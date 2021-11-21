Италия: Серия A 2021-2022
0:1
Конец матча
Стадион: Ренато Далл'Ара
47' Желтая карточкаБузио Джанлука
0:1
61' ГолОкереке Давид
73' Желтая карточкаХапс Ридгесиано
87' Желтая карточкаРомеро Серхио
17
Медель
Гари
99
Барроу
Муса
44
Ампаду
Этан
10
Араму
Маттиа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Медель ГариЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Барроу МусаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Михайлович Синиша
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Ампаду ЭтанПолузащитник
-
10 Араму МаттиаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Модоло МаркоЗащитник
-
28 Шнегг ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Хейманс ДанПолузащитник
- Полузащитник
-
42 Перец ДорПолузащитник
- Нападающий
-
14 Анри ТомаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дзанетти Паоло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
47'
61'
0:1
73'
87'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
10 Удары по воротам 1
-
6 Удары в створ 6
-
17 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
66 Владение мячом, % 34
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
Болонья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Арнаутович Марко
|5 (1)
|0.38
|Барроу Муса
|4
|0.31
|Де Сильвестри Лоренцо
|3
|0.23
|Сванберг Маттиас
|2
|0.15
|Теате Артур
|2
|0.15
|Хики Аарон
|2
|0.15
|Сориано Роберто
|0
|0
|Сансоне Никола
|0
|0
|Ольсен Сков Андреас
|0
|0
|Медель Гари
|0
|0
|Орсолини Риккардо
|0
|0
|Схаутен Йерди
|0
|0
|Домингес Николас
|0
|0
Венеция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Араму Маттиа
|4 (2)
|0.31
|Окереке Давид
|4
|0.31
|Бузио Джанлука
|1
|0.08
|Анри Тома
|1
|0.08
|Кальдара Маттиа
|1
|0.08
|Чеккарони Пьетро
|1
|0.08
|Ампаду Этан
|0
|0
|Молинаро Кристиан
|0
|0
|Хейманс Дан
|0
|0
Карточки
Болонья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сориано Роберто
|2
|2
|Хики Аарон
|5
|0
|Медель Гари
|4
|0
|Сумаоро Адама
|2
|1
|Сванберг Маттиас
|3
|0
|Домингес Николас
|3
|0
|Схаутен Йерди
|1
|1
|Де Сильвестри Лоренцо
|2
|0
|Арнаутович Марко
|2
|0
|Сансоне Никола
|2
|0
|Бонифаци Кевин
|2
|0
|Виньято Эмануэль
|2
|0
|Скорупски Лукаш
|1
|0
|Дейкс Митчелл
|1
|0
|Орсолини Риккардо
|1
|0
Венеция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ампаду Этан
|4
|1
|Хейманс Дан
|4
|0
|Араму Маттиа
|3
|0
|Кальдара Маттиа
|3
|0
|Чеккарони Пьетро
|3
|0
|Маццокки Паскуале
|3
|0
|Бузио Джанлука
|3
|0
|Ромеро Серхио
|2
|0
|Форте Франческо
|2
|0
|Вакка Антонио
|2
|0
|Кийине Софиан
|2
|0
|Джонсон Деннис
|2
|0
|Занетти Паоло
|1
|0
|Чрнигой Домен
|1
|0
|Маенпяя Ники
|1
|0
|Хапс Ридгесиано
|1
|0
|Леццерини Лука
|1
|0
|Эбюэхи Тайронн
|1
|0
|Анри Тома
|1
|0
|Фьордилино Антонио
|1
|0
|Шнегг Давид
|1
|0
|Тессманн Таннер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
6
2 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
1
8%
1
17%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
4
33%
1
17%
46-60
2
17%
2
33%
61-75
4
33%
1
17%
76-90
Пропущено
10
11
2 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
2
18%
16-30
1
10%
1
9%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
2
20%
5
45%
61-75
3
30%
3
27%
76-90
Забито
7
7
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
2
29%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
1
14%
2
29%
61-75
3
43%
1
14%
76-90
Пропущено
14
7
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
7%
1
14%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
3
21%
2
29%
31-45
2
14%
1
14%
46-60
3
21%
1
14%
61-75
3
21%
2
29%
76-90
Забито
19
13
4 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 6
3 Не забивали 4
3
16%
3
23%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
5
26%
2
15%
46-60
3
16%
4
31%
61-75
7
37%
2
15%
76-90
Пропущено
24
18
8 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
1
4%
1
6%
1-15
3
13%
2
11%
16-30
4
17%
3
17%
31-45
5
21%
1
6%
46-60
5
21%
6
33%
61-75
6
25%
5
28%
76-90
Результаты последних матчей
Болонья
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Сампдория - Болонья 1:2 Болонья - Кальяри 2:0 Наполи - Болонья 3:0 Болонья - Милан 2:4
Удинезе - Болонья 1:1 Болонья - Лацио 3:0 Эмполи - Болонья 4:2 Болонья - Дженоа 2:2 Интер Милан - Болонья 6:1 Болонья - Верона 1:0 Аталанта - Болонья 0:0 Болонья - Салернитана 3:2 Болонья - Тернана 4:5 Порденоне - Болонья 2:4 Ливерпуль - Болонья 1:0 Ливерпуль - Болонья 2:0 Боруссия Д - Болонья 3:0 Болонья - ФералпиСало 1:0 Болонья - GS Bagnolese 6:1 Болонья - Ювентус 1:4
Венеция
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Табор Сежана - Венеция 2:1 Венеция - Рома 3:2 Дженоа - Венеция 0:0 Венеция - Салернитана 1:2
Сассуоло - Венеция 3:1 Венеция - Фиорентина 1:0 Кальяри - Венеция 1:1 Венеция - Торино 1:1 Милан - Венеция 2:0 Венеция - Специя 1:2 Эмполи - Венеция 1:2 Брешия - Венеция 4:0 Удинезе - Венеция 3:0 Наполи - Венеция 2:0 Венеция - Фрозиноне 1:1 Гронинген - Венеция 0:0 Твенте - Венеция 0:1 Утрехт - Венеция 2:3 Венеция - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Венеция 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|24 - 4
|32
|2.
|Милан
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|29 - 15
|32
|3.
|Аталанта
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|27 - 17
|25
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|29 - 13
|25
|5.
|Ювентус
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 15
|21
|6.
|Лацио
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|25 - 21
|21
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|13
|7
|0
|6
|20 - 17
|21
|8.
|Рома
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|21 - 15
|19
|9.
|Болонья
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|19 - 24
|18
|10.
|Эмполи
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|18 - 23
|16
|11.
|Верона
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|25 - 21
|16
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|19 - 20
|15
|13.
|Венеция
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|12 - 19
|15
|14.
|Торино
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 12
|14
|15.
|Удинезе
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|15 - 18
|14
|16.
|Сампдория
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|17 - 25
|12
|17.
|Специя
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|15 - 31
|11
|18.
|Дженоа
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|17 - 24
|9
|19.
|Салернитана
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|10 - 28
|7
|20.
|Кальяри
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|15 - 28
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|11 - 2
|16
|2.
|Милан
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 4
|16
|3.
|Лацио
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|18 - 8
|16
|4.
|Рома
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|5.
|Болонья
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 9
|13
|6.
|Верона
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|16 - 10
|12
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|14 - 9
|12
|8.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|15 - 4
|11
|9.
|Ювентус
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|10.
|Торино
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 6
|10
|11.
|Удинезе
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 11
|9
|12.
|Аталанта
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|13 - 11
|9
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|14.
|Специя
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|15.
|Венеция
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|16.
|Кальяри
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 13
|5
|17.
|Сампдория
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|9 - 16
|5
|18.
|Эмполи
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|9 - 18
|4
|19.
|Салернитана
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 14
|4
|20.
|Дженоа
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|7 - 9
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 2
|16
|2.
|Милан
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|16 - 11
|16
|3.
|Аталанта
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 6
|16
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 9
|14
|5.
|Эмполи
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 5
|12
|6.
|Ювентус
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 9
|11
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|6 - 8
|9
|8.
|Венеция
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 12
|8
|9.
|Сампдория
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 9
|7
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 12
|7
|11.
|Рома
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|12 - 11
|6
|12.
|Дженоа
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 15
|6
|13.
|Болонья
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 15
|5
|14.
|Удинезе
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|15.
|Лацио
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 13
|5
|16.
|Торино
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 6
|4
|17.
|Верона
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|9 - 11
|4
|18.
|Специя
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|8 - 23
|4
|19.
|Салернитана
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|5 - 14
|3
|20.
|Кальяри
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 15
|2
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- — Вылет в Серию Б
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Болонья 0:1 Венеция
Исход игры
Болонья
88.3% (121)
Ничья
9.5% (13)
Венеция
2.2% (3)
Тотал 2.5
Больше
52.94% (72)
Меньше
47.06% (64)
Обе команды забьют
Да
58.82% (80)
Нет
41.18% (56)
Популярный счёт
2:1 Болонья
42.3% (58)
1:0 Болонья
23.4% (32)
2:0 Болонья
15.3% (21)
1:1 Ничья
7.3% (10)
3:1 Болонья
5.1% (7)
1:2 Венеция
2.2% (3)
3:0 Болонья
1.5% (2)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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