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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Беневенто
4:0
Конец матча

Стадион:
Реджина
0'
1:0
11' Гол
Вивиани Маттиа
2:0
24' Гол
Лападула Джанлука
26' Желтая карточка
Бьянки Николо
54' Желтая карточка
Элия Сальваторе
3:0
57' Гол
Ионице Артур
4:0
69' Гол
Тельо Андрес
90'+1
29
Палеари
Альберто
7
Элия
Сальваторе
14
Фольякко
Алессандро
93
Барба
Федерико
3
Летиция
Гаэтано
24
Вивиани
Маттиа
4
Акампора
Дженнаро
19
Инсинье
Роберто
23
Ионице
Артур
16
Импрота
Риккардо
9
Лападула
Джанлука
63
Турати
Стефано
27
Адьяпонг
Клод
3
Ционек
Тьяго
4
Ставропулос
Димитрис
17
Ди
Кьяра
Джанлука
11
Риччи
Федерико
15
Бьянки
Николо
8
Кризетиг
Лоренцо
10
Белломо
Никола
16
Галабинов
Андрей
30
Монтальто
Адриано
Беневенто
4-2-3-1
Реджина
4-4-2

История личных встреч

Беневенто
Реджина

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

ТМС
2:1
ЛП
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Беневенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лападула Джанлука 7 0.5
Тельо Андрес 3 0.21
Инсинье Роберто 2 (1) 0.14
Летиция Гаэтано 1 0.07
Фулон Дам 1 0.07
Сау Марко 1 0.07
Импрота Риккардо 1 0.07
Акампора Дженнаро 1 0.07
Вивиани Маттиа 1 0.07
Ионице Артур 1 0.07
Барба Федерико 1 0.07
Ди Серио Джузеппе 1 0.07
Мончини Габриэле 0 0
Кало Джакомо 0 0
Реджина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Галабинов Андрей 6 (2) 0.43
Монтальто Адриано 3 0.21
Менез Жереми 2 0.14
Белломо Никола 1 0.07
Хетемай Перпарим 1 0.07
Ривас Ригоберто 1 0.07
Лариби Карим 0 0
Риччи Федерико 0 0
Ди Кьяра Джанлука 0 0
Бьянки Николо 0 0
Кортиновис Алессандро 0 0

Карточки

Беневенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акампора Дженнаро 5 0
Глик Камил 1 2
Летиция Гаэтано 4 0
Барба Федерико 3 0
Тельо Андрес 3 0
Кало Джакомо 3 0
Вивиани Маттиа 3 0
Ионице Артур 2 0
Элия Сальваторе 2 0
Импрота Риккардо 1 0
Лападула Джанлука 1 0
Инсинье Роберто 1 0
Вокич Деян 1 0
Фулон Дам 1 0
Реджина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кризетиг Лоренцо 5 0
Ди Кьяра Джанлука 5 0
Бьянки Николо 4 0
Менез Жереми 2 1
Хетемай Перпарим 3 0
Ционек Тьяго 3 0
Ставропулос Димитрис 3 0
Ривас Ригоберто 3 0
Белломо Никола 2 0
Риччи Федерико 2 0
Микай Алессандро 0 1
Реджини Васко 1 0
Монтальто Адриано 1 0
Лояконо Джузеппе 1 0
Лакичевич Иван 1 0
Льотти Даниэле 1 0
Кортиновис Алессандро 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
7
5 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
2
13%
2
29%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
1
7%
3
43%
31-45
4
27%
1
14%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
4
27%
1
14%
76-90

Пропущено

10
7
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
20%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
4
40%
1
14%
31-45
1
10%
2
29%
46-60
1
10%
2
29%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Забито

6
8
5 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
1
17%
1
13%
1-15
2
33%
2
25%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
0
0%
4
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
7
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
1
25%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
29%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
25%
2
29%
76-90

Забито

21
15
10 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 8
5 Не забивали 4
3
14%
3
20%
1-15
4
19%
2
13%
16-30
3
14%
3
20%
31-45
5
24%
2
13%
46-60
2
10%
4
27%
61-75
4
19%
1
7%
76-90

Пропущено

14
14
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
3
21%
2
14%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
5
36%
3
21%
31-45
2
14%
3
21%
46-60
1
7%
3
21%
61-75
3
21%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

