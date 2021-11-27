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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Перуджа
0:0
Первый тайм: 15'

Стадион:
Читтаделла
0' 15'
22
Чичисола
Леандро
39
Сгарби
Филиппо
21
Курадо
Маркос
15
Дель
Орко
Кристиан
23
Фальцерано
Марчелло
6
Сегре
Джакопо
16
Гион
Андреа
25
Санторо
Симоне
44
Лизи
Франческо
10
Матос
Ридер
9
Де
Лука
Мануэль
36
Кастари
Элхан
84
Кассандро
Томмазо
2
Пертиконе
Романо
15
Фраре
Доменико
3
Бенедетти
Амедео
16
Вита
Алессио
26
Паван
Никола
23
Бранка
Симоне
48
Антонуччи
Мирко
11
Беретта
Джакомо
92
Бальдини
Энрико
Перуджа
3-5-2
Читтаделла
4-3-1-2

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 2
  • 37 Владение мячом, % 63

История личных встреч

Перуджа
Читтаделла

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы

10 матчей

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

СB
2:0
СB
0:2
СB
0:0
СB
2:2
СB
1:3
СB
1:1
СB
1:1
СB
2:0
СB
0:2
СB
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Перуджа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Лука Мануэль 4 (2) 0.29
Рози Алеандро 2 0.14
Лизи Франческо 2 0.14
Матос Ридер 1 0.07
Карретта Мирко 1 0.07
Курадо Маркос 1 0.07
Мурано Джакопо 1 0.07
Куан Кристиан 1 0.07
Занандреа Джанмария 1 0.07
Буррай Сальваторе 0 0
Фальцерано Марчелло 0 0
Сегре Джакопо 0 0
Санторо Симоне 0 0
Читтаделла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оквонкво Орджи 5 0.36
Бальдини Энрико 4 (2) 0.29
Вита Алессио 2 0.14
Антонуччи Мирко 1 0.07
Адорни Давиде 1 0.07
Фраре Доменико 1 0.07
Пертиконе Романо 0 0
Тункара Мамаду 0 0
Тавернелли Камилло 0 0

Карточки

Перуджа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Буррай Сальваторе 5 0
Лизи Франческо 5 0
Куан Кристиан 3 1
Рози Алеандро 4 0
Фальцерано Марчелло 4 0
Курадо Маркос 4 0
Дель Орко Кристиан 3 0
Занандреа Джанмария 1 1
Анджелла Габриэле 2 0
Матос Ридер 2 0
Чичисола Леандро 2 0
Карретта Мирко 2 0
Санторо Симоне 2 0
Сегре Джакопо 1 0
Бьянкимано Андреа 1 0
Феррарини Габриэле 1 0
Читтаделла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бенедетти Амедео 5 0
Адорни Давиде 5 0
Паван Никола 5 0
Кассандро Томмазо 5 0
Бранка Симоне 3 0
Антонуччи Мирко 3 0
Пертиконе Романо 2 0
Тункара Мамаду 2 0
Д'Урсо Кристиан 2 0
Кастари Элхан 2 0
Оквонкво Орджи 2 0
Фраре Доменико 2 0
Беретта Джакомо 1 0
Доннарумма Даниэле 1 0
Бальдини Энрико 1 0
Вита Алессио 1 0
Данци Андреа 1 0
Маццокко Давиде 1 0
Тавернелли Камилло 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
4
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
1
14%
2
50%
1-15
2
29%
1
25%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

7
8
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
29%
1
13%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
3
38%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Забито

7
10
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
1
10%
16-30
1
14%
1
10%
31-45
1
14%
3
30%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
2
29%
2
20%
76-90

Пропущено

5
6
5 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
2
40%
1
17%
1-15
3
60%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

14
14
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 7
4 Не забивали 3
2
14%
2
14%
1-15
4
29%
2
14%
16-30
2
14%
1
7%
31-45
3
21%
4
29%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
3
21%
2
14%
76-90

Пропущено

12
14
9 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
4
33%
2
14%
1-15
4
33%
3
21%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
17%
1
7%
46-60
1
8%
4
29%
61-75
0
0%
4
29%
76-90

