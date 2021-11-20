Италия: Серия B 2021-2022
2:0
Конец матча
Стадион: Ренато Кури
34' Желтая карточкаСала Марко
1:0
36' ГолЛизи Франческо
70' Желтая карточкаБуррай Сальваторе
79' Желтая карточкаОддеи Брайан
2:0
86' ГолМатос Ридер
10
Матос
Ридер
30
Пас
Нехуэн
29
Сала
Марко
10
Бенали
Ахмед
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Матос РидерНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Гион АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Massimiliano Alvini
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Пас НехуэнЗащитник
-
29 Сала МаркоЗащитник
-
10 Бенали АхмедПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Скиро ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Рохас ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Марич МиркоНападающий
-
18 Оддеи БрайанНападающий
-
-
Главный тренер: Марино Паскуале
Ход матча
34'
36'
79'
86'
2:0
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 2
-
3 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 22
-
42 Владение мячом, % 58
История личных встреч
Перуджа
Кротоне
7 матчей
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
11 матчей
27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Перуджа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Лука Мануэль
|4 (2)
|0.31
|Рози Алеандро
|2
|0.15
|Лизи Франческо
|2
|0.15
|Матос Ридер
|1
|0.08
|Карретта Мирко
|1
|0.08
|Курадо Маркос
|1
|0.08
|Мурано Джакопо
|1
|0.08
|Куан Кристиан
|1
|0.08
|Занандреа Джанмария
|1
|0.08
|Буррай Сальваторе
|0
|0
|Фальцерано Марчелло
|0
|0
|Сегре Джакопо
|0
|0
|Санторо Симоне
|0
|0
Кротоне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мулаттьери Самуэле
|6
|0.46
|Канестрелли Симоне
|2
|0.15
|Марич Мирко
|1 (1)
|0.08
|Бенали Ахмед
|1
|0.08
|Донса Годфред
|1
|0.08
|Неделчару Ионуц
|1
|0.08
|Дзанеллато Никколо
|1
|0.08
|Могос Василе
|0
|0
|Эстевес Науэль
|0
|0
|Борелло Джузеппе
|0
|0
|Вулич Милош
|0
|0
|Ювара Муса
|0
|0
|Каргбо Аугустус
|0
|0
Карточки
Перуджа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Буррай Сальваторе
|5
|0
|Лизи Франческо
|5
|0
|Куан Кристиан
|3
|1
|Рози Алеандро
|4
|0
|Фальцерано Марчелло
|4
|0
|Курадо Маркос
|4
|0
|Дель Орко Кристиан
|3
|0
|Занандреа Джанмария
|1
|1
|Анджелла Габриэле
|2
|0
|Матос Ридер
|2
|0
|Чичисола Леандро
|2
|0
|Карретта Мирко
|2
|0
|Санторо Симоне
|2
|0
|Сегре Джакопо
|1
|0
|Бьянкимано Андреа
|1
|0
|Феррарини Габриэле
|1
|0
Кротоне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джаннотти Паскуале
|4
|1
|Канестрелли Симоне
|3
|1
|Молина Сальваторе
|3
|0
|Борелло Джузеппе
|3
|0
|Вулич Милош
|3
|0
|Бенали Ахмед
|2
|0
|Могос Василе
|2
|0
|Неделчару Ионуц
|2
|0
|Эстевес Науэль
|2
|0
|Дзанеллато Никколо
|2
|0
|Сала Марко
|2
|0
|Висентин Сантьяго
|2
|0
|Каргбо Аугустус
|0
|1
|Донса Годфред
|1
|0
|Куомо Джузеппе
|1
|0
|Мондонико Давиде
|1
|0
|Оддеи Брайан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
5
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
8 Не забивали 10
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
1
20%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
14%
1
20%
76-90
Пропущено
7
12
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
8%
16-30
1
14%
4
33%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
4
33%
61-75
0
0%
3
25%
76-90
Забито
7
8
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
1
14%
2
25%
1-15
2
29%
2
25%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
29%
1
13%
76-90
Пропущено
5
12
5 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 7
2
40%
1
8%
1-15
3
60%
3
25%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
0
0%
2
17%
76-90
Забито
14
13
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 4
4 Не забивали 5
2
14%
2
15%
1-15
4
29%
3
23%
16-30
2
14%
1
8%
31-45
3
21%
2
15%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
3
21%
2
15%
76-90
Пропущено
12
24
9 В 1-м тайме 12
3 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 9
6 Не пропускали 13
4
33%
1
4%
1-15
4
33%
4
17%
16-30
1
8%
7
29%
29%
31-45
2
17%
2
8%
46-60
1
8%
5
21%
61-75
0
0%
5
21%
76-90
Результаты последних матчей
Перуджа
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Эмполи - Перуджа 1:1 Комо - Перуджа 4:1 СПАЛ 2013 - Перуджа 1:2 Перуджа - Реджина 0:2
Лечче - Перуджа 0:0 Перуджа - Брешия 1:0 Беневенто - Перуджа 0:0 Перуджа - Алессандрия 1:1 Кремонезе - Перуджа 0:3 Перуджа - Козенца 1:1 Фрозиноне - Перуджа 0:0 Перуджа - Асколи 2:3 Порденоне - Перуджа 0:1 Дженоа - Перуджа 3:2 Перуджа - Зюйдтироль 1:0 Тернана - Перуджа 1:0 Перуджа - Комо 2:1 ФералпиСало - Перуджа 0:2 Перуджа - Мателика 2:0 Равенна - Перуджа 0:3
Кротоне
