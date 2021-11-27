Италия: Серия B 2021-2022
0:1
Конец матча
Стадион: Марио Ригамонти
38' Желтая карточкаБиринделли Самуэле
46' Желтая карточкаКистана Андреа
52' Желтая карточкаЛеверб Максим
65' Желтая карточкаВан Де Лои Томми
69' Желтая карточкаЧансельор Джон
0:1
70' ГолСибилли Джузеппе
86' Желтая карточкаЛукка Лоренцо
90' Желтая карточкаДи Квинцио Давиде
90' Желтая карточкаШпалек Николас
90' Желтая карточкаКараччоло Антонио
90' Желтая карточкаЯгелло Филип
37
Лерис
Мехди
29
Паяч
Марко
11
Баич
Риад
16
Надь
Адам
27
Гухер
Роберт
11
Коэн
Йонатан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Лерис МехдиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Паяч МаркоПолузащитник
-
11 Баич РиадНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Уар МатьеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Ягелло ФилипПолузащитник
-
20 Айе ФлорианНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Филиппо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Надь АдамПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Гухер РобертПолузащитник
- Нападающий
-
11 Коэн ЙонатанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Декич ВладанВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Чиско АндреаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Luca D'Angelo
Ход матча
46'
52'
65'
69'
70'
0:1
86'
90'
90'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 10
-
1 Удары в створ 4
-
2 Угловые 7
-
2 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 13
-
55 Владение мячом, % 45
История личных встреч
Брешия
Пиза
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
8 матчей
50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Брешия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морео Стефано
|4
|0.29
|Бертаньоли Массимо
|4
|0.29
|Баич Риад
|3 (1)
|0.21
|Паласио Родриго
|3
|0.21
|Ягелло Филип
|2
|0.14
|Лерис Мехди
|2
|0.14
|Трамони Маттео
|2
|0.14
|Ван Де Лои Томми
|2
|0.14
|Паяч Марко
|1 (1)
|0.07
|Чансельор Джон
|1
|0.07
|Бизоли Димитри
|1
|0.07
|Кистана Андреа
|1
|0.07
|Шпалек Николас
|0
|0
|Кавион Микеле
|0
|0
Пиза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукка Лоренцо
|6 (1)
|0.43
|Сибилли Джузеппе
|3
|0.21
|Коэн Йонатан
|2
|0.14
|Туре Идрисса
|2
|0.14
|Мазуччи Гаэтано
|1
|0.07
|Биринделли Самуэле
|1
|0.07
|Беруатто Пьетро
|1
|0.07
|Караччоло Антонио
|1
|0.07
|Де Витис Алессандро
|1
|0.07
|Мастину Джузеппе
|1
|0.07
|Гухер Роберт
|0
|0
|Марсура Давиде
|0
|0
|Леверб Максим
|0
|0
Карточки
Брешия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кистана Андреа
|4
|0
|Чансельор Джон
|3
|0
|Матею Алеш
|3
|0
|Ван Де Лои Томми
|3
|0
|Карачич Фран
|1
|1
|Паласио Родриго
|2
|0
|Паяч Марко
|2
|0
|Шпалек Николас
|2
|0
|Баич Риад
|2
|0
|Лерис Мехди
|2
|0
|Йоронен Йессе
|1
|0
|Бизоли Димитри
|1
|0
|Морео Стефано
|1
|0
|Ягелло Филип
|1
|0
|Мангравити Массимилиано
|1
|0
|Бертаньоли Массимо
|1
|0
Пиза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Караччоло Антонио
|5
|0
|Марин Мариус
|5
|0
|Биринделли Самуэле
|4
|0
|Лукка Лоренцо
|2
|1
|Леверб Максим
|3
|0
|Сибилли Джузеппе
|3
|0
|Надь Адам
|1
|1
|Де Витис Алессандро
|2
|0
|Беруатто Пьетро
|2
|0
|Туре Идрисса
|0
|1
|Мазуччи Гаэтано
|1
|0
|Гухер Роберт
|1
|0
|Херманнссон Хьёртур
|1
|0
|Ди Квинцио Давиде
|1
|0
|Николас Андраде
|1
|0
|Коэн Йонатан
|1
|0
|Мастину Джузеппе
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
10
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
2
17%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
17%
3
30%
31-45
1
8%
1
10%
46-60
2
17%
1
10%
61-75
5
42%
3
30%
76-90
Пропущено
9
9
1 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
11%
1
11%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
11%
2
22%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
4
44%
2
22%
76-90
Забито
14
9
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 6
8 Не забивали 7
1
7%
3
33%
1-15
2
14%
1
11%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
2
14%
2
22%
46-60
2
14%
1
11%
61-75
4
29%
2
22%
76-90
Пропущено
8
4
6 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
0
0%
1
25%
1-15
4
50%
0
0%
16-30
2
25%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
1
25%
61-75
1
13%
1
25%
76-90
Забито
26
19
10 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 10
2 Не забивали 1
3
12%
5
26%
1-15
2
8%
1
5%
16-30
5
19%
3
16%
31-45
3
12%
3
16%
46-60
4
15%
2
11%
61-75
9
35%
5
26%
76-90
Пропущено
17
13
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 10
1
6%
2
15%
1-15
4
24%
3
23%
16-30
2
12%
2
15%
31-45
1
6%
2
15%
46-60
4
24%
1
8%
61-75
5
29%
29%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Брешия
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Виченца Виртус - Брешия 2:3 Брешия - Порденоне 1:0 Беневенто - Брешия 0:1 Брешия - Лечче 1:1
