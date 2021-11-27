Италия: Серия B 2021-2022
1:1
Конец матча
Стадион: Ренато Кури
20' Желтая карточкаВита Алессио
24' Желтая карточкаКассандро Томмазо
1:0
38' ГолМатос Ридер
45' Желтая карточкаФальцерано Марчелло
54' Желтая карточкаЛизи Франческо
1:1
78' ГолБеретта Джакомо
88' Желтая карточкаБранка Симоне
90' Желтая карточкаКурадо Маркос
16
Гион
Андреа
10
Матос
Ридер
16
Вита
Алессио
26
Паван
Никола
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Гион АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Матос РидерНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Манне КалифаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Massimiliano Alvini
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Вита АлессиоПолузащитник
-
26 Паван НиколаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
77 Маньеро ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
72 Данци АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Edoardo Gorini
Ход матча
20'
38'
1:0
54'
78'
1:1
88'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 3
-
3 Угловые 5
-
5 Офсайды 0
-
19 Нарушения правил 9
-
34 Владение мячом, % 66
История личных встреч
Перуджа
Читтаделла
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы
10 матчей
30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Перуджа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Лука Мануэль
|4 (2)
|0.29
|Рози Алеандро
|2
|0.14
|Матос Ридер
|2
|0.14
|Лизи Франческо
|2
|0.14
|Карретта Мирко
|1
|0.07
|Курадо Маркос
|1
|0.07
|Мурано Джакопо
|1
|0.07
|Куан Кристиан
|1
|0.07
|Занандреа Джанмария
|1
|0.07
|Буррай Сальваторе
|0
|0
|Фальцерано Марчелло
|0
|0
|Сегре Джакопо
|0
|0
|Санторо Симоне
|0
|0
Читтаделла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оквонкво Орджи
|5
|0.36
|Бальдини Энрико
|4 (2)
|0.29
|Вита Алессио
|2
|0.14
|Антонуччи Мирко
|1
|0.07
|Беретта Джакомо
|1
|0.07
|Адорни Давиде
|1
|0.07
|Фраре Доменико
|1
|0.07
|Пертиконе Романо
|0
|0
|Тункара Мамаду
|0
|0
|Тавернелли Камилло
|0
|0
Карточки
Перуджа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лизи Франческо
|6
|0
|Буррай Сальваторе
|5
|0
|Фальцерано Марчелло
|5
|0
|Курадо Маркос
|5
|0
|Куан Кристиан
|3
|1
|Рози Алеандро
|4
|0
|Дель Орко Кристиан
|3
|0
|Занандреа Джанмария
|1
|1
|Анджелла Габриэле
|2
|0
|Матос Ридер
|2
|0
|Чичисола Леандро
|2
|0
|Карретта Мирко
|2
|0
|Санторо Симоне
|2
|0
|Сегре Джакопо
|1
|0
|Бьянкимано Андреа
|1
|0
|Феррарини Габриэле
|1
|0
Читтаделла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кассандро Томмазо
|6
|0
|Бенедетти Амедео
|5
|0
|Адорни Давиде
|5
|0
|Паван Никола
|5
|0
|Бранка Симоне
|4
|0
|Антонуччи Мирко
|3
|0
|Пертиконе Романо
|2
|0
|Тункара Мамаду
|2
|0
|Вита Алессио
|2
|0
|Д'Урсо Кристиан
|2
|0
|Кастари Элхан
|2
|0
|Оквонкво Орджи
|2
|0
|Фраре Доменико
|2
|0
|Беретта Джакомо
|1
|0
|Доннарумма Даниэле
|1
|0
|Бальдини Энрико
|1
|0
|Данци Андреа
|1
|0
|Маццокко Давиде
|1
|0
|Тавернелли Камилло
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
5
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
1
13%
2
40%
1-15
2
25%
1
20%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
1
20%
76-90
Пропущено
8
9
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
2
25%
1
11%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
1
13%
1
11%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
3
33%
61-75
1
13%
3
33%
76-90
Забито
7
10
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 8
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
1
10%
16-30
1
14%
1
10%
31-45
1
14%
3
30%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
2
29%
2
20%
76-90
Пропущено
5
6
5 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
2
40%
1
17%
1-15
3
60%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
15
15
9 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 7
4 Не забивали 3
2
13%
2
13%
1-15
4
27%
2
13%
16-30
3
20%
1
7%
31-45
3
20%
4
27%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
3
20%
3
20%
76-90
Пропущено
13
15
9 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
4
31%
2
13%
1-15
4
31%
3
20%
16-30
1
8%
1
7%
31-45
2
15%
1
7%
46-60
1
8%
4
27%
61-75
1
8%
4
27%
76-90
Результаты последних матчей
Перуджа
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Перуджа - Кротоне 2:0 Эмполи - Перуджа 1:1 Комо - Перуджа 4:1 СПАЛ 2013 - Перуджа 1:2
Перуджа - Реджина 0:2 Лечче - Перуджа 0:0 Перуджа - Брешия 1:0 Беневенто - Перуджа 0:0 Перуджа - Алессандрия 1:1 Кремонезе - Перуджа 0:3 Перуджа - Козенца 1:1 Фрозиноне - Перуджа 0:0 Перуджа - Асколи 2:3 Порденоне - Перуджа 0:1 Дженоа - Перуджа 3:2 Перуджа - Зюйдтироль 1:0 Тернана - Перуджа 1:0 Перуджа - Комо 2:1 ФералпиСало - Перуджа 0:2 Перуджа - Мателика 2:0
Читтаделла
