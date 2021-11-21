Второй тайм

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

92' Дрэгушин Раду выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Колли Омар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

89' Аудеро Эмиль взял и забрал мяч на выходе

89' Скьявоне Андреа навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

88' Удар от ворот произведет Салернитана

87' Опасность! Капуто Франческо из команды Сампдория отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

87' Шабо Юлиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

86' Шабо Юлиан грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

86' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Салернитана выполняет удар от ворот.

85' Удар от ворот произведет Сампдория

84' Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

83' Шабо Юлиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Скьявоне Андреа навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

82' Дрэгушин Раду выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Удар от ворот произведет Сампдория

81' Ох, нехорошо это выглядит. Шабо Юлиан получил травму и медбригада забирает его с поля.

80' Оби Джоэл на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

80' Шабо Юлиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

79' Шабо Юлиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Салернитана вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

77' Салернитана вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

77' Сампдория выполняет удар от ворот.

77' Дрэгушин Раду предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

76' Скьявоне Андреа навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

76' Кулибали Лассана на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

74' Удар от ворот произведет Сампдория

73' Плохо сыграл Шабо Юлиан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

71' Удар от ворот произведет Сампдория

70' Салернитана вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

70' Шабо Юлиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' О, нет. Из многообещающей позиции Сими Нванкво из команды Салернитана наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

69' Отличные скиллы показывает Сими Нванкво , обводя своих соперников

69' Игрок из команды Салернитана вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

68' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

68' Скьявоне Андреа из команды Салернитана сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

68' Гальоло Риккардо из команды Салернитана сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

68' Аудеро Эмиль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

68' Плохо сыграл Шабо Юлиан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

66' Удар от ворот произведет Салернитана

66' Ох, нехорошо это выглядит. Рибери Франк получил травму и медбригада забирает его с поля.

66' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Торсби Мортен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Торсби Мортен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

60' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

60' Опасность! Верре Валерио из команды Сампдория отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

59' Салернитана вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

59' Салернитана вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

59' Верре Валерио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Рибери Франк пробил со штрафного прямо в стенку

58' Плохо сыграл Берешиньски Бартош - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

58' Рибери Франк навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

57' Экдаль Альбин получил желтую карточку от судьи

55' Удар от ворот произведет Сампдория

55' Гондо Седрик оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

55' Кулибали Лассана нанес удар издали, а Эмиль Аудеро отбил его обратно в игру!

54' Верре Валерио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Должен был быть гол! Раньери Лука имел отличный шанс, но Эмиль Аудеро не дал голу состоятся!

52' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Гальоло Риккардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Салернитана вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

50' Дьомбер Норберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота