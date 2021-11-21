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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Болонья
0:0
Первый тайм: 38'

Стадион:
Венеция
0' 38'
28
Скорупски
Лукаш
5
Сумаоро
Адама
17
Медель
Гари
6
Теате
Артур
7
Орсолини
Риккардо
8
Домингес
Николас
32
Сванберг
Маттиас
3
Хики
Аарон
21
Сориано
Роберто
99
Барроу
Муса
9
Арнаутович
Марко
88
Ромеро
Серхио
7
Маццокки
Паскуале
31
Кальдара
Маттиа
32
Чеккарони
Пьетро
55
Хапс
Ридгесиано
27
Бузио
Джанлука
5
Вакка
Антонио
44
Ампаду
Этан
10
Араму
Маттиа
77
Окереке
Давид
17
Джонсон
Деннис
Болонья
3-4-2-1
Венеция
4-3-1-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Болонья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арнаутович Марко 5 (1) 0.38
Барроу Муса 4 0.31
Де Сильвестри Лоренцо 3 0.23
Сванберг Маттиас 2 0.15
Теате Артур 2 0.15
Хики Аарон 2 0.15
Сориано Роберто 0 0
Сансоне Никола 0 0
Ольсен Сков Андреас 0 0
Медель Гари 0 0
Орсолини Риккардо 0 0
Схаутен Йерди 0 0
Домингес Николас 0 0
Венеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Араму Маттиа 4 (2) 0.31
Окереке Давид 3 0.23
Анри Тома 1 0.08
Бузио Джанлука 1 0.08
Кальдара Маттиа 1 0.08
Чеккарони Пьетро 1 0.08
Ампаду Этан 0 0
Молинаро Кристиан 0 0
Хейманс Дан 0 0

Карточки

Болонья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сориано Роберто 2 2
Хики Аарон 5 0
Медель Гари 4 0
Сумаоро Адама 2 1
Сванберг Маттиас 3 0
Домингес Николас 3 0
Схаутен Йерди 1 1
Де Сильвестри Лоренцо 2 0
Арнаутович Марко 2 0
Сансоне Никола 2 0
Бонифаци Кевин 2 0
Виньято Эмануэль 2 0
Скорупски Лукаш 1 0
Дейкс Митчелл 1 0
Орсолини Риккардо 1 0
Венеция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ампаду Этан 4 1
Хейманс Дан 4 0
Араму Маттиа 3 0
Кальдара Маттиа 3 0
Чеккарони Пьетро 3 0
Маццокки Паскуале 3 0
Форте Франческо 2 0
Вакка Антонио 2 0
Кийине Софиан 2 0
Джонсон Деннис 2 0
Бузио Джанлука 2 0
Занетти Паоло 1 0
Ромеро Серхио 1 0
Чрнигой Домен 1 0
Маенпяя Ники 1 0
Леццерини Лука 1 0
Эбюэхи Тайронн 1 0
Анри Тома 1 0
Фьордилино Антонио 1 0
Шнегг Давид 1 0
Тессманн Таннер 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
5
2 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 9
1
8%
1
20%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
4
33%
1
20%
46-60
2
17%
1
20%
61-75
4
33%
1
20%
76-90

Пропущено

9
11
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
2
18%
16-30
1
11%
1
9%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
5
45%
61-75
3
33%
3
27%
76-90

Забито

7
7
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
2
29%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
1
14%
2
29%
61-75
3
43%
1
14%
76-90

Пропущено

14
7
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
7%
1
14%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
3
21%
2
29%
31-45
2
14%
1
14%
46-60
3
21%
1
14%
61-75
3
21%
2
29%
76-90

Забито

19
12
4 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 5
2 Не забивали 4
3
16%
3
25%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
5
26%
2
17%
46-60
3
16%
3
25%
61-75
7
37%
2
17%
76-90

Пропущено

23
18
8 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
1
4%
1
6%
1-15
3
13%
2
11%
16-30
4
17%
3
17%
31-45
5
22%
1
6%
46-60
4
17%
6
33%
61-75
6
26%
5
28%
76-90

