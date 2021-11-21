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Турция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Коньяспор
2:0
Второй тайм: 81'

Стадион:
Ризеспор
0'
1:0
1' Гол
Бютюки Зюмер
37' Желтая карточка
Чалык Ахмет
2:0
63' Гол
Мпоку Поль-Жозе
68' Желтая карточка
Бютюки Зюмер
81' Желтая карточка
Хольмен Себастьян
81'
13
Шехич
Ибрагим
89
Скубич
Нейц
6
Чалык
Ахмет
42
Бардакчи
Абдулкерим
12
Хауберт
Гильерме
14
Дикмен
Сонер
18
Хаджиахметович
Амир
10
Гюрлер
Сердар
23
Цекици
Эндри
7
Бютюки
Зюмер
17
Чикалеши
Сокол
23
Аккан
Гёкхан
50
Умар
Амину
5
Ай
Селим
3
Хольмен
Себастьян
88
Сертель
Джемали
27
Сантос
Фабрисио
8
Джокович
Дамьян
10
Болдрин
Фернандо
53
Боласье
Янник
9
Бойд
Тайлер
20
Похьянпало
Йоэль
Коньяспор
4-2-3-1
Ризеспор
4-2-3-1

Ход матча

1'
Бютюки Зюмер
1:0
37'
Чалык Ахмет
 
52'
 
Хуммет Денис
Похьянпало Йоэль
60'
Мпоку Поль-Жозе
Цекици Эндри
 
63'
Мпоку Поль-Жозе
(Гюрлер Сердар)
2:0
68'
Бютюки Зюмер
 
71'
 
Реми Лоик
Болдрин Фернандо
71'
 
Коч Алберк
Сертель Джемали
71'
 
Дабо Брайан
Джокович Дамьян
80'
Ogulcan Ulgun
Дикмен Сонер
 
80'
Михаляк Конрад
Бютюки Зюмер
 
81'
 
Хольмен Себастьян

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 13
  • 4 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 4
  • 2 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 6
  • 52 Владение мячом, % 48

История личных встреч

Коньяспор
Ризеспор

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
88.9%
4 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

14 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

23 матча

26.1%
39.1%
34.8%
6 побед 9 ничьих 8 побед

Первый тайм

17.4%
47.8%
34.8%
4 победы 11 ничьих 8 побед

Второй тайм

34.8%
21.7%
43.5%
8 побед 5 ничьих 10 побед

История матчей

С
5:3
С
1:1
С
1:0
С
3:1
С
0:2
С
1:1
С
2:1
С
1:1
С
3:1
С
0:0
С
1:1
С
1:1
С
3:1
С
2:1
ТПЛ
2:0
ТПЛ
1:3
АЛ
1:3
АЛ
2:2
АЛ
1:1
АЛ
2:1
ТМС
0:1
С
2:2
С
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Коньяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чикалеши Сокол 4 0.31
Бардакчи Абдулкерим 3 0.23
Цекици Эндри 3 0.23
Гюрлер Сердар 2 0.15
Дикмен Сонер 2 0.15
Бютюки Зюмер 1 0.08
Хассан Ахмед 1 0.08
Мпоку Поль-Жозе 1 0.08
Рахманович Амер 1 0.08
Хаджиахметович Амир 1 0.08
Хауберт Гильерме 0 0
Скубич Нейц 0 0
Ризеспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джокович Дамьян 4 (3) 0.31
Похьянпало Йоэль 2 0.15
Ай Селим 2 0.15
Болдрин Фернандо 1 0.08
Боласье Янник 1 0.08
Сертель Джемали 1 0.08
Сабо Эрик 0 0
Бойд Тайлер 0 0
Фири Лебоганг 0 0
Умар Амину 0 0

