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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Перуджа
1:1
Конец матча

Стадион:
Читтаделла
0'
20' Желтая карточка
Вита Алессио
24' Желтая карточка
Кассандро Томмазо
1:0
38' Гол
Матос Ридер
45' Желтая карточка
Фальцерано Марчелло
54' Желтая карточка
Лизи Франческо
1:1
78' Гол
Беретта Джакомо
88' Желтая карточка
Бранка Симоне
90' Желтая карточка
Курадо Маркос
90'+10
22
Чичисола
Леандро
39
Сгарби
Филиппо
21
Курадо
Маркос
15
Дель
Орко
Кристиан
23
Фальцерано
Марчелло
6
Сегре
Джакопо
16
Гион
Андреа
25
Санторо
Симоне
44
Лизи
Франческо
10
Матос
Ридер
9
Де
Лука
Мануэль
36
Кастари
Элхан
84
Кассандро
Томмазо
2
Пертиконе
Романо
15
Фраре
Доменико
3
Бенедетти
Амедео
16
Вита
Алессио
26
Паван
Никола
23
Бранка
Симоне
48
Антонуччи
Мирко
11
Беретта
Джакомо
92
Бальдини
Энрико
Перуджа
3-5-2
Читтаделла
4-3-1-2

История личных встреч

Перуджа
Читтаделла

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы

10 матчей

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

СB
2:0
СB
0:2
СB
0:0
СB
2:2
СB
1:3
СB
1:1
СB
1:1
СB
2:0
СB
0:2
СB
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Перуджа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Лука Мануэль 4 (2) 0.29
Рози Алеандро 2 0.14
Матос Ридер 2 0.14
Лизи Франческо 2 0.14
Карретта Мирко 1 0.07
Курадо Маркос 1 0.07
Мурано Джакопо 1 0.07
Куан Кристиан 1 0.07
Занандреа Джанмария 1 0.07
Буррай Сальваторе 0 0
Фальцерано Марчелло 0 0
Сегре Джакопо 0 0
Санторо Симоне 0 0
Читтаделла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оквонкво Орджи 5 0.36
Бальдини Энрико 4 (2) 0.29
Вита Алессио 2 0.14
Антонуччи Мирко 1 0.07
Беретта Джакомо 1 0.07
Адорни Давиде 1 0.07
Фраре Доменико 1 0.07
Пертиконе Романо 0 0
Тункара Мамаду 0 0
Тавернелли Камилло 0 0

Карточки

Перуджа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лизи Франческо 6 0
Буррай Сальваторе 5 0
Фальцерано Марчелло 5 0
Курадо Маркос 5 0
Куан Кристиан 3 1
Рози Алеандро 4 0
Дель Орко Кристиан 3 0
Занандреа Джанмария 1 1
Анджелла Габриэле 2 0
Матос Ридер 2 0
Чичисола Леандро 2 0
Карретта Мирко 2 0
Санторо Симоне 2 0
Сегре Джакопо 1 0
Бьянкимано Андреа 1 0
Феррарини Габриэле 1 0
Читтаделла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кассандро Томмазо 6 0
Бенедетти Амедео 5 0
Адорни Давиде 5 0
Паван Никола 5 0
Бранка Симоне 4 0
Антонуччи Мирко 3 0
Пертиконе Романо 2 0
Тункара Мамаду 2 0
Вита Алессио 2 0
Д'Урсо Кристиан 2 0
Кастари Элхан 2 0
Оквонкво Орджи 2 0
Фраре Доменико 2 0
Беретта Джакомо 1 0
Доннарумма Даниэле 1 0
Бальдини Энрико 1 0
Данци Андреа 1 0
Маццокко Давиде 1 0
Тавернелли Камилло 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
5
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
1
13%
2
40%
1-15
2
25%
1
20%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
1
20%
76-90

Пропущено

8
9
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
2
25%
1
11%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
1
13%
1
11%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
3
33%
61-75
1
13%
3
33%
76-90

Забито

7
10
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 8
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
1
10%
16-30
1
14%
1
10%
31-45
1
14%
3
30%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
2
29%
2
20%
76-90

Пропущено

5
6
5 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
2
40%
1
17%
1-15
3
60%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

15
15
9 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 7
4 Не забивали 3
2
13%
2
13%
1-15
4
27%
2
13%
16-30
3
20%
1
7%
31-45
3
20%
4
27%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
3
20%
3
20%
76-90

Пропущено

13
15
9 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
4
31%
2
13%
1-15
4
31%
3
20%
16-30
1
8%
1
7%
31-45
2
15%
1
7%
46-60
1
8%
4
27%
61-75
1
8%
4
27%
76-90

Результаты последних матчей

Перуджа
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Перуджа - Кротоне 2:0 Эмполи - Перуджа 1:1 Комо - Перуджа 4:1 СПАЛ 2013 - Перуджа 1:2
Перуджа - Реджина 0:2 Лечче - Перуджа 0:0 Перуджа - Брешия 1:0 Беневенто - Перуджа 0:0 Перуджа - Алессандрия 1:1 Кремонезе - Перуджа 0:3 Перуджа - Козенца 1:1 Фрозиноне - Перуджа 0:0 Перуджа - Асколи 2:3 Порденоне - Перуджа 0:1 Дженоа - Перуджа 3:2 Перуджа - Зюйдтироль 1:0 Тернана - Перуджа 1:0 Перуджа - Комо 2:1 ФералпиСало - Перуджа 0:2 Перуджа - Мателика 2:0
Читтаделла
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Тернана - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Пиза 2:0 Реджина - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Парма 1:2
Монца - Читтаделла 1:0 Читтаделла - СПАЛ 2013 0:0 Фрозиноне - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Лечче 1:2 Беневенто - Читтаделла 4:1 Читтаделла - Порденоне 1:0 Кремонезе - Читтаделла 2:0 Читтаделла - Кротоне 4:2 Читтаделла - Виченца Виртус 1:0 Читтаделла - Монца 2:1 Венеция - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Венеция 0:1 Монца - Читтаделла 2:0 Читтаделла - Монца 3:0 Читтаделла - Брешия 1:0 Читтаделла - Венеция 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза Заявка 14 8 4 2 21 - 11 28
2. Брешия Заявка 14 8 3 3 26 - 17 27
3. Лечче Заявка 14 6 7 1 24 - 13 25
4. Фрозиноне Заявка 14 5 8 1 20 - 12 23
5. Беневенто Заявка 14 6 4 4 22 - 13 22
6. Кремонезе Заявка 14 6 4 4 17 - 13 22
7. Асколи Заявка 14 6 4 4 19 - 17 22
8. Реджина Заявка 14 6 4 4 14 - 15 22
9. Монца Заявка 14 5 7 2 15 - 13 22
10. Читтаделла Заявка 14 6 3 5 15 - 15 21
11. Перуджа Заявка 14 5 6 3 15 - 13 21
12. Комо Заявка 13 5 4 4 20 - 17 19
13. Тернана Заявка 14 5 3 6 24 - 23 18
14. Парма Заявка 13 4 5 4 17 - 18 17
15. СПАЛ 2013 Заявка 14 4 5 5 19 - 16 17
16. Козенца Заявка 14 4 3 7 13 - 20 15
17. Алессандрия Заявка 14 4 2 8 15 - 24 14
18. Кротоне Заявка 14 1 5 8 13 - 25 8
19. Виченца Виртус Заявка 14 2 1 11 13 - 27 7
20. Порденоне Заявка 14 0 4 10 10 - 30 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза Заявка 7 5 2 0 10 - 3 17
2. Монца Заявка 6 5 1 0 10 - 4 16
3. Лечче Заявка 7 4 3 0 17 - 7 15
4. Беневенто Заявка 8 4 2 2 16 - 9 14
5. Козенца Заявка 7 4 1 2 9 - 5 13
6. Читтаделла Заявка 7 4 1 2 10 - 6 13
7. Кремонезе Заявка 7 3 3 1 10 - 6 12
8. Брешия Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
9. Реджина Заявка 7 3 2 2 8 - 7 11
10. Фрозиноне Заявка 8 2 5 1 10 - 9 11
11. Комо Заявка 6 3 1 2 8 - 5 10
12. Тернана Заявка 7 3 1 3 12 - 10 10
13. Алессандрия Заявка 7 3 1 3 6 - 9 10
14. Парма Заявка 6 2 3 1 5 - 4 9
15. Перуджа Заявка 7 2 3 2 8 - 8 9
16. СПАЛ 2013 Заявка 7 2 3 2 15 - 11 9
17. Асколи Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
18. Кротоне Заявка 8 1 4 3 8 - 13 7
19. Порденоне Заявка 7 0 2 5 6 - 16 2
20. Виченца Виртус Заявка 6 0 1 5 4 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 7 5 1 1 14 - 8 16
2. Асколи Заявка 7 4 2 1 12 - 8 14
3. Фрозиноне Заявка 6 3 3 0 10 - 3 12
4. Перуджа Заявка 7 3 3 1 7 - 5 12
5. Пиза Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
6. Реджина Заявка 7 3 2 2 6 - 8 11
7. Кремонезе Заявка 7 3 1 3 7 - 7 10
8. Лечче Заявка 7 2 4 1 7 - 6 10
9. Комо Заявка 7 2 3 2 12 - 12 9
10. Парма Заявка 7 2 2 3 12 - 14 8
11. Беневенто Заявка 6 2 2 2 6 - 4 8
12. СПАЛ 2013 Заявка 7 2 2 3 4 - 5 8
13. Читтаделла Заявка 7 2 2 3 5 - 9 8
14. Тернана Заявка 7 2 2 3 12 - 13 8
15. Монца Заявка 8 0 6 2 5 - 9 6
16. Виченца Виртус Заявка 8 2 0 6 9 - 16 6
17. Алессандрия Заявка 7 1 1 5 9 - 15 4
18. Порденоне Заявка 7 0 2 5 4 - 14 2
19. Козенца Заявка 7 0 2 5 4 - 15 2
20. Кротоне Заявка 6 0 1 5 5 - 12 1
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    46'
    Фальцерано Марчелло получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Матос Ридер бьет в цель!
  • Желтая карточка
    24'
    Кассандро Томмазо получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    20'
    Вита Алессио получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Перуджа 1:1 Читтаделла онлайн


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