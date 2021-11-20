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Кипр: Первый дивизион 2021-2022

2021-2022
Олимпиакос Никосия
3:2
Конец матча
Анортосис
0'
10' Желтая карточка
Салли Эдгар
0:1
17' Гол
Варда Амр
43' Желтая карточка
Попович Денис
1:1
45' Гол
Sambinha
49' Желтая карточка
Артиматас Костакис
53' Желтая карточка
Sambinha
2:1
74' Гол
Gustavo XXI
82' Желтая карточка
Араюури Паулус
3:1
83' Пенальти
Gustavo XXI
3:2
90' Гол
Христодулопулос Лазарос
90'+5
Олимпиакос Никосия
Анортосис

История личных встреч

Олимпиакос Никосия
Анортосис

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед

12 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 12 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Второй тайм

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 10 побед

17 матчей

17.6%
11.8%
70.6%
3 победы 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

23.5%
23.5%
53%
4 победы 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

11.8%
29.4%
58.8%
2 победы 5 ничьих 10 побед

История матчей

К
2:1
ПД
0:2
ПД
2:0
ПД
0:3
ПД
2:0
ПД
2:1
К
3:0
К
0:0
ПД
4:0
ПД
0:3
ПД
5:1
ПД
4:3
ПД
1:3
ПД
1:2
ПД
2:2
ПД
2:1
ПД
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Олимпиакос Никосия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Filippos Eftychidis 2 0.2
Салли Эдгар 2 (1) 0.2
Gustavo XXI 2 (1) 0.2
Sambinha 1 0.1
Marios Pechlivanis 1 0.1
Вильсон Петер 1 0.1
Анортосис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Артиматас Костакис 3 0.33
Варда Амр 3 0.33
Христодулопулос Лазарос 3 (2) 0.33
Калцас Никос 2 0.22
Качарава Ника 1 0.11

Карточки

Олимпиакос Никосия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Sambinha 4 1
Салли Эдгар 4 0
Kingsley Sarfo 2 0
Gustavo XXI 2 0
Evgenios Kyriakou 2 0
Stefanos Charalambous 2 0
Вакасо Альхассан 1 0
Дьянь Моду 1 0
Конфес Алуа 1 0
Нани II 1 0
Vasilios Mantzis 1 0
Marios Pechlivanis 1 0
Christian Manrique 1 0
Анортосис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Делетич Милош 2 1
Артиматас Костакис 3 0
Гушбауэр Йозеф 2 0
Рисванис Спирос 2 0
Лафферти Кайл 1 0
Араюури Паулус 1 0
Авраам Андреас 1 0
Попович Денис 1 0
Рушиас Онисифорос 1 0
Нинуа Ника 1 0
Корреа Павлос 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
7
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
4
57%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
1
14%
76-90

Пропущено

7
9
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
1
14%
3
33%
16-30
3
43%
2
22%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
29%
2
22%
76-90

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 5
0
0%
1
17%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
50%
1
17%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

9
13
3 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
3 Не забивали 1
1
11%
1
8%
1-15
1
11%
4
31%
16-30
1
11%
4
31%
31-45
1
11%
1
8%
46-60
1
11%
1
8%
61-75
4
44%
2
15%
76-90

