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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Дженоа
 
Позже

Стадион:
Рома

История личных встреч

Дженоа
Рома

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

14.3%
128.6%
1 победа 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
71.4%
5 побед 5 ничьих 0 побед

21 матч

4.8%
95.2%
0 побед 1 ничья 20 побед

Первый тайм

19%
81%
0 побед 4 ничьи 14 побед

Второй тайм

23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

28 матчей

17.9%
10.7%
71.4%
5 побед 3 ничьи 20 побед

Первый тайм

3.6%
46.4%
50%
1 победа 13 ничьих 14 побед

Второй тайм

17.9%
35.7%
46.4%
5 побед 10 ничьих 13 побед

История матчей

СA
1:0
СA
1:3
СA
1:3
СA
3:3
СA
1:1
СA
3:2
СA
2:1
СA
1:1
СA
3:2
СA
0:1
СA
2:3
СA
2:0
СA
2:0
СA
0:1
СA
1:0
СA
4:0
СA
3:1
СA
2:4
СA
1:0
СA
2:1
СA
4:3
СA
2:1
СA
3:0
СA
3:2
СA
3:0
СA
3:1
СA
3:2
СA
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Дженоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дестро Маттиа 6 0.5
Кришито Доменико 5 (5) 0.42
Фарес Мохамед 2 0.17
Кайседо Фелипе 1 0.08
Камбьясо Андреа 1 0.08
Васкес Хоан 1 0.08
Бьянки Флавио 1 0.08
Ровелла Николо 0 0
Пандев Горан 0 0
Гильоне Паоло 0 0
Каллон Яя 0 0
Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеллегрини Лоренцо 5 0.42
Верету Жордан 4 (1) 0.33
Абрахам Тэмми 3 0.25
Мхитарян Генрих 2 0.17
Эль-Шаарави Стефан 2 0.17
Ибаньес Рожер 2 0.17
Шомуродов Элдор 1 0.08
Кристанте Бриан 1 0.08
Карсдорп Рик 0 0
Перес Карлес 0 0
Винья Матиас 0 0
Калафьори Рикардо 0 0

Карточки

Дженоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бираски Давиде 4 0
Бехрами Валон 3 0
Кришито Доменико 3 0
Стураро Стефано 3 0
Каллон Яя 3 0
Мазиелло Андреа 2 0
Дестро Маттиа 2 0
Максимович Никола 2 0
Васкес Хоан 2 0
Фарес Мохамед 2 0
Ванхесден Зиньо 2 0
Пандев Горан 1 0
Кайседо Фелипе 1 0
Сабелли Стефано 1 0
Экубан Калеб 1 0
Туре Абдулайе 1 0
Ровелла Николо 1 0
Камбьясо Андреа 1 0
Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дзаньоло Николо 4 1
Пеллегрини Лоренцо 3 1
Верету Жордан 4 0
Кристанте Бриан 4 0
Карсдорп Рик 4 0
Абрахам Тэмми 4 0
Манчини Джанлука 4 0
Жозе Моуринью 1 1
Калафьори Рикардо 2 0
Патрисиу Руй 1 0
Мхитарян Генрих 1 0
Эль-Шаарави Стефан 1 0
Шомуродов Элдор 1 0
Перес Карлес 1 0
Винья Матиас 1 0
Ибаньес Рожер 1 0
Joao Sacramento 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
11
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
4
36%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
14%
3
27%
61-75
5
71%
2
18%
76-90

Пропущено

9
12
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
11%
2
17%
1-15
2
22%
2
17%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
4
33%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Забито

11
9
1 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
2
18%
1
11%
46-60
3
27%
1
11%
61-75
5
45%
3
33%
76-90

Пропущено

14
4
5 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
3
21%
0
0%
1-15
1
7%
1
25%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
2
14%
3
75%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
3
21%
0
0%
76-90

Забито

18
20
2 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 6
3 Не забивали 2
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
1
5%
16-30
0
0%
7
35%
31-45
2
11%
3
15%
46-60
4
22%
4
20%
61-75
10
56%
5
25%
76-90

