Перуджа 0:0 Лечче - Ренате 2:3 Мантова - Лечче 1:1 Асколи - Лечче 1:1 Лечче - Падова 3:2 Фиоренцуола - Лечче 2:1 Лечче - Монца 3:0 Лечче - Про Патрия 3:0 Триестина - Лечче 2:0 Читтаделла - Лечче 1:2 Кротоне - Лечче 0:3 Лечче - ФералпиСало 1:0 Лечче - Алессандрия 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лечче Заявка 13 6 6 1 21 - 10 24
2. Брешия Заявка 12 7 3 2 23 - 14 24
3. Пиза Заявка 12 6 4 2 19 - 11 22
4. Реджина Заявка 12 6 4 2 13 - 9 22
5. Фрозиноне Заявка 13 5 7 1 18 - 10 22
6. Асколи Заявка 13 6 3 4 18 - 16 21
7. Читтаделла Заявка 13 6 2 5 14 - 14 20
8. Перуджа 1:0 Заявка 13 5 5 3 13 - 12 20
9. Беневенто Заявка 12 5 4 3 18 - 12 19
10. Кремонезе Заявка 12 5 4 3 15 - 11 19
11. Комо Заявка 12 5 4 3 18 - 14 19
12. Монца Заявка 12 4 6 2 11 - 10 18
13. Тернана Заявка 13 5 2 6 21 - 20 17
14. Парма Заявка 12 4 4 4 16 - 17 16
15. Козенца Заявка 12 4 2 6 12 - 18 14
16. СПАЛ 2013 Заявка 13 3 5 5 18 - 16 14
17. Алессандрия Заявка 13 3 2 8 14 - 24 11
18. Кротоне 0:1 Заявка 13 1 5 7 13 - 23 8
19. Виченца Виртус Заявка 12 1 1 10 10 - 24 4
20. Порденоне Заявка 13 0 3 10 8 - 28 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лечче Заявка 6 4 2 0 14 - 4 14
2. Пиза Заявка 6 4 2 0 9 - 3 14
3. Монца Заявка 5 4 1 0 7 - 2 13
4. Козенца Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
5. Читтаделла Заявка 7 4 1 2 10 - 6 13
6. Кремонезе Заявка 7 3 3 1 10 - 6 12
7. Брешия Заявка 6 3 2 1 12 - 8 11
8. Реджина Заявка 6 3 2 1 7 - 5 11
9. Беневенто Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
10. Фрозиноне Заявка 7 2 4 1 8 - 7 10
11. Комо Заявка 6 3 1 2 8 - 5 10
12. Тернана Заявка 7 3 1 3 12 - 10 10
13. СПАЛ 2013 Заявка 7 2 3 2 15 - 11 9
14. Парма Заявка 5 2 2 1 4 - 3 8
15. Перуджа 1:0 Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
16. Асколи Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
17. Алессандрия Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
18. Кротоне 0:1 Заявка 7 1 4 2 8 - 12 7
19. Порденоне Заявка 7 0 2 5 6 - 16 2
20. Виченца Виртус Заявка 5 0 1 4 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Асколи Заявка 7 4 2 1 12 - 8 14
2. Брешия Заявка 6 4 1 1 11 - 6 13
3. Фрозиноне Заявка 6 3 3 0 10 - 3 12
4. Перуджа 1:0 Заявка 7 3 3 1 7 - 5 12
5. Реджина Заявка 6 3 2 1 6 - 4 11
6. Лечче Заявка 7 2 4 1 7 - 6 10
7. Комо Заявка 6 2 3 1 10 - 9 9
8. Беневенто Заявка 5 2 2 1 6 - 3 8
9. Пиза Заявка 6 2 2 2 10 - 8 8
10. Парма Заявка 7 2 2 3 12 - 14 8
11. Кремонезе Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
12. Читтаделла Заявка 6 2 1 3 4 - 8 7
13. Тернана Заявка 6 2 1 3 9 - 10 7
14. Монца Заявка 7 0 5 2 4 - 8 5
15. СПАЛ 2013 Заявка 6 1 2 3 3 - 5 5
16. Алессандрия Заявка 7 1 1 5 9 - 15 4
17. Виченца Виртус Заявка 7 1 0 6 8 - 16 3
18. Козенца Заявка 6 0 1 5 3 - 14 1
19. Кротоне 0:1 Заявка 6 0 1 5 5 - 11 1
20. Порденоне Заявка 6 0 1 5 2 - 12 1
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Риччи Матео получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    34'
    Юлманд Мортен получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Фрозиноне 0:0 Лечче онлайн


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