Пропущено

9
13
4 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
1
11%
4
31%
16-30
3
33%
3
23%
31-45
2
22%
1
8%
46-60
1
11%
1
8%
61-75
2
22%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Олимпиакос Никосия
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
ПАЕЕК - Олимпиакос Никосия 0:0 Олимпиакос Никосия - Аполлон 0:2 Олимпиакос Никосия - Докса Катокопия 1:0 Пафос - Олимпиакос Никосия 1:1
Олимпиакос Никосия - Омония 1:0 АЕК Ларнака - Олимпиакос Никосия 1:0 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 1:1 АПОЭЛ - Олимпиакос Никосия 0:1 Олимпиакос Никосия - Арис Лимассол 1:2 Анортосис - Олимпиакос Никосия 2:1 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 2:1 Аполлон - Олимпиакос Никосия 2:2 Анортосис - Олимпиакос Никосия 0:2 АЕЛ Лимаcсол - Олимпиакос Никосия 0:1 Олимпиакос Никосия - АЕК Ларнака 2:1 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 4:2 Омония - Олимпиакос Никосия 2:0 АЕЛ Лимаcсол - Олимпиакос Никосия 2:0 Олимпиакос Никосия - Аполлон 0:2 Олимпиакос Никосия - Этникос Ахна 1:0
Анортосис
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Анортосис - Пафос 1:0 Флора Таллин - Анортосис 2:2 Омония - Анортосис 0:1 Анортосис - АЕК Ларнака 1:2
Анортосис - Флора Таллин 2:2 АЕЛ Лимаcсол - Анортосис 2:1 Анортосис - АПОЭЛ 2:1 Гент - Анортосис 2:0 Арис Лимассол - Анортосис 3:2 Анортосис - Этникос Ахна 2:1 Анортосис - Партизан 0:2 Докса Катокопия - Анортосис 2:0 Анортосис - Хапоэль Беэр-Шева 3:1 Хапоэль Беэр-Шева - Анортосис 0:0 Анортосис - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Анортосис 3:0 Омония - Анортосис 1:1 Анортосис - Олимпиакос Никосия 2:1 Анортосис - АЕК Ларнака 0:2 АЕЛ Лимаcсол - Анортосис 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аполлон 9 7 0 2 16 - 8 21
2. АЕК Ларнака 9 6 2 1 15 - 6 20
3. Арис Лимассол 9 6 1 2 12 - 6 19
4. Олимпиакос Никосия 10 4 3 3 9 - 9 15
5. Пафос 10 3 4 3 13 - 11 13
6. АПОЭЛ 9 4 1 4 11 - 12 13
7. Анортосис 9 4 0 5 12 - 14 12
8. АЕЛ Лимаcсол 8 3 2 3 12 - 10 11
9. Омония 8 3 1 4 7 - 7 10
10. ПАЕЕК 8 2 2 4 5 - 10 8
11. Докса Катокопия 9 1 4 4 8 - 12 7
12. Этникос Ахна 10 0 2 8 7 - 22 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК Ларнака 5 4 1 0 8 - 2 13
2. Аполлон 5 4 0 1 12 - 7 12
3. Пафос 6 3 3 0 12 - 3 12
4. Олимпиакос Никосия 6 3 1 2 7 - 7 10
5. Анортосис 4 3 0 1 6 - 4 9
6. АПОЭЛ 4 3 0 1 6 - 2 9
7. Омония 4 2 1 1 4 - 3 7
8. Арис Лимассол 4 2 0 2 4 - 4 6
9. АЕЛ Лимаcсол 4 2 0 2 6 - 3 6
10. Докса Катокопия 4 1 2 1 5 - 4 5
11. ПАЕЕК 4 1 2 1 2 - 3 5
12. Этникос Ахна 4 0 1 3 3 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Лимассол 5 4 1 0 8 - 2 13
2. Аполлон 4 3 0 1 4 - 1 9
3. АЕК Ларнака 4 2 1 1 7 - 4 7
4. АЕЛ Лимаcсол 4 1 2 1 6 - 7 5
5. Олимпиакос Никосия 4 1 2 1 2 - 2 5
6. АПОЭЛ 5 1 1 3 5 - 10 4
7. ПАЕЕК 4 1 0 3 3 - 7 3
8. Анортосис 5 1 0 4 6 - 10 3
9. Омония 4 1 0 3 3 - 4 3
10. Докса Катокопия 5 0 2 3 3 - 8 2
11. Пафос 4 0 1 3 1 - 8 1
12. Этникос Ахна 6 0 1 5 4 - 12 1
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    46'
    Г О О О О Л - Sambinha бьет в цель!
  • Желтая карточка
    43'
    Попович Денис получил желтую карточку от судьи
  • 20'
    Боведа Энеко уходит с поля. Kingsley Sarfo выходит вместо него
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Варда Амр бьет в цель!
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Желтая карточка
    10'
    Салли Эдгар получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Олимпиакос Никосия 3:2 Анортосис онлайн


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