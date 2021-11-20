Кипр: Первый дивизион 2021-2022
3:2
Конец матча
10' Желтая карточкаСалли Эдгар
0:1
17' ГолВарда Амр
43' Желтая карточкаПопович Денис
1:1
45' ГолSambinha
49' Желтая карточкаАртиматас Костакис
53' Желтая карточкаSambinha
2:1
74' ГолGustavo XXI
82' Желтая карточкаАраюури Паулус
3:1
83' ПенальтиGustavo XXI
3:2
90' ГолХристодулопулос Лазарос
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Дьянь МодуЗащитник
-
3 SambinhaЗащитник
-
31 НаниПолузащитник
-
27 Конфес АлуаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
- Запасные игроки
-
25 Чупич СтефанВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Adam Kovac
-
-
10 Gustavo XXI
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Georgios Petrakis
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Калцас НикосНападающий
-
74 Варда АмрНападающий
- Запасные игроки
-
55 Цур АссафВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Кецбая Темури
Ход матча
10'
17'
0:1
43'
45'
1:1
53'
74'
2:1
82'
83'
3:1
90'
История личных встреч
Олимпиакос Никосия
Анортосис
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед
12 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 12 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Второй тайм
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 10 побед
17 матчей
17.6%
11.8%
70.6%
3 победы 2 ничьи 12 побед
Первый тайм
23.5%
23.5%
53%
4 победы 4 ничьи 9 побед
Второй тайм
11.8%
29.4%
58.8%
2 победы 5 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Олимпиакос Никосия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Filippos Eftychidis
|2
|0.2
|Салли Эдгар
|2 (1)
|0.2
|Gustavo XXI
|2 (1)
|0.2
|Sambinha
|1
|0.1
|Marios Pechlivanis
|1
|0.1
|Вильсон Петер
|1
|0.1
Анортосис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Артиматас Костакис
|3
|0.33
|Варда Амр
|3
|0.33
|Христодулопулос Лазарос
|3 (2)
|0.33
|Калцас Никос
|2
|0.22
|Качарава Ника
|1
|0.11
Карточки
Олимпиакос Никосия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Sambinha
|4
|1
|Салли Эдгар
|4
|0
|Kingsley Sarfo
|2
|0
|Gustavo XXI
|2
|0
|Evgenios Kyriakou
|2
|0
|Stefanos Charalambous
|2
|0
|Вакасо Альхассан
|1
|0
|Дьянь Моду
|1
|0
|Конфес Алуа
|1
|0
|Нани II
|1
|0
|Vasilios Mantzis
|1
|0
|Marios Pechlivanis
|1
|0
|Christian Manrique
|1
|0
Анортосис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Делетич Милош
|2
|1
|Артиматас Костакис
|3
|0
|Гушбауэр Йозеф
|2
|0
|Рисванис Спирос
|2
|0
|Лафферти Кайл
|1
|0
|Араюури Паулус
|1
|0
|Авраам Андреас
|1
|0
|Попович Денис
|1
|0
|Рушиас Онисифорос
|1
|0
|Нинуа Ника
|1
|0
|Корреа Павлос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
7
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
4
57%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
1
14%
76-90
Пропущено
7
9
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
1
14%
3
33%
16-30
3
43%
2
22%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
29%
2
22%
76-90
Забито
2
6
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 5
0
0%
1
17%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
50%
1
17%
76-90
Пропущено
2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
9
13
3 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
3 Не забивали 1
1
11%
1
8%
1-15
1
11%
4
31%
16-30
1
11%
4
31%
31-45
1
11%
1
8%
46-60
1
11%
1
8%
61-75
4
44%
2
15%
76-90
Пропущено
9
13
4 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
1
11%
4
31%
16-30
3
33%
3
23%
31-45
2
22%
1
8%
46-60
1
11%
1
8%
61-75
2
22%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Олимпиакос Никосия
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
ПАЕЕК - Олимпиакос Никосия 0:0 Олимпиакос Никосия - Аполлон 0:2 Олимпиакос Никосия - Докса Катокопия 1:0 Пафос - Олимпиакос Никосия 1:1
Олимпиакос Никосия - Омония 1:0 АЕК Ларнака - Олимпиакос Никосия 1:0 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 1:1 АПОЭЛ - Олимпиакос Никосия 0:1 Олимпиакос Никосия - Арис Лимассол 1:2 Анортосис - Олимпиакос Никосия 2:1 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 2:1 Аполлон - Олимпиакос Никосия 2:2 Анортосис - Олимпиакос Никосия 0:2 АЕЛ Лимаcсол - Олимпиакос Никосия 0:1 Олимпиакос Никосия - АЕК Ларнака 2:1 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 4:2 Омония - Олимпиакос Никосия 2:0 АЕЛ Лимаcсол - Олимпиакос Никосия 2:0 Олимпиакос Никосия - Аполлон 0:2 Олимпиакос Никосия - Этникос Ахна 1:0
Анортосис
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Анортосис - Пафос 1:0 Флора Таллин - Анортосис 2:2 Омония - Анортосис 0:1 Анортосис - АЕК Ларнака 1:2
Анортосис - Флора Таллин 2:2 АЕЛ Лимаcсол - Анортосис 2:1 Анортосис - АПОЭЛ 2:1 Гент - Анортосис 2:0 Арис Лимассол - Анортосис 3:2 Анортосис - Этникос Ахна 2:1 Анортосис - Партизан 0:2 Докса Катокопия - Анортосис 2:0 Анортосис - Хапоэль Беэр-Шева 3:1 Хапоэль Беэр-Шева - Анортосис 0:0 Анортосис - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Анортосис 3:0 Омония - Анортосис 1:1 Анортосис - Олимпиакос Никосия 2:1 Анортосис - АЕК Ларнака 0:2 АЕЛ Лимаcсол - Анортосис 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аполлон
|9
|7
|0
|2
|16 - 8
|21
|2.
|АЕК Ларнака
|9
|6
|2
|1
|15 - 6
|20
|3.
|Арис Лимассол
|9
|6
|1
|2
|12 - 6
|19
|4.
|Олимпиакос Никосия
|10
|4
|3
|3
|9 - 9
|15
|5.
|Пафос
|10
|3
|4
|3
|13 - 11
|13
|6.
|АПОЭЛ
|9
|4
|1
|4
|11 - 12
|13
|7.
|Анортосис
|9
|4
|0
|5
|12 - 14
|12
|8.
|АЕЛ Лимаcсол
|8
|3
|2
|3
|12 - 10
|11
|9.
|Омония
|8
|3
|1
|4
|7 - 7
|10
|10.
|ПАЕЕК
|8
|2
|2
|4
|5 - 10
|8
|11.
|Докса Катокопия
|9
|1
|4
|4
|8 - 12
|7
|12.
|Этникос Ахна
|10
|0
|2
|8
|7 - 22
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК Ларнака
|5
|4
|1
|0
|8 - 2
|13
|2.
|Аполлон
|5
|4
|0
|1
|12 - 7
|12
|3.
|Пафос
|6
|3
|3
|0
|12 - 3
|12
|4.
|Олимпиакос Никосия
|6
|3
|1
|2
|7 - 7
|10
|5.
|Анортосис
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|6.
|АПОЭЛ
|4
|3
|0
|1
|6 - 2
|9
|7.
|Омония
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|8.
|Арис Лимассол
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|9.
|АЕЛ Лимаcсол
|4
|2
|0
|2
|6 - 3
|6
|10.
|Докса Катокопия
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|11.
|ПАЕЕК
|4
|1
|2
|1
|2 - 3
|5
|12.
|Этникос Ахна
|4
|0
|1
|3
|3 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арис Лимассол
|5
|4
|1
|0
|8 - 2
|13
|2.
|Аполлон
|4
|3
|0
|1
|4 - 1
|9
|3.
|АЕК Ларнака
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|4.
|АЕЛ Лимаcсол
|4
|1
|2
|1
|6 - 7
|5
|5.
|Олимпиакос Никосия
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|6.
|АПОЭЛ
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|7.
|ПАЕЕК
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|8.
|Анортосис
|5
|1
|0
|4
|6 - 10
|3
|9.
|Омония
|4
|1
|0
|3
|3 - 4
|3
|10.
|Докса Катокопия
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|11.
|Пафос
|4
|0
|1
|3
|1 - 8
|1
|12.
|Этникос Ахна
|6
|0
|1
|5
|4 - 12
|1