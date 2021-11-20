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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Перуджа
1:0
Перерыв

Стадион:
Кротоне
0'
34' Желтая карточка
Сала Марко
1:0
36' Гол
Лизи Франческо
22
Чичисола
Леандро
39
Сгарби
Филиппо
5
Анджелла
Габриэле
15
Дель
Орко
Кристиан
23
Фальцерано
Марчелло
6
Сегре
Джакопо
8
Буррай
Сальваторе
25
Санторо
Симоне
44
Лизи
Франческо
10
Матос
Ридер
9
Де
Лука
Мануэль
1
Феста
Марко
17
Молина
Сальваторе
19
Канестрелли
Симоне
30
Пас
Нехуэн
29
Сала
Марко
10
Бенали
Ахмед
7
Вулич
Милош
15
Донса
Годфред
28
Борелло
Джузеппе
9
Мулаттьери
Самуэле
24
Каргбо
Аугустус
Перуджа
3-5-2
Кротоне
4-3-3

Ход матча

34'
 
Сала Марко
36'
Лизи Франческо
1:0
42'
Курадо Маркос
Анджелла Габриэле
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 10
  • 48 Владение мячом, % 52

История личных встреч

Перуджа
Кротоне

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

11 матчей

27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы

История матчей

СB
0:0
СB
2:3
СB
2:0
СB
2:1
СB
1:2
СB
0:0
СB
0:0
СB
2:1
СCB
2:1
СCB
1:1
СCB
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Перуджа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Лука Мануэль 4 (2) 0.31
Рози Алеандро 2 0.15
Лизи Франческо 2 0.15
Карретта Мирко 1 0.08
Курадо Маркос 1 0.08
Мурано Джакопо 1 0.08
Куан Кристиан 1 0.08
Занандреа Джанмария 1 0.08
Буррай Сальваторе 0 0
Фальцерано Марчелло 0 0
Санторо Симоне 0 0
Кротоне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мулаттьери Самуэле 6 0.46
Канестрелли Симоне 2 0.15
Марич Мирко 1 (1) 0.08
Бенали Ахмед 1 0.08
Донса Годфред 1 0.08
Неделчару Ионуц 1 0.08
Дзанеллато Никколо 1 0.08
Могос Василе 0 0
Эстевес Науэль 0 0
Борелло Джузеппе 0 0
Вулич Милош 0 0
Ювара Муса 0 0
Каргбо Аугустус 0 0

Карточки

Перуджа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лизи Франческо 5 0
Куан Кристиан 3 1
Буррай Сальваторе 4 0
Рози Алеандро 4 0
Фальцерано Марчелло 4 0
Курадо Маркос 4 0
Дель Орко Кристиан 3 0
Занандреа Джанмария 1 1
Анджелла Габриэле 2 0
Матос Ридер 2 0
Чичисола Леандро 2 0
Карретта Мирко 2 0
Санторо Симоне 2 0
Сегре Джакопо 1 0
Бьянкимано Андреа 1 0
Феррарини Габриэле 1 0
Кротоне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джаннотти Паскуале 4 1
Канестрелли Симоне 3 1
Молина Сальваторе 3 0
Борелло Джузеппе 3 0
Вулич Милош 3 0
Бенали Ахмед 2 0
Могос Василе 2 0
Неделчару Ионуц 2 0
Эстевес Науэль 2 0
Дзанеллато Никколо 2 0
Сала Марко 2 0
Висентин Сантьяго 2 0
Каргбо Аугустус 0 1
Донса Годфред 1 0
Куомо Джузеппе 1 0
Мондонико Давиде 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
5
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
8 Не забивали 9
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

7
10
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
10%
16-30
1
14%
3
30%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
4
40%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Забито

7
8
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
1
14%
2
25%
1-15
2
29%
2
25%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
29%
1
13%
76-90

Пропущено

5
12
5 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 7
2
40%
1
8%
1-15
3
60%
3
25%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
0
0%
2
17%
76-90

Забито

12
13
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
2
17%
2
15%
1-15
4
33%
3
23%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
3
25%
2
15%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
2
17%
2
15%
76-90

Пропущено

12
22
9 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 12
4
33%
1
5%
1-15
4
33%
4
18%
16-30
1
8%
6
27%
31-45
2
17%
2
9%
46-60
1
8%
5
23%
61-75
0
0%
4
18%
76-90

