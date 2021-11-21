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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Сассуоло
2:2
Второй тайм: 63'

Стадион:
Кальяри
0'
33' Желтая карточка
Марин Рэзван
1:0
37' Гол
Скамачча Джанлука
1:1
40' Гол
Кейта Бальде
42' Желтая карточка
Грасси Альберто
2:1
52' Пенальти
Берарди Доменико
2:2
56' Пенальти
Педро Жоао
63'
47
Консильи
Андреа
22
Тольян
Йереми
5
Айхан
Кан
31
Феррари
Джанмарко
6
Рожерио
да
Силва
16
Фраттези
Давиде
8
Лопес
Максим
23
Траоре
Хамед
25
Берарди
Доменико
91
Скамачча
Джанлука
18
Распадори
Джакомо
28
Краньо
Алессио
25
Дзаппа
Габриэле
23
Чеппители
Лука
44
Карбони
Андреа
18
Нандес
Найтан
8
Марин
Рэзван
27
Грасси
Альберто
12
Белланова
Рауль
22
Ликояннис
Хараламбос
10
Педро
Жоао
9
Кейта
Бальде
Сассуоло
4-3-3
Кальяри
3-5-2

Ход матча

33'
 
Марин Рэзван
37'
Скамачча Джанлука
(Берарди Доменико)
1:0
40'
1:1
Кейта Бальде
(Нандес Найтан)
42'
 
Грасси Альберто
52'
Берарди Доменико
2:1
56'
2:2
Педро Жоао

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 7 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 4
  • 1 Офсайды 3
  • 7 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

История личных встреч

Сассуоло
Кальяри

8 матчей

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

87.5%
37.5%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

7 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

15 матчей

20%
60%
20%
3 победы 9 ничьих 3 победы

Первый тайм

46.7%
33.3%
20%
7 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

26.7%
40%
33.3%
4 победы 6 ничьих 5 побед

История матчей

СA
1:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
2:2
СA
3:0
СA
2:2
СA
0:0
СA
0:1
СA
6:2
СA
4:3
К
0:1
СA
2:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Сассуоло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берарди Доменико 5 (1) 0.38
Скамачча Джанлука 3 0.23
Фраттези Давиде 3 0.23
Джуричич Филип 2 0.15
Распадори Джакомо 1 0.08
Лопес Максим 1 0.08
Траоре Хамед 1 0.08
Капуто Франческо 0 0
Бога Жереми 0 0
Дефрель Грегоре 0 0
Тольян Йереми 0 0
Рожерио да Силва 0 0
Кальяри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Жоао 7 (2) 0.54
Кейта Бальде 3 0.23
Касерес Мартин 1 0.08
Чеппители Лука 1 0.08
Паволетти Леонардо 1 0.08
Дейола Алессандро 1 0.08
Марин Рэзван 0 0
Нандес Найтан 0 0
Годин Диего 0 0
Белланова Рауль 0 0

Карточки

Сассуоло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лопес Максим 5 0
Кирикеш Влад 3 0
Феррари Джанмарко 3 0
Мюлдюр Мерт 3 0
Дефрель Грегоре 2 0
Консильи Андреа 2 0
Скамачча Джанлука 2 0
Рожерио да Силва 2 0
Распадори Джакомо 2 0
Капуто Франческо 1 0
Джуричич Филип 1 0
Берарди Доменико 1 0
Тольян Йереми 1 0
Фраттези Давиде 1 0
Траоре Хамед 1 0
Харрауи Абдау 1 0
Кальяри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стротман Кевин 4 0
Дзаппа Габриэле 2 1
Годин Диего 3 0
Педро Жоао 3 0
Нандес Найтан 3 0
Касерес Мартин 1 1
Паволетти Леонардо 2 0
Дейола Алессандро 2 0
Марин Рэзван 2 0
Чеппители Лука 1 0
Ликояннис Хараламбос 1 0
Кейта Бальде 1 0
Грасси Альберто 1 0
Далберт Эстеван 1 0
Валюкевич Себастьян 1 0
Белланова Рауль 1 0
Карбони Андреа 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
9 Не забивали 10
0
0%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
13
2 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
2
25%
3
23%
31-45
2
25%
3
23%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
50%
2
15%
76-90

Забито

12
10
8 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
1
8%
1
10%
1-15
3
25%
3
30%
16-30
4
33%
0
0%
31-45
2
17%
2
20%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
2
17%
1
10%
76-90

Пропущено

11
13
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
2
18%
2
15%
1-15
1
9%
1
8%
16-30
2
18%
1
8%
31-45
1
9%
2
15%
46-60
1
9%
3
23%
61-75
4
36%
4
31%
76-90

Забито

16
13
10 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
3 Не забивали 4
1
6%
2
15%
1-15
4
25%
3
23%
16-30
5
31%
0
0%
31-45
3
19%
3
23%
46-60
1
6%
4
31%
61-75
2
13%
1
8%
76-90

Пропущено

19
26
7 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
2
11%
4
15%
1-15
1
5%
4
15%
16-30
4
21%
4
15%
31-45
3
16%
5
19%
46-60
1
5%
3
12%
61-75
8
42%
6
23%
76-90

