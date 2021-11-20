Италия: Серия B 2021-2022
0:0
Конец матча
Стадион: Бенито Стирпе
34' Желтая карточкаЮлманд Мортен
45' Желтая карточкаРиччи Матео
53' Желтая карточкаЛулич Карло
76' Желтая карточкаДермаку Кастриот
86' Желтая карточкаМанцари Джакомо
90' Желтая карточкаМайелло Раффаэле
26
Лулич
Карло
88
Риччи
Матео
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Лулич КарлоПолузащитник
-
88 Риччи МатеоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
15 Хауди ХамзаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
28 Чано КамиллоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Fabio Grosso
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Майер ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Блен АлексисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Барони Марко
Ход матча
34'
45'
53'
76'
86'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 2
-
4 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
20 Нарушения правил 14
-
51 Владение мячом, % 49
История личных встреч
Фрозиноне
Лечче
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед
10 матчей
30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фрозиноне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шарпантье Габриэль
|4
|0.31
|Чичерелли Эмануэле
|2
|0.15
|Лулич Карло
|2
|0.15
|Канотто Луиджи
|1
|0.08
|Гарритано Лука
|1
|0.08
|Риччи Матео
|1
|0.08
|Дзампано Франческо
|1
|0.08
|Зербин Алессио
|1
|0.08
|Чано Камилло
|1
|0.08
|Роден Маркус
|1
|0.08
|Новакович Андрия
|1
|0.08
|Гатти Федерико
|1
|0.08
|Майелло Раффаэле
|1 (1)
|0.08
|Касасола Тиаго
|0
|0
|Болока Даниэль
|0
|0
|Трибуцци Алессио
|0
|0
Лечче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кода Массимо
|8 (2)
|0.62
|Стрефецца Габриэль
|5
|0.38
|Ди Мариано Франческо
|4
|0.31
|Родригес Пабло
|1
|0.08
|Туиа Алессандро
|1
|0.08
|Дермаку Кастриот
|1
|0.08
|Бьёркенгрен Йон
|1
|0.08
|Гарджуло Марио
|0
|0
|Баррека Антонио
|0
|0
|Лучиони Фабио
|0
|0
|Майер Жан
|0
|0
|Габриэл Васконселлос
|0
|0
|Калабрези Артуро
|0
|0
Карточки
Фрозиноне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гатти Федерико
|5
|0
|Чано Камилло
|4
|0
|Чичерелли Эмануэле
|3
|0
|Риччи Матео
|3
|0
|Дзампано Франческо
|3
|0
|Коттали Маттео
|3
|0
|Болока Даниэль
|3
|0
|Майелло Раффаэле
|2
|0
|Лулич Карло
|2
|0
|Новакович Андрия
|2
|0
|Зербин Алессио
|2
|0
|Трибуцци Алессио
|2
|0
|Роден Маркус
|1
|0
|Гарритано Лука
|1
|0
|Канотто Луиджи
|1
|0
|Шиминьски Пшемыслав
|1
|0
|Касасола Тиаго
|1
|0
|Шарпантье Габриэль
|1
|0
|Манцари Джакомо
|1
|0
Лечче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Меккарьелло Бьяджо
|3
|0
|Туиа Алессандро
|2
|0
|Лучиони Фабио
|2
|0
|Стрефецца Габриэль
|2
|0
|Юлманд Мортен
|2
|0
|Родригес Пабло
|1
|0
|Кода Массимо
|1
|0
|Майер Жан
|1
|0
|Ди Мариано Франческо
|1
|0
|Гарджуло Марио
|1
|0
|Баррека Антонио
|1
|0
|Дермаку Кастриот
|1
|0
|Блен Алексис
|1
|0
|Листковски Марчин
|1
|0
|Бьёркенгрен Йон
|1
|0
|Галло Антонино
|1
|0
|Хельгасон Торир
|1
|0
|Гендрей Валентин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
7
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
0
0%
3
43%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
5
63%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
25%
2
29%
76-90
Пропущено
7
6
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
17%
31-45
2
29%
2
33%
46-60
1
14%
2
33%
61-75
1
14%
1
17%
76-90
Забито
10
14
4 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
1
10%
1
7%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
3
30%
6
43%
31-45
2
20%
2
14%
46-60
2
20%
1
7%
61-75
2
20%
2
14%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
18
21
9 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 9
4 Не забивали 4
1
6%
4
19%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
8
44%
6
29%
31-45
3
17%
2
10%
46-60
2
11%
2
10%
61-75
4
22%
4
19%
76-90
Пропущено
10
10
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 7
1
10%
1
10%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
2
20%
31-45
3
30%
3
30%
46-60
1
10%
3
30%
61-75
2
20%
1
10%
76-90
Результаты последних матчей
Фрозиноне
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Беневенто - Фрозиноне 1:4 Фрозиноне - Кротоне 2:1 Алессандрия - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Асколи 2:1
Козенца - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Читтаделла 0:1 Реджина - Фрозиноне 0:0 Фрозиноне - Брешия 2:2 Комо - Фрозиноне 0:2 Фрозиноне - Перуджа 0:0 Виченца Виртус - Фрозиноне 0:2 Фрозиноне - Парма 2:2 Венеция - Фрозиноне 1:1 Реджина - Фрозиноне 0:4 Фрозиноне - Виченца Виртус 1:1 СПАЛ 2013 - Фрозиноне 0:1 Фрозиноне - Пиза 3:1 Порденоне - Фрозиноне 2:0 Фрозиноне - Читтаделла 1:1 Салернитана - Фрозиноне 1:0
Лечче
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Лечче - Альбинолеффе 2:3 Ювентус (до 23 лет) - Лечче 1:0 Лечче - Парма 4:0 Лечче - Козенца 3:1
Лечче - Виртус Верона 2:2 Брешия - Лечче 1:1 Перджолеттезе - Лечче 1:0 Лечче - Перуджа 0:0 Лечче - Ренате 2:3 Мантова - Лечче 1:1 Асколи - Лечче 1:1 Лечче - Падова 3:2 Фиоренцуола - Лечче 2:1 Лечче - Монца 3:0 Лечче - Про Патрия 3:0 Триестина - Лечче 2:0 Читтаделла - Лечче 1:2 Кротоне - Лечче 0:3 Лечче - ФералпиСало 1:0 Лечче - Алессандрия 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лечче
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|21 - 10
|24
|2.
|Брешия
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|23 - 14
|24
|3.
|Пиза
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|19 - 11
|22
|4.
|Реджина
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|13 - 9
|22
|5.
|Фрозиноне
|Заявка
|13
|5
|7
|1
|18 - 10
|22
|6.
|Асколи
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 16
|21
|7.
|Читтаделла
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|14 - 14
|20
|8.
|Перуджа
|1:0 Заявка
|13
|5
|5
|3
|13 - 12
|20
|9.
|Беневенто
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|18 - 12
|19
|10.
|Кремонезе
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 11
|19
|11.
|Комо
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|18 - 14
|19
|12.
|Монца
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|11 - 10
|18
|13.
|Тернана
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|21 - 20
|17
|14.
|Парма
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|16 - 17
|16
|15.
|Козенца
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|12 - 18
|14
|16.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|18 - 16
|14
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|14 - 24
|11
|18.
|Кротоне
|0:1 Заявка
|13
|1
|5
|7
|13 - 23
|8
|19.
|Виченца Виртус
|Заявка
|12
|1
|1
|10
|10 - 24
|4
|20.
|Порденоне
|Заявка
|13
|0
|3
|10
|8 - 28
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лечче
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 4
|14
|2.
|Пиза
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|9 - 3
|14
|3.
|Монца
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|7 - 2
|13
|4.
|Козенца
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|5.
|Читтаделла
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 6
|13
|6.
|Кремонезе
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|7.
|Брешия
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 8
|11
|8.
|Реджина
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|9.
|Беневенто
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|10.
|Фрозиноне
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 7
|10
|11.
|Комо
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|12.
|Тернана
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 10
|10
|13.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|15 - 11
|9
|14.
|Парма
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|15.
|Перуджа
|1:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|16.
|Асколи
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|18.
|Кротоне
|0:1 Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 12
|7
|19.
|Порденоне
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 16
|2
|20.
|Виченца Виртус
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Асколи
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 8
|14
|2.
|Брешия
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 6
|13
|3.
|Фрозиноне
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|10 - 3
|12
|4.
|Перуджа
|1:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|5.
|Реджина
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|6 - 4
|11
|6.
|Лечче
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|7 - 6
|10
|7.
|Комо
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 9
|9
|8.
|Беневенто
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|9.
|Пиза
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|10.
|Парма
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 14
|8
|11.
|Кремонезе
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|12.
|Читтаделла
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 8
|7
|13.
|Тернана
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|14.
|Монца
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|4 - 8
|5
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 5
|5
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|9 - 15
|4
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|8 - 16
|3
|18.
|Козенца
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 14
|1
|19.
|Кротоне
|0:1 Заявка
|6
|0
|1
|5
|5 - 11
|1
|20.
|Порденоне
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|2 - 12
|1