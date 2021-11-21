Италия: Серия A 2021-2022
Позже
Стадион: Сан-Сиро
14
Перишич
Иван
25
Оспина
Давид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Перишич ИванПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Кордац АлексВратарь
-
97 Раду ЙонуцЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Симоне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
-
25 Оспина ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Гулам ФаузиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Мертенс ДрисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Спаллетти Лучано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
История личных встреч
Интер Милан
Наполи
14 матчей
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
42.9%
7.1%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
50%
8 побед 7 ничьих 0 побед
19 матчей
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед
Первый тайм
63.2%
36.8%
0 побед 12 ничьих 8 побед
Второй тайм
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 12 побед
33 матча
33.3%
27.3%
39.4%
11 побед 9 ничьих 13 побед
Первый тайм
21.2%
54.5%
24.3%
7 побед 18 ничьих 8 побед
Второй тайм
24.2%
39.4%
36.4%
8 побед 13 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Интер Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джеко Эдин
|7
|0.58
|Мартинес Лаутаро
|5 (1)
|0.42
|Корреа Хоакин
|4
|0.33
|Димарко Федерико
|2
|0.17
|Чалханоглу Хакан
|2 (1)
|0.17
|Перишич Иван
|2 (1)
|0.17
|Шкриньяр Милан
|2
|0.17
|Барелла Николо
|1
|0.08
|Видаль Артуро
|1
|0.08
|Дармиан Маттео
|1
|0.08
|Д'Амброзио Данило
|1
|0.08
|Весино Матиас
|1
|0.08
|Санчес Алексис
|0
|0
|Дюмфрис Дензел
|0
|0
|Брозович Марсело
|0
|0
|Гальярдини Роберто
|0
|0
Наполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Осимхен Виктор
|5
|0.42
|Инсинье Лоренцо
|4 (4)
|0.33
|Фабиан Руис
|3
|0.25
|Зелиньски Пётр
|2
|0.17
|Лосано Ирвинг
|2
|0.17
|Кулибали Калиду
|2
|0.17
|Ррахмани Амир
|2
|0.17
|Политано Маттео
|1
|0.08
|Элмас Эльиф
|1
|0.08
|Ди Лоренцо Джованни
|1
|0.08
|Петанья Андреа
|1
|0.08
|Руй Мариу
|0
|0
Карточки
Интер Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брозович Марсело
|3
|0
|Барелла Николо
|3
|0
|Индзаги Симоне
|1
|1
|Дармиан Маттео
|2
|0
|Перишич Иван
|2
|0
|Чалханоглу Хакан
|2
|0
|Гальярдини Роберто
|2
|0
|Корреа Хоакин
|2
|0
|Мартинес Лаутаро
|2
|0
|Бастони Алессандро
|2
|0
|Джеко Эдин
|1
|0
|Видаль Артуро
|1
|0
|Де Врей Стефан
|1
|0
|Весино Матиас
|1
|0
|Шкриньяр Милан
|1
|0
|Дюмфрис Дензел
|1
|0
Наполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Руй Мариу
|4
|0
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|4
|0
|Осимхен Виктор
|2
|1
|Кулибали Калиду
|1
|1
|Элмас Эльиф
|2
|0
|Лучано Спаллетти
|0
|1
|Мертенс Дрис
|1
|0
|Манолас Костас
|1
|0
|Фабиан Руис
|1
|0
|Демме Диего
|1
|0
|Ди Лоренцо Джованни
|1
|0
|Политано Маттео
|1
|0
|Лосано Ирвинг
|1
|0
|Ррахмани Амир
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
13
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
4
27%
1
8%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
1
7%
4
31%
31-45
2
13%
4
31%
46-60
5
33%
1
8%
61-75
1
7%
2
15%
76-90
Пропущено
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
15
11
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
5 Не забивали 6
2
13%
1
9%
1-15
2
13%
2
18%
16-30
2
13%
1
9%
31-45
4
27%
2
18%
46-60
1
7%
3
27%
61-75
4
27%
2
18%
76-90
Пропущено
8
2
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
1
13%
2
100%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Забито
30
24
13 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 8
0 Не забивали 1
6
20%
2
8%
1-15
4
13%
3
13%
16-30
3
10%
5
21%
31-45
6
20%
6
25%
46-60
6
20%
4
17%
61-75
5
17%
4
17%
76-90
Пропущено
12
4
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 4
1
8%
2
50%
1-15
3
25%
1
25%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
1
25%
61-75
4
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Интер Милан
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Милан - Интер Милан 1:1 Шериф - Интер Милан 1:3 Интер Милан - Удинезе 2:0 Эмполи - Интер Милан 0:2
Интер Милан - Ювентус 1:1 Интер Милан - Шериф 3:1 Лацио - Интер Милан 3:1 Сассуоло - Интер Милан 1:2 Шахтёр Донецк - Интер Милан 0:0 Интер Милан - Аталанта 2:2 Фиорентина - Интер Милан 1:3 Интер Милан - Болонья 6:1 Интер Милан - Реал Мадрид 0:1 Сампдория - Интер Милан 2:2 Верона - Интер Милан 1:3 Интер Милан - Дженоа 4:0 Интер Милан - Динамо Киев 3:0 Парма - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Кротоне 6:0 Интер Милан - Перджолеттезе 8:0
Наполи
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Наполи - Верона 1:1 Легия - Наполи 1:4 Салернитана - Наполи 0:1 Наполи - Болонья 3:0
Рома - Наполи 0:0 Наполи - Легия 3:0 Наполи - Торино 1:0 Фиорентина - Наполи 1:2 Наполи - Спартак Москва 2:3 Наполи - Кальяри 2:0 Сампдория - Наполи 0:4 Удинезе - Наполи 0:4 Лестер - Наполи 2:2 Наполи - Ювентус 2:1 Наполи - Беневенто 1:5 Дженоа - Наполи 1:2 Наполи - Венеция 2:0 Асколи - Наполи 1:2 Висла Краков - Наполи 1:2 Бавария - Наполи 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|24 - 4
