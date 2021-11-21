Турция: Суперлига 2021-2022
3:0
Конец матча
Стадион: Конья Бююкшехир
1:0
1' ГолБютюки Зюмер
37' Желтая карточкаЧалык Ахмет
2:0
63' ГолМпоку Поль-Жозе
68' Желтая карточкаБютюки Зюмер
81' Желтая карточкаХольмен Себастьян
3:0
90' ГолМихаляк Конрад
89
Скубич
Нейц
14
Дикмен
Сонер
23
Цекици
Эндри
23
Аккан
Гёкхан
50
Умар
Амину
5
Ай
Селим
- Основной состав
- Вратарь
-
89 Скубич НейцЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Дикмен СонерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Цекици ЭндриПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Улудаг АлперЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ilhan Palut
- Основной состав
-
23 Аккан ГёкханВратарь
-
50 Умар АминуЗащитник
-
5 Ай СелимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Гёрген ЗаферВратарь
- Защитник
- Защитник
-
35 Коч АлберкЗащитник
- Полузащитник
-
14 Дабо БрайанПолузащитник
-
19 Хуммет ДенисПолузащитник
- Полузащитник
-
52 Сабо ЭрикПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Hamza Hamzaoglu
Ход матча
1'
1:0
37'
63'
2:0
68'
85'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 16
-
5 Удары в створ 4
-
2 Угловые 5
-
2 Офсайды 0
-
16 Нарушения правил 8
-
51 Владение мячом, % 49
История личных встреч
Коньяспор
Ризеспор
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
88.9%
4 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
14 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
23 матча
26.1%
39.1%
34.8%
6 побед 9 ничьих 8 побед
Первый тайм
17.4%
47.8%
34.8%
4 победы 11 ничьих 8 побед
Второй тайм
34.8%
21.7%
43.5%
8 побед 5 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Коньяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чикалеши Сокол
|4
|0.31
|Бардакчи Абдулкерим
|3
|0.23
|Цекици Эндри
|3
|0.23
|Гюрлер Сердар
|2
|0.15
|Дикмен Сонер
|2
|0.15
|Бютюки Зюмер
|1
|0.08
|Хассан Ахмед
|1
|0.08
|Мпоку Поль-Жозе
|1
|0.08
|Рахманович Амер
|1
|0.08
|Хаджиахметович Амир
|1
|0.08
|Михаляк Конрад
|1
|0.08
|Хауберт Гильерме
|0
|0
|Скубич Нейц
|0
|0
Ризеспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джокович Дамьян
|4 (3)
|0.31
|Похьянпало Йоэль
|2
|0.15
|Ай Селим
|2
|0.15
|Болдрин Фернандо
|1
|0.08
|Боласье Янник
|1
|0.08
|Сертель Джемали
|1
|0.08
|Сабо Эрик
|0
|0
|Бойд Тайлер
|0
|0
|Фири Лебоганг
|0
|0
|Умар Амину
|0
|0
Карточки
Коньяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бютюки Зюмер
|4
|0
|Чалык Ахмет
|4
|0
|Бардакчи Абдулкерим
|3
|0
|Гюрлер Сердар
|2
|0
|Скубич Нейц
|2
|0
|Шехич Ибрагим
|2
|0
|Чикалеши Сокол
|2
|0
|Хаджиахметович Амир
|2
|0
|Демирбаг Адиль
|1
|0
|Рахманович Амер
|1
|0
|Цекици Эндри
|1
|0
|Ogulcan Ulgun
|1
|0
|Хауберт Гильерме
|1
|0
Ризеспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бойд Тайлер
|2
|1
|Дабо Брайан
|3
|0
|Ай Селим
|3
|0
|Хольмен Себастьян
|3
|0
|Сантос Фабрисио
|3
|0
|Боласье Янник
|2
|0
|Сабо Эрик
|2
|0
|Генюл Гёкхан
|1
|0
|Пехливан Ясин
|1
|0
|Джокович Дамьян
|1
|0
|Фири Лебоганг
|1
|0
|Умар Амину
|1
|0
