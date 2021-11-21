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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Салернитана
0:2
Конец матча

Стадион:
Сампдория
0'
24' Желтая карточка
Берешиньски Бартош
0:1
40' Гол в свои ворота
Ди Таккио Франческо
0:2
43' Гол
Кандрева Антонио
57' Желтая карточка
Экдаль Альбин
86' Желтая карточка
Шабо Юлиан
90'+6
72
Белек
Вид
21
Цортеа
Надир
23
Дьомбер
Норберт
31
Гальоло
Риккардо
19
Раньери
Лука
18
Кулибали
Лассана
14
Ди
Таккио
Франческо
20
Кастанос
Григорис
7
Рибери
Франк
15
Гондо
Седрик
11
Джурич
Милан
II
1
Аудеро
Эмиль
24
Берешиньски
Бартош
25
Феррари
Алекс
15
Колли
Омар
3
Ауджелло
Томмазо
87
Кандрева
Антонио
2
Торсби
Мортен
6
Экдаль
Альбин
8
Верре
Валерио
10
Капуто
Франческо
27
Квальярелла
Фабио
Салернитана
4-3-1-2
Сампдория
4-4-2

Ход матча

24'
 
Берешиньски Бартош
40'
0:1
Ди Таккио Франческо
43'
0:2
Кандрева Антонио
(Квальярелла Фабио)
46'
Оби Джоэл
Кастанос Григорис
 
55'
Бонаццоли Федерико
Гондо Седрик
 
55'
Кечрида Вайди
Цортеа Надир
 
57'
 
Экдаль Альбин
61'
 
Аскилдсен Кристоффер
Верре Валерио
61'
 
Дрэгушин Раду
Берешиньски Бартош
65'
 
Шабо Юлиан
Феррари Алекс
67'
Сими Нванкво
Рибери Франк
 
67'
Скьявоне Андреа
Ди Таккио Франческо
 
86'
 
Шабо Юлиан
86'
 
Габбьядини Маноло
Квальярелла Фабио

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 9 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 5
  • 13 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 19
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

История личных встреч

Салернитана
Сампдория

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

К
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Салернитана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кулибали Мамаду 2 0.15
Бонаццоли Федерико 2 (1) 0.15
Сими Нванкво 1 0.08
Скьявоне Андреа 1 0.08
Гондо Седрик 1 0.08
Раньери Лука 1 0.08
Джурич Милан II 1 0.08
Рибери Франк 0 0
Оби Джоэл 0 0
Гальоло Риккардо 0 0
Кастанос Григорис 0 0
Сампдория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кандрева Антонио 5 0.38
Капуто Франческо 3 0.23
Йосида Майя 2 0.15
Торсби Мортен 2 0.15
Квальярелла Фабио 1 (1) 0.08
Ауджелло Томмазо 1 0.08
Берешиньски Бартош 0 0
Адриен Силва 0 0
Габбьядини Маноло 0 0

Карточки

Салернитана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бонаццоли Федерико 4 0
Раньери Лука 4 0
Оби Джоэл 3 0
Дьомбер Норберт 3 0
Страндберг Стефан 1 1
Ярошински Павел 2 0
Кастанос Григорис 0 1
Рибери Франк 1 0
Айя Рамзи 1 0
Ди Таккио Франческо 1 0
Гальоло Риккардо 1 0
Кулибали Лассана 1 0
Гондо Седрик 1 0
Кулибали Мамаду 1 0
Цортеа Надир 1 0
Джурич Милан II 1 0
Сампдория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Берешиньски Бартош 6 0
Торсби Мортен 6 0
Экдаль Альбин 4 0
Колли Омар 4 0
Аскилдсен Кристоффер 4 0
Мурру Никола 3 0
Шабо Юлиан 3 0
Адриен Силва 1 1
Кандрева Антонио 2 0
Габбьядини Маноло 2 0
Роберто Д'Аверса 0 1
Йосида Майя 1 0
Торрегросса Эрнесто 1 0
Депаоли Фабио 1 0
Дамсгор Миккель 1 0
Дрэгушин Раду 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
7
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
9 Не забивали 9
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
3
43%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
1
17%
2
29%
76-90

Пропущено

13
10
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
3
23%
2
20%
1-15
1
8%
1
10%
16-30
2
15%
2
20%
31-45
3
23%
2
20%
46-60
3
23%
1
10%
61-75
1
8%
2
20%
76-90

Забито

5
8
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
10 Не забивали 8
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
20%
2
25%
31-45
1
20%
2
25%
46-60
2
40%
1
13%
61-75
1
20%
1
13%
76-90

Пропущено

14
17
4 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
1
7%
4
24%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
3
21%
3
18%
31-45
3
21%
3
18%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
4
29%
4
24%
76-90

Забито

11
15
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
1
9%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
3
27%
5
33%
31-45
2
18%
3
20%
46-60
3
27%
2
13%
61-75
2
18%
3
20%
76-90

Пропущено

27
27
10 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 11
4
15%
6
22%
1-15
1
4%
4
15%
16-30
5
19%
5
19%
31-45
6
22%
5
19%
46-60
6
22%
1
4%
61-75
5
19%
6
22%
76-90

