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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Брешия
0:0
Перерыв

Стадион:
Пиза
0'
40' Желтая карточка
Биринделли Самуэле
1
Йоронен
Йессе
15
Кистана
Андреа
4
Чансельор
Джон
14
Мангравити
Массимилиано
37
Лерис
Мехди
26
Бертаньоли
Массимо
5
Ван
Де
Лои
Томми
25
Бизоли
Димитри
29
Паяч
Марко
11
Баич
Риад
8
Паласио
Родриго
1
Николас
Андраде
19
Биринделли
Самуэле
3
Леверб
Максим
4
Караччоло
Антонио
20
Беруатто
Пьетро
8
Марин
Мариус
16
Надь
Адам
18
Мастину
Джузеппе
27
Гухер
Роберт
9
Лукка
Лоренцо
11
Коэн
Йонатан
Брешия
3-5-2
Пиза
4-3-1-2

Ход матча

40'
 
Биринделли Самуэле

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 4
  • 2 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 7
  • 51 Владение мячом, % 49

История личных встреч

Брешия
Пиза

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

8 матчей

50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

СB
4:3
СB
1:0
СB
1:1
СB
1:0
К
0:2
СB
0:1
СB
4:0
СB
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Брешия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морео Стефано 4 0.29
Бертаньоли Массимо 4 0.29
Баич Риад 3 (1) 0.21
Паласио Родриго 3 0.21
Ягелло Филип 2 0.14
Лерис Мехди 2 0.14
Трамони Маттео 2 0.14
Ван Де Лои Томми 2 0.14
Паяч Марко 1 (1) 0.07
Чансельор Джон 1 0.07
Бизоли Димитри 1 0.07
Кистана Андреа 1 0.07
Шпалек Николас 0 0
Кавион Микеле 0 0
Пиза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукка Лоренцо 6 (1) 0.43
Коэн Йонатан 2 0.14
Туре Идрисса 2 0.14
Сибилли Джузеппе 2 0.14
Мазуччи Гаэтано 1 0.07
Биринделли Самуэле 1 0.07
Беруатто Пьетро 1 0.07
Караччоло Антонио 1 0.07
Де Витис Алессандро 1 0.07
Мастину Джузеппе 1 0.07
Гухер Роберт 0 0
Марсура Давиде 0 0
Леверб Максим 0 0

Карточки

Брешия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кистана Андреа 3 0
Матею Алеш 3 0
Карачич Фран 1 1
Паласио Родриго 2 0
Паяч Марко 2 0
Чансельор Джон 2 0
Баич Риад 2 0
Лерис Мехди 2 0
Ван Де Лои Томми 2 0
Йоронен Йессе 1 0
Бизоли Димитри 1 0
Шпалек Николас 1 0
Морео Стефано 1 0
Мангравити Массимилиано 1 0
Бертаньоли Массимо 1 0
Пиза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марин Мариус 5 0
Караччоло Антонио 4 0
Биринделли Самуэле 4 0
Сибилли Джузеппе 3 0
Надь Адам 1 1
Лукка Лоренцо 1 1
Де Витис Алессандро 2 0
Леверб Максим 2 0
Беруатто Пьетро 2 0
Туре Идрисса 0 1
Мазуччи Гаэтано 1 0
Гухер Роберт 1 0
Херманнссон Хьёртур 1 0
Николас Андраде 1 0
Коэн Йонатан 1 0
Мастину Джузеппе 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
9
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
2
17%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
17%
3
33%
31-45
1
8%
1
11%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
5
42%
3
33%
76-90

Пропущено

8
9
1 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
1
13%
1
11%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
13%
2
22%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
4
50%
2
22%
76-90

Забито

14
9
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 6
7 Не забивали 6
1
7%
3
33%
1-15
2
14%
1
11%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
2
14%
2
22%
46-60
2
14%
1
11%
61-75
4
29%
2
22%
76-90

Пропущено

8
4
6 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
0
0%
1
25%
1-15
4
50%
0
0%
16-30
2
25%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
1
25%
61-75
1
13%
1
25%
76-90

Забито

26
18
10 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 9
1 Не забивали 1
3
12%
5
28%
1-15
2
8%
1
6%
16-30
5
19%
3
17%
31-45
3
12%
3
17%
46-60
4
15%
1
6%
61-75
9
35%
5
28%
76-90

