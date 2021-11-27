Италия: Серия B 2021-2022
1:1
Второй тайм: 51'
Стадион: Чино э Лилло Дель Дука
1:0
8' ПенальтиСабири Абдельхамид
15' Желтая карточкаКальдирола Лука
30' Желтая карточкаМота Дани
1:1
33' ГолВалоти Матиа
30
Шарич
Дарио
11
Илиев
Атанас
34
Марроне
Лука
10
Валоти
Матиа
47
Мота
Дани
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Шарич ДариоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Илиев АтанасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Эрамо МиркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Бидуи СофьянНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Andrea Sottil
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Марроне ЛукаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Валоти МатиаПолузащитник
- Полузащитник
-
47 Мота ДаниНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Строппа Джованни
Ход матча
8'
15'
30'
33'
1:1
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 2
-
3 Угловые 8
-
1 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 9
-
34 Владение мячом, % 66
История личных встреч
Асколи
Монца
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Асколи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дионизи Федерико
|7 (3)
|0.5
|Бидуи Софьян
|3
|0.21
|Шарич Дарио
|2
|0.14
|Сальви Алессандро
|1
|0.07
|Илиев Атанас
|1
|0.07
|Коллоколо Микеле
|1
|0.07
|Боттегин Эрик
|1
|0.07
|Феличоли Джанфилиппо
|1
|0.07
|Сабири Абдельхамид
|1 (1)
|0.07
|Майстро Фабио
|0
|0
|Фаббрини Диего
|0
|0
|Эрамо Мирко
|0
|0
|Д'Орацио Томмазо
|0
|0
|Калигара Фабрицио
|0
|0
Монца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мота Дани
|4
|0.29
|Мачин Хосе
|2
|0.14
|Колпани Андреа
|2
|0.14
|Д'Аллесандро Марко
|1
|0.07
|Маццители Лука
|1
|0.07
|Гюткьяр Кристиан
|1
|0.07
|Валоти Матиа
|1
|0.07
|Сампиризи Марио
|1
|0.07
|Аугусто Карлос
|1
|0.07
|Перейра Педру II
|0
|0
|Марроне Лука
|0
|0
|Донати Джулио
|0
|0
|Чиурриа Патрик
|0
|0
|Антов Валентин
|0
|0
|Виньято Самуэле
|0
|0
Карточки
Асколи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бюхель Марсель
|5
|0
|Дионизи Федерико
|4
|0
|Эрамо Мирко
|4
|0
|Шарич Дарио
|4
|0
|Илиев Атанас
|3
|0
|Коллоколо Микеле
|3
|0
|Боттегин Эрик
|2
|0
|Фаббрини Диего
|2
|0
|Сальви Алессандро
|2
|0
|Сабири Абдельхамид
|2
|0
|Калигара Фабрицио
|2
|0
|Бидуи Софьян
|1
|0
|Авлонитис Тасос
|1
|0
|Д'Орацио Томмазо
|1
|0
|Феличоли Джанфилиппо
|1
|0
|Баскиротто Федерико
|1
|0
|Де Паоли Андреа
|1
|0
Монца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марроне Лука
|3
|1
|Кальдирола Лука
|3
|1
|Валоти Матиа
|4
|0
|Маццители Лука
|4
|0
|Перейра Педру II
|4
|0
|Мота Дани
|3
|0
|Мачин Хосе
|3
|0
|Колпани Андреа
|3
|0
|Сампиризи Марио
|1
|1
|Д'Аллесандро Марко
|2
|0
|Донати Джулио
|2
|0
|Палетта Габриэль
|1
|0
|Барилла Антонино
|1
|0
|Беллучи Джузеппе
|1
|0
|Гюткьяр Кристиан
|1
|0
|Барберис Андреа
|1
|0
|Чиурриа Патрик
|1
|0
|Аугусто Карлос
|1
|0
|Брешанини Марко
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
4
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
3
60%
1
25%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
9
8
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
22%
2
25%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
1
13%
31-45
1
11%
2
25%
46-60
3
33%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Забито
12
10
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
6 Не забивали 7
2
17%
3
30%
1-15
1
8%
2
20%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
2
17%
2
20%
61-75
1
8%
3
30%
76-90
Пропущено
8
4
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
13%
1
25%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
1
25%
46-60
1
13%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
17
14
10 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 7
2 Не забивали 3
2
12%
3
21%
1-15
4
24%
3
21%
16-30
4
24%
1
7%
31-45
3
18%
1
7%
46-60
3
18%
3
21%
61-75
1
6%
3
21%
76-90
Пропущено
17
12
10 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
3
18%
3
25%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
3
18%
1
8%
31-45
3
18%
3
25%
46-60
4
24%
3
25%
61-75
0
0%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Асколи
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Порденоне - Асколи 0:1 Асколи - Виченца Виртус 2:1 Пиза - Асколи 1:1 Асколи - СПАЛ 2013 0:1
Фрозиноне - Асколи 2:1 Асколи - Лечче 1:1 Кротоне - Асколи 2:2 Асколи - Брешия 2:3 Алессандрия - Асколи 1:3 Асколи - Беневенто 0:2 Комо - Асколи 0:1 Перуджа - Асколи 2:3 Асколи - Козенца 1:0 Удинезе - Асколи 3:1 Асколи - Наполи 1:2 Кьево - Асколи 3:0 Асколи - Читтаделла 2:0 Реджина - Асколи 2:2 Асколи - Эмполи 2:0 СПАЛ 2013 - Асколи 1:2
Монца
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Монца - Комо 3:2 Кротоне - Монца 1:1 Монца - Алессандрия 1:0 Виченца Виртус - Монца 1:1
Монца - Читтаделла 1:0 Парма - Монца 0:0 Лечче - Монца 3:0 Монца - Порденоне 3:1 Пиза - Монца 2:1 Монца - Тернана 1:1 СПАЛ 2013 - Монца 1:1 Монца - Кремонезе 1:0 Реджина - Монца 0:0 Читтаделла - Монца 2:1 Ювентус - Монца 2:1 Монца - Читтаделла 2:0 Читтаделла - Монца 3:0 Монца - Брешия 0:2 Козенца - Монца 0:3 Монца - Лечче 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|26 - 16
|27
|2.