Результаты последних матчей

Сассуоло
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Удинезе - Сассуоло 3:2 Сассуоло - Эмполи 1:2 Ювентус - Сассуоло 1:2 Сассуоло - Венеция 3:1
Дженоа - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Интер Милан 1:2 Сассуоло - Салернитана 1:0 Аталанта - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Торино 0:1 Рома - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Кремонезе 0:2 Сассуоло - Сампдория 0:0 Верона - Сассуоло 2:3 Лацио - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Виченца Виртус 3:1 Парма - Сассуоло 0:3 Сассуоло - Зюйдтироль 0:0 Сассуоло - Bressanone 8:0 Сассуоло - Лацио 2:0 Парма - Сассуоло 1:3
Кальяри
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Кальяри - Аталанта 1:2 Болонья - Кальяри 2:0 Кальяри - Рома 1:2 Фиорентина - Кальяри 3:0
Кальяри - Сампдория 3:1 Кальяри - Венеция 1:1 Наполи - Кальяри 2:0 Кальяри - Эмполи 0:2 Лацио - Кальяри 2:2 Кальяри - Дженоа 2:3 Милан - Кальяри 4:1 Кальяри - Специя 2:2 Кальяри - Пиза 3:1 Мальорка - Кальяри 1:0 Кальяри - Ольбия 3:0 Аугсбург - Кальяри 3:1 Виченца Виртус - Кальяри 0:3 Кальяри - Реал Виченца 16:1 Кальяри - Дженоа 0:1 Милан - Кальяри 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 12 10 2 0 24 - 4 32
2. Милан Заявка 13 10 2 1 29 - 15 32
3. Аталанта Заявка 13 7 4 2 27 - 17 25
4. Интер Милан Заявка 12 7 4 1 29 - 13 25
5. Ювентус Заявка 13 6 3 4 18 - 15 21
6. Лацио Заявка 13 6 3 4 25 - 21 21
7. Фиорентина Заявка 13 7 0 6 20 - 17 21
8. Рома Заявка 12 6 1 5 21 - 15 19
9. Болонья Заявка 12 5 3 4 19 - 23 18
10. Эмполи Заявка 12 5 1 6 18 - 23 16
11. Верона Заявка 12 4 4 4 25 - 21 16
12. Сассуоло 2:2 Заявка 13 4 3 6 19 - 20 15
13. Торино Заявка 12 4 2 6 15 - 12 14
14. Удинезе Заявка 12 3 5 4 15 - 18 14
15. Венеция Заявка 12 3 3 6 11 - 19 12
16. Специя Заявка 13 3 2 8 15 - 31 11
17. Сампдория Заявка 12 2 3 7 15 - 25 9
18. Дженоа Заявка 12 1 6 5 17 - 24 9
19. Салернитана Заявка 12 2 1 9 10 - 26 7
20. Кальяри 2:2 Заявка 13 1 4 8 15 - 28 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 6 5 1 0 11 - 2 16
2. Милан Заявка 6 5 1 0 13 - 4 16
3. Лацио Заявка 7 5 1 1 18 - 8 16
4. Болонья Заявка 6 4 1 1 13 - 8 13
5. Рома Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
6. Верона Заявка 6 4 0 2 16 - 10 12
7. Фиорентина Заявка 6 4 0 2 14 - 9 12
8. Интер Милан Заявка 5 3 2 0 15 - 4 11
9. Ювентус Заявка 6 3 1 2 7 - 6 10
10. Торино Заявка 6 3 1 2 12 - 6 10
11. Удинезе Заявка 7 2 3 2 10 - 11 9
12. Аталанта Заявка 7 2 3 2 13 - 11 9
13. Сассуоло 2:2 Заявка 7 2 2 3 8 - 8 8
14. Специя Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
15. Венеция Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
16. Кальяри 2:2 Заявка 7 1 2 4 10 - 13 5
17. Сампдория Заявка 7 1 2 4 9 - 16 5
18. Эмполи Заявка 7 1 1 5 9 - 18 4
19. Салернитана Заявка 6 1 1 4 5 - 12 4
20. Дженоа Заявка 5 0 3 2 7 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 6 5 1 0 13 - 2 16
2. Милан Заявка 7 5 1 1 16 - 11 16
3. Аталанта Заявка 6 5 1 0 14 - 6 16
4. Интер Милан Заявка 7 4 2 1 14 - 9 14
5. Эмполи Заявка 5 4 0 1 9 - 5 12
6. Ювентус Заявка 7 3 2 2 11 - 9 11
7. Фиорентина Заявка 7 3 0 4 6 - 8 9
8. Сассуоло 2:2 Заявка 6 2 1 3 11 - 12 7
9. Рома Заявка 6 2 0 4 12 - 11 6
10. Дженоа Заявка 7 1 3 3 10 - 15 6
11. Болонья Заявка 6 1 2 3 6 - 15 5
12. Удинезе Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
13. Лацио Заявка 6 1 2 3 7 - 13 5
14. Венеция Заявка 7 1 2 4 4 - 12 5
15. Торино Заявка 6 1 1 4 3 - 6 4
16. Сампдория Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
17. Верона Заявка 6 0 4 2 9 - 11 4
18. Специя Заявка 7 1 1 5 8 - 23 4
19. Салернитана Заявка 6 1 0 5 5 - 14 3
20. Кальяри 2:2 Заявка 6 0 2 4 5 - 15 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
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  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mapei - Citta del Tricolore. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 139
Сассуоло 82% (114)
X 14.4% (20)
Кальяри 3.6% (5)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сассуоло
Ничья
Кальяри
1.92
4.58
5.79
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Где смотреть матч Сассуоло 2:2 Кальяри онлайн


Прогнозы на матч Сассуоло 2:2 Кальяри

Исход игры
Сассуоло
82% (114)
Ничья
14.4% (20)
Кальяри
3.6% (5)
Тотал 2.5
Больше
51.82% (71)
Меньше
48.18% (66)
Обе команды забьют
Да
64.96% (89)
Нет
35.04% (48)
Популярный счёт
2:1 Сассуоло
45.3% (63)
1:0 Сассуоло
25.2% (35)
1:1 Ничья
12.9% (18)
2:0 Сассуоло
8.6% (12)
1:2 Кальяри
2.9% (4)
3:1 Сассуоло
1.4% (2)
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