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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Болонья
0:1
Конец матча

Стадион:
Венеция
0'
47' Желтая карточка
Бузио Джанлука
0:1
61' Гол
Окереке Давид
73' Желтая карточка
Хапс Ридгесиано
87' Желтая карточка
Ромеро Серхио
90'+6
28
Скорупски
Лукаш
5
Сумаоро
Адама
17
Медель
Гари
6
Теате
Артур
7
Орсолини
Риккардо
8
Домингес
Николас
32
Сванберг
Маттиас
3
Хики
Аарон
21
Сориано
Роберто
99
Барроу
Муса
9
Арнаутович
Марко
88
Ромеро
Серхио
7
Маццокки
Паскуале
31
Кальдара
Маттиа
32
Чеккарони
Пьетро
55
Хапс
Ридгесиано
27
Бузио
Джанлука
5
Вакка
Антонио
44
Ампаду
Этан
10
Араму
Маттиа
77
Окереке
Давид
17
Джонсон
Деннис
Болонья
3-4-2-1
Венеция
4-3-1-2

Ход матча

47'
 
Бузио Джанлука
54'
 
Анри Тома
Джонсон Деннис
59'
 
Кийине Софиан
Араму Маттиа
59'
 
Тессманн Таннер
Вакка Антонио
61'
0:1
Окереке Давид
(Бузио Джанлука)
69'
Сансоне Никола
Барроу Муса
 
69'
Виньято Эмануэль
Орсолини Риккардо
 
73'
 
Хапс Ридгесиано
79'
Сантандер Федерико
Хики Аарон
 
80'
 
Перец Дор
Окереке Давид
80'
 
Модоло Марко
Бузио Джанлука
87'
Виола Николас
Домингес Николас
 
87'
 
Ромеро Серхио

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 10 Удары по воротам 1
  • 6 Удары в створ 6
  • 17 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Болонья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арнаутович Марко 5 (1) 0.38
Барроу Муса 4 0.31
Де Сильвестри Лоренцо 3 0.23
Сванберг Маттиас 2 0.15
Теате Артур 2 0.15
Хики Аарон 2 0.15
Сориано Роберто 0 0
Сансоне Никола 0 0
Ольсен Сков Андреас 0 0
Медель Гари 0 0
Орсолини Риккардо 0 0
Схаутен Йерди 0 0
Домингес Николас 0 0
Венеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Араму Маттиа 4 (2) 0.31
Окереке Давид 4 0.31
Бузио Джанлука 1 0.08
Анри Тома 1 0.08
Кальдара Маттиа 1 0.08
Чеккарони Пьетро 1 0.08
Ампаду Этан 0 0
Молинаро Кристиан 0 0
Хейманс Дан 0 0

Карточки

Болонья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сориано Роберто 2 2
Хики Аарон 5 0
Медель Гари 4 0
Сумаоро Адама 2 1
Сванберг Маттиас 3 0
Домингес Николас 3 0
Схаутен Йерди 1 1
Де Сильвестри Лоренцо 2 0
Арнаутович Марко 2 0
Сансоне Никола 2 0
Бонифаци Кевин 2 0
Виньято Эмануэль 2 0
Скорупски Лукаш 1 0
Дейкс Митчелл 1 0
Орсолини Риккардо 1 0
Венеция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ампаду Этан 4 1
Хейманс Дан 4 0
Араму Маттиа 3 0
Кальдара Маттиа 3 0
Чеккарони Пьетро 3 0
Маццокки Паскуале 3 0
Бузио Джанлука 3 0
Ромеро Серхио 2 0
Форте Франческо 2 0
Вакка Антонио 2 0
Кийине Софиан 2 0
Джонсон Деннис 2 0
Занетти Паоло 1 0
Чрнигой Домен 1 0
Маенпяя Ники 1 0
Хапс Ридгесиано 1 0
Леццерини Лука 1 0
Эбюэхи Тайронн 1 0
Анри Тома 1 0
Фьордилино Антонио 1 0
Шнегг Давид 1 0
Тессманн Таннер 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
6
2 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
1
8%
1
17%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
4
33%
1
17%
46-60
2
17%
2
33%
61-75
4
33%
1
17%
76-90

Пропущено

10
11
2 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
2
18%
16-30
1
10%
1
9%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
2
20%
5
45%
61-75
3
30%
3
27%
76-90

Забито

7
7
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
2
29%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
1
14%
2
29%
61-75
3
43%
1
14%
76-90

Пропущено

14
7
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
7%
1
14%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
3
21%
2
29%
31-45
2
14%
1
14%
46-60
3
21%
1
14%
61-75
3
21%
2
29%
76-90

Забито

19
13
4 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 6
3 Не забивали 4
3
16%
3
23%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
5
26%
2
15%
46-60
3
16%
4
31%
61-75
7
37%
2
15%
76-90

Пропущено

24
18
8 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
1
4%
1
6%
1-15
3
13%
2
11%
16-30
4
17%
3
17%
31-45
5
21%
1
6%
46-60
5
21%
6
33%
61-75
6
25%
5
28%
76-90