Беневенто
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Пиза - Беневенто 1:0 Беневенто - Фрозиноне 1:4 Беневенто - Брешия 0:1 Кротоне - Беневенто 0:2
Беневенто - Козенца 3:0 Кремонезе - Беневенто 1:1 Беневенто - Перуджа 0:0 Комо - Беневенто 1:1 Беневенто - Читтаделла 4:1 Асколи - Беневенто 0:2 Беневенто - Лечче 0:0 Наполи - Беневенто 1:5 Парма - Беневенто 1:0 Беневенто - Алессандрия 4:3 Беневенто - СПАЛ 2013 2:1 Торино - Беневенто 1:1 Беневенто - Кротоне 1:1 Аталанта - Беневенто 2:0 Беневенто - Кальяри 1:3 Милан - Беневенто 2:0
Реджина
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Реджина - Кремонезе 1:2 Козенца - Реджина 0:1 Реджина - Читтаделла 0:1 Перуджа - Реджина 0:2
Реджина - Парма 2:1 Виченца Виртус - Реджина 0:1 Пиза - Реджина 2:0 Реджина - Фрозиноне 0:0 Порденоне - Реджина 1:1 Реджина - СПАЛ 2013 2:1 Кротоне - Реджина 1:1 Реджина - Тернана 3:2 Реджина - Монца 0:0 Салернитана - Реджина 2:0 Реджина - Фрозиноне 0:4 Лечче - Реджина 2:2 Реджина - Асколи 2:2 Кремонезе - Реджина 1:1 Реджина - Реджана 2:1 Реджина - Виченца Виртус 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия 0:0 Заявка 14 8 4 2 26 - 16 28
2. Пиза 0:0 Заявка 14 7 5 2 20 - 11 26
3. Лечче Заявка 14 6 7 1 24 - 13 25
4. Фрозиноне Заявка 14 5 8 1 20 - 12 23
5. Беневенто Заявка 14 6 4 4 22 - 13 22
6. Кремонезе Заявка 14 6 4 4 17 - 13 22
7. Асколи Заявка 14 6 4 4 19 - 17 22
8. Реджина Заявка 14 6 4 4 14 - 15 22
9. Монца Заявка 14 5 7 2 15 - 13 22
10. Читтаделла Заявка 13 6 2 5 14 - 14 20
11. Перуджа Заявка 13 5 5 3 14 - 12 20
12. Комо Заявка 13 5 4 4 20 - 17 19
13. Тернана Заявка 14 5 3 6 24 - 23 18
14. Парма Заявка 13 4 5 4 17 - 18 17
15. СПАЛ 2013 Заявка 14 4 5 5 19 - 16 17
16. Козенца Заявка 14 4 3 7 13 - 20 15
17. Алессандрия Заявка 14 4 2 8 15 - 24 14
18. Кротоне Заявка 14 1 5 8 13 - 25 8
19. Виченца Виртус Заявка 14 2 1 11 13 - 27 7
20. Порденоне Заявка 14 0 4 10 10 - 30 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза 0:0 Заявка 7 5 2 0 10 - 3 17
2. Монца Заявка 6 5 1 0 10 - 4 16
3. Лечче Заявка 7 4 3 0 17 - 7 15
4. Беневенто Заявка 8 4 2 2 16 - 9 14
5. Козенца Заявка 7 4 1 2 9 - 5 13
6. Читтаделла Заявка 7 4 1 2 10 - 6 13
7. Брешия 0:0 Заявка 7 3 3 1 12 - 8 12
8. Кремонезе Заявка 7 3 3 1 10 - 6 12
9. Реджина Заявка 7 3 2 2 8 - 7 11
10. Фрозиноне Заявка 8 2 5 1 10 - 9 11
11. Комо Заявка 6 3 1 2 8 - 5 10
12. Тернана Заявка 7 3 1 3 12 - 10 10
13. Алессандрия Заявка 7 3 1 3 6 - 9 10
14. Парма Заявка 6 2 3 1 5 - 4 9
15. СПАЛ 2013 Заявка 7 2 3 2 15 - 11 9
16. Асколи Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
17. Перуджа Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
18. Кротоне Заявка 8 1 4 3 8 - 13 7
19. Порденоне Заявка 7 0 2 5 6 - 16 2
20. Виченца Виртус Заявка 6 0 1 5 4 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия 0:0 Заявка 7 5 1 1 14 - 8 16
2. Асколи Заявка 7 4 2 1 12 - 8 14
3. Фрозиноне Заявка 6 3 3 0 10 - 3 12
4. Перуджа Заявка 7 3 3 1 7 - 5 12
5. Реджина Заявка 7 3 2 2 6 - 8 11
6. Кремонезе Заявка 7 3 1 3 7 - 7 10
7. Лечче Заявка 7 2 4 1 7 - 6 10
8. Пиза 0:0 Заявка 7 2 3 2 10 - 8 9
9. Комо Заявка 7 2 3 2 12 - 12 9
10. Беневенто Заявка 6 2 2 2 6 - 4 8
11. Тернана Заявка 7 2 2 3 12 - 13 8
12. Парма Заявка 7 2 2 3 12 - 14 8
13. СПАЛ 2013 Заявка 7 2 2 3 4 - 5 8
14. Читтаделла Заявка 6 2 1 3 4 - 8 7
15. Монца Заявка 8 0 6 2 5 - 9 6
16. Виченца Виртус Заявка 8 2 0 6 9 - 16 6
17. Алессандрия Заявка 7 1 1 5 9 - 15 4
18. Порденоне Заявка 7 0 2 5 4 - 14 2
19. Козенца Заявка 7 0 2 5 4 - 15 2
20. Кротоне Заявка 6 0 1 5 5 - 12 1
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    26'
    Бьянки Николо получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Лападула Джанлука бьет в цель!
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Вивиани Маттиа бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Беневенто 4:0 Реджина онлайн


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