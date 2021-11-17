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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Интер Милан
 
Позже

Стадион:
Наполи

История личных встреч

Интер Милан
Наполи

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
42.9%
7.1%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
50%
8 побед 7 ничьих 0 побед

19 матчей

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед

Первый тайм

63.2%
36.8%
0 побед 12 ничьих 8 побед

Второй тайм

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 12 побед

33 матча

33.3%
27.3%
39.4%
11 побед 9 ничьих 13 побед

Первый тайм

21.2%
54.5%
24.3%
7 побед 18 ничьих 8 побед

Второй тайм

24.2%
39.4%
36.4%
8 побед 13 ничьих 12 побед

История матчей

СA
1:1
СA
1:0
СA
2:0
К
1:1
К
0:1
СA
1:3
СA
4:1
СA
1:0
СA
0:0
СA
0:0
СA
0:1
СA
3:0
СA
2:0
К
0:2
СA
2:1
СA
2:2
К
1:0
СA
2:2
СA
0:0
СA
4:2
СA
3:1
СA
2:1
СA
1:0
К
2:0
СA
0:3
СA
1:1
К
0:1
СA
3:1
СA
0:0
СA
3:1
СA
1:0
СA
2:1
СA
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джеко Эдин 7 0.58
Мартинес Лаутаро 5 (1) 0.42
Корреа Хоакин 4 0.33
Димарко Федерико 2 0.17
Чалханоглу Хакан 2 (1) 0.17
Перишич Иван 2 (1) 0.17
Шкриньяр Милан 2 0.17
Барелла Николо 1 0.08
Видаль Артуро 1 0.08
Дармиан Маттео 1 0.08
Д'Амброзио Данило 1 0.08
Весино Матиас 1 0.08
Санчес Алексис 0 0
Дюмфрис Дензел 0 0
Брозович Марсело 0 0
Гальярдини Роберто 0 0
Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осимхен Виктор 5 0.42
Инсинье Лоренцо 4 (4) 0.33
Фабиан Руис 3 0.25
Зелиньски Пётр 2 0.17
Лосано Ирвинг 2 0.17
Кулибали Калиду 2 0.17
Ррахмани Амир 2 0.17
Политано Маттео 1 0.08
Элмас Эльиф 1 0.08
Ди Лоренцо Джованни 1 0.08
Петанья Андреа 1 0.08
Руй Мариу 0 0

Карточки

Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брозович Марсело 3 0
Барелла Николо 3 0
Индзаги Симоне 1 1
Дармиан Маттео 2 0
Перишич Иван 2 0
Чалханоглу Хакан 2 0
Гальярдини Роберто 2 0
Корреа Хоакин 2 0
Мартинес Лаутаро 2 0
Бастони Алессандро 2 0
Джеко Эдин 1 0
Видаль Артуро 1 0
Де Врей Стефан 1 0
Весино Матиас 1 0
Шкриньяр Милан 1 0
Дюмфрис Дензел 1 0
Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руй Мариу 4 0
Замбо-Ангисса Андре-Франк 4 0
Осимхен Виктор 2 1
Кулибали Калиду 1 1
Элмас Эльиф 2 0
Лучано Спаллетти 0 1
Мертенс Дрис 1 0
Манолас Костас 1 0
Фабиан Руис 1 0
Демме Диего 1 0
Ди Лоренцо Джованни 1 0
Политано Маттео 1 0
Лосано Ирвинг 1 0
Ррахмани Амир 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
13
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
4
27%
1
8%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
1
7%
4
31%
31-45
2
13%
4
31%
46-60
5
33%
1
8%
61-75
1
7%
2
15%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

15
11
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
5 Не забивали 6
2
13%
1
9%
1-15
2
13%
2
18%
16-30
2
13%
1
9%
31-45
4
27%
2
18%
46-60
1
7%
3
27%
61-75
4
27%
2
18%
76-90

Пропущено

8
2
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
1
13%
2
100%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Забито

30
24
13 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 8
0 Не забивали 1
6
20%
2
8%
1-15
4
13%
3
13%
16-30
3
10%
5
21%
31-45
6
20%
6
25%
46-60
6
20%
4
17%
61-75
5
17%
4
17%
76-90

