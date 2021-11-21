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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Интер Милан
 
Позже

Стадион:
Наполи
1
Ханданович
Самир
37
Шкриньяр
Милан
13
Раноккия
Андреа
95
Бастони
Алессандро
36
Дармиан
Маттео
23
Барелла
Николо
77
Брозович
Марсело
20
Чалханоглу
Хакан
14
Перишич
Иван
19
Корреа
Хоакин
10
Мартинес
Лаутаро
25
Оспина
Давид
22
Ди
Лоренцо
Джованни
13
Ррахмани
Амир
26
Кулибали
Калиду
6
Руй
Мариу
99
Замбо-Ангисса
Андре-Франк
8
Фабиан
Руис
11
Лосано
Ирвинг
20
Зелиньски
Пётр
24
Инсинье
Лоренцо
9
Осимхен
Виктор
Интер Милан
3-5-2
Наполи
4-2-3-1

История личных встреч

Интер Милан
Наполи

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
42.9%
7.1%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
50%
8 побед 7 ничьих 0 побед

19 матчей

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед

Первый тайм

63.2%
36.8%
0 побед 12 ничьих 8 побед

Второй тайм

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 12 побед

33 матча

33.3%
27.3%
39.4%
11 побед 9 ничьих 13 побед

Первый тайм

21.2%
54.5%
24.3%
7 побед 18 ничьих 8 побед

Второй тайм

24.2%
39.4%
36.4%
8 побед 13 ничьих 12 побед

История матчей

СA
1:1
СA
1:0
СA
2:0
К
1:1
К
0:1
СA
1:3
СA
4:1
СA
1:0
СA
0:0
СA
0:0
СA
0:1
СA
3:0
СA
2:0
К
0:2
СA
2:1
СA
2:2
К
1:0
СA
2:2
СA
0:0
СA
4:2
СA
3:1
СA
2:1
СA
1:0
К
2:0
СA
0:3
СA
1:1
К
0:1
СA
3:1
СA
0:0
СA
3:1
СA
1:0
СA
2:1
СA
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джеко Эдин 7 0.58
Мартинес Лаутаро 5 (1) 0.42
Корреа Хоакин 4 0.33
Димарко Федерико 2 0.17
Чалханоглу Хакан 2 (1) 0.17
Перишич Иван 2 (1) 0.17
Шкриньяр Милан 2 0.17
Барелла Николо 1 0.08
Видаль Артуро 1 0.08
Дармиан Маттео 1 0.08
Д'Амброзио Данило 1 0.08
Весино Матиас 1 0.08
Санчес Алексис 0 0
Дюмфрис Дензел 0 0
Брозович Марсело 0 0
Гальярдини Роберто 0 0
Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осимхен Виктор 5 0.42
Инсинье Лоренцо 4 (4) 0.33
Фабиан Руис 3 0.25
Зелиньски Пётр 2 0.17
Лосано Ирвинг 2 0.17
Кулибали Калиду 2 0.17
Ррахмани Амир 2 0.17
Политано Маттео 1 0.08
Элмас Эльиф 1 0.08
Ди Лоренцо Джованни 1 0.08
Петанья Андреа 1 0.08
Руй Мариу 0 0

Карточки

Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брозович Марсело 3 0
Барелла Николо 3 0
Индзаги Симоне 1 1
Дармиан Маттео 2 0
Перишич Иван 2 0
Чалханоглу Хакан 2 0
Гальярдини Роберто 2 0
Корреа Хоакин 2 0
Мартинес Лаутаро 2 0
Бастони Алессандро 2 0
Джеко Эдин 1 0
Видаль Артуро 1 0
Де Врей Стефан 1 0
Весино Матиас 1 0
Шкриньяр Милан 1 0
Дюмфрис Дензел 1 0
Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руй Мариу 4 0
Замбо-Ангисса Андре-Франк 4 0
Осимхен Виктор 2 1
Кулибали Калиду 1 1
Элмас Эльиф 2 0
Лучано Спаллетти 0 1
Мертенс Дрис 1 0
Манолас Костас 1 0
Фабиан Руис 1 0
Демме Диего 1 0
Ди Лоренцо Джованни 1 0
Политано Маттео 1 0
Лосано Ирвинг 1 0
Ррахмани Амир 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
13
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
4
27%
1
8%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
1
7%
4
31%
31-45
2
13%
4
31%
46-60
5
33%
1
8%
61-75
1
7%
2
15%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

15
11
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
5 Не забивали 6
2
13%
1
9%
1-15
2
13%
2
18%
16-30
2
13%
1
9%
31-45
4
27%
2
18%
46-60
1
7%
3
27%
61-75
4
27%
2
18%
76-90

Пропущено

8
2
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
1
13%
2
100%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Забито

30
24
13 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 8
0 Не забивали 1
6
20%
2
8%
1-15
4
13%
3
13%
16-30
3
10%
5
21%
31-45
6
20%
6
25%
46-60
6
20%
4
17%
61-75
5
17%
4
17%
76-90

Пропущено

12
4
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 4
1
8%
2
50%
1-15
3
25%
1
25%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
1
25%
61-75
4
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Милан
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Милан - Интер Милан 1:1 Шериф - Интер Милан 1:3 Интер Милан - Удинезе 2:0 Эмполи - Интер Милан 0:2
Интер Милан - Ювентус 1:1 Интер Милан - Шериф 3:1 Лацио - Интер Милан 3:1 Сассуоло - Интер Милан 1:2 Шахтёр Донецк - Интер Милан 0:0 Интер Милан - Аталанта 2:2 Фиорентина - Интер Милан 1:3 Интер Милан - Болонья 6:1 Интер Милан - Реал Мадрид 0:1 Сампдория - Интер Милан 2:2 Верона - Интер Милан 1:3 Интер Милан - Дженоа 4:0 Интер Милан - Динамо Киев 3:0 Парма - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Кротоне 6:0 Интер Милан - Перджолеттезе 8:0
Наполи
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Наполи - Верона 1:1 Легия - Наполи 1:4 Салернитана - Наполи 0:1 Наполи - Болонья 3:0
Рома - Наполи 0:0 Наполи - Легия 3:0 Наполи - Торино 1:0 Фиорентина - Наполи 1:2 Наполи - Спартак Москва 2:3 Наполи - Кальяри 2:0 Сампдория - Наполи 0:4 Удинезе - Наполи 0:4 Лестер - Наполи 2:2 Наполи - Ювентус 2:1 Наполи - Беневенто 1:5 Дженоа - Наполи 1:2 Наполи - Венеция 2:0 Асколи - Наполи 1:2 Висла Краков - Наполи 1:2 Бавария - Наполи 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 12 10 2 0 24 - 4 32
2. Милан Заявка 13 10 2 1 29 - 15 32
3. Аталанта Заявка 13 7 4 2 27 - 17 25
4. Интер Милан Заявка 12 7 4 1 29 - 13 25
5. Ювентус Заявка 13 6 3 4 18 - 15 21
6. Лацио Заявка 13 6 3 4 25 - 21 21
7. Фиорентина Заявка 13 7 0 6 20 - 17 21
8. Рома Заявка 12 6 1 5 21 - 15 19
9. Болонья Заявка 13 5 3 5 19 - 24 18
10. Эмполи Заявка 12 5 1 6 18 - 23 16
11. Верона Заявка 12 4 4 4 25 - 21 16
12. Сассуоло Заявка 13 4 3 6 19 - 20 15
13. Венеция Заявка 13 4 3 6 12 - 19 15
14. Торино Заявка 12 4 2 6 15 - 12 14
15. Удинезе Заявка 12 3 5 4 15 - 18 14
16. Сампдория Заявка 13 3 3 7 17 - 25 12
17. Специя Заявка 13 3 2 8 15 - 31 11
18. Дженоа Заявка 12 1 6 5 17 - 24 9
19. Салернитана Заявка 13 2 1 10 10 - 28 7
20. Кальяри Заявка 13 1 4 8 15 - 28 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 6 5 1 0 11 - 2 16