|Пиза
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|20 - 11
|25
|3.
|Лечче
|Заявка
|14
|6
|7
|1
|24 - 13
|25
|4.
|Беневенто
|2:0 Заявка
|14
|6
|4
|4
|20 - 13
|22
|5.
|Кремонезе
|0:1 Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 13
|22
|6.
|Асколи
|1:1 Заявка
|14
|6
|4
|4
|19 - 17
|22
|7.
|Реджина
|0:2 Заявка
|14
|6
|4
|4
|14 - 13
|22
|8.
|Фрозиноне
|0:1 Заявка
|14
|5
|7
|2
|18 - 11
|22
|9.
|Монца
|1:1 Заявка
|14
|5
|7
|2
|15 - 13
|22
|10.
|Читтаделла
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|14 - 14
|20
|11.
|Перуджа
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|14 - 12
|20
|12.
|Комо
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|20 - 17
|19
|13.
|Тернана
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|24 - 23
|18
|14.
|Парма
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|17 - 18
|17
|15.
|Козенца
|0:0 Заявка
|14
|4
|4
|6
|13 - 19
|16
|16.
|СПАЛ 2013
|0:0 Заявка
|14
|3
|6
|5
|18 - 16
|15
|17.
|Алессандрия
|1:0 Заявка
|14
|4
|2
|8
|15 - 24
|14
|18.
|Кротоне
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|13 - 25
|8
|19.
|Виченца Виртус
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|13 - 27
|7
|20.
|Порденоне
|1:0 Заявка
|14
|1
|3
|10
|9 - 28
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|10 - 3
|17
|2.
|Монца
|1:1 Заявка
|6
|5
|1
|0
|10 - 4
|16
|3.
|Лечче
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|17 - 7
|15
|4.
|Беневенто
|2:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 9
|14
|5.
|Козенца
|0:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 4
|14
|6.
|Читтаделла
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 6
|13
|7.
|Кремонезе
|0:1 Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|8.
|Брешия
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 8
|11
|9.
|Реджина
|0:2 Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|10.
|Фрозиноне
|0:1 Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 8
|10
|11.
|Комо
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|12.
|Тернана
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 10
|10
|13.
|Алессандрия
|1:0 Заявка
|7
|3
|1
|3
|6 - 9
|10
|14.
|Парма
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|5 - 4
|9
|15.
|СПАЛ 2013
|0:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|15 - 11
|9
|16.
|Асколи
|1:1 Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|17.
|Перуджа
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|18.
|Кротоне
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 13
|7
|19.
|Порденоне
|1:0 Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 16
|2
|20.
|Виченца Виртус
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|14 - 8
|16
|2.
|Асколи
|1:1 Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 8
|14
|3.
|Фрозиноне
|0:1 Заявка
|6
|3
|3
|0
|10 - 3
|12
|4.
|Перуджа
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|5.
|Реджина
|0:2 Заявка
|7
|3
|2
|2
|6 - 6
|11
|6.
|Кремонезе
|0:1 Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 7
|10
|7.
|Лечче
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|7 - 6
|10
|8.
|Комо
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|12 - 12
|9
|9.
|Пиза
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|10.
|Беневенто
|2:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 4
|8
|11.
|Тернана
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 13
|8
|12.
|Парма
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 14
|8
|13.
|Читтаделла
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 8
|7
|14.
|Монца
|1:1 Заявка
|8
|0
|6
|2
|5 - 9
|6
|15.
|СПАЛ 2013
|0:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|3 - 5
|6
|16.
|Виченца Виртус
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|9 - 16
|6
|17.
|Алессандрия
|1:0 Заявка
|7
|1
|1
|5
|9 - 15
|4
|18.
|Порденоне
|1:0 Заявка
|7
|1
|1
|5
|3 - 12
|4
|19.
|Козенца
|0:0 Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 15
|2
|20.
|Кротоне
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|5 - 12
|1