Результаты последних матчей

Салернитана
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Лацио - Салернитана 3:0 Салернитана - Наполи 0:1 Венеция - Салернитана 1:2 Салернитана - Эмполи 2:4
Специя - Салернитана 2:1 Салернитана - Дженоа 1:0 Сассуоло - Салернитана 1:0 Салернитана - Верона 2:2 Салернитана - Аталанта 0:1 Торино - Салернитана 4:0 Салернитана - Рома 0:4 Болонья - Салернитана 3:2 Салернитана - Реджина 2:0 Астон Вилла - Салернитана 3:1 Салернитана - Палермо 2:1 Салернитана - Фермана 1:0 Салернитана - Губбио 0:1 Салернитана - Самбенедеттезе 3:2 Пескара - Салернитана 0:3 Салернитана - Эмполи 2:0
Сампдория
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Сампдория - Болонья 1:2 Торино - Сампдория 3:0 Сампдория - Аталанта 1:3 Сампдория - Специя 2:1
Кальяри - Сампдория 3:1 Сампдория - Удинезе 3:3 Ювентус - Сампдория 3:2 Сампдория - Наполи 0:4 Эмполи - Сампдория 0:3 Сампдория - Интер Милан 2:2 Сампдория - Тернана 3:1 Сассуоло - Сампдория 0:0 Сампдория - Милан 0:1 Сампдория - Алессандрия 3:2 Сампдория - Верона 1:0 Сампдория - Пьяченца 2:0 Сампдория - Кастильоне 11:1 Сампдория - Парма 3:0 Удинезе - Сампдория 0:1 Сампдория - Специя 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 12 10 2 0 24 - 4 32
2. Милан Заявка 13 10 2 1 29 - 15 32
3. Аталанта Заявка 13 7 4 2 27 - 17 25
4. Интер Милан Заявка 12 7 4 1 29 - 13 25
5. Ювентус Заявка 13 6 3 4 18 - 15 21
6. Лацио Заявка 13 6 3 4 25 - 21 21
7. Фиорентина Заявка 13 7 0 6 20 - 17 21
8. Рома Заявка 12 6 1 5 21 - 15 19
9. Болонья Заявка 13 5 3 5 19 - 24 18
10. Эмполи Заявка 12 5 1 6 18 - 23 16
11. Верона Заявка 12 4 4 4 25 - 21 16
12. Сассуоло Заявка 13 4 3 6 19 - 20 15
13. Венеция Заявка 13 4 3 6 12 - 19 15
14. Торино Заявка 12 4 2 6 15 - 12 14
15. Удинезе Заявка 12 3 5 4 15 - 18 14
16. Сампдория Заявка 13 3 3 7 17 - 25 12
17. Специя Заявка 13 3 2 8 15 - 31 11
18. Дженоа Заявка 12 1 6 5 17 - 24 9
19. Салернитана Заявка 13 2 1 10 10 - 28 7
20. Кальяри Заявка 13 1 4 8 15 - 28 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 6 5 1 0 11 - 2 16
2. Милан Заявка 6 5 1 0 13 - 4 16
3. Лацио Заявка 7 5 1 1 18 - 8 16
4. Рома Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
5. Болонья Заявка 7 4 1 2 13 - 9 13
6. Верона Заявка 6 4 0 2 16 - 10 12
7. Фиорентина Заявка 6 4 0 2 14 - 9 12
8. Интер Милан Заявка 5 3 2 0 15 - 4 11
9. Ювентус Заявка 6 3 1 2 7 - 6 10
10. Торино Заявка 6 3 1 2 12 - 6 10
11. Удинезе Заявка 7 2 3 2 10 - 11 9
12. Аталанта Заявка 7 2 3 2 13 - 11 9
13. Сассуоло Заявка 7 2 2 3 8 - 8 8
14. Специя Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
15. Венеция Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
16. Кальяри Заявка 7 1 2 4 10 - 13 5
17. Сампдория Заявка 7 1 2 4 9 - 16 5
18. Эмполи Заявка 7 1 1 5 9 - 18 4
19. Салернитана Заявка 7 1 1 5 5 - 14 4
20. Дженоа Заявка 5 0 3 2 7 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 6 5 1 0 13 - 2 16
2. Милан Заявка 7 5 1 1 16 - 11 16
3. Аталанта Заявка 6 5 1 0 14 - 6 16
4. Интер Милан Заявка 7 4 2 1 14 - 9 14
5. Эмполи Заявка 5 4 0 1 9 - 5 12
6. Ювентус Заявка 7 3 2 2 11 - 9 11
7. Фиорентина Заявка 7 3 0 4 6 - 8 9
8. Венеция Заявка 8 2 2 4 5 - 12 8
9. Сампдория Заявка 6 2 1 3 8 - 9 7
10. Сассуоло Заявка 6 2 1 3 11 - 12 7
11. Рома Заявка 6 2 0 4 12 - 11 6
12. Дженоа Заявка 7 1 3 3 10 - 15 6
13. Болонья Заявка 6 1 2 3 6 - 15 5
14. Удинезе Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
15. Лацио Заявка 6 1 2 3 7 - 13 5
16. Торино Заявка 6 1 1 4 3 - 6 4
17. Верона Заявка 6 0 4 2 9 - 11 4
18. Специя Заявка 7 1 1 5 8 - 23 4
19. Салернитана Заявка 6 1 0 5 5 - 14 3
20. Кальяри Заявка 6 0 2 4 5 - 15 2
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Arechi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 137
Салернитана 10.2% (14)
X 44.5% (61)
Сампдория 45.3% (62)
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Где смотреть матч Салернитана 0:2 Сампдория онлайн


Прогнозы на матч Салернитана 0:2 Сампдория

Исход игры
Салернитана
10.2% (14)
Ничья
44.5% (61)
Сампдория
45.3% (62)
Тотал 2.5
Больше
40.44% (55)
Меньше
59.56% (81)
Обе команды забьют
Да
80.88% (110)
Нет
19.12% (26)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40.9% (56)
1:2 Сампдория
30.7% (42)
0:1 Сампдория
8% (11)
1:0 Салернитана
5.8% (8)
0:2 Сампдория
3.6% (5)
2:1 Салернитана
3.6% (5)
2:2 Ничья
2.9% (4)
1:3 Сампдория
1.5% (2)
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