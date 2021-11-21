VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Андреа Карбони предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

46' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

45' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

45' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

44' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

44' Матч возобновлен

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Грасси Альберто получил желтую карточку от судьи

42' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Этот гол претендует на звание "Гола года"!

40' Г О О О О Л - Кейта Бальде точно бьет ножницами и забивает гол правой ногой! Супер!

39' Жуан Педро из команды Кальяри наносит удар головой очень сильно мимо ворот.

39' Тольян Йереми предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

39' Жуан Педро из команды Кальяри делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

39' Кальяри идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' Команда Сассуоло забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

37' Г О О О О Л - Скамачча Джанлука забивает с правой ноги!

37' Берарди Доменико разрезает оборону соперника отличным пасом

36' Жуан Педро нанес удар головой, но Андреа Консильи спокойно отбил мяч.

36' Удар от ворот произведет Кальяри

35' Рожерио да Силва не смог попасть в створ ударом издали

35' Распадори Джакомо пробил со штрафного прямо в стенку

33' Марин Рэзван - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

32' Сассуоло выполняет удар от ворот.

31' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Чеппители Лука и попал в каркас ворот!

31' Тольян Йереми предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

31' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Начался туман, и видимость стала плохой

30' Берарди Доменико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Айхан Кан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

28' Белланова Рауль бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре

28' Траоре Хамед из команды Сассуоло делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

27' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Удар от ворот произведет Кальяри

26' Распадори Джакомо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

26' Берарди Доменико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

25' Краньо Алессио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Консильи Андреа взял и забрал мяч на выходе

22' Кальяри выполняет удар от ворот.

21' Ликояннис Хараламбос предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

21' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Фраттези Давиде из команды Сассуоло делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

19' Консильи Андреа взял и забрал мяч на выходе

19' Плохо сыграл Тольян Йереми - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

19' Айхан Кан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

18' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Траоре Хамед из команды Сассуоло делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

16' Краньо Алессио взял и забрал мяч на выходе

15' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Удар от ворот произведет Кальяри

14' Траоре Хамед не смог попасть в створ ударом издали

13' Кальяри выполняет удар от ворот.

13' Как он промахнулся? Скамачча Джанлука имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

12' Жуан Педро из команды Кальяри в офсайде

12' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Кальяри выполняет удар от ворот.

9' Игрок Распадори Джакомо из команды Сассуоло неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

8' Удар от ворот произведет Кальяри

8' Отличный пас сделал Берарди Доменико из команды Сассуоло . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

7' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Алессио Краньо не дал случится голу! Фраттези Давиде должен был забивать, но Алессио Краньо сделал отличный сейв

3' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.

1' Сассуоло начинает с центра поля