Пропущено

23
16
9 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
4
17%
2
13%
1-15
3
13%
3
19%
16-30
2
9%
0
0%
31-45
4
17%
7
44%
46-60
4
17%
4
25%
61-75
6
26%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Дженоа
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Эмполи - Дженоа 2:2 Дженоа - Венеция 0:0 Специя - Дженоа 1:1 Торино - Дженоа 3:2
Дженоа - Сассуоло 2:2 Салернитана - Дженоа 1:0 Дженоа - Верона 3:3 Болонья - Дженоа 2:2 Дженоа - Фиорентина 1:2 Кальяри - Дженоа 2:3 Алессандрия - Дженоа 3:2 Дженоа - Наполи 1:2 Интер Милан - Дженоа 4:0 Дженоа - Перуджа 3:2 Майнц - Дженоа 3:2 Ваккер-2 Инсбрук - Дженоа 1:4 Раппрезентатива-Вал-Стубай - Дженоа 0:5 Кальяри - Дженоа 0:1 Дженоа - Аталанта 3:4 Болонья - Дженоа 0:2
Рома
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Венеция - Рома 3:2 Рома - Будё-Глимт 2:2 Рома - Милан 1:2 Кальяри - Рома 1:2
Рома - Наполи 0:0 Будё-Глимт - Рома 6:1 Ювентус - Рома 1:0 Рома - Эмполи 2:0 Заря - Рома 0:3 Лацио - Рома 3:2 Рома - Удинезе 1:0 Верона - Рома 3:2 Рома - ЦСКА София 5:1 Рома - Сассуоло 2:1 Салернитана - Рома 0:4 Рома - Трабзонспор 3:0 Рома - Фиорентина 3:1 Трабзонспор - Рома 1:2 Рома - Раджа Касабланка 5:0 Бетис - Рома 5:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 12 10 2 0 24 - 4 32
2. Милан Заявка 12 10 2 0 26 - 11 32
3. Интер Милан Заявка 12 7 4 1 29 - 13 25
4. Аталанта Заявка 12 6 4 2 22 - 15 22
5. Лацио Заявка 12 6 3 3 25 - 19 21
6. Рома Заявка 12 6 1 5 21 - 15 19
7. Ювентус Заявка 12 5 3 4 16 - 15 18
8. Фиорентина Заявка 12 6 0 6 16 - 14 18
9. Болонья Заявка 12 5 3 4 19 - 23 18
10. Эмполи Заявка 12 5 1 6 18 - 23 16
11. Верона Заявка 12 4 4 4 25 - 21 16
12. Торино Заявка 12 4 2 6 15 - 12 14
13. Удинезе Заявка 12 3 5 4 15 - 18 14
14. Сассуоло Заявка 12 4 2 6 17 - 18 14
15. Венеция Заявка 12 3 3 6 11 - 19 12
16. Специя Заявка 12 3 2 7 13 - 26 11
17. Сампдория Заявка 12 2 3 7 15 - 25 9
18. Дженоа Заявка 12 1 6 5 17 - 24 9
19. Салернитана Заявка 12 2 1 9 10 - 26 7
20. Кальяри Заявка 12 1 3 8 13 - 26 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 6 5 1 0 11 - 2 16
2. Милан Заявка 6 5 1 0 13 - 4 16
3. Лацио Заявка 6 5 1 0 18 - 6 16
4. Болонья Заявка 6 4 1 1 13 - 8 13
5. Рома Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
6. Верона Заявка 6 4 0 2 16 - 10 12
7. Интер Милан Заявка 5 3 2 0 15 - 4 11
8. Ювентус Заявка 6 3 1 2 7 - 6 10
9. Торино Заявка 6 3 1 2 12 - 6 10
10. Фиорентина Заявка 5 3 0 2 10 - 6 9
11. Удинезе Заявка 7 2 3 2 10 - 11 9
12. Сассуоло Заявка 6 2 1 3 6 - 6 7
13. Специя Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
14. Венеция Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
15. Аталанта Заявка 6 1 3 2 8 - 9 6
16. Кальяри Заявка 7 1 2 4 10 - 13 5
17. Сампдория Заявка 7 1 2 4 9 - 16 5
18. Эмполи Заявка 7 1 1 5 9 - 18 4
19. Салернитана Заявка 6 1 1 4 5 - 12 4
20. Дженоа Заявка 5 0 3 2 7 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 6 5 1 0 13 - 2 16
2. Милан Заявка 6 5 1 0 13 - 7 16
3. Аталанта Заявка 6 5 1 0 14 - 6 16
4. Интер Милан Заявка 7 4 2 1 14 - 9 14
5. Эмполи Заявка 5 4 0 1 9 - 5 12
6. Фиорентина Заявка 7 3 0 4 6 - 8 9
7. Ювентус Заявка 6 2 2 2 9 - 9 8
8. Сассуоло Заявка 6 2 1 3 11 - 12 7
9. Рома Заявка 6 2 0 4 12 - 11 6
10. Дженоа Заявка 7 1 3 3 10 - 15 6
11. Болонья Заявка 6 1 2 3 6 - 15 5
12. Удинезе Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
13. Лацио Заявка 6 1 2 3 7 - 13 5
14. Венеция Заявка 7 1 2 4 4 - 12 5
15. Торино Заявка 6 1 1 4 3 - 6 4
16. Сампдория Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
17. Верона Заявка 6 0 4 2 9 - 11 4
18. Специя Заявка 6 1 1 4 6 - 18 4
19. Салернитана Заявка 6 1 0 5 5 - 14 3
20. Кальяри Заявка 5 0 1 4 3 - 13 1
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Дженоа - Рома от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 ноября 2021, осталось 2 дня 14 часов 23 минуты.

    Главный судья: Иррати Массимилиано

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 49
    Дженоа 8.2% (4)
    X 6.1% (3)
    Рома 85.7% (42)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Дженоа
    Ничья
    Рома
    4.98
    4.28
    1.83
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Дженоа - Рома онлайн


    Прогнозы на матч Дженоа - Рома

    Исход игры
    Дженоа
    8.2% (4)
    Ничья
    6.1% (3)
    Рома
    85.7% (42)
    Тотал 2.5
    Больше
    76.6% (36)
    Меньше
    23.4% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    82.98% (39)
    Нет
    17.02% (8)
    Популярный счёт
    1:2 Рома
    57.1% (28)
    0:1 Рома
    10.2% (5)
    1:1 Ничья
    6.1% (3)
    1:3 Рома
    6.1% (3)
    0:2 Рома
    6.1% (3)
    2:1 Дженоа
    6.1% (3)
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    1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
    2 Бонус: 10000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    3 Бонус: 2000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    4 Бонус: 7000 ₽ Отзывы (10) Обзор Играть
    5 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 3500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    7 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (47) Обзор Играть
    8 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
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