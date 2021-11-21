Италия: Серия A 2021-2022
0:0
Первый тайм: 38'
Стадион: Аречи
24' Желтая карточкаБерешиньски Бартош
72
Белек
Вид
21
Цортеа
Надир
19
Раньери
Лука
15
Гондо
Седрик
- Основной состав
-
72 Белек ВидВратарь
-
21 Цортеа НадирЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Раньери ЛукаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Гондо СедрикНападающий
-
11 Джурич МиланНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Богдан ЛукаЗащитник
- Полузащитник
-
22 Оби ДжоэлПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Сими НванквоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Колантуоно Стефано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Колли ОмарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Мурру НиколаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Йепес ЖерарПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Д'Аверса Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 3
-
3 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
История личных встреч
Салернитана
Сампдория
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Салернитана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кулибали Мамаду
|2
|0.15
|Бонаццоли Федерико
|2 (1)
|0.15
|Сими Нванкво
|1
|0.08
|Скьявоне Андреа
|1
|0.08
|Гондо Седрик
|1
|0.08
|Раньери Лука
|1
|0.08
|Джурич Милан II
|1
|0.08
|Рибери Франк
|0
|0
|Оби Джоэл
|0
|0
|Гальоло Риккардо
|0
|0
|Кастанос Григорис
|0
|0
Сампдория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кандрева Антонио
|4
|0.31
|Капуто Франческо
|3
|0.23
|Йосида Майя
|2
|0.15
|Торсби Мортен
|2
|0.15
|Квальярелла Фабио
|1 (1)
|0.08
|Ауджелло Томмазо
|1
|0.08
|Берешиньски Бартош
|0
|0
|Адриен Силва
|0
|0
|Габбьядини Маноло
|0
|0
Карточки
Салернитана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бонаццоли Федерико
|4
|0
|Раньери Лука
|4
|0
|Оби Джоэл
|3
|0
|Дьомбер Норберт
|3
|0
|Страндберг Стефан
|1
|1
|Ярошински Павел
|2
|0
|Кастанос Григорис
|0
|1
|Рибери Франк
|1
|0
|Айя Рамзи
|1
|0
|Ди Таккио Франческо
|1
|0
|Гальоло Риккардо
|1
|0
|Кулибали Лассана
|1
|0
|Гондо Седрик
|1
|0
|Кулибали Мамаду
|1
|0
|Цортеа Надир
|1
|0
|Джурич Милан II
|1
|0
Сампдория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Берешиньски Бартош
|6
|0
|Торсби Мортен
|6
|0
|Колли Омар
|4
|0
|Аскилдсен Кристоффер
|4
|0
|Экдаль Альбин
|3
|0
|Мурру Никола
|3
|0
|Адриен Силва
|1
|1
|Кандрева Антонио
|2
|0
|Габбьядини Маноло
|2
|0
|Шабо Юлиан
|2
|0
|Роберто Д'Аверса
|0
|1
|Йосида Майя
|1
|0
|Торрегросса Эрнесто
|1
|0
|Депаоли Фабио
|1
|0
|Дамсгор Миккель
|1
|0
|Дрэгушин Раду
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
6
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
9 Не забивали 9
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
33%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
1
20%
2
33%
76-90
Пропущено
12
9
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
3
25%
2
22%
1-15
1
8%
1
11%
16-30
1
8%
1
11%
31-45
3
25%
2
22%
46-60
3
25%
1
11%
61-75
1
8%
2
22%
76-90
Забито
5
8
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
9 Не забивали 7
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
20%
2
25%
31-45
1
20%
2
25%
46-60
2
40%
1
13%
61-75
1
20%
1
13%
76-90
Пропущено
14
17
4 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
1
7%
4
24%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
3
21%
3
18%
31-45
3
21%
3
18%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
4
29%
4
24%
76-90
Забито
10
14
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
1
10%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
20%
4
29%
31-45
2
20%
3
21%
46-60
3
30%
2
14%
61-75
2
20%
3
21%
76-90
Пропущено
26
26
9 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 10
4
15%
6
23%
1-15
1
4%
4
15%
16-30
4
15%
4
15%
31-45
6
23%
5
19%
46-60
6
23%
1
4%
61-75
5
19%
6
23%
76-90
Результаты последних матчей
Салернитана
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Лацио - Салернитана 3:0 Салернитана - Наполи 0:1 Венеция - Салернитана 1:2 Салернитана - Эмполи 2:4
Специя - Салернитана 2:1 Салернитана - Дженоа 1:0 Сассуоло - Салернитана 1:0 Салернитана - Верона 2:2 Салернитана - Аталанта 0:1 Торино - Салернитана 4:0 Салернитана - Рома 0:4 Болонья - Салернитана 3:2 Салернитана - Реджина 2:0 Астон Вилла - Салернитана 3:1 Салернитана - Палермо 2:1 Салернитана - Фермана 1:0 Салернитана - Губбио 0:1 Салернитана - Самбенедеттезе 3:2 Пескара - Салернитана 0:3 Салернитана - Эмполи 2:0
Сампдория
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Сампдория - Болонья 1:2 Торино - Сампдория 3:0 Сампдория - Аталанта 1:3 Сампдория - Специя 2:1
Кальяри - Сампдория 3:1 Сампдория - Удинезе 3:3 Ювентус - Сампдория 3:2 Сампдория - Наполи 0:4 Эмполи - Сампдория 0:3 Сампдория - Интер Милан 2:2 Сампдория - Тернана 3:1 Сассуоло - Сампдория 0:0 Сампдория - Милан 0:1 Сампдория - Алессандрия 3:2 Сампдория - Верона 1:0 Сампдория - Пьяченца 2:0 Сампдория - Кастильоне 11:1 Сампдория - Парма 3:0 Удинезе - Сампдория 0:1 Сампдория - Специя 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|24 - 4
|32
|2.
|Милан
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|29 - 15
|32
|3.
|Аталанта
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|27 - 17
|25
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|29 - 13
|25
|5.
|Ювентус
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 15
|21
|6.
|Лацио
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|25 - 21
|21
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|13
|7
|0
|6
|20 - 17
|21
|8.
|Рома
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|21 - 15
|19
|9.
|Болонья
|0:0 Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 23
|19
|10.
|Эмполи
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|18 - 23
|16
|11.
|Верона
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|25 - 21
|16
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|19 - 20
|15
|13.
|Торино
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 12
|14
|14.
|Удинезе
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|15 - 18
|14
|15.
|Венеция
|0:0 Заявка
|13
|3
|4
|6
|11 - 19
|13
|16.
|Специя
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|15 - 31
|11
|17.
|Сампдория
|0:0 Заявка
|13
|2
|4
|7
|15 - 25
|10
|18.
|Дженоа
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|17 - 24
|9
|19.
|Салернитана
|0:0 Заявка
|13
|2
|2
|9
|10 - 26
|8
|20.
|Кальяри
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|15 - 28
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|11 - 2
|16
|2.
|Милан
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 4
|16
|3.
|Лацио
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|18 - 8
|16
|4.
|Болонья
|0:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 8
|14
|5.
|Рома
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|6.
|Верона
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|16 - 10
|12
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|14 - 9
|12
|8.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|15 - 4
|11
|9.
|Ювентус
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|10.
|Торино
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 6
|10
|11.
|Удинезе
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 11
|9
|12.
|Аталанта
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|13 - 11
|9
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|14.
|Специя
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|15.
|Венеция
|0:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|16.
|Кальяри
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 13
|5
|17.
|Сампдория
|0:0 Заявка
|7
|1
|2
|4
|9 - 16
|5
|18.
|Салернитана
|0:0 Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 12
|5
|19.
|Эмполи
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|9 - 18
|4
|20.
|Дженоа
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|7 - 9
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 2
|16
|2.
|Милан
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|16 - 11
|16
|3.
|Аталанта
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 6
|16
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 9
|14
|5.
|Эмполи
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 5
|12
|6.
|Ювентус
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 9
|11
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|6 - 8
|9
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 12
|7
|9.
|Дженоа
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 15
|6
|10.
|Венеция
|0:0 Заявка
|8
|1
|3
|4
|4 - 12
|6
|11.
|Рома
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|12 - 11
|6
|12.
|Болонья
|0:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 15
|5
|13.
|Удинезе
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|14.
|Сампдория
|0:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|15.
|Лацио
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 13
|5
|16.
|Торино
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 6
|4
|17.
|Верона
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|9 - 11
|4
|18.
|Специя
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|8 - 23
|4
|19.
|Салернитана
|0:0 Заявка
|6
|1
|0
|5
|5 - 14
|3
|20.
|Кальяри
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 15
|2
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Прогнозы на матч Салернитана 0:0 Сампдория
Исход игры
Салернитана
10.2% (14)
Ничья
44.5% (61)
Сампдория
45.3% (62)
Тотал 2.5
Больше
40.44% (55)
Меньше
59.56% (81)
Обе команды забьют
Да
80.88% (110)
Нет
19.12% (26)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40.9% (56)
1:2 Сампдория
30.7% (42)
0:1 Сампдория
8% (11)
1:0 Салернитана
5.8% (8)
0:2 Сампдория
3.6% (5)
2:1 Салернитана
3.6% (5)
2:2 Ничья
2.9% (4)
1:3 Сампдория
1.5% (2)
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