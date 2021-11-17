Италия: Серия A 2021-2022
Позже
Стадион: Луиджи Феррарис
История личных встреч
Дженоа
Рома
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
14.3%
128.6%
1 победа 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
71.4%
5 побед 5 ничьих 0 побед
21 матч
4.8%
95.2%
0 побед 1 ничья 20 побед
Первый тайм
19%
81%
0 побед 4 ничьи 14 побед
Второй тайм
23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед
28 матчей
17.9%
10.7%
71.4%
5 побед 3 ничьи 20 побед
Первый тайм
3.6%
46.4%
50%
1 победа 13 ничьих 14 побед
Второй тайм
17.9%
35.7%
46.4%
5 побед 10 ничьих 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Дженоа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дестро Маттиа
|6
|0.5
|Кришито Доменико
|5 (5)
|0.42
|Фарес Мохамед
|2
|0.17
|Кайседо Фелипе
|1
|0.08
|Камбьясо Андреа
|1
|0.08
|Васкес Хоан
|1
|0.08
|Бьянки Флавио
|1
|0.08
|Ровелла Николо
|0
|0
|Пандев Горан
|0
|0
|Гильоне Паоло
|0
|0
|Каллон Яя
|0
|0
Рома
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пеллегрини Лоренцо
|5
|0.42
|Верету Жордан
|4 (1)
|0.33
|Абрахам Тэмми
|3
|0.25
|Мхитарян Генрих
|2
|0.17
|Эль-Шаарави Стефан
|2
|0.17
|Ибаньес Рожер
|2
|0.17
|Шомуродов Элдор
|1
|0.08
|Кристанте Бриан
|1
|0.08
|Карсдорп Рик
|0
|0
|Перес Карлес
|0
|0
|Винья Матиас
|0
|0
|Калафьори Рикардо
|0
|0
Карточки
Дженоа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бираски Давиде
|4
|0
|Бехрами Валон
|3
|0
|Кришито Доменико
|3
|0
|Стураро Стефано
|3
|0
|Каллон Яя
|3
|0
|Мазиелло Андреа
|2
|0
|Дестро Маттиа
|2
|0
|Максимович Никола
|2
|0
|Васкес Хоан
|2
|0
|Фарес Мохамед
|2
|0
|Ванхесден Зиньо
|2
|0
|Пандев Горан
|1
|0
|Кайседо Фелипе
|1
|0
|Сабелли Стефано
|1
|0
|Экубан Калеб
|1
|0
|Туре Абдулайе
|1
|0
|Ровелла Николо
|1
|0
|Камбьясо Андреа
|1
|0
Рома
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дзаньоло Николо
|4
|1
|Пеллегрини Лоренцо
|3
|1
|Верету Жордан
|4
|0
|Кристанте Бриан
|4
|0
|Карсдорп Рик
|4
|0
|Абрахам Тэмми
|4
|0
|Манчини Джанлука
|4
|0
|Жозе Моуринью
|1
|1
|Калафьори Рикардо
|2
|0
|Патрисиу Руй
|1
|0
|Мхитарян Генрих
|1
|0
|Эль-Шаарави Стефан
|1
|0
|Шомуродов Элдор
|1
|0
|Перес Карлес
|1
|0
|Винья Матиас
|1
|0
|Ибаньес Рожер
|1
|0
|Joao Sacramento
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
11
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
4
36%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
14%
3
27%
61-75
5
71%
2
18%
76-90
Пропущено
9
12
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
11%
2
17%
1-15
2
22%
2
17%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
4
33%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Забито
11
9
1 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
2
18%
1
11%
46-60
3
27%
1
11%
61-75
5
45%
3
33%
76-90
Пропущено
14
4
5 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
3
21%
0
0%
1-15
1
7%
1
25%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
2
14%
3
75%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
3
21%
0
0%
76-90
Забито
18
20
2 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 6
3 Не забивали 2
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
1
5%
16-30
0
0%
7
35%
31-45
2
11%
3
15%
46-60
4
22%
4
20%
61-75
10
56%
5
25%
76-90
Пропущено
23
16
9 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
4
17%
2
13%
1-15
3
13%
3
19%
16-30
2
9%
0
0%
31-45
4
17%
7
44%
46-60
4
17%
4
25%
61-75
6
26%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Дженоа
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Эмполи - Дженоа 2:2 Дженоа - Венеция 0:0 Специя - Дженоа 1:1 Торино - Дженоа 3:2
Дженоа - Сассуоло 2:2 Салернитана - Дженоа 1:0 Дженоа - Верона 3:3 Болонья - Дженоа 2:2 Дженоа - Фиорентина 1:2 Кальяри - Дженоа 2:3 Алессандрия - Дженоа 3:2 Дженоа - Наполи 1:2 Интер Милан - Дженоа 4:0 Дженоа - Перуджа 3:2 Майнц - Дженоа 3:2 Ваккер-2 Инсбрук - Дженоа 1:4 Раппрезентатива-Вал-Стубай - Дженоа 0:5 Кальяри - Дженоа 0:1 Дженоа - Аталанта 3:4 Болонья - Дженоа 0:2
Рома
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Венеция - Рома 3:2 Рома - Будё-Глимт 2:2 Рома - Милан 1:2 Кальяри - Рома 1:2
Рома - Наполи 0:0 Будё-Глимт - Рома 6:1 Ювентус - Рома 1:0 Рома - Эмполи 2:0 Заря - Рома 0:3 Лацио - Рома 3:2 Рома - Удинезе 1:0 Верона - Рома 3:2 Рома - ЦСКА София 5:1 Рома - Сассуоло 2:1 Салернитана - Рома 0:4 Рома - Трабзонспор 3:0 Рома - Фиорентина 3:1 Трабзонспор - Рома 1:2 Рома - Раджа Касабланка 5:0 Бетис - Рома 5:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|24 - 4
|32
|2.
|Милан
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|26 - 11