Пропущено

12
4
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 4
1
8%
2
50%
1-15
3
25%
1
25%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
1
25%
61-75
4
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Милан
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Милан - Интер Милан 1:1 Шериф - Интер Милан 1:3 Интер Милан - Удинезе 2:0 Эмполи - Интер Милан 0:2
Интер Милан - Ювентус 1:1 Интер Милан - Шериф 3:1 Лацио - Интер Милан 3:1 Сассуоло - Интер Милан 1:2 Шахтёр Донецк - Интер Милан 0:0 Интер Милан - Аталанта 2:2 Фиорентина - Интер Милан 1:3 Интер Милан - Болонья 6:1 Интер Милан - Реал Мадрид 0:1 Сампдория - Интер Милан 2:2 Верона - Интер Милан 1:3 Интер Милан - Дженоа 4:0 Интер Милан - Динамо Киев 3:0 Парма - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Кротоне 6:0 Интер Милан - Перджолеттезе 8:0
Наполи
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Наполи - Верона 1:1 Легия - Наполи 1:4 Салернитана - Наполи 0:1 Наполи - Болонья 3:0
Рома - Наполи 0:0 Наполи - Легия 3:0 Наполи - Торино 1:0 Фиорентина - Наполи 1:2 Наполи - Спартак Москва 2:3 Наполи - Кальяри 2:0 Сампдория - Наполи 0:4 Удинезе - Наполи 0:4 Лестер - Наполи 2:2 Наполи - Ювентус 2:1 Наполи - Беневенто 1:5 Дженоа - Наполи 1:2 Наполи - Венеция 2:0 Асколи - Наполи 1:2 Висла Краков - Наполи 1:2 Бавария - Наполи 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 12 10 2 0 24 - 4 32
2. Милан Заявка 12 10 2 0 26 - 11 32
3. Интер Милан Заявка 12 7 4 1 29 - 13 25
4. Аталанта Заявка 12 6 4 2 22 - 15 22
5. Лацио Заявка 12 6 3 3 25 - 19 21
6. Рома Заявка 12 6 1 5 21 - 15 19
7. Ювентус Заявка 12 5 3 4 16 - 15 18
8. Фиорентина Заявка 12 6 0 6 16 - 14 18
9. Болонья Заявка 12 5 3 4 19 - 23 18
10. Эмполи Заявка 12 5 1 6 18 - 23 16
11. Верона Заявка 12 4 4 4 25 - 21 16
12. Торино Заявка 12 4 2 6 15 - 12 14
13. Удинезе Заявка 12 3 5 4 15 - 18 14
14. Сассуоло Заявка 12 4 2 6 17 - 18 14
15. Венеция Заявка 12 3 3 6 11 - 19 12
16. Специя Заявка 12 3 2 7 13 - 26 11
17. Сампдория Заявка 12 2 3 7 15 - 25 9
18. Дженоа Заявка 12 1 6 5 17 - 24 9
19. Салернитана Заявка 12 2 1 9 10 - 26 7
20. Кальяри Заявка 12 1 3 8 13 - 26 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 6 5 1 0 11 - 2 16
2. Милан Заявка 6 5 1 0 13 - 4 16
3. Лацио Заявка 6 5 1 0 18 - 6 16
4. Болонья Заявка 6 4 1 1 13 - 8 13
5. Рома Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
6. Верона Заявка 6 4 0 2 16 - 10 12
7. Интер Милан Заявка 5 3 2 0 15 - 4 11
8. Ювентус Заявка 6 3 1 2 7 - 6 10
9. Торино Заявка 6 3 1 2 12 - 6 10
10. Фиорентина Заявка 5 3 0 2 10 - 6 9
11. Удинезе Заявка 7 2 3 2 10 - 11 9
12. Сассуоло Заявка 6 2 1 3 6 - 6 7
13. Специя Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
14. Венеция Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
15. Аталанта Заявка 6 1 3 2 8 - 9 6
16. Кальяри Заявка 7 1 2 4 10 - 13 5
17. Сампдория Заявка 7 1 2 4 9 - 16 5
18. Эмполи Заявка 7 1 1 5 9 - 18 4
19. Салернитана Заявка 6 1 1 4 5 - 12 4
20. Дженоа Заявка 5 0 3 2 7 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 6 5 1 0 13 - 2 16
2. Милан Заявка 6 5 1 0 13 - 7 16
3. Аталанта Заявка 6 5 1 0 14 - 6 16
4. Интер Милан Заявка 7 4 2 1 14 - 9 14
5. Эмполи Заявка 5 4 0 1 9 - 5 12
6. Фиорентина Заявка 7 3 0 4 6 - 8 9
7. Ювентус Заявка 6 2 2 2 9 - 9 8
8. Сассуоло Заявка 6 2 1 3 11 - 12 7
9. Рома Заявка 6 2 0 4 12 - 11 6
10. Дженоа Заявка 7 1 3 3 10 - 15 6
11. Болонья Заявка 6 1 2 3 6 - 15 5
12. Удинезе Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
13. Лацио Заявка 6 1 2 3 7 - 13 5
14. Венеция Заявка 7 1 2 4 4 - 12 5
15. Торино Заявка 6 1 1 4 3 - 6 4
16. Сампдория Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
17. Верона Заявка 6 0 4 2 9 - 11 4
18. Специя Заявка 6 1 1 4 6 - 18 4
19. Салернитана Заявка 6 1 0 5 5 - 14 3
20. Кальяри Заявка 5 0 1 4 3 - 13 1
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  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Интер Милан - Наполи от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 ноября 2021, осталось 2 дня 11 часов 37 минут.

    Главный судья: Валери Паоло

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 48
    Интер Милан 50% (24)
    X 39.6% (19)
    Наполи 10.4% (5)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Интер Милан
    Ничья
    Наполи
    2.32
    3.60
    3.44
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Интер Милан - Наполи онлайн


    Прогнозы на матч Интер Милан - Наполи

    Исход игры
    Интер Милан
    50% (24)
    Ничья
    39.6% (19)
    Наполи
    10.4% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.57% (28)
    Меньше
    40.43% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    89.36% (42)
    Нет
    10.64% (5)
    Популярный счёт
    2:1 Интер Милан
    37.5% (18)
    1:1 Ничья
    29.2% (14)
    2:2 Ничья
    10.4% (5)
    1:0 Интер Милан
    8.3% (4)
    1:2 Наполи
    6.3% (3)
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    1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
    2 Бонус: 10000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    3 Бонус: 2000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    4 Бонус: 7000 ₽ Отзывы (10) Обзор Играть
    5 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 3500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    7 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (47) Обзор Играть
    8 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
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