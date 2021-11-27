Италия: Серия B 2021-2022
0:0
Перерыв
Стадион: Марио Ригамонти
40' Желтая карточкаБиринделли Самуэле
37
Лерис
Мехди
29
Паяч
Марко
11
Баич
Риад
16
Надь
Адам
27
Гухер
Роберт
11
Коэн
Йонатан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Лерис МехдиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Паяч МаркоПолузащитник
-
11 Баич РиадНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Уар МатьеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Ягелло ФилипПолузащитник
-
20 Айе ФлорианНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Филиппо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Надь АдамПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Гухер РобертПолузащитник
- Нападающий
-
11 Коэн ЙонатанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Декич ВладанВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Чиско АндреаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Luca D'Angelo
Ход матча
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 1
-
2 Угловые 4
-
2 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 7
-
51 Владение мячом, % 49
История личных встреч
Брешия
Пиза
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
8 матчей
50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Брешия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морео Стефано
|4
|0.29
|Бертаньоли Массимо
|4
|0.29
|Баич Риад
|3 (1)
|0.21
|Паласио Родриго
|3
|0.21
|Ягелло Филип
|2
|0.14
|Лерис Мехди
|2
|0.14
|Трамони Маттео
|2
|0.14
|Ван Де Лои Томми
|2
|0.14
|Паяч Марко
|1 (1)
|0.07
|Чансельор Джон
|1
|0.07
|Бизоли Димитри
|1
|0.07
|Кистана Андреа
|1
|0.07
|Шпалек Николас
|0
|0
|Кавион Микеле
|0
|0
Пиза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукка Лоренцо
|6 (1)
|0.43
|Коэн Йонатан
|2
|0.14
|Туре Идрисса
|2
|0.14
|Сибилли Джузеппе
|2
|0.14
|Мазуччи Гаэтано
|1
|0.07
|Биринделли Самуэле
|1
|0.07
|Беруатто Пьетро
|1
|0.07
|Караччоло Антонио
|1
|0.07
|Де Витис Алессандро
|1
|0.07
|Мастину Джузеппе
|1
|0.07
|Гухер Роберт
|0
|0
|Марсура Давиде
|0
|0
|Леверб Максим
|0
|0
Карточки
Брешия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кистана Андреа
|3
|0
|Матею Алеш
|3
|0
|Карачич Фран
|1
|1
|Паласио Родриго
|2
|0
|Паяч Марко
|2
|0
|Чансельор Джон
|2
|0
|Баич Риад
|2
|0
|Лерис Мехди
|2
|0
|Ван Де Лои Томми
|2
|0
|Йоронен Йессе
|1
|0
|Бизоли Димитри
|1
|0
|Шпалек Николас
|1
|0
|Морео Стефано
|1
|0
|Мангравити Массимилиано
|1
|0
|Бертаньоли Массимо
|1
|0
Пиза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марин Мариус
|5
|0
|Караччоло Антонио
|4
|0
|Биринделли Самуэле
|4
|0
|Сибилли Джузеппе
|3
|0
|Надь Адам
|1
|1
|Лукка Лоренцо
|1
|1
|Де Витис Алессандро
|2
|0
|Леверб Максим
|2
|0
|Беруатто Пьетро
|2
|0
|Туре Идрисса
|0
|1
|Мазуччи Гаэтано
|1
|0
|Гухер Роберт
|1
|0
|Херманнссон Хьёртур
|1
|0
|Николас Андраде
|1
|0
|Коэн Йонатан
|1
|0
|Мастину Джузеппе
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
9
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
2
17%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
17%
3
33%
31-45
1
8%
1
11%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
5
42%
3
33%
76-90
Пропущено
8
9
1 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
1
13%
1
11%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
13%
2
22%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
4
50%
2
22%
76-90
Забито
14
9
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 6
7 Не забивали 6
1
7%
3
33%
1-15
2
14%
1
11%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
2
14%
2
22%
46-60
2
14%
1
11%
61-75
4
29%
2
22%
76-90
Пропущено
8
4
6 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
0
0%
1
25%
1-15
4
50%
0
0%
16-30
2
25%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
1
25%
61-75
1
13%
1
25%
76-90
Забито
26
18
10 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 9
1 Не забивали 1
3
12%
5
28%
1-15
2
8%
1
6%
16-30
5
19%
3
17%
31-45
3
12%
3
17%
46-60
4
15%
1
6%
61-75
9
35%
5
28%
76-90
Пропущено
16
13
7 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 10
1
6%
2
15%
1-15
4
25%
3
23%
16-30
2
13%
2
15%
31-45
1
6%
2
15%
46-60
3
19%
1
8%
61-75
5
31%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Брешия
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Виченца Виртус - Брешия 2:3 Брешия - Порденоне 1:0 Беневенто - Брешия 0:1 Брешия - Лечче 1:1
Брешия - Кремонезе 1:0 Перуджа - Брешия 1:0 Брешия - Комо 2:4 Асколи - Брешия 2:3 Фрозиноне - Брешия 2:2 Брешия - Кротоне 2:2 Алессандрия - Брешия 1:3 Брешия - Венеция 4:0 Брешия - Козенца 5:1 Тернана - Брешия 0:2 Кротоне - Брешия 2:2 Читтаделла - Брешия 1:0 Монца - Брешия 0:2 Брешия - Пиза 4:3 Виченца Виртус - Брешия 0:3 Брешия - СПАЛ 2013 3:1
Пиза
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Пиза - Беневенто 1:0 Читтаделла - Пиза 2:0 Пиза - Асколи 1:1 Кремонезе - Пиза 1:1
Пиза - Порденоне 1:1 Кротоне - Пиза 2:1 Пиза - Реджина 2:0 Парма - Пиза 1:1 Пиза - Монца 2:1 Виченца Виртус - Пиза 1:3 Тернана - Пиза 1:4 Пиза - Алессандрия 2:0 Пиза - СПАЛ 2013 1:0 Кальяри - Пиза 3:1 Пиза - Виртус Энтелла 3:2 Брешия - Пиза 4:3 Пиза - Венеция 2:2 Фрозиноне - Пиза 3:1 Порденоне - Пиза 2:2 Пиза - Козенца 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|0:0 Заявка
|14
|8
|4
|2
|26 - 16
|28
|2.
|Пиза
|0:0 Заявка
|14
|7
|5
|2
|20 - 11
|26
|3.
|Лечче
|Заявка
|14
|6
|7
|1
|24 - 13
|25
|4.
|Фрозиноне
|Заявка
|14
|5
|8
|1
|20 - 12
|23
|5.
|Беневенто
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|22 - 13
|22
|6.
|Кремонезе
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 13
|22
|7.
|Асколи
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|19 - 17
|22
|8.
|Реджина
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|14 - 15
|22
|9.
|Монца
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|15 - 13
|22
|10.
|Читтаделла
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|14 - 14
|20
|11.
|Перуджа
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|14 - 12
|20
|12.
|Комо
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|20 - 17
|19
|13.
|Тернана
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|24 - 23
|18
|14.
|Парма
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|17 - 18
|17
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|19 - 16
|17
|16.
|Козенца
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|13 - 20
|15
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|15 - 24
|14
|18.
|Кротоне
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|13 - 25
|8
|19.
|Виченца Виртус
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|13 - 27
|7
|20.
|Порденоне
|Заявка
|14
|0
|4
|10
|10 - 30
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|0:0 Заявка
|7
|5
|2
|0
|10 - 3
|17
|2.
|Монца
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|10 - 4
|16
|3.
|Лечче
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|17 - 7
|15
|4.
|Беневенто
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 9
|14
|5.
|Козенца
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 5
|13
|6.
|Читтаделла
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 6
|13
|7.
|Брешия
|0:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 8
|12
|8.
|Кремонезе
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|9.
|Реджина
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|10.
|Фрозиноне
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|10 - 9
|11
|11.
|Комо
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|12.
|Тернана
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 10
|10
|13.
|Алессандрия
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|6 - 9
|10
|14.
|Парма
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|5 - 4
|9
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|15 - 11
|9
|16.
|Асколи
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|17.
|Перуджа
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|18.
|Кротоне
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 13
|7
|19.
|Порденоне
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 16
|2
|20.
|Виченца Виртус
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|0:0 Заявка
|7
|5
|1
|1
|14 - 8
|16
|2.
|Асколи
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 8
|14
|3.
|Фрозиноне
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|10 - 3
|12
|4.
|Перуджа
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|5.
|Реджина
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|6 - 8
|11
|6.
|Кремонезе
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 7
|10
|7.
|Лечче
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|7 - 6
|10
|8.
|Пиза
|0:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 8
|9
|9.
|Комо
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|12 - 12
|9
|10.
|Беневенто
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 4
|8
|11.
|Тернана
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 13
|8
|12.
|Парма
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 14
|8
|13.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|4 - 5
|8
|14.
|Читтаделла
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 8
|7
|15.
|Монца
|Заявка
|8
|0
|6
|2
|5 - 9
|6
|16.
|Виченца Виртус
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|9 - 16
|6
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|9 - 15
|4
|18.
|Порденоне
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 14
|2
|19.
|Козенца
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 15
|2
|20.
|Кротоне
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|5 - 12
|1