|32
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|29 - 13
|25
|4.
|Аталанта
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|22 - 15
|22
|5.
|Лацио
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|25 - 19
|21
|6.
|Рома
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|21 - 15
|19
|7.
|Ювентус
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|16 - 15
|18
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|12
|6
|0
|6
|16 - 14
|18
|9.
|Болонья
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|19 - 23
|18
|10.
|Эмполи
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|18 - 23
|16
|11.
|Верона
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|25 - 21
|16
|12.
|Торино
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 12
|14
|13.
|Удинезе
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|15 - 18
|14
|14.
|Сассуоло
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|17 - 18
|14
|15.
|Венеция
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|11 - 19
|12
|16.
|Специя
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|13 - 26
|11
|17.
|Сампдория
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|15 - 25
|9
|18.
|Дженоа
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|17 - 24
|9
|19.
|Салернитана
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|10 - 26
|7
|20.
|Кальяри
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|13 - 26
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|11 - 2
|16
|2.
|Милан
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 4
|16
|3.
|Лацио
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|18 - 6
|16
|4.
|Болонья
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 8
|13
|5.
|Рома
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|6.
|Верона
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|16 - 10
|12
|7.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|15 - 4
|11
|8.
|Ювентус
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|9.
|Торино
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 6
|10
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 6
|9
|11.
|Удинезе
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 11
|9
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 6
|7
|13.
|Специя
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|14.
|Венеция
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|15.
|Аталанта
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 9
|6
|16.
|Кальяри
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 13
|5
|17.
|Сампдория
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|9 - 16
|5
|18.
|Эмполи
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|9 - 18
|4
|19.
|Салернитана
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|4
|20.
|Дженоа
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|7 - 9
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 2
|16
|2.
|Милан
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 7
|16
|3.
|Аталанта
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 6
|16
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 9
|14
|5.
|Эмполи
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 5
|12
|6.
|Фиорентина
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|6 - 8
|9
|7.
|Ювентус
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 12
|7
|9.
|Рома
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|12 - 11
|6
|10.
|Дженоа
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 15
|6
|11.
|Болонья
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 15
|5
|12.
|Удинезе
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|13.
|Лацио
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 13
|5
|14.
|Венеция
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 12
|5
|15.
|Торино
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 6
|4
|16.
|Сампдория
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|17.
|Верона
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|9 - 11
|4
|18.
|Специя
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 18
|4
|19.
|Салернитана
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|5 - 14
|3
|20.
|Кальяри
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 13
|1
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Дженоа - Рома
Исход игры
Дженоа
8.2% (4)
Ничья
6.1% (3)
Рома
85.7% (42)
Тотал 2.5
Больше
76.6% (36)
Меньше
23.4% (11)
Обе команды забьют
Да
82.98% (39)
Нет
17.02% (8)
Популярный счёт
1:2 Рома
57.1% (28)
0:1 Рома
10.2% (5)
1:1 Ничья
6.1% (3)
1:3 Рома
6.1% (3)
0:2 Рома
6.1% (3)
2:1 Дженоа
6.1% (3)
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