Результаты последних матчей

Болонья
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Сампдория - Болонья 1:2 Болонья - Кальяри 2:0 Наполи - Болонья 3:0 Болонья - Милан 2:4
Удинезе - Болонья 1:1 Болонья - Лацио 3:0 Эмполи - Болонья 4:2 Болонья - Дженоа 2:2 Интер Милан - Болонья 6:1 Болонья - Верона 1:0 Аталанта - Болонья 0:0 Болонья - Салернитана 3:2 Болонья - Тернана 4:5 Порденоне - Болонья 2:4 Ливерпуль - Болонья 1:0 Ливерпуль - Болонья 2:0 Боруссия Д - Болонья 3:0 Болонья - ФералпиСало 1:0 Болонья - GS Bagnolese 6:1 Болонья - Ювентус 1:4
Венеция
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Табор Сежана - Венеция 2:1 Венеция - Рома 3:2 Дженоа - Венеция 0:0 Венеция - Салернитана 1:2
Сассуоло - Венеция 3:1 Венеция - Фиорентина 1:0 Кальяри - Венеция 1:1 Венеция - Торино 1:1 Милан - Венеция 2:0 Венеция - Специя 1:2 Эмполи - Венеция 1:2 Брешия - Венеция 4:0 Удинезе - Венеция 3:0 Наполи - Венеция 2:0 Венеция - Фрозиноне 1:1 Гронинген - Венеция 0:0 Твенте - Венеция 0:1 Утрехт - Венеция 2:3 Венеция - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Венеция 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 12 10 2 0 24 - 4 32
2. Милан Заявка 13 10 2 1 29 - 15 32
3. Аталанта Заявка 13 7 4 2 27 - 17 25
4. Интер Милан Заявка 12 7 4 1 29 - 13 25
5. Ювентус Заявка 13 6 3 4 18 - 15 21
6. Лацио Заявка 13 6 3 4 25 - 21 21
7. Фиорентина Заявка 13 7 0 6 20 - 17 21
8. Рома Заявка 12 6 1 5 21 - 15 19
9. Болонья Заявка 13 5 3 5 19 - 24 18
10. Эмполи Заявка 12 5 1 6 18 - 23 16
11. Верона Заявка 12 4 4 4 25 - 21 16
12. Сассуоло Заявка 13 4 3 6 19 - 20 15
13. Венеция Заявка 13 4 3 6 12 - 19 15
14. Торино Заявка 12 4 2 6 15 - 12 14
15. Удинезе Заявка 12 3 5 4 15 - 18 14
16. Сампдория Заявка 13 3 3 7 17 - 25 12
17. Специя Заявка 13 3 2 8 15 - 31 11
18. Дженоа Заявка 12 1 6 5 17 - 24 9
19. Салернитана Заявка 13 2 1 10 10 - 28 7
20. Кальяри Заявка 13 1 4 8 15 - 28 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 6 5 1 0 11 - 2 16
2. Милан Заявка 6 5 1 0 13 - 4 16
3. Лацио Заявка 7 5 1 1 18 - 8 16
4. Рома Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
5. Болонья Заявка 7 4 1 2 13 - 9 13
6. Верона Заявка 6 4 0 2 16 - 10 12
7. Фиорентина Заявка 6 4 0 2 14 - 9 12
8. Интер Милан Заявка 5 3 2 0 15 - 4 11
9. Ювентус Заявка 6 3 1 2 7 - 6 10
10. Торино Заявка 6 3 1 2 12 - 6 10
11. Удинезе Заявка 7 2 3 2 10 - 11 9
12. Аталанта Заявка 7 2 3 2 13 - 11 9
13. Сассуоло Заявка 7 2 2 3 8 - 8 8
14. Специя Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
15. Венеция Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
16. Кальяри Заявка 7 1 2 4 10 - 13 5
17. Сампдория Заявка 7 1 2 4 9 - 16 5
18. Эмполи Заявка 7 1 1 5 9 - 18 4
19. Салернитана Заявка 7 1 1 5 5 - 14 4
20. Дженоа Заявка 5 0 3 2 7 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 6 5 1 0 13 - 2 16
2. Милан Заявка 7 5 1 1 16 - 11 16
3. Аталанта Заявка 6 5 1 0 14 - 6 16
4. Интер Милан Заявка 7 4 2 1 14 - 9 14
5. Эмполи Заявка 5 4 0 1 9 - 5 12
6. Ювентус Заявка 7 3 2 2 11 - 9 11
7. Фиорентина Заявка 7 3 0 4 6 - 8 9
8. Венеция Заявка 8 2 2 4 5 - 12 8
9. Сампдория Заявка 6 2 1 3 8 - 9 7
10. Сассуоло Заявка 6 2 1 3 11 - 12 7
11. Рома Заявка 6 2 0 4 12 - 11 6
12. Дженоа Заявка 7 1 3 3 10 - 15 6
13. Болонья Заявка 6 1 2 3 6 - 15 5
14. Удинезе Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
15. Лацио Заявка 6 1 2 3 7 - 13 5
16. Торино Заявка 6 1 1 4 3 - 6 4
17. Верона Заявка 6 0 4 2 9 - 11 4
18. Специя Заявка 7 1 1 5 8 - 23 4
19. Салернитана Заявка 6 1 0 5 5 - 14 3
20. Кальяри Заявка 6 0 2 4 5 - 15 2
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Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renato Dell'Ara. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 137
Болонья 88.3% (121)
X 9.5% (13)
Венеция 2.2% (3)
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Где смотреть матч Болонья 0:1 Венеция онлайн


Прогнозы на матч Болонья 0:1 Венеция

Исход игры
Болонья
88.3% (121)
Ничья
9.5% (13)
Венеция
2.2% (3)
Тотал 2.5
Больше
52.94% (72)
Меньше
47.06% (64)
Обе команды забьют
Да
58.82% (80)
Нет
41.18% (56)
Популярный счёт
2:1 Болонья
42.3% (58)
1:0 Болонья
23.4% (32)
2:0 Болонья
15.3% (21)
1:1 Ничья
7.3% (10)
3:1 Болонья
5.1% (7)
1:2 Венеция
2.2% (3)
3:0 Болонья
1.5% (2)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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