Пропущено

16
13
7 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 10
1
6%
2
15%
1-15
4
25%
3
23%
16-30
2
13%
2
15%
31-45
1
6%
2
15%
46-60
3
19%
1
8%
61-75
5
31%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Брешия
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Виченца Виртус - Брешия 2:3 Брешия - Порденоне 1:0 Беневенто - Брешия 0:1 Брешия - Лечче 1:1
Брешия - Кремонезе 1:0 Перуджа - Брешия 1:0 Брешия - Комо 2:4 Асколи - Брешия 2:3 Фрозиноне - Брешия 2:2 Брешия - Кротоне 2:2 Алессандрия - Брешия 1:3 Брешия - Венеция 4:0 Брешия - Козенца 5:1 Тернана - Брешия 0:2 Кротоне - Брешия 2:2 Читтаделла - Брешия 1:0 Монца - Брешия 0:2 Брешия - Пиза 4:3 Виченца Виртус - Брешия 0:3 Брешия - СПАЛ 2013 3:1
Пиза
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Пиза - Беневенто 1:0 Читтаделла - Пиза 2:0 Пиза - Асколи 1:1 Кремонезе - Пиза 1:1
Пиза - Порденоне 1:1 Кротоне - Пиза 2:1 Пиза - Реджина 2:0 Парма - Пиза 1:1 Пиза - Монца 2:1 Виченца Виртус - Пиза 1:3 Тернана - Пиза 1:4 Пиза - Алессандрия 2:0 Пиза - СПАЛ 2013 1:0 Кальяри - Пиза 3:1 Пиза - Виртус Энтелла 3:2 Брешия - Пиза 4:3 Пиза - Венеция 2:2 Фрозиноне - Пиза 3:1 Порденоне - Пиза 2:2 Пиза - Козенца 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия 0:0 Заявка 14 8 4 2 26 - 16 28
2. Пиза 0:0 Заявка 14 7 5 2 20 - 11 26
3. Лечче Заявка 14 6 7 1 24 - 13 25
4. Фрозиноне Заявка 14 5 8 1 20 - 12 23
5. Беневенто Заявка 14 6 4 4 22 - 13 22
6. Кремонезе Заявка 14 6 4 4 17 - 13 22
7. Асколи Заявка 14 6 4 4 19 - 17 22
8. Реджина Заявка 14 6 4 4 14 - 15 22
9. Монца Заявка 14 5 7 2 15 - 13 22
10. Читтаделла Заявка 13 6 2 5 14 - 14 20
11. Перуджа Заявка 13 5 5 3 14 - 12 20
12. Комо Заявка 13 5 4 4 20 - 17 19
13. Тернана Заявка 14 5 3 6 24 - 23 18
14. Парма Заявка 13 4 5 4 17 - 18 17
15. СПАЛ 2013 Заявка 14 4 5 5 19 - 16 17
16. Козенца Заявка 14 4 3 7 13 - 20 15
17. Алессандрия Заявка 14 4 2 8 15 - 24 14
18. Кротоне Заявка 14 1 5 8 13 - 25 8
19. Виченца Виртус Заявка 14 2 1 11 13 - 27 7
20. Порденоне Заявка 14 0 4 10 10 - 30 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза 0:0 Заявка 7 5 2 0 10 - 3 17
2. Монца Заявка 6 5 1 0 10 - 4 16
3. Лечче Заявка 7 4 3 0 17 - 7 15
4. Беневенто Заявка 8 4 2 2 16 - 9 14
5. Козенца Заявка 7 4 1 2 9 - 5 13
6. Читтаделла Заявка 7 4 1 2 10 - 6 13
7. Брешия 0:0 Заявка 7 3 3 1 12 - 8 12
8. Кремонезе Заявка 7 3 3 1 10 - 6 12
9. Реджина Заявка 7 3 2 2 8 - 7 11
10. Фрозиноне Заявка 8 2 5 1 10 - 9 11
11. Комо Заявка 6 3 1 2 8 - 5 10
12. Тернана Заявка 7 3 1 3 12 - 10 10
13. Алессандрия Заявка 7 3 1 3 6 - 9 10
14. Парма Заявка 6 2 3 1 5 - 4 9
15. СПАЛ 2013 Заявка 7 2 3 2 15 - 11 9
16. Асколи Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
17. Перуджа Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
18. Кротоне Заявка 8 1 4 3 8 - 13 7
19. Порденоне Заявка 7 0 2 5 6 - 16 2
20. Виченца Виртус Заявка 6 0 1 5 4 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия 0:0 Заявка 7 5 1 1 14 - 8 16
2. Асколи Заявка 7 4 2 1 12 - 8 14
3. Фрозиноне Заявка 6 3 3 0 10 - 3 12
4. Перуджа Заявка 7 3 3 1 7 - 5 12
5. Реджина Заявка 7 3 2 2 6 - 8 11
6. Кремонезе Заявка 7 3 1 3 7 - 7 10
7. Лечче Заявка 7 2 4 1 7 - 6 10
8. Пиза 0:0 Заявка 7 2 3 2 10 - 8 9
9. Комо Заявка 7 2 3 2 12 - 12 9
10. Беневенто Заявка 6 2 2 2 6 - 4 8
11. Тернана Заявка 7 2 2 3 12 - 13 8
12. Парма Заявка 7 2 2 3 12 - 14 8
13. СПАЛ 2013 Заявка 7 2 2 3 4 - 5 8
14. Читтаделла Заявка 6 2 1 3 4 - 8 7
15. Монца Заявка 8 0 6 2 5 - 9 6
16. Виченца Виртус Заявка 8 2 0 6 9 - 16 6
17. Алессандрия Заявка 7 1 1 5 9 - 15 4
18. Порденоне Заявка 7 0 2 5 4 - 14 2
19. Козенца Заявка 7 0 2 5 4 - 15 2
20. Кротоне Заявка 6 0 1 5 5 - 12 1
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  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    38'
    Биринделли Самуэле получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Брешия
Ничья
Пиза
2.35
3.54
4.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Брешия 0:0 Пиза онлайн


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