Результаты последних матчей

Перуджа
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Эмполи - Перуджа 1:1 Комо - Перуджа 4:1 СПАЛ 2013 - Перуджа 1:2 Перуджа - Реджина 0:2
Лечче - Перуджа 0:0 Перуджа - Брешия 1:0 Беневенто - Перуджа 0:0 Перуджа - Алессандрия 1:1 Кремонезе - Перуджа 0:3 Перуджа - Козенца 1:1 Фрозиноне - Перуджа 0:0 Перуджа - Асколи 2:3 Порденоне - Перуджа 0:1 Дженоа - Перуджа 3:2 Перуджа - Зюйдтироль 1:0 Тернана - Перуджа 1:0 Перуджа - Комо 2:1 ФералпиСало - Перуджа 0:2 Перуджа - Мателика 2:0 Равенна - Перуджа 0:3
Кротоне
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Кротоне - Монца 1:1 Фрозиноне - Кротоне 2:1 Кротоне - Беневенто 0:2 Алессандрия - Кротоне 1:0
Кротоне - Пиза 2:1 Кротоне - Асколи 2:2 Козенца - Кротоне 1:0 Кротоне - Лечче 0:3 Брешия - Кротоне 2:2 Кротоне - Реджина 1:1 Читтаделла - Кротоне 4:2 Кротоне - Комо 2:2 Кротоне - Брешия 2:2 Интер Милан - Кротоне 6:0 Кротоне - Фиорентина 0:0 Беневенто - Кротоне 1:1 Кротоне - Верона 2:1 Рома - Кротоне 5:0 Кротоне - Интер Милан 0:2 Парма - Кротоне 3:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лечче Заявка 13 6 6 1 21 - 10 24
2. Брешия Заявка 12 7 3 2 23 - 14 24
3. Пиза Заявка 12 6 4 2 19 - 11 22
4. Реджина Заявка 12 6 4 2 13 - 9 22
5. Фрозиноне Заявка 13 5 7 1 18 - 10 22
6. Асколи Заявка 13 6 3 4 18 - 16 21
7. Читтаделла Заявка 13 6 2 5 14 - 14 20
8. Перуджа 1:0 Заявка 13 5 5 3 13 - 12 20
9. Беневенто Заявка 12 5 4 3 18 - 12 19
10. Кремонезе Заявка 12 5 4 3 15 - 11 19
11. Комо Заявка 12 5 4 3 18 - 14 19
12. Монца Заявка 12 4 6 2 11 - 10 18
13. Тернана Заявка 13 5 2 6 21 - 20 17
14. Парма Заявка 12 4 4 4 16 - 17 16
15. Козенца Заявка 12 4 2 6 12 - 18 14
16. СПАЛ 2013 Заявка 13 3 5 5 18 - 16 14
17. Алессандрия Заявка 13 3 2 8 14 - 24 11
18. Кротоне 0:1 Заявка 13 1 5 7 13 - 23 8
19. Виченца Виртус Заявка 12 1 1 10 10 - 24 4
20. Порденоне Заявка 13 0 3 10 8 - 28 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лечче Заявка 6 4 2 0 14 - 4 14
2. Пиза Заявка 6 4 2 0 9 - 3 14
3. Монца Заявка 5 4 1 0 7 - 2 13
4. Козенца Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
5. Читтаделла Заявка 7 4 1 2 10 - 6 13
6. Кремонезе Заявка 7 3 3 1 10 - 6 12
7. Брешия Заявка 6 3 2 1 12 - 8 11
8. Реджина Заявка 6 3 2 1 7 - 5 11
9. Беневенто Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
10. Фрозиноне Заявка 7 2 4 1 8 - 7 10
11. Комо Заявка 6 3 1 2 8 - 5 10
12. Тернана Заявка 7 3 1 3 12 - 10 10
13. СПАЛ 2013 Заявка 7 2 3 2 15 - 11 9
14. Парма Заявка 5 2 2 1 4 - 3 8
15. Перуджа 1:0 Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
16. Асколи Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
17. Алессандрия Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
18. Кротоне 0:1 Заявка 7 1 4 2 8 - 12 7
19. Порденоне Заявка 7 0 2 5 6 - 16 2
20. Виченца Виртус Заявка 5 0 1 4 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Асколи Заявка 7 4 2 1 12 - 8 14
2. Брешия Заявка 6 4 1 1 11 - 6 13
3. Фрозиноне Заявка 6 3 3 0 10 - 3 12
4. Перуджа 1:0 Заявка 7 3 3 1 7 - 5 12
5. Реджина Заявка 6 3 2 1 6 - 4 11
6. Лечче Заявка 7 2 4 1 7 - 6 10
7. Комо Заявка 6 2 3 1 10 - 9 9
8. Беневенто Заявка 5 2 2 1 6 - 3 8
9. Пиза Заявка 6 2 2 2 10 - 8 8
10. Парма Заявка 7 2 2 3 12 - 14 8
11. Кремонезе Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
12. Читтаделла Заявка 6 2 1 3 4 - 8 7
13. Тернана Заявка 6 2 1 3 9 - 10 7
14. Монца Заявка 7 0 5 2 4 - 8 5
15. СПАЛ 2013 Заявка 6 1 2 3 3 - 5 5
16. Алессандрия Заявка 7 1 1 5 9 - 15 4
17. Виченца Виртус Заявка 7 1 0 6 8 - 16 3
18. Козенца Заявка 6 0 1 5 3 - 14 1
19. Кротоне 0:1 Заявка 6 0 1 5 5 - 11 1
20. Порденоне Заявка 6 0 1 5 2 - 12 1
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Перуджа
Ничья
Кротоне
1.92
4.49
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Где смотреть матч Перуджа 1:0 Кротоне онлайн


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