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Кротоне - Монца 1:1 Фрозиноне - Кротоне 2:1 Кротоне - Беневенто 0:2 Алессандрия - Кротоне 1:0
Кротоне - Пиза 2:1 Кротоне - Асколи 2:2 Козенца - Кротоне 1:0 Кротоне - Лечче 0:3 Брешия - Кротоне 2:2 Кротоне - Реджина 1:1 Читтаделла - Кротоне 4:2 Кротоне - Комо 2:2 Кротоне - Брешия 2:2 Интер Милан - Кротоне 6:0 Кротоне - Фиорентина 0:0 Беневенто - Кротоне 1:1 Кротоне - Верона 2:1 Рома - Кротоне 5:0 Кротоне - Интер Милан 0:2 Парма - Кротоне 3:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|0:0 Заявка
|13
|7
|4
|2
|23 - 14
|25
|2.
|Лечче
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|21 - 10
|24
|3.
|Пиза
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|19 - 11
|22
|4.
|Реджина
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|13 - 9
|22
|5.
|Фрозиноне
|Заявка
|13
|5
|7
|1
|18 - 10
|22
|6.
|Асколи
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 16
|21
|7.
|Читтаделла
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|14 - 14
|20
|8.
|Перуджа
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|14 - 12
|20
|9.
|Беневенто
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|18 - 12
|19
|10.
|Кремонезе
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 11
|19
|11.
|Комо
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|18 - 14
|19
|12.
|Монца
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|11 - 10
|18
|13.
|Тернана
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|21 - 20
|17
|14.
|Парма
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|16 - 17
|16
|15.
|Козенца
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|12 - 18
|14
|16.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|18 - 16
|14
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|14 - 24
|11
|18.
|Кротоне
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|13 - 24
|8
|19.
|Виченца Виртус
|0:0 Заявка
|13
|1
|2
|10
|10 - 24
|5
|20.
|Порденоне
|Заявка
|13
|0
|3
|10
|8 - 28
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лечче
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 4
|14
|2.
|Пиза
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|9 - 3
|14
|3.
|Монца
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|7 - 2
|13
|4.
|Козенца
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|5.
|Читтаделла
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 6
|13
|6.
|Кремонезе
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|7.
|Брешия
|0:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 8
|11
|8.
|Реджина
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|9.
|Беневенто
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|10.
|Фрозиноне
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 7
|10
|11.
|Комо
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|12.
|Тернана
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 10
|10
|13.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|15 - 11
|9
|14.
|Парма
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|15.
|Перуджа
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|16.
|Асколи
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|18.
|Кротоне
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 12
|7
|19.
|Виченца Виртус
|0:0 Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 8
|2
|20.
|Порденоне
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|0:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 6
|14
|2.
|Асколи
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 8
|14
|3.
|Фрозиноне
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|10 - 3
|12
|4.
|Перуджа
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|5.
|Реджина
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|6 - 4
|11
|6.
|Лечче
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|7 - 6
|10
|7.
|Комо
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 9
|9
|8.
|Беневенто
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|9.
|Пиза
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|10.
|Парма
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 14
|8
|11.
|Кремонезе
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|12.
|Читтаделла
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 8
|7
|13.
|Тернана
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|14.
|Монца
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|4 - 8
|5
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 5
|5
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|9 - 15
|4
|17.
|Виченца Виртус
|0:0 Заявка
|7
|1
|0
|6
|8 - 16
|3
|18.
|Козенца
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 14
|1
|19.
|Кротоне
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|5 - 12
|1
|20.
|Порденоне
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|2 - 12
|1