Результаты последних матчей

Перуджа
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Перуджа - Кротоне 2:0 Эмполи - Перуджа 1:1 Комо - Перуджа 4:1 СПАЛ 2013 - Перуджа 1:2
Перуджа - Реджина 0:2 Лечче - Перуджа 0:0 Перуджа - Брешия 1:0 Беневенто - Перуджа 0:0 Перуджа - Алессандрия 1:1 Кремонезе - Перуджа 0:3 Перуджа - Козенца 1:1 Фрозиноне - Перуджа 0:0 Перуджа - Асколи 2:3 Порденоне - Перуджа 0:1 Дженоа - Перуджа 3:2 Перуджа - Зюйдтироль 1:0 Тернана - Перуджа 1:0 Перуджа - Комо 2:1 ФералпиСало - Перуджа 0:2 Перуджа - Мателика 2:0
Читтаделла
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Тернана - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Пиза 2:0 Реджина - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Парма 1:2
Монца - Читтаделла 1:0 Читтаделла - СПАЛ 2013 0:0 Фрозиноне - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Лечче 1:2 Беневенто - Читтаделла 4:1 Читтаделла - Порденоне 1:0 Кремонезе - Читтаделла 2:0 Читтаделла - Кротоне 4:2 Читтаделла - Виченца Виртус 1:0 Читтаделла - Монца 2:1 Венеция - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Венеция 0:1 Монца - Читтаделла 2:0 Читтаделла - Монца 3:0 Читтаделла - Брешия 1:0 Читтаделла - Венеция 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза Заявка 14 8 4 2 21 - 11 28
2. Брешия Заявка 14 8 3 3 26 - 17 27
3. Лечче Заявка 14 6 7 1 24 - 13 25
4. Фрозиноне Заявка 14 5 8 1 20 - 12 23
5. Беневенто Заявка 14 6 4 4 22 - 13 22
6. Кремонезе Заявка 14 6 4 4 17 - 13 22
7. Асколи Заявка 14 6 4 4 19 - 17 22
8. Реджина Заявка 14 6 4 4 14 - 15 22
9. Монца Заявка 14 5 7 2 15 - 13 22
10. Читтаделла 0:0 Заявка 14 6 3 5 14 - 14 21
11. Перуджа 0:0 Заявка 14 5 6 3 14 - 12 21
12. Комо Заявка 13 5 4 4 20 - 17 19
13. Тернана Заявка 14 5 3 6 24 - 23 18
14. Парма Заявка 13 4 5 4 17 - 18 17
15. СПАЛ 2013 Заявка 14 4 5 5 19 - 16 17
16. Козенца Заявка 14 4 3 7 13 - 20 15
17. Алессандрия Заявка 14 4 2 8 15 - 24 14
18. Кротоне Заявка 14 1 5 8 13 - 25 8
19. Виченца Виртус Заявка 14 2 1 11 13 - 27 7
20. Порденоне Заявка 14 0 4 10 10 - 30 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза Заявка 7 5 2 0 10 - 3 17
2. Монца Заявка 6 5 1 0 10 - 4 16
3. Лечче Заявка 7 4 3 0 17 - 7 15
4. Беневенто Заявка 8 4 2 2 16 - 9 14
5. Козенца Заявка 7 4 1 2 9 - 5 13
6. Читтаделла 0:0 Заявка 7 4 1 2 10 - 6 13
7. Кремонезе Заявка 7 3 3 1 10 - 6 12
8. Брешия Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
9. Реджина Заявка 7 3 2 2 8 - 7 11
10. Фрозиноне Заявка 8 2 5 1 10 - 9 11
11. Комо Заявка 6 3 1 2 8 - 5 10
12. Тернана Заявка 7 3 1 3 12 - 10 10
13. Алессандрия Заявка 7 3 1 3 6 - 9 10
14. Парма Заявка 6 2 3 1 5 - 4 9
15. Перуджа 0:0 Заявка 7 2 3 2 7 - 7 9
16. СПАЛ 2013 Заявка 7 2 3 2 15 - 11 9
17. Асколи Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
18. Кротоне Заявка 8 1 4 3 8 - 13 7
19. Порденоне Заявка 7 0 2 5 6 - 16 2
20. Виченца Виртус Заявка 6 0 1 5 4 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 7 5 1 1 14 - 8 16
2. Асколи Заявка 7 4 2 1 12 - 8 14
3. Фрозиноне Заявка 6 3 3 0 10 - 3 12
4. Перуджа 0:0 Заявка 7 3 3 1 7 - 5 12
5. Пиза Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
6. Реджина Заявка 7 3 2 2 6 - 8 11
7. Кремонезе Заявка 7 3 1 3 7 - 7 10
8. Лечче Заявка 7 2 4 1 7 - 6 10
9. Комо Заявка 7 2 3 2 12 - 12 9
10. Парма Заявка 7 2 2 3 12 - 14 8
11. Беневенто Заявка 6 2 2 2 6 - 4 8
12. СПАЛ 2013 Заявка 7 2 2 3 4 - 5 8
13. Читтаделла 0:0 Заявка 7 2 2 3 4 - 8 8
14. Тернана Заявка 7 2 2 3 12 - 13 8
15. Монца Заявка 8 0 6 2 5 - 9 6
16. Виченца Виртус Заявка 8 2 0 6 9 - 16 6
17. Алессандрия Заявка 7 1 1 5 9 - 15 4
18. Порденоне Заявка 7 0 2 5 4 - 14 2
19. Козенца Заявка 7 0 2 5 4 - 15 2
20. Кротоне Заявка 6 0 1 5 5 - 12 1
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Перуджа
Ничья
Читтаделла
2.30
3.07
3.67
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Перуджа 0:0 Читтаделла онлайн


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