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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Сассуоло
2:2
Конец матча

Стадион:
Кальяри
0'
33' Желтая карточка
Марин Рэзван
1:0
37' Гол
Скамачча Джанлука
1:1
40' Гол
Кейта Бальде
42' Желтая карточка
Грасси Альберто
2:1
52' Пенальти
Берарди Доменико
2:2
56' Пенальти
Педро Жоао
72' Желтая карточка
Айхан Кан
90'+5
47
Консильи
Андреа
22
Тольян
Йереми
5
Айхан
Кан
31
Феррари
Джанмарко
6
Рожерио
да
Силва
16
Фраттези
Давиде
8
Лопес
Максим
23
Траоре
Хамед
25
Берарди
Доменико
91
Скамачча
Джанлука
18
Распадори
Джакомо
28
Краньо
Алессио
25
Дзаппа
Габриэле
23
Чеппители
Лука
44
Карбони
Андреа
18
Нандес
Найтан
8
Марин
Рэзван
27
Грасси
Альберто
12
Белланова
Рауль
22
Ликояннис
Хараламбос
10
Педро
Жоао
9
Кейта
Бальде
Сассуоло
4-3-3
Кальяри
3-5-2

Ход матча

33'
 
Марин Рэзван
37'
Скамачча Джанлука
(Берарди Доменико)
1:0
40'
1:1
Кейта Бальде
(Нандес Найтан)
42'
 
Грасси Альберто
52'
Берарди Доменико
2:1
56'
2:2
Педро Жоао
72'
Айхан Кан
 
74'
Дефрель Грегоре
Скамачча Джанлука
 
78'
 
Дейола Алессандро
Грасси Альберто
78'
 
Касерес Мартин
Дзаппа Габриэле
84'
 
Олива Кристиан
Марин Рэзван
84'
 
Паволетти Леонардо
Кейта Бальде
85'
Энрике Матеус
Траоре Хамед
 
85'
Кирьякопулос Георгиос
Рожерио да Силва
 
90'
Мюлдюр Мерт
Распадори Джакомо
 

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 11 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 5
  • 2 Офсайды 4
  • 13 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

История личных встреч

Сассуоло
Кальяри

8 матчей

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

87.5%
37.5%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

7 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

15 матчей

20%
60%
20%
3 победы 9 ничьих 3 победы

Первый тайм

46.7%
33.3%
20%
7 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

26.7%
40%
33.3%
4 победы 6 ничьих 5 побед

История матчей

СA
1:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
2:2
СA
3:0
СA
2:2
СA
0:0
СA
0:1
СA
6:2
СA
4:3
К
0:1
СA
2:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Сассуоло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берарди Доменико 6 (2) 0.46
Скамачча Джанлука 3 0.23
Фраттези Давиде 3 0.23
Джуричич Филип 2 0.15
Распадори Джакомо 1 0.08
Лопес Максим 1 0.08
Траоре Хамед 1 0.08
Капуто Франческо 0 0
Бога Жереми 0 0
Дефрель Грегоре 0 0
Тольян Йереми 0 0
Рожерио да Силва 0 0
Кальяри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Жоао 8 (3) 0.62
Кейта Бальде 3 0.23
Касерес Мартин 1 0.08
Чеппители Лука 1 0.08
Паволетти Леонардо 1 0.08
Дейола Алессандро 1 0.08
Марин Рэзван 0 0
Нандес Найтан 0 0
Годин Диего 0 0
Белланова Рауль 0 0