|Болдрин Фернандо
|1
|0
|Топчу Эмир Хан
|1
|0
|Четин Тарык
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
5
8 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
5
33%
0
0%
1-15
2
13%
1
20%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
2
13%
1
20%
46-60
1
7%
2
40%
61-75
4
27%
1
20%
76-90
Пропущено
6
18
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
1
17%
2
11%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
1
17%
3
17%
31-45
1
17%
3
17%
46-60
0
0%
4
22%
61-75
3
50%
4
22%
76-90
Забито
6
7
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
0
0%
2
29%
1-15
3
50%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
2
33%
2
29%
76-90
Пропущено
4
8
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
25%
1
13%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
3
38%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Забито
21
12
11 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 4
3 Не забивали 5
5
24%
2
17%
1-15
5
24%
3
25%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
2
10%
1
8%
46-60
2
10%
3
25%
61-75
6
29%
3
25%
76-90
Пропущено
10
26
4 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
2
20%
3
12%
1-15
1
10%
2
8%
16-30
1
10%
4
15%
31-45
2
20%
3
12%
46-60
1
10%
7
27%
61-75
3
30%
7
27%
76-90
Результаты последних матчей
Коньяспор
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Гёзтепе - Коньяспор 0:2 Коньяспор - Фенербахче 2:1 Коньяспор - Кайсериспор 2:0 Галатасарай - Коньяспор 1:0
Коньяспор - Кеджиоренгюджю 2:0 Коньяспор - Аланьяспор 1:1 Касымпаша - Коньяспор 2:2 Коньяспор - Трабзонспор 2:2 Гиресунспор - Коньяспор 0:0 Коньяспор - Алтай 3:1 Коньяспор - Генчлербирлиги 0:3 Адана Демирспор - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Истанбул Башакшехир 2:1 Сивасспор - Коньяспор 0:1 Коньяспор - Антальяспор 1:0 Эрзурумспор - Коньяспор 1:2 Антальяспор - Коньяспор 0:0 Коньяспор - Трабзонспор 1:1 Гёзтепе - Коньяспор 0:1 Коньяспор - Фатих Карагюмрюк 5:1
Ризеспор
(20 матчей)
20%
5%
75%
4 победы 1 ничья 15 поражений
Ризеспор - Эрзурумспор 1:4 Ризеспор - Аланьяспор 2:0 Трабзонспор - Ризеспор 2:1 Ризеспор - Касымпаша 2:1
Гиресунспор - Ризеспор 2:0 Ризеспор - Галатасарай 2:3 Истанбул Башакшехир - Ризеспор 3:0 Ризеспор - Алтай 1:2 Адана Демирспор - Ризеспор 3:1 Ризеспор - Хатайспор 0:2 Антальяспор - Ризеспор 2:1 Антальяспор - Ризеспор 3:2 Ризеспор - Фатих Карагюмрюк 0:0 Бешикташ - Ризеспор 3:0 Аланьяспор - Ризеспор 2:0 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 0:2 Газиантеп - Ризеспор 4:5 Ризеспор - Малатьяспор 0:4 Денизлиспор - Ризеспор 0:1 Ризеспор - Бешикташ 2:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|12
|9
|3
|0
|24 - 11
|30
|2.
|Хатайспор
|13
|8
|2
|3
|23 - 10
|26
|3.
|Коньяспор
|13
|7
|5
|1
|21 - 10
|26
|4.
|Аланьяспор
|13
|7
|3
|3
|20 - 19
|24
|5.
|Галатасарай
|1:0
|13
|7
|3
|3
|19 - 15
|24
|6.
|Фатих Карагюмрюк
|13
|6
|4
|3
|21 - 16
|22
|7.
|Истанбул Башакшехир
|13
|7
|0
|6
|20 - 16
|21
|8.
|Бешикташ
|13
|6
|2
|5
|21 - 17
|20
|9.
|Фенербахче
|0:1
|13
|6
|2
|5
|17 - 16
|20
|10.
|Адана Демирспор
|13
|5
|4
|4
|20 - 18
|19
|11.
