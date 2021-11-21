Второй тайм

95' Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Берарди Доменико из команды Сассуоло сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

94' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

94' Сассуоло идет вперед с потенциально опасной атакой.

93' Удар от ворот произведет Кальяри

93' Берарди Доменико из команды Сассуоло наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

93' Чеппители Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Феррари Джанмарко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Ликояннис Хараламбос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

92' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

91' Удар от ворот произведет Кальяри

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Отличный пас сделал Берарди Доменико из команды Сассуоло . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

89' Жуан Педро нанес удар, но тот был заблокирован.

89' Кальяри идет вперед с потенциально опасной атакой.

89' Нандес Найтан из команды Кальяри сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

89' Ликояннис Хараламбос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

86' Сассуоло выполняет удар от ворот.

86' Айхан Кан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Игрок из команды Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

85' Айхан Кан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Чеппители Лука навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

84' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

84' Айхан Кан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Консильи Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Удар от ворот произведет Кальяри

82' Отличный пас сделал Айхан Кан из команды Сассуоло . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

81' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

81' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

81' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Нандес Найтан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Алессио Краньо отбил мяч на угловой после удара Дефрель Грегоре из штрафной площади.

79' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

78' Удар от ворот произведет Кальяри

77' Сассуоло идет вперед с потенциально опасной атакой.

77' Матч возобновлен

76' Ох, нехорошо это выглядит. Чеппители Лука получил травму и медбригада забирает его с поля.

75' Чеппители Лука на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Айхан Кан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

72' Назначен штрафной. Пострадал Жуан Педро, его свалил Айхан Кан

71' Консильи Андреа взял и забрал мяч на выходе

71' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

71' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

70' Удар от ворот произведет Кальяри

70' Фраттези Давиде не смог попасть в створ ударом издали

69' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

65' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

64' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

64' Матч возобновлен

64' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

63' Матч возобновлен

62' Ликояннис Хараламбос на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

62' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

61' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

60' Распадори Джакомо из команды Сассуоло направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

60' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

59' Консильи Андреа взял и забрал мяч на выходе

56' Г О О О О О Л - Жуан Педро из команды Кальяри забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Андреа Консильи прыгнул не в ту сторону.

55' ПЕНАЛЬТИ - Фраттези Давиде из команды Сассуоло привез своей команде пенальти за опасную игру против Жуан Педро.

54' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

54' Кальяри выполняет удар от ворот.

53' Андреа Карбони предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

53' Отличный пас сделал Скамачча Джанлука из команды Сассуоло . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

53' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

52' Г О О О О О Л - Берарди Доменико из команды Сассуоло забивает с точки! Удар был нанесен левой ногой! Алессио Краньо прыгнул не в ту сторону.

51' После проверки VAR судья не изменил решения - Сассуоло пробьет пенальти!

51' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

49' Траоре Хамед из команды Сассуоло делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

49' Фраттези Давиде из команды Сассуоло делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

48' Чеппители Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Кейта Бальде выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Дзаппа Габриэле предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

47' Удар от ворот произведет Кальяри

47' Берарди Доменико оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

46' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля