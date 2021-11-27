Италия: Серия B 2021-2022
2:0
Второй тайм: 54'
Стадион: Чиро Вигорито
1:0
11' ГолВивиани Маттиа
2:0
24' ГолЛападула Джанлука
26' Желтая карточкаБьянки Николо
54' Желтая карточкаЭлия Сальваторе
23
Ионице
Артур
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Ионице АртурПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Сау МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Вокич ДеянНападающий
-
Главный тренер: Fabio Caserta
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Лариби КаримПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Денис ХерманНападающий
-
Главный тренер: Альетти Альфредо
Ход матча
11'
24'
26'
54'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 0
-
8 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 7
-
52 Владение мячом, % 48
История личных встреч
Беневенто
Реджина
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Беневенто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лападула Джанлука
|7
|0.5
|Тельо Андрес
|2
|0.14
|Инсинье Роберто
|2 (1)
|0.14
|Летиция Гаэтано
|1
|0.07
|Фулон Дам
|1
|0.07
|Сау Марко
|1
|0.07
|Импрота Риккардо
|1
|0.07
|Акампора Дженнаро
|1
|0.07
|Вивиани Маттиа
|1
|0.07
|Барба Федерико
|1
|0.07
|Ди Серио Джузеппе
|1
|0.07
|Мончини Габриэле
|0
|0
|Кало Джакомо
|0
|0
Реджина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Галабинов Андрей
|6 (2)
|0.43
|Монтальто Адриано
|3
|0.21
|Менез Жереми
|2
|0.14
|Белломо Никола
|1
|0.07
|Хетемай Перпарим
|1
|0.07
|Ривас Ригоберто
|1
|0.07
|Лариби Карим
|0
|0
|Риччи Федерико
|0
|0
|Ди Кьяра Джанлука
|0
|0
|Бьянки Николо
|0
|0
|Кортиновис Алессандро
|0
|0
Карточки
Беневенто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акампора Дженнаро
|5
|0
|Глик Камил
|1
|2
|Летиция Гаэтано
|4
|0
|Барба Федерико
|3
|0
|Тельо Андрес
|3
|0
|Кало Джакомо
|3
|0
|Вивиани Маттиа
|3
|0
|Ионице Артур
|2
|0
|Импрота Риккардо
|1
|0
|Лападула Джанлука
|1
|0
|Инсинье Роберто
|1
|0
|Вокич Деян
|1
|0
|Фулон Дам
|1
|0
|Элия Сальваторе
|1
|0
Реджина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кризетиг Лоренцо
|5
|0
|Ди Кьяра Джанлука
|5
|0
|Бьянки Николо
|4
|0
|Менез Жереми
|2
|1
|Хетемай Перпарим
|3
|0
|Ционек Тьяго
|3
|0
|Ставропулос Димитрис
|3
|0
|Ривас Ригоберто
|3
|0
|Белломо Никола
|2
|0
|Риччи Федерико
|2
|0
|Микай Алессандро
|0
|1
|Реджини Васко
|1
|0
|Монтальто Адриано
|1
|0
|Лояконо Джузеппе
|1
|0
|Лакичевич Иван
|1
|0
|Льотти Даниэле
|1
|0
|Кортиновис Алессандро
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
7
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
1
9%
2
29%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
3
43%
31-45
3
27%
1
14%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
4
36%
1
14%
76-90
Пропущено
10
3
6 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
40%
1
33%
31-45
1
10%
1
33%
46-60
1
10%
1
33%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Забито
6
8
5 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
1
17%
1
13%
1-15
2
33%
2
25%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
0
0%
4
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
7
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
1
25%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
29%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
25%
2
29%
76-90
Забито
17
15
8 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 8
5 Не забивали 3
2
12%
3
20%
1-15
3
18%
2
13%
16-30
3
18%
3
20%
31-45
4
24%
2
13%
46-60
1
6%
4
27%
61-75
4
24%
1
7%
76-90
Пропущено
14
10
8 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
3
21%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
36%
3
30%
31-45
2
14%
2
20%
46-60
1
7%
2
20%
61-75
3
21%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Беневенто
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Пиза - Беневенто 1:0 Беневенто - Фрозиноне 1:4 Беневенто - Брешия 0:1 Кротоне - Беневенто 0:2
Беневенто - Козенца 3:0 Кремонезе - Беневенто 1:1 Беневенто - Перуджа 0:0 Комо - Беневенто 1:1 Беневенто - Читтаделла 4:1 Асколи - Беневенто 0:2 Беневенто - Лечче 0:0 Наполи - Беневенто 1:5 Парма - Беневенто 1:0 Беневенто - Алессандрия 4:3 Беневенто - СПАЛ 2013 2:1 Торино - Беневенто 1:1 Беневенто - Кротоне 1:1 Аталанта - Беневенто 2:0 Беневенто - Кальяри 1:3 Милан - Беневенто 2:0
Реджина
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Реджина - Кремонезе 1:2 Козенца - Реджина 0:1 Реджина - Читтаделла 0:1 Перуджа - Реджина 0:2
Реджина - Парма 2:1 Виченца Виртус - Реджина 0:1 Пиза - Реджина 2:0 Реджина - Фрозиноне 0:0 Порденоне - Реджина 1:1 Реджина - СПАЛ 2013 2:1 Кротоне - Реджина 1:1 Реджина - Тернана 3:2 Реджина - Монца 0:0 Салернитана - Реджина 2:0 Реджина - Фрозиноне 0:4 Лечче - Реджина 2:2 Реджина - Асколи 2:2 Кремонезе - Реджина 1:1 Реджина - Реджана 2:1 Реджина - Виченца Виртус 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|26 - 16
|27
|2.