Карточки

Коньяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бютюки Зюмер 4 0
Чалык Ахмет 4 0
Бардакчи Абдулкерим 3 0
Гюрлер Сердар 2 0
Скубич Нейц 2 0
Шехич Ибрагим 2 0
Чикалеши Сокол 2 0
Хаджиахметович Амир 2 0
Демирбаг Адиль 1 0
Рахманович Амер 1 0
Цекици Эндри 1 0
Ogulcan Ulgun 1 0
Хауберт Гильерме 1 0
Ризеспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бойд Тайлер 2 1
Дабо Брайан 3 0
Ай Селим 3 0
Хольмен Себастьян 3 0
Сантос Фабрисио 3 0
Боласье Янник 2 0
Сабо Эрик 2 0
Генюл Гёкхан 1 0
Пехливан Ясин 1 0
Джокович Дамьян 1 0
Фири Лебоганг 1 0
Умар Амину 1 0
Болдрин Фернандо 1 0
Топчу Эмир Хан 1 0
Четин Тарык 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
5
7 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
4
33%
0
0%
1-15
2
17%
1
20%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
17%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
3
25%
1
20%
76-90

Пропущено

6
15
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
17%
1
7%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
17%
3
20%
31-45
1
17%
3
20%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
3
50%
3
20%
76-90

Забито

6
7
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
0
0%
2
29%
1-15
3
50%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
2
33%
2
29%
76-90

Пропущено

4
8
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
25%
1
13%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
3
38%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Забито

18
12
10 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
3 Не забивали 4
4
22%
2
17%
1-15
5
28%
3
25%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
2
11%
1
8%
46-60
1
6%
3
25%
61-75
5
28%
3
25%
76-90

Пропущено

10
23
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
2
20%
2
9%
1-15
1
10%
2
9%
16-30
1
10%
4
17%
31-45
2
20%
3
13%
46-60
1
10%
6
26%
61-75
3
30%
6
26%
76-90