Результаты последних матчей

Болонья
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Сампдория - Болонья 1:2 Болонья - Кальяри 2:0 Наполи - Болонья 3:0 Болонья - Милан 2:4
Удинезе - Болонья 1:1 Болонья - Лацио 3:0 Эмполи - Болонья 4:2 Болонья - Дженоа 2:2 Интер Милан - Болонья 6:1 Болонья - Верона 1:0 Аталанта - Болонья 0:0 Болонья - Салернитана 3:2 Болонья - Тернана 4:5 Порденоне - Болонья 2:4 Ливерпуль - Болонья 1:0 Ливерпуль - Болонья 2:0 Боруссия Д - Болонья 3:0 Болонья - ФералпиСало 1:0 Болонья - GS Bagnolese 6:1 Болонья - Ювентус 1:4
Венеция
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Табор Сежана - Венеция 2:1 Венеция - Рома 3:2 Дженоа - Венеция 0:0 Венеция - Салернитана 1:2
Сассуоло - Венеция 3:1 Венеция - Фиорентина 1:0 Кальяри - Венеция 1:1 Венеция - Торино 1:1 Милан - Венеция 2:0 Венеция - Специя 1:2 Эмполи - Венеция 1:2 Брешия - Венеция 4:0 Удинезе - Венеция 3:0 Наполи - Венеция 2:0 Венеция - Фрозиноне 1:1 Гронинген - Венеция 0:0 Твенте - Венеция 0:1 Утрехт - Венеция 2:3 Венеция - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Венеция 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 12 10 2 0 24 - 4 32
2. Милан Заявка 13 10 2 1 29 - 15 32
3. Аталанта Заявка 13 7 4 2 27 - 17 25
4. Интер Милан Заявка 12 7 4 1 29 - 13 25
5. Ювентус Заявка 13 6 3 4 18 - 15 21
6. Лацио Заявка 13 6 3 4 25 - 21 21
7. Фиорентина Заявка 13 7 0 6 20 - 17 21
8. Рома Заявка 12 6 1 5 21 - 15 19
9. Болонья 0:0 Заявка 13 5 4 4 19 - 23 19
10. Эмполи Заявка 12 5 1 6 18 - 23 16
11. Верона Заявка 12 4 4 4 25 - 21 16
12. Сассуоло Заявка 13 4 3 6 19 - 20 15
13. Торино Заявка 12 4 2 6 15 - 12 14
14. Удинезе Заявка 12 3 5 4 15 - 18 14
15. Венеция 0:0 Заявка 13 3 4 6 11 - 19 13
16. Специя Заявка 13 3 2 8 15 - 31 11
17. Сампдория 0:0 Заявка 13 2 4 7 15 - 25 10
18. Дженоа Заявка 12 1 6 5 17 - 24 9
19. Салернитана 0:0 Заявка 13 2 2 9 10 - 26 8
20. Кальяри Заявка 13 1 4 8 15 - 28 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 6 5 1 0 11 - 2 16
2. Милан Заявка 6 5 1 0 13 - 4 16
3. Лацио Заявка 7 5 1 1 18 - 8 16
4. Болонья 0:0 Заявка 7 4 2 1 13 - 8 14
5. Рома Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
6. Верона Заявка 6 4 0 2 16 - 10 12
7. Фиорентина Заявка 6 4 0 2 14 - 9 12
8. Интер Милан Заявка 5 3 2 0 15 - 4 11
9. Ювентус Заявка 6 3 1 2 7 - 6 10
10. Торино Заявка 6 3 1 2 12 - 6 10
11. Удинезе Заявка 7 2 3 2 10 - 11 9
12. Аталанта Заявка 7 2 3 2 13 - 11 9
13. Сассуоло Заявка 7 2 2 3 8 - 8 8
14. Специя Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
15. Венеция 0:0 Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
16. Кальяри Заявка 7 1 2 4 10 - 13 5
17. Сампдория 0:0 Заявка 7 1 2 4 9 - 16 5
18. Салернитана 0:0 Заявка 7 1 2 4 5 - 12 5
19. Эмполи Заявка 7 1 1 5 9 - 18 4
20. Дженоа Заявка 5 0 3 2 7 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 6 5 1 0 13 - 2 16
2. Милан Заявка 7 5 1 1 16 - 11 16
3. Аталанта Заявка 6 5 1 0 14 - 6 16
4. Интер Милан Заявка 7 4 2 1 14 - 9 14
5. Эмполи Заявка 5 4 0 1 9 - 5 12
6. Ювентус Заявка 7 3 2 2 11 - 9 11
7. Фиорентина Заявка 7 3 0 4 6 - 8 9
8. Сассуоло Заявка 6 2 1 3 11 - 12 7
9. Дженоа Заявка 7 1 3 3 10 - 15 6
10. Венеция 0:0 Заявка 8 1 3 4 4 - 12 6
11. Рома Заявка 6 2 0 4 12 - 11 6
12. Болонья 0:0 Заявка 6 1 2 3 6 - 15 5
13. Удинезе Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
14. Сампдория 0:0 Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
15. Лацио Заявка 6 1 2 3 7 - 13 5
16. Торино Заявка 6 1 1 4 3 - 6 4
17. Верона Заявка 6 0 4 2 9 - 11 4
18. Специя Заявка 7 1 1 5 8 - 23 4
19. Салернитана 0:0 Заявка 6 1 0 5 5 - 14 3
20. Кальяри Заявка 6 0 2 4 5 - 15 2
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  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renato Dell'Ara. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 137
Болонья 88.3% (121)
X 9.5% (13)
Венеция 2.2% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Болонья
Ничья
Венеция
1.73
4.25
6.20
Все Коэффициенты
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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Где смотреть матч Болонья 0:0 Венеция онлайн


Прогнозы на матч Болонья 0:0 Венеция

Исход игры
Болонья
88.3% (121)
Ничья
9.5% (13)
Венеция
2.2% (3)
Тотал 2.5
Больше
52.94% (72)
Меньше
47.06% (64)
Обе команды забьют
Да
58.82% (80)
Нет
41.18% (56)
Популярный счёт
2:1 Болонья
42.3% (58)
1:0 Болонья
23.4% (32)
2:0 Болонья
15.3% (21)
1:1 Ничья
7.3% (10)
3:1 Болонья
5.1% (7)
1:2 Венеция
2.2% (3)
3:0 Болонья
1.5% (2)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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