|Алтай
|13
|5
|1
|7
|18 - 21
|16
|12.
|Газиантеп
|12
|4
|3
|5
|14 - 16
|15
|13.
|Кайсериспор
|12
|4
|3
|5
|17 - 20
|15
|14.
|Антальяспор
|13
|4
|3
|6
|15 - 20
|15
|15.
|Гиресунспор
|13
|3
|4
|6
|8 - 12
|13
|16.
|Сивасспор
|13
|2
|7
|4
|16 - 15
|13
|17.
|Малатьяспор
|13
|4
|0
|9
|12 - 23
|12
|18.
|Гёзтепе
|12
|2
|3
|7
|11 - 18
|9
|19.
|Касымпаша
|13
|2
|3
|8
|13 - 21
|9
|20.
|Ризеспор
|13
|2
|1
|10
|11 - 27
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коньяспор
|7
|5
|2
|0
|15 - 6
|17
|2.
|Хатайспор
|7
|5
|1
|1
|15 - 6
|16
|3.
|Бешикташ
|7
|5
|1
|1
|15 - 7
|16
|4.
|Галатасарай
|1:0
|6
|5
|0
|1
|8 - 3
|15
|5.
|Истанбул Башакшехир
|7
|5
|0
|2
|12 - 6
|15
|6.
|Газиантеп
|6
|4
|2
|0
|10 - 2
|14
|7.
|Аланьяспор
|6
|4
|1
|1
|14 - 9
|13
|8.
|Фатих Карагюмрюк
|6
|3
|3
|0
|12 - 5
|12
|9.
|Трабзонспор
|5
|3
|2
|0
|10 - 6
|11
|10.
|Фенербахче
|0:1
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|11.
|Адана Демирспор
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|10
|12.
|Антальяспор
|7
|3
|1
|3
|10 - 10
|10
|13.
|Алтай
|7
|3
|1
|3
|9 - 9
|10
|14.
|Кайсериспор
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|15.
|Касымпаша
|7
|2
|2
|3
|10 - 10
|8
|16.
|Гиресунспор
|7
|2
|2
|3
|5 - 6
|8
|17.
|Сивасспор
|7
|1
|5
|1
|10 - 7
|8
|18.
|Ризеспор
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|19.
|Малатьяспор
|7
|2
|0
|5
|9 - 16
|6
|20.
|Гёзтепе
|6
|1
|0
|5
|2 - 8
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|7
|6
|1
|0
|14 - 5
|19
|2.
|Аланьяспор
|7
|3
|2
|2
|6 - 10
|11
|3.
|Хатайспор
|6
|3
|1
|2
|8 - 4
|10
|4.
|Фатих Карагюмрюк
|7
|3
|1
|3
|9 - 11
|10
|5.
|Галатасарай
|1:0
|7
|2
|3
|2
|11 - 12
|9
|6.
|Коньяспор
|6
|2
|3
|1
|6 - 4
|9
|7.
|Фенербахче
|0:1
|7
|3
|0
|4
|7 - 9
|9
|8.
|Адана Демирспор
|7
|2
|3
|2
|11 - 13
|9
|9.
|Истанбул Башакшехир
|6
|2
|0
|4
|8 - 10
|6
|10.
|Малатьяспор
|6
|2
|0
|4
|3 - 7
|6
|11.
|Алтай
|6
|2
|0
|4
|9 - 12
|6
|12.
|Гёзтепе
|6
|1
|3
|2
|9 - 10
|6
|13.
|Антальяспор
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|14.
|Сивасспор
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|15.
|Кайсериспор
|7
|1
|2
|4
|8 - 16
|5
|16.
|Гиресунспор
|6
|1
|2
|3
|3 - 6
|5
|17.
|Бешикташ
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|18.
|Газиантеп
|6
|0
|1
|5
|4 - 14
|1
|19.
|Касымпаша
|6
|0
|1
|5
|3 - 11
|1
|20.
|Ризеспор
|7
|0
|0
|7
|4 - 19
|0