Карточки

Сассуоло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лопес Максим 5 0
Кирикеш Влад 3 0
Феррари Джанмарко 3 0
Мюлдюр Мерт 3 0
Дефрель Грегоре 2 0
Консильи Андреа 2 0
Скамачча Джанлука 2 0
Рожерио да Силва 2 0
Распадори Джакомо 2 0
Капуто Франческо 1 0
Джуричич Филип 1 0
Берарди Доменико 1 0
Тольян Йереми 1 0
Айхан Кан 1 0
Фраттези Давиде 1 0
Траоре Хамед 1 0
Харрауи Абдау 1 0
Кальяри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стротман Кевин 4 0
Дзаппа Габриэле 2 1
Годин Диего 3 0
Педро Жоао 3 0
Нандес Найтан 3 0
Касерес Мартин 1 1
Паволетти Леонардо 2 0
Дейола Алессандро 2 0
Марин Рэзван 2 0
Чеппители Лука 1 0
Ликояннис Хараламбос 1 0
Кейта Бальде 1 0
Грасси Альберто 1 0
Далберт Эстеван 1 0
Валюкевич Себастьян 1 0
Белланова Рауль 1 0
Карбони Андреа 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
5
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
9 Не забивали 10
0
0%
1
20%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
20%
31-45
2
33%
2
40%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

10
15
3 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
3
30%
4
27%
31-45
3
30%
4
27%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
40%
2
13%
76-90

Забито

12
10
8 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
1
8%
1
10%
1-15
3
25%
3
30%
16-30
4
33%
0
0%
31-45
2
17%
2
20%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
2
17%
1
10%
76-90

Пропущено

11
13
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
2
18%
2
15%
1-15
1
9%
1
8%
16-30
2
18%
1
8%
31-45
1
9%
2
15%
46-60
1
9%
3
23%
61-75
4
36%
4
31%
76-90

Забито

18
15
11 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 4
3 Не забивали 4
1
6%
2
13%
1-15
4
22%
3
20%
16-30
6
33%
1
7%
31-45
4
22%
4
27%
46-60
1
6%
4
27%
61-75
2
11%
1
7%
76-90

Пропущено

21
28
8 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 13
2
10%
4
14%
1-15
1
5%
4
14%
16-30
5
24%
5
18%
31-45
4
19%
6
21%
46-60
1
5%
3
11%
61-75
8
38%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

