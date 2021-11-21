Второй тайм

96' Команда Венеция не смогла убедить нас и болельщиков, что сыграла лучше сегодня, но все-таки с победой они уходят с поля.

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Должен был быть гол! Анри Тома имел отличный шанс, но Лукаш Скорупский не дал голу состоятся!

96' ШАНС! Анри Тома вышел один на один с голкипером...

95' Сантандер Федерико из команды Болонья сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

95' Хапс Ридгесиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

94' Кийине Софиан пробует нанести удар издали, но Лукаш Скорупский держит все под контролем

94' Чеккарони Пьетро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Анри Тома выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Анри Тома выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Кийине Софиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

92' Венеция вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Таннер Тессманн нанес удар, мяч был парирован, но Лукаш Скорупский не удержал его в руках.

91' Таннер Тессманн из команды Венеция идет с мячом вперед на обострение...

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

89' Венеция вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

88' Удар от ворот произведет Венеция

87' Судье надоело, что Ромеро Серхио тянет время и он наказал его горчичником

87' Сориано Роберто из команды Болонья сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

86' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

86' Матч возобновлен

85' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Удар от ворот произведет Венеция

83' Болонья нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

82' [team] идет вперед с потенциально опасной атакой.

82' Маццокки Паскуале выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Анри Тома нанес удар головой, но Лукаш Скорупский спокойно отбил мяч.

81' Сванберг Маттиас пробует нанести удар издали, но Серхио Ромеро держит все под контролем

78' Удар от ворот произведет Венеция

78' Как он промахнулся? Сориано Роберто имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

77' Ампаду Этан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Хороший удар издали нанес Арнаутович Марко , но отличный сейв сделал Серхио Ромеро. Угловой.

75' Венеция вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

75' Венеция выполняет удар от ворот.

74' Кийине Софиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Сансоне Никола навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

73' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

73' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Болонья пробьет пенальти!

73' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

73' Хапс Ридгесиано - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

73' Плохо сыграл Ромеро Серхио - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

72' Кальдара Маттиа предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

72' Теате Артур из команды Болонья делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

71' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

70' Анри Тома выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Болонья идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

68' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Плохо сыграл Кальдара Маттиа - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

67' Кальдара Маттиа предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

66' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

65' Венеция вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

65' Болонья выполняет удар от ворот.

65' Таннер Тессманн нанес удар, но промахнулся очень сильно.

65' Таннер Тессманн из команды Венеция идет с мячом вперед на обострение...

64' Сванберг Маттиас пробует нанести удар издали, но Серхио Ромеро держит все под контролем

64' Анри Тома выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Орсолини Риккардо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

63' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

61' Команда Венеция забила мяч, хотя лучше играли соперники

61' Г О О О О Л - Окереке Давид забивает с правой ноги!

61' ШАНС! Окереке Давид вышел один на один с голкипером...

60' Венеция выполняет удар от ворот.

59' Тактическая замена. Вакка Антонио уходит с поля и его заменяет Таннер Тессманн

59' Чеккарони Пьетро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

57' Сориано Роберто из команды Болонья сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

56' Анри Тома выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Плохо сыграл Ромеро Серхио - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

53' Ромеро Серхио взял и забрал мяч на выходе

53' Болонья идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Ромеро Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Серхио Ромеро отбил мяч на угловой после удара Орсолини Риккардо из штрафной площади.

50' Отличные скиллы показывает Орсолини Риккардо , обводя своих соперников

49' Сумаоро Адама выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Бузио Джанлука совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

47' Начался туман, и видимость стала плохой

47' Венеция вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля