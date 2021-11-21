Италия: Серия A 2021-2022
2:2
Второй тайм: 63'
Стадион: Читта-дель-Триколоре
33' Желтая карточкаМарин Рэзван
1:0
37' ГолСкамачча Джанлука
1:1
40' ГолКейта Бальде
42' Желтая карточкаГрасси Альберто
2:1
52' ПенальтиБерарди Доменико
2:2
56' ПенальтиПедро Жоао
23
Траоре
Хамед
10
Педро
Жоао
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Траоре ХамедПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
17 Мюлдюр МертЗащитник
-
21 Кирикеш ВладЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Luigi Samele
-
Главный тренер: Alessio Dionisi
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Педро ЖоаоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Оберт АдамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Маццарри Вальтер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
33'
37'
40'
1:1
42'
52'
2:1
56'
2:2
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
7 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 4
-
4 Угловые 4
-
1 Офсайды 3
-
7 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
История личных встреч
Сассуоло
Кальяри
8 матчей
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
87.5%
37.5%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
7 матчей
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
15 матчей
20%
60%
20%
3 победы 9 ничьих 3 победы
Первый тайм
46.7%
33.3%
20%
7 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
26.7%
40%
33.3%
4 победы 6 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сассуоло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Берарди Доменико
|5 (1)
|0.38
|Скамачча Джанлука
|3
|0.23
|Фраттези Давиде
|3
|0.23
|Джуричич Филип
|2
|0.15
|Распадори Джакомо
|1
|0.08
|Лопес Максим
|1
|0.08
|Траоре Хамед
|1
|0.08
|Капуто Франческо
|0
|0
|Бога Жереми
|0
|0
|Дефрель Грегоре
|0
|0
|Тольян Йереми
|0
|0
|Рожерио да Силва
|0
|0
Кальяри
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педро Жоао
|7 (2)
|0.54
|Кейта Бальде
|3
|0.23
|Касерес Мартин
|1
|0.08
|Чеппители Лука
|1
|0.08
|Паволетти Леонардо
|1
|0.08
|Дейола Алессандро
|1
|0.08
|Марин Рэзван
|0
|0
|Нандес Найтан
|0
|0
|Годин Диего
|0
|0
|Белланова Рауль
|0
|0
Карточки
Сассуоло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лопес Максим
|5
|0
|Кирикеш Влад
|3
|0
|Феррари Джанмарко
|3
|0
|Мюлдюр Мерт
|3
|0
|Дефрель Грегоре
|2
|0
|Консильи Андреа
|2
|0
|Скамачча Джанлука
|2
|0
|Рожерио да Силва
|2
|0
|Распадори Джакомо
|2
|0
|Капуто Франческо
|1
|0
|Джуричич Филип
|1
|0
|Берарди Доменико
|1
|0
|Тольян Йереми
|1
|0
|Фраттези Давиде
|1
|0
|Траоре Хамед
|1
|0
|Харрауи Абдау
|1
|0
Кальяри
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стротман Кевин
|4
|0
|Дзаппа Габриэле
|2
|1
|Годин Диего
|3
|0
|Педро Жоао
|3
|0
|Нандес Найтан
|3
|0
|Касерес Мартин
|1
|1
|Паволетти Леонардо
|2
|0
|Дейола Алессандро
|2
|0
|Марин Рэзван
|2
|0
|Чеппители Лука
|1
|0
|Ликояннис Хараламбос
|1
|0
|Кейта Бальде
|1
|0
|Грасси Альберто
|1
|0
|Далберт Эстеван
|1
|0
|Валюкевич Себастьян
|1
|0
|Белланова Рауль
|1
|0
|Карбони Андреа
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
9 Не забивали 10
0
0%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
8
13
2 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
2
25%
3
23%
31-45
2
25%
3
23%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
50%
2
15%
76-90
Забито
12
10
8 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
1
8%
1
10%
1-15
3
25%
3
30%
16-30
4
33%
0
0%
31-45
2
17%
2
20%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
2
17%
1
10%
76-90
Пропущено
11
13
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
2
18%
2
15%
1-15
1
9%
1
8%
16-30
2
18%
1
8%
31-45
1
9%
2
15%
46-60
1
9%
3
23%
61-75
4
36%
4
31%
76-90
Забито
16
13
10 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
3 Не забивали 4
1
6%
2
15%
1-15
4
25%
3
23%
16-30
5
31%
0
0%
31-45
3
19%
3
23%
46-60
1
6%
4
31%
61-75
2
13%
1
8%
76-90
Пропущено
19
26
7 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
2
11%
4
15%
1-15
1
5%
4
15%
16-30
4
21%
4
15%
31-45
3
16%
5
19%
46-60
1
5%
3
12%
61-75
8
42%
6
23%
76-90
Результаты последних матчей
Сассуоло
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Удинезе - Сассуоло 3:2 Сассуоло - Эмполи 1:2 Ювентус - Сассуоло 1:2 Сассуоло - Венеция 3:1
Дженоа - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Интер Милан 1:2 Сассуоло - Салернитана 1:0 Аталанта - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Торино 0:1 Рома - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Кремонезе 0:2 Сассуоло - Сампдория 0:0 Верона - Сассуоло 2:3 Лацио - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Виченца Виртус 3:1 Парма - Сассуоло 0:3 Сассуоло - Зюйдтироль 0:0 Сассуоло - Bressanone 8:0 Сассуоло - Лацио 2:0 Парма - Сассуоло 1:3
Кальяри
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Кальяри - Аталанта 1:2 Болонья - Кальяри 2:0 Кальяри - Рома 1:2 Фиорентина - Кальяри 3:0