Сассуоло
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Удинезе - Сассуоло 3:2 Сассуоло - Эмполи 1:2 Ювентус - Сассуоло 1:2 Сассуоло - Венеция 3:1
Дженоа - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Интер Милан 1:2 Сассуоло - Салернитана 1:0 Аталанта - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Торино 0:1 Рома - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Кремонезе 0:2 Сассуоло - Сампдория 0:0 Верона - Сассуоло 2:3 Лацио - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Виченца Виртус 3:1 Парма - Сассуоло 0:3 Сассуоло - Зюйдтироль 0:0 Сассуоло - Bressanone 8:0 Сассуоло - Лацио 2:0 Парма - Сассуоло 1:3
Кальяри
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Кальяри - Аталанта 1:2 Болонья - Кальяри 2:0 Кальяри - Рома 1:2 Фиорентина - Кальяри 3:0
Кальяри - Сампдория 3:1 Кальяри - Венеция 1:1 Наполи - Кальяри 2:0 Кальяри - Эмполи 0:2 Лацио - Кальяри 2:2 Кальяри - Дженоа 2:3 Милан - Кальяри 4:1 Кальяри - Специя 2:2 Кальяри - Пиза 3:1 Мальорка - Кальяри 1:0 Кальяри - Ольбия 3:0 Аугсбург - Кальяри 3:1 Виченца Виртус - Кальяри 0:3 Кальяри - Реал Виченца 16:1 Кальяри - Дженоа 0:1 Милан - Кальяри 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 12 10 2 0 24 - 4 32
2. Милан Заявка 13 10 2 1 29 - 15 32
3. Аталанта Заявка 13 7 4 2 27 - 17 25
4. Интер Милан Заявка 12 7 4 1 29 - 13 25
5. Ювентус Заявка 13 6 3 4 18 - 15 21
6. Лацио Заявка 13 6 3 4 25 - 21 21
7. Фиорентина Заявка 13 7 0 6 20 - 17 21
8. Рома Заявка 12 6 1 5 21 - 15 19
9. Болонья 0:0 Заявка 13 5 4 4 19 - 23 19
10. Эмполи Заявка 12 5 1 6 18 - 23 16
11. Верона Заявка 12 4 4 4 25 - 21 16
12. Сассуоло Заявка 13 4 3 6 19 - 20 15
13. Торино Заявка 12 4 2 6 15 - 12 14
14. Удинезе Заявка 12 3 5 4 15 - 18 14
15. Венеция 0:0 Заявка 13 3 4 6 11 - 19 13
16. Специя Заявка 13 3 2 8 15 - 31 11
17. Сампдория 0:0 Заявка 13 2 4 7 15 - 25 10
18. Дженоа Заявка 12 1 6 5 17 - 24 9
19. Салернитана 0:0 Заявка 13 2 2 9 10 - 26 8
20. Кальяри Заявка 13 1 4 8 15 - 28 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 6 5 1 0 11 - 2 16
2. Милан Заявка 6 5 1 0 13 - 4 16
3. Лацио Заявка 7 5 1 1 18 - 8 16
4. Болонья 0:0 Заявка 7 4 2 1 13 - 8 14
5. Рома Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
6. Верона Заявка 6 4 0 2 16 - 10 12
7. Фиорентина Заявка 6 4 0 2 14 - 9 12
8. Интер Милан Заявка 5 3 2 0 15 - 4 11
9. Ювентус Заявка 6 3 1 2 7 - 6 10
10. Торино Заявка 6 3 1 2 12 - 6 10
11. Удинезе Заявка 7 2 3 2 10 - 11 9
12. Аталанта Заявка 7 2 3 2 13 - 11 9
13. Сассуоло Заявка 7 2 2 3 8 - 8 8
14. Специя Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
15. Венеция 0:0 Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
16. Кальяри Заявка 7 1 2 4 10 - 13 5
17. Сампдория 0:0 Заявка 7 1 2 4 9 - 16 5
18. Салернитана 0:0 Заявка 7 1 2 4 5 - 12 5
19. Эмполи Заявка 7 1 1 5 9 - 18 4
20. Дженоа Заявка 5 0 3 2 7 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 6 5 1 0 13 - 2 16
2. Милан Заявка 7 5 1 1 16 - 11 16
3. Аталанта Заявка 6 5 1 0 14 - 6 16
4. Интер Милан Заявка 7 4 2 1 14 - 9 14
5. Эмполи Заявка 5 4 0 1 9 - 5 12
6. Ювентус Заявка 7 3 2 2 11 - 9 11
7. Фиорентина Заявка 7 3 0 4 6 - 8 9
8. Сассуоло Заявка 6 2 1 3 11 - 12 7
9. Дженоа Заявка 7 1 3 3 10 - 15 6
10. Венеция 0:0 Заявка 8 1 3 4 4 - 12 6
11. Рома Заявка 6 2 0 4 12 - 11 6
12. Болонья 0:0 Заявка 6 1 2 3 6 - 15 5
13. Удинезе Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
14. Сампдория 0:0 Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
15. Лацио Заявка 6 1 2 3 7 - 13 5
16. Торино Заявка 6 1 1 4 3 - 6 4
17. Верона Заявка 6 0 4 2 9 - 11 4
18. Специя Заявка 7 1 1 5 8 - 23 4
19. Салернитана 0:0 Заявка 6 1 0 5 5 - 14 3
20. Кальяри Заявка 6 0 2 4 5 - 15 2
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  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mapei - Citta del Tricolore. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 139
Сассуоло 82% (114)
X 14.4% (20)
Кальяри 3.6% (5)
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Где смотреть матч Сассуоло 2:2 Кальяри онлайн


Прогнозы на матч Сассуоло 2:2 Кальяри

Исход игры
Сассуоло
82% (114)
Ничья
14.4% (20)
Кальяри
3.6% (5)
Тотал 2.5
Больше
51.82% (71)
Меньше
48.18% (66)
Обе команды забьют
Да
64.96% (89)
Нет
35.04% (48)
Популярный счёт
2:1 Сассуоло
45.3% (63)
1:0 Сассуоло
25.2% (35)
1:1 Ничья
12.9% (18)
2:0 Сассуоло
8.6% (12)
1:2 Кальяри
2.9% (4)
3:1 Сассуоло
1.4% (2)
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