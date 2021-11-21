  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Турция
  4. Суперлига 2021-2022

Турция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Коньяспор
3:0
Конец матча

Стадион:
Ризеспор
0'
1:0
1' Гол
Бютюки Зюмер
37' Желтая карточка
Чалык Ахмет
2:0
63' Гол
Мпоку Поль-Жозе
68' Желтая карточка
Бютюки Зюмер
81' Желтая карточка
Хольмен Себастьян
3:0
90' Гол
Михаляк Конрад
90'+5
13
Шехич
Ибрагим
89
Скубич
Нейц
6
Чалык
Ахмет
42
Бардакчи
Абдулкерим
12
Хауберт
Гильерме
14
Дикмен
Сонер
18
Хаджиахметович
Амир
10
Гюрлер
Сердар
23
Цекици
Эндри
7
Бютюки
Зюмер
17
Чикалеши
Сокол
23
Аккан
Гёкхан
50
Умар
Амину
5
Ай
Селим
3
Хольмен
Себастьян
88
Сертель
Джемали
27
Сантос
Фабрисио
8
Джокович
Дамьян
10
Болдрин
Фернандо
53
Боласье
Янник
9
Бойд
Тайлер
20
Похьянпало
Йоэль
Коньяспор
4-2-3-1
Ризеспор
4-2-3-1

История личных встреч

Коньяспор
Ризеспор

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
88.9%
4 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

14 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

23 матча

26.1%
39.1%
34.8%
6 побед 9 ничьих 8 побед

Первый тайм

17.4%
47.8%
34.8%
4 победы 11 ничьих 8 побед

Второй тайм

34.8%
21.7%
43.5%
8 побед 5 ничьих 10 побед

История матчей

С
5:3
С
1:1
С
1:0
С
3:1
С
0:2
С
1:1
С
2:1
С
1:1
С
3:1
С
0:0
С
1:1
С
1:1
С
3:1
С
2:1
ТПЛ
2:0
ТПЛ
1:3
АЛ
1:3
АЛ
2:2
АЛ
1:1
АЛ
2:1
ТМС
0:1
С
2:2
С
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Коньяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чикалеши Сокол 4 0.31
Бардакчи Абдулкерим 3 0.23
Цекици Эндри 3 0.23
Гюрлер Сердар 2 0.15
Дикмен Сонер 2 0.15
Бютюки Зюмер 1 0.08
Хассан Ахмед 1 0.08
Мпоку Поль-Жозе 1 0.08
Рахманович Амер 1 0.08
Хаджиахметович Амир 1 0.08
Михаляк Конрад 1 0.08
Хауберт Гильерме 0 0
Скубич Нейц 0 0
Ризеспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джокович Дамьян 4 (3) 0.31
Похьянпало Йоэль 2 0.15
Ай Селим 2 0.15
Болдрин Фернандо 1 0.08
Боласье Янник 1 0.08
Сертель Джемали 1 0.08
Сабо Эрик 0 0
Бойд Тайлер 0 0
Фири Лебоганг 0 0
Умар Амину 0 0

Карточки

Коньяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бютюки Зюмер 4 0
Чалык Ахмет 4 0
Бардакчи Абдулкерим 3 0
Гюрлер Сердар 2 0
Скубич Нейц 2 0
Шехич Ибрагим 2 0
Чикалеши Сокол 2 0
Хаджиахметович Амир 2 0
Демирбаг Адиль 1 0
Рахманович Амер 1 0
Цекици Эндри 1 0
Ogulcan Ulgun 1 0
Хауберт Гильерме 1 0
Ризеспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бойд Тайлер 2 1
Дабо Брайан 3 0
Ай Селим 3 0
Хольмен Себастьян 3 0
Сантос Фабрисио 3 0
Боласье Янник 2 0
Сабо Эрик 2 0
Генюл Гёкхан 1 0
Пехливан Ясин 1 0
Джокович Дамьян 1 0
Фири Лебоганг 1 0
Умар Амину 1 0
Болдрин Фернандо 1 0
Топчу Эмир Хан 1 0
Четин Тарык 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
5
8 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
5
33%
0
0%
1-15
2
13%
1
20%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
2
13%
1
20%
46-60
1
7%
2
40%
61-75
4
27%
1
20%
76-90

Пропущено

6
18
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
1
17%
2
11%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
1
17%
3
17%
31-45
1
17%
3
17%
46-60
0
0%
4
22%
61-75
3
50%
4
22%
76-90

Забито

6
7
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
0
0%
2
29%
1-15
3
50%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
2
33%
2
29%
76-90

Пропущено

4
8
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
25%
1
13%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
3
38%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Забито

21
12
11 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 4
3 Не забивали 5
5
24%
2
17%
1-15
5
24%
3
25%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
2
10%
1
8%
46-60
2
10%
3
25%
61-75
6
29%
3
25%
76-90

Пропущено

10
26
4 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
2
20%
3
12%
1-15
1
10%
2
8%
16-30
1
10%
4
15%
31-45
2
20%
3
12%
46-60
1
10%
7
27%
61-75
3
30%
7
27%
76-90

Результаты последних матчей

Коньяспор
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Гёзтепе - Коньяспор 0:2 Коньяспор - Фенербахче 2:1 Коньяспор - Кайсериспор 2:0 Галатасарай - Коньяспор 1:0
Коньяспор - Кеджиоренгюджю 2:0 Коньяспор - Аланьяспор 1:1 Касымпаша - Коньяспор 2:2 Коньяспор - Трабзонспор 2:2 Гиресунспор - Коньяспор 0:0 Коньяспор - Алтай 3:1 Коньяспор - Генчлербирлиги 0:3 Адана Демирспор - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Истанбул Башакшехир 2:1 Сивасспор - Коньяспор 0:1 Коньяспор - Антальяспор 1:0 Эрзурумспор - Коньяспор 1:2 Антальяспор - Коньяспор 0:0 Коньяспор - Трабзонспор 1:1 Гёзтепе - Коньяспор 0:1 Коньяспор - Фатих Карагюмрюк 5:1
Ризеспор
(20 матчей)
20%
5%
75%
4 победы 1 ничья 15 поражений
Ризеспор - Эрзурумспор 1:4 Ризеспор - Аланьяспор 2:0 Трабзонспор - Ризеспор 2:1 Ризеспор - Касымпаша 2:1
Гиресунспор - Ризеспор 2:0 Ризеспор - Галатасарай 2:3 Истанбул Башакшехир - Ризеспор 3:0 Ризеспор - Алтай 1:2 Адана Демирспор - Ризеспор 3:1 Ризеспор - Хатайспор 0:2 Антальяспор - Ризеспор 2:1 Антальяспор - Ризеспор 3:2 Ризеспор - Фатих Карагюмрюк 0:0 Бешикташ - Ризеспор 3:0 Аланьяспор - Ризеспор 2:0 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 0:2 Газиантеп - Ризеспор 4:5 Ризеспор - Малатьяспор 0:4 Денизлиспор - Ризеспор 0:1 Ризеспор - Бешикташ 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 12 9 3 0 24 - 11 30
2. Хатайспор 13 8 2 3 23 - 10 26
3. Коньяспор 13 7 5 1 21 - 10 26
4. Аланьяспор 13 7 3 3 20 - 19 24
5. Галатасарай 1:0 13 7 3 3 19 - 15 24
6. Фатих Карагюмрюк 13 6 4 3 21 - 16 22
7. Истанбул Башакшехир 13 7 0 6 20 - 16 21
8. Бешикташ 13 6 2 5 21 - 17 20
9. Фенербахче 0:1 13 6 2 5 17 - 16 20
10. Адана Демирспор 13 5 4 4 20 - 18 19
11. Алтай 13 5 1 7 18 - 21 16
12. Газиантеп 12 4 3 5 14 - 16 15
13. Кайсериспор 12 4 3 5 17 - 20 15
14. Антальяспор 13 4 3 6 15 - 20 15
15. Гиресунспор 13 3 4 6 8 - 12 13
16. Сивасспор 13 2 7 4 16 - 15 13
17. Малатьяспор 13 4 0 9 12 - 23 12
18. Гёзтепе 12 2 3 7 11 - 18 9
19. Касымпаша 13 2 3 8 13 - 21 9
20. Ризеспор 13 2 1 10 11 - 27 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коньяспор 7 5 2 0 15 - 6 17
2. Хатайспор 7 5 1 1 15 - 6 16
3. Бешикташ 7 5 1 1 15 - 7 16
4. Галатасарай 1:0 6 5 0 1 8 - 3 15
5. Истанбул Башакшехир 7 5 0 2 12 - 6 15
6. Газиантеп 6 4 2 0 10 - 2 14
7. Аланьяспор 6 4 1 1 14 - 9 13
8. Фатих Карагюмрюк 6 3 3 0 12 - 5 12
9. Трабзонспор 5 3 2 0 10 - 6 11
10. Фенербахче 0:1 6 3 2 1 10 - 7 11
11. Адана Демирспор 6 3 1 2 9 - 5 10
12. Антальяспор 7 3 1 3 10 - 10 10
13. Алтай 7 3 1 3 9 - 9 10
14. Кайсериспор 5 3 1 1 9 - 4 10
15. Касымпаша 7 2 2 3 10 - 10 8
16. Гиресунспор 7 2 2 3 5 - 6 8
17. Сивасспор 7 1 5 1 10 - 7 8
18. Ризеспор 6 2 1 3 7 - 8 7
19. Малатьяспор 7 2 0 5 9 - 16 6
20. Гёзтепе 6 1 0 5 2 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 7 6 1 0 14 - 5 19
2. Аланьяспор 7 3 2 2 6 - 10 11
3. Хатайспор 6 3 1 2 8 - 4 10
4. Фатих Карагюмрюк 7 3 1 3 9 - 11 10
5. Галатасарай 1:0 7 2 3 2 11 - 12 9
6. Коньяспор 6 2 3 1 6 - 4 9
7. Фенербахче 0:1 7 3 0 4 7 - 9 9
8. Адана Демирспор 7 2 3 2 11 - 13 9
9. Истанбул Башакшехир 6 2 0 4 8 - 10 6
10. Малатьяспор 6 2 0 4 3 - 7 6
11. Алтай 6 2 0 4 9 - 12 6
12. Гёзтепе 6 1 3 2 9 - 10 6
13. Антальяспор 6 1 2 3 5 - 10 5
14. Сивасспор 6 1 2 3 6 - 8 5
15. Кайсериспор 7 1 2 4 8 - 16 5
16. Гиресунспор 6 1 2 3 3 - 6 5
17. Бешикташ 6 1 1 4 6 - 10 4
18. Газиантеп 6 0 1 5 4 - 14 1
19. Касымпаша 6 0 1 5 3 - 11 1
20. Ризеспор 7 0 0 7 4 - 19 0
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    37'
    Чалык Ахмет получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    1'
    Г О О О О Л - Бютюки Зюмер бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Коньяспор 3:0 Ризеспор онлайн


Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
2 Бонус: 10000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
3 Бонус: 2000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
4 Бонус: 7000 ₽ Отзывы (10) Обзор Играть
5 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 3500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (47) Обзор Играть
8 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 