|32
|2.
|Милан
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|29 - 15
|32
|3.
|Аталанта
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|27 - 17
|25
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|29 - 13
|25
|5.
|Ювентус
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 15
|21
|6.
|Лацио
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|25 - 21
|21
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|13
|7
|0
|6
|20 - 17
|21
|8.
|Рома
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|21 - 15
|19
|9.
|Болонья
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|19 - 24
|18
|10.
|Эмполи
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|18 - 23
|16
|11.
|Верона
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|25 - 21
|16
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|19 - 20
|15
|13.
|Венеция
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|12 - 19
|15
|14.
|Торино
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 12
|14
|15.
|Удинезе
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|15 - 18
|14
|16.
|Сампдория
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|17 - 25
|12
|17.
|Специя
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|15 - 31
|11
|18.
|Дженоа
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|17 - 24
|9
|19.
|Салернитана
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|10 - 28
|7
|20.
|Кальяри
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|15 - 28
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|11 - 2
|16
|2.
|Милан
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 4
|16
|3.
|Лацио
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|18 - 8
|16
|4.
|Рома
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|5.
|Болонья
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 9
|13
|6.
|Верона
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|16 - 10
|12
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|14 - 9
|12
|8.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|15 - 4
|11
|9.
|Ювентус
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|10.
|Торино
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 6
|10
|11.
|Удинезе
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 11
|9
|12.
|Аталанта
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|13 - 11
|9
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|14.
|Специя
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|15.
|Венеция
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|16.
|Кальяри
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 13
|5
|17.
|Сампдория
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|9 - 16
|5
|18.
|Эмполи
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|9 - 18
|4
|19.
|Салернитана
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 14
|4
|20.
|Дженоа
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|7 - 9
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 2
|16
|2.
|Милан
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|16 - 11
|16
|3.
|Аталанта
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 6
|16
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 9
|14
|5.
|Эмполи
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 5
|12
|6.
|Ювентус
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 9
|11
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|6 - 8
|9
|8.
|Венеция
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 12
|8
|9.
|Сампдория
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 9
|7
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 12
|7
|11.
|Рома
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|12 - 11
|6
|12.
|Дженоа
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 15
|6
|13.
|Болонья
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 15
|5
|14.
|Удинезе
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|15.
|Лацио
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 13
|5
|16.
|Торино
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 6
|4
|17.
|Верона
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|9 - 11
|4
|18.
|Специя
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|8 - 23
|4
|19.
|Салернитана
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|5 - 14
|3
|20.
|Кальяри
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 15
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Интер Милан - Наполи
Исход игры
Интер Милан
57% (81)
Ничья
38% (54)
Наполи
4.9% (7)
Тотал 2.5
Больше
54.62% (71)
Меньше
45.38% (59)
Обе команды забьют
Да
87.69% (114)
Нет
12.31% (16)
Популярный счёт
2:1 Интер Милан
37.3% (53)
1:1 Ничья
30.3% (43)
1:0 Интер Милан
9.2% (13)
2:2 Ничья
6.3% (9)
1:2 Наполи
2.8% (4)
3:2 Интер Милан
2.1% (3)
2:0 Интер Милан
1.4% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!