|Пиза
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|20 - 11
|25
|3.
|Лечче
|Заявка
|14
|6
|7
|1
|24 - 13
|25
|4.
|Беневенто
|2:0 Заявка
|14
|6
|4
|4
|20 - 13
|22
|5.
|Кремонезе
|0:1 Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 13
|22
|6.
|Асколи
|1:1 Заявка
|14
|6
|4
|4
|19 - 17
|22
|7.
|Реджина
|0:2 Заявка
|14
|6
|4
|4
|14 - 13
|22
|8.
|Фрозиноне
|0:1 Заявка
|14
|5
|7
|2
|18 - 11
|22
|9.
|Монца
|1:1 Заявка
|14
|5
|7
|2
|15 - 13
|22
|10.
|Читтаделла
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|14 - 14
|20
|11.
|Перуджа
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|14 - 12
|20
|12.
|Комо
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|20 - 17
|19
|13.
|Тернана
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|24 - 23
|18
|14.
|Парма
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|17 - 18
|17
|15.
|Козенца
|0:0 Заявка
|14
|4
|4
|6
|13 - 19
|16
|16.
|СПАЛ 2013
|0:0 Заявка
|14
|3
|6
|5
|18 - 16
|15
|17.
|Алессандрия
|1:0 Заявка
|14
|4
|2
|8
|15 - 24
|14
|18.
|Кротоне
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|13 - 25
|8
|19.
|Виченца Виртус
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|13 - 27
|7
|20.
|Порденоне
|1:0 Заявка
|14
|1
|3
|10
|9 - 28
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|10 - 3
|17
|2.
|Монца
|1:1 Заявка
|6
|5
|1
|0
|10 - 4
|16
|3.
|Лечче
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|17 - 7
|15
|4.
|Беневенто
|2:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 9
|14
|5.
|Козенца
|0:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 4
|14
|6.
|Читтаделла
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 6
|13
|7.
|Кремонезе
|0:1 Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|8.
|Брешия
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 8
|11
|9.
|Реджина
|0:2 Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|10.
|Фрозиноне
|0:1 Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 8
|10
|11.
|Комо
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|12.
|Тернана
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 10
|10
|13.
|Алессандрия
|1:0 Заявка
|7
|3
|1
|3
|6 - 9
|10
|14.
|Парма
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|5 - 4
|9
|15.
|СПАЛ 2013
|0:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|15 - 11
|9
|16.
|Асколи
|1:1 Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|17.
|Перуджа
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|18.
|Кротоне
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 13
|7
|19.
|Порденоне
|1:0 Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 16
|2
|20.
|Виченца Виртус
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|14 - 8
|16
|2.
|Асколи
|1:1 Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 8
|14
|3.
|Фрозиноне
|0:1 Заявка
|6
|3
|3
|0
|10 - 3
|12
|4.
|Перуджа
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|5.
|Реджина
|0:2 Заявка
|7
|3
|2
|2
|6 - 6
|11
|6.
|Кремонезе
|0:1 Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 7
|10
|7.
|Лечче
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|7 - 6
|10
|8.
|Комо
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|12 - 12
|9
|9.
|Пиза
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|10.
|Беневенто
|2:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 4
|8
|11.
|Тернана
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 13
|8
|12.
|Парма
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 14
|8
|13.
|Читтаделла
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 8
|7
|14.
|Монца
|1:1 Заявка
|8
|0
|6
|2
|5 - 9
|6
|15.
|СПАЛ 2013
|0:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|3 - 5
|6
|16.
|Виченца Виртус
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|9 - 16
|6
|17.
|Алессандрия
|1:0 Заявка
|7
|1
|1
|5
|9 - 15
|4
|18.
|Порденоне
|1:0 Заявка
|7
|1
|1
|5
|3 - 12
|4
|19.
|Козенца
|0:0 Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 15
|2
|20.
|Кротоне
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|5 - 12
|1