2. Милан Заявка 6 5 1 0 13 - 4 16
3. Лацио Заявка 7 5 1 1 18 - 8 16
4. Рома Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
5. Болонья Заявка 7 4 1 2 13 - 9 13
6. Верона Заявка 6 4 0 2 16 - 10 12
7. Фиорентина Заявка 6 4 0 2 14 - 9 12
8. Интер Милан Заявка 5 3 2 0 15 - 4 11
9. Ювентус Заявка 6 3 1 2 7 - 6 10
10. Торино Заявка 6 3 1 2 12 - 6 10
11. Удинезе Заявка 7 2 3 2 10 - 11 9
12. Аталанта Заявка 7 2 3 2 13 - 11 9
13. Сассуоло Заявка 7 2 2 3 8 - 8 8
14. Специя Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
15. Венеция Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
16. Кальяри Заявка 7 1 2 4 10 - 13 5
17. Сампдория Заявка 7 1 2 4 9 - 16 5
18. Эмполи Заявка 7 1 1 5 9 - 18 4
19. Салернитана Заявка 7 1 1 5 5 - 14 4
20. Дженоа Заявка 5 0 3 2 7 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 6 5 1 0 13 - 2 16
2. Милан Заявка 7 5 1 1 16 - 11 16
3. Аталанта Заявка 6 5 1 0 14 - 6 16
4. Интер Милан Заявка 7 4 2 1 14 - 9 14
5. Эмполи Заявка 5 4 0 1 9 - 5 12
6. Ювентус Заявка 7 3 2 2 11 - 9 11
7. Фиорентина Заявка 7 3 0 4 6 - 8 9
8. Венеция Заявка 8 2 2 4 5 - 12 8
9. Сампдория Заявка 6 2 1 3 8 - 9 7
10. Сассуоло Заявка 6 2 1 3 11 - 12 7
11. Рома Заявка 6 2 0 4 12 - 11 6
12. Дженоа Заявка 7 1 3 3 10 - 15 6
13. Болонья Заявка 6 1 2 3 6 - 15 5
14. Удинезе Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
15. Лацио Заявка 6 1 2 3 7 - 13 5
16. Торино Заявка 6 1 1 4 3 - 6 4
17. Верона Заявка 6 0 4 2 9 - 11 4
18. Специя Заявка 7 1 1 5 8 - 23 4
19. Салернитана Заявка 6 1 0 5 5 - 14 3
20. Кальяри Заявка 6 0 2 4 5 - 15 2
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  • — Вылет в Серию Б
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Интер Милан - Наполи от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 ноября 2021, осталось 32 минуты.

    Главный судья: Валери Паоло

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 140
    Интер Милан 56.4% (79)
    X 38.6% (54)
    Наполи 5% (7)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Интер Милан
    Ничья
    Наполи
    2.32
    3.60
    3.46
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Интер Милан - Наполи онлайн


    Прогнозы на матч Интер Милан - Наполи

    Исход игры
    Интер Милан
    57% (81)
    Ничья
    38% (54)
    Наполи
    4.9% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.62% (71)
    Меньше
    45.38% (59)
    Обе команды забьют
    Да
    87.69% (114)
    Нет
    12.31% (16)
    Популярный счёт
    2:1 Интер Милан
    37.3% (53)
    1:1 Ничья
    30.3% (43)
    1:0 Интер Милан
    9.2% (13)
    2:2 Ничья
    6.3% (9)
    1:2 Наполи
    2.8% (4)
    3:2 Интер Милан
    2.1% (3)
    2:0 Интер Милан
    1.4% (2)
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