Кальяри - Сампдория 3:1 Кальяри - Венеция 1:1 Наполи - Кальяри 2:0 Кальяри - Эмполи 0:2 Лацио - Кальяри 2:2 Кальяри - Дженоа 2:3 Милан - Кальяри 4:1 Кальяри - Специя 2:2 Кальяри - Пиза 3:1 Мальорка - Кальяри 1:0 Кальяри - Ольбия 3:0 Аугсбург - Кальяри 3:1 Виченца Виртус - Кальяри 0:3 Кальяри - Реал Виченца 16:1 Кальяри - Дженоа 0:1 Милан - Кальяри 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|24 - 4
|32
|2.
|Милан
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|29 - 15
|32
|3.
|Аталанта
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|27 - 17
|25
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|29 - 13
|25
|5.
|Ювентус
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 15
|21
|6.
|Лацио
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|25 - 21
|21
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|13
|7
|0
|6
|20 - 17
|21
|8.
|Рома
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|21 - 15
|19
|9.
|Болонья
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|19 - 23
|18
|10.
|Эмполи
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|18 - 23
|16
|11.
|Верона
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|25 - 21
|16
|12.
|Сассуоло
|2:2 Заявка
|13
|4
|3
|6
|19 - 20
|15
|13.
|Торино
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 12
|14
|14.
|Удинезе
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|15 - 18
|14
|15.
|Венеция
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|11 - 19
|12
|16.
|Специя
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|15 - 31
|11
|17.
|Сампдория
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|15 - 25
|9
|18.
|Дженоа
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|17 - 24
|9
|19.
|Салернитана
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|10 - 26
|7
|20.
|Кальяри
|2:2 Заявка
|13
|1
|4
|8
|15 - 28
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|11 - 2
|16
|2.
|Милан
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 4
|16
|3.
|Лацио
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|18 - 8
|16
|4.
|Болонья
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 8
|13
|5.
|Рома
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|6.
|Верона
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|16 - 10
|12
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|14 - 9
|12
|8.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|15 - 4
|11
|9.
|Ювентус
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|10.
|Торино
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 6
|10
|11.
|Удинезе
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 11
|9
|12.
|Аталанта
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|13 - 11
|9
|13.
|Сассуоло
|2:2 Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|14.
|Специя
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|15.
|Венеция
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|16.
|Кальяри
|2:2 Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 13
|5
|17.
|Сампдория
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|9 - 16
|5
|18.
|Эмполи
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|9 - 18
|4
|19.
|Салернитана
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|4
|20.
|Дженоа
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|7 - 9
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 2
|16
|2.
|Милан
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|16 - 11
|16
|3.
|Аталанта
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 6
|16
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 9
|14
|5.
|Эмполи
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 5
|12
|6.
|Ювентус
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 9
|11
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|6 - 8
|9
|8.
|Сассуоло
|2:2 Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 12
|7
|9.
|Рома
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|12 - 11
|6
|10.
|Дженоа
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 15
|6
|11.
|Болонья
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 15
|5
|12.
|Удинезе
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|13.
|Лацио
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 13
|5
|14.
|Венеция
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 12
|5
|15.
|Торино
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 6
|4
|16.
|Сампдория
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|17.
|Верона
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|9 - 11
|4
|18.
|Специя
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|8 - 23
|4
|19.
|Салернитана
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|5 - 14
|3
|20.
|Кальяри
|2:2 Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 15
|2
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Сассуоло 2:2 Кальяри
Исход игры
Сассуоло
82% (114)
Ничья
14.4% (20)
Кальяри
3.6% (5)
Тотал 2.5
Больше
51.82% (71)
Меньше
48.18% (66)
Обе команды забьют
Да
64.96% (89)
Нет
35.04% (48)
Популярный счёт
2:1 Сассуоло
45.3% (63)
1:0 Сассуоло
25.2% (35)
1:1 Ничья
12.9% (18)
2:0 Сассуоло
8.6% (12)
1:2 Кальяри
2.9% (4)
3:1 Сассуоло
1.4% (2)
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