Брешия - Кремонезе 1:0 Перуджа - Брешия 1:0 Брешия - Комо 2:4 Асколи - Брешия 2:3 Фрозиноне - Брешия 2:2 Брешия - Кротоне 2:2 Алессандрия - Брешия 1:3 Брешия - Венеция 4:0 Брешия - Козенца 5:1 Тернана - Брешия 0:2 Кротоне - Брешия 2:2 Читтаделла - Брешия 1:0 Монца - Брешия 0:2 Брешия - Пиза 4:3 Виченца Виртус - Брешия 0:3 Брешия - СПАЛ 2013 3:1
Пиза
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Пиза - Беневенто 1:0 Читтаделла - Пиза 2:0 Пиза - Асколи 1:1 Кремонезе - Пиза 1:1
Пиза - Порденоне 1:1 Кротоне - Пиза 2:1 Пиза - Реджина 2:0 Парма - Пиза 1:1 Пиза - Монца 2:1 Виченца Виртус - Пиза 1:3 Тернана - Пиза 1:4 Пиза - Алессандрия 2:0 Пиза - СПАЛ 2013 1:0 Кальяри - Пиза 3:1 Пиза - Виртус Энтелла 3:2 Брешия - Пиза 4:3 Пиза - Венеция 2:2 Фрозиноне - Пиза 3:1 Порденоне - Пиза 2:2 Пиза - Козенца 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|21 - 11
|28
|2.
|Брешия
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|26 - 17
|27
|3.
|Лечче
|Заявка
|14
|6
|7
|1
|24 - 13
|25
|4.
|Фрозиноне
|Заявка
|14
|5
|8
|1
|20 - 12
|23
|5.
|Беневенто
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|22 - 13
|22
|6.
|Кремонезе
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 13
|22
|7.
|Асколи
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|19 - 17
|22
|8.
|Реджина
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|14 - 15
|22
|9.
|Монца
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|15 - 13
|22
|10.
|Читтаделла
|0:0 Заявка
|14
|6
|3
|5
|14 - 14
|21
|11.
|Перуджа
|0:0 Заявка
|14
|5
|6
|3
|14 - 12
|21
|12.
|Комо
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|20 - 17
|19
|13.
|Тернана
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|24 - 23
|18
|14.
|Парма
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|17 - 18
|17
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|19 - 16
|17
|16.
|Козенца
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|13 - 20
|15
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|15 - 24
|14
|18.
|Кротоне
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|13 - 25
|8
|19.
|Виченца Виртус
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|13 - 27
|7
|20.
|Порденоне
|Заявка
|14
|0
|4
|10
|10 - 30
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|10 - 3
|17
|2.
|Монца
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|10 - 4
|16
|3.
|Лечче
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|17 - 7
|15
|4.
|Беневенто
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 9
|14
|5.
|Козенца
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 5
|13
|6.
|Читтаделла
|0:0 Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 6
|13
|7.
|Кремонезе
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|8.
|Брешия
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|9.
|Реджина
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|10.
|Фрозиноне
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|10 - 9
|11
|11.
|Комо
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|12.
|Тернана
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 10
|10
|13.
|Алессандрия
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|6 - 9
|10
|14.
|Парма
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|5 - 4
|9
|15.
|Перуджа
|0:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|16.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|15 - 11
|9
|17.
|Асколи
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|18.
|Кротоне
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 13
|7
|19.
|Порденоне
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 16
|2
|20.
|Виченца Виртус
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|14 - 8
|16
|2.
|Асколи
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 8
|14
|3.
|Фрозиноне
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|10 - 3
|12
|4.
|Перуджа
|0:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|5.
|Пиза
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|6.
|Реджина
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|6 - 8
|11
|7.
|Кремонезе
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 7
|10
|8.
|Лечче
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|7 - 6
|10
|9.
|Комо
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|12 - 12
|9
|10.
|Парма
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 14
|8
|11.
|Беневенто
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 4
|8
|12.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|4 - 5
|8
|13.
|Читтаделла
|0:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|4 - 8
|8
|14.
|Тернана
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 13
|8
|15.
|Монца
|Заявка
|8
|0
|6
|2
|5 - 9
|6
|16.
|Виченца Виртус
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|9 - 16
|6
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|9 - 15
|4
|18.
|Порденоне
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 14
|2
|19.
|Козенца
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 15
|2
|20.
|Кротоне
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|5 - 12
|1