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Тернана - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Пиза 2:0 Реджина - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Парма 1:2
Монца - Читтаделла 1:0 Читтаделла - СПАЛ 2013 0:0 Фрозиноне - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Лечче 1:2 Беневенто - Читтаделла 4:1 Читтаделла - Порденоне 1:0 Кремонезе - Читтаделла 2:0 Читтаделла - Кротоне 4:2 Читтаделла - Виченца Виртус 1:0 Читтаделла - Монца 2:1 Венеция - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Венеция 0:1 Монца - Читтаделла 2:0 Читтаделла - Монца 3:0 Читтаделла - Брешия 1:0 Читтаделла - Венеция 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|21 - 11
|28
|2.
|Брешия
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|26 - 17
|27
|3.
|Лечче
|Заявка
|14
|6
|7
|1
|24 - 13
|25
|4.
|Фрозиноне
|Заявка
|14
|5
|8
|1
|20 - 12
|23
|5.
|Беневенто
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|22 - 13
|22
|6.
|Кремонезе
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 13
|22
|7.
|Асколи
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|19 - 17
|22
|8.
|Реджина
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|14 - 15
|22
|9.
|Монца
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|15 - 13
|22
|10.
|Читтаделла
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|15 - 15
|21
|11.
|Перуджа
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|15 - 13
|21
|12.
|Комо
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|20 - 17
|19
|13.
|Тернана
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|24 - 23
|18
|14.
|Парма
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|17 - 18
|17
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|19 - 16
|17
|16.
|Козенца
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|13 - 20
|15
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|15 - 24
|14
|18.
|Кротоне
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|13 - 25
|8
|19.
|Виченца Виртус
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|13 - 27
|7
|20.
|Порденоне
|Заявка
|14
|0
|4
|10
|10 - 30
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|10 - 3
|17
|2.
|Монца
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|10 - 4
|16
|3.
|Лечче
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|17 - 7
|15
|4.
|Беневенто
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 9
|14
|5.
|Козенца
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 5
|13
|6.
|Читтаделла
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 6
|13
|7.
|Кремонезе
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|8.
|Брешия
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|9.
|Реджина
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|10.
|Фрозиноне
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|10 - 9
|11
|11.
|Комо
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|12.
|Тернана
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 10
|10
|13.
|Алессандрия
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|6 - 9
|10
|14.
|Парма
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|5 - 4
|9
|15.
|Перуджа
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|16.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|15 - 11
|9
|17.
|Асколи
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|18.
|Кротоне
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 13
|7
|19.
|Порденоне
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 16
|2
|20.
|Виченца Виртус
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|14 - 8
|16
|2.
|Асколи
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 8
|14
|3.
|Фрозиноне
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|10 - 3
|12
|4.
|Перуджа
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|5.
|Пиза
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|6.
|Реджина
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|6 - 8
|11
|7.
|Кремонезе
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 7
|10
|8.
|Лечче
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|7 - 6
|10
|9.
|Комо
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|12 - 12
|9
|10.
|Парма
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 14
|8
|11.
|Беневенто
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 4
|8
|12.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|4 - 5
|8
|13.
|Читтаделла
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 9
|8
|14.
|Тернана
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 13
|8
|15.
|Монца
|Заявка
|8
|0
|6
|2
|5 - 9
|6
|16.
|Виченца Виртус
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|9 - 16
|6
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|9 - 15
|4
|18.
|Порденоне
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 14
|2
|19.
|Козенца
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 15
|2
|20.
|Кротоне
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|5 - 12
|1