Результаты последних матчей

Коньяспор
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Гёзтепе - Коньяспор 0:2 Коньяспор - Фенербахче 2:1 Коньяспор - Кайсериспор 2:0 Галатасарай - Коньяспор 1:0
Коньяспор - Кеджиоренгюджю 2:0 Коньяспор - Аланьяспор 1:1 Касымпаша - Коньяспор 2:2 Коньяспор - Трабзонспор 2:2 Гиресунспор - Коньяспор 0:0 Коньяспор - Алтай 3:1 Коньяспор - Генчлербирлиги 0:3 Адана Демирспор - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Истанбул Башакшехир 2:1 Сивасспор - Коньяспор 0:1 Коньяспор - Антальяспор 1:0 Эрзурумспор - Коньяспор 1:2 Антальяспор - Коньяспор 0:0 Коньяспор - Трабзонспор 1:1 Гёзтепе - Коньяспор 0:1 Коньяспор - Фатих Карагюмрюк 5:1
Ризеспор
(20 матчей)
20%
5%
75%
4 победы 1 ничья 15 поражений
Ризеспор - Эрзурумспор 1:4 Ризеспор - Аланьяспор 2:0 Трабзонспор - Ризеспор 2:1 Ризеспор - Касымпаша 2:1
Гиресунспор - Ризеспор 2:0 Ризеспор - Галатасарай 2:3 Истанбул Башакшехир - Ризеспор 3:0 Ризеспор - Алтай 1:2 Адана Демирспор - Ризеспор 3:1 Ризеспор - Хатайспор 0:2 Антальяспор - Ризеспор 2:1 Антальяспор - Ризеспор 3:2 Ризеспор - Фатих Карагюмрюк 0:0 Бешикташ - Ризеспор 3:0 Аланьяспор - Ризеспор 2:0 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 0:2 Газиантеп - Ризеспор 4:5 Ризеспор - Малатьяспор 0:4 Денизлиспор - Ризеспор 0:1 Ризеспор - Бешикташ 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 12 9 3 0 24 - 11 30
2. Хатайспор 13 8 2 3 23 - 10 26
3. Коньяспор 2:0 13 7 5 1 20 - 10 26
4. Аланьяспор 13 7 3 3 20 - 19 24
5. Фатих Карагюмрюк 13 6 4 3 21 - 16 22
6. Галатасарай 12 6 3 3 18 - 15 21
7. Истанбул Башакшехир 13 7 0 6 20 - 16 21
8. Фенербахче 12 6 2 4 17 - 15 20
9. Бешикташ 13 6 2 5 21 - 17 20
10. Адана Демирспор 3:1 13 5 4 4 20 - 18 19
11. Алтай 1:3 13 5 1 7 18 - 21 16
12. Газиантеп 12 4 3 5 14 - 16 15
13. Кайсериспор 12 4 3 5 17 - 20 15
14. Антальяспор 13 4 3 6 15 - 20 15
15. Гиресунспор 13 3 4 6 8 - 12 13
16. Сивасспор 13 2 7 4 16 - 15 13
17. Малатьяспор 13 4 0 9 12 - 23 12
18. Гёзтепе 12 2 3 7 11 - 18 9
19. Касымпаша 13 2 3 8 13 - 21 9
20. Ризеспор 0:2 13 2 1 10 11 - 26 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коньяспор 2:0 7 5 2 0 14 - 6 17
2. Хатайспор 7 5 1 1 15 - 6 16
3. Бешикташ 7 5 1 1 15 - 7 16
4. Истанбул Башакшехир 7 5 0 2 12 - 6 15
5. Газиантеп 6 4 2 0 10 - 2 14
6. Аланьяспор 6 4 1 1 14 - 9 13
7. Галатасарай 5 4 0 1 7 - 3 12
8. Фатих Карагюмрюк 6 3 3 0 12 - 5 12
9. Трабзонспор 5 3 2 0 10 - 6 11
10. Фенербахче 6 3 2 1 10 - 7 11
11. Адана Демирспор 3:1 6 3 1 2 9 - 5 10
12. Антальяспор 7 3 1 3 10 - 10 10
13. Алтай 1:3 7 3 1 3 9 - 9 10
14. Кайсериспор 5 3 1 1 9 - 4 10
15. Касымпаша 7 2 2 3 10 - 10 8
16. Гиресунспор 7 2 2 3 5 - 6 8
17. Сивасспор 7 1 5 1 10 - 7 8
18. Ризеспор 0:2 6 2 1 3 7 - 8 7
19. Малатьяспор 7 2 0 5 9 - 16 6
20. Гёзтепе 6 1 0 5 2 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 7 6 1 0 14 - 5 19
2. Аланьяспор 7 3 2 2 6 - 10 11
3. Хатайспор 6 3 1 2 8 - 4 10
4. Фатих Карагюмрюк 7 3 1 3 9 - 11 10
5. Фенербахче 6 3 0 3 7 - 8 9
6. Галатасарай 7 2 3 2 11 - 12 9
7. Коньяспор 2:0 6 2 3 1 6 - 4 9
8. Адана Демирспор 3:1 7 2 3 2 11 - 13 9
9. Истанбул Башакшехир 6 2 0 4 8 - 10 6
10. Малатьяспор 6 2 0 4 3 - 7 6
11. Алтай 1:3 6 2 0 4 9 - 12 6
12. Гёзтепе 6 1 3 2 9 - 10 6
13. Антальяспор 6 1 2 3 5 - 10 5
14. Сивасспор 6 1 2 3 6 - 8 5
15. Кайсериспор 7 1 2 4 8 - 16 5
16. Гиресунспор 6 1 2 3 3 - 6 5
17. Бешикташ 6 1 1 4 6 - 10 4
18. Газиантеп 6 0 1 5 4 - 14 1
19. Касымпаша 6 0 1 5 3 - 11 1
20. Ризеспор 0:2 7 0 0 7 4 - 18 0
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    37'
    Чалык Ахмет получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    1'
    Г О О О О Л - Бютюки Зюмер бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Коньяспор
Ничья
Ризеспор
1.63
5.01
98.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Коньяспор 2:0 Ризеспор онлайн


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