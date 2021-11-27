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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Асколи
1:1
Второй тайм: 51'

Стадион:
Монца
0'
1:0
8' Пенальти
Сабири Абдельхамид
15' Желтая карточка
Кальдирола Лука
30' Желтая карточка
Мота Дани
1:1
33' Гол
Валоти Матиа
51'
1
Леали
Никола
2
Сальви
Алессандро
33
Боттегин
Эрик
24
Авлонитис
Тасос
3
Д'Орацио
Томмазо
30
Шарич
Дарио
77
Бюхель
Марсель
32
Калигара
Фабрицио
10
Сабири
Абдельхамид
11
Илиев
Атанас
9
Дионизи
Федерико
16
Ди
Грегорио
Микеле
2
Донати
Джулио
5
Кальдирола
Лука
34
Марроне
Лука
13
Перейра
Педру
II
28
Колпани
Андреа
8
Барберис
Андреа
10
Валоти
Матиа
77
Д'Аллесандро
Марко
47
Мота
Дани
80
Виньято
Самуэле
Асколи
4-3-1-2
Монца
3-5-2

Ход матча

8'
Сабири Абдельхамид
1:0
15'
 
Кальдирола Лука
30'
 
Мота Дани
33'
1:1
Валоти Матиа
(Марроне Лука)

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 8
  • 1 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 9
  • 34 Владение мячом, % 66

История личных встреч

Асколи
Монца

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

СB
1:0
СB
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Асколи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дионизи Федерико 7 (3) 0.5
Бидуи Софьян 3 0.21
Шарич Дарио 2 0.14
Сальви Алессандро 1 0.07
Илиев Атанас 1 0.07
Коллоколо Микеле 1 0.07
Боттегин Эрик 1 0.07
Феличоли Джанфилиппо 1 0.07
Сабири Абдельхамид 1 (1) 0.07
Майстро Фабио 0 0
Фаббрини Диего 0 0
Эрамо Мирко 0 0
Д'Орацио Томмазо 0 0
Калигара Фабрицио 0 0
Монца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мота Дани 4 0.29
Мачин Хосе 2 0.14
Колпани Андреа 2 0.14
Д'Аллесандро Марко 1 0.07
Маццители Лука 1 0.07
Гюткьяр Кристиан 1 0.07
Валоти Матиа 1 0.07
Сампиризи Марио 1 0.07
Аугусто Карлос 1 0.07
Перейра Педру II 0 0
Марроне Лука 0 0
Донати Джулио 0 0
Чиурриа Патрик 0 0
Антов Валентин 0 0
Виньято Самуэле 0 0

Карточки

Асколи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бюхель Марсель 5 0
Дионизи Федерико 4 0
Эрамо Мирко 4 0
Шарич Дарио 4 0
Илиев Атанас 3 0
Коллоколо Микеле 3 0
Боттегин Эрик 2 0
Фаббрини Диего 2 0
Сальви Алессандро 2 0
Сабири Абдельхамид 2 0
Калигара Фабрицио 2 0
Бидуи Софьян 1 0
Авлонитис Тасос 1 0
Д'Орацио Томмазо 1 0
Феличоли Джанфилиппо 1 0
Баскиротто Федерико 1 0
Де Паоли Андреа 1 0
Монца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марроне Лука 3 1
Кальдирола Лука 3 1
Валоти Матиа 4 0
Маццители Лука 4 0
Перейра Педру II 4 0
Мота Дани 3 0
Мачин Хосе 3 0
Колпани Андреа 3 0
Сампиризи Марио 1 1
Д'Аллесандро Марко 2 0
Донати Джулио 2 0
Палетта Габриэль 1 0
Барилла Антонино 1 0
Беллучи Джузеппе 1 0
Гюткьяр Кристиан 1 0
Барберис Андреа 1 0
Чиурриа Патрик 1 0
Аугусто Карлос 1 0
Брешанини Марко 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
4
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
3
60%
1
25%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

9
8
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
22%
2
25%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
1
13%
31-45
1
11%
2
25%
46-60
3
33%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

12
10
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
6 Не забивали 7
2
17%
3
30%
1-15
1
8%
2
20%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
2
17%
2
20%
61-75
1
8%
3
30%
76-90

Пропущено

8
4
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
13%
1
25%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
1
25%
46-60
1
13%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

17
14
10 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 7
2 Не забивали 3
2
12%
3
21%
1-15
4
24%
3
21%
16-30
4
24%
1
7%
31-45
3
18%
1
7%
46-60
3
18%
3
21%
61-75
1
6%
3
21%
76-90

Пропущено

17
12
10 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
3
18%
3
25%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
3
18%
1
8%
31-45
3
18%
3
25%
46-60
4
24%
3
25%
61-75
0
0%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Асколи
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Порденоне - Асколи 0:1 Асколи - Виченца Виртус 2:1 Пиза - Асколи 1:1 Асколи - СПАЛ 2013 0:1
Фрозиноне - Асколи 2:1 Асколи - Лечче 1:1 Кротоне - Асколи 2:2 Асколи - Брешия 2:3 Алессандрия - Асколи 1:3 Асколи - Беневенто 0:2 Комо - Асколи 0:1 Перуджа - Асколи 2:3 Асколи - Козенца 1:0 Удинезе - Асколи 3:1 Асколи - Наполи 1:2 Кьево - Асколи 3:0 Асколи - Читтаделла 2:0 Реджина - Асколи 2:2 Асколи - Эмполи 2:0 СПАЛ 2013 - Асколи 1:2
Монца
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Монца - Комо 3:2 Кротоне - Монца 1:1 Монца - Алессандрия 1:0 Виченца Виртус - Монца 1:1
Монца - Читтаделла 1:0 Парма - Монца 0:0 Лечче - Монца 3:0 Монца - Порденоне 3:1 Пиза - Монца 2:1 Монца - Тернана 1:1 СПАЛ 2013 - Монца 1:1 Монца - Кремонезе 1:0 Реджина - Монца 0:0 Читтаделла - Монца 2:1 Ювентус - Монца 2:1 Монца - Читтаделла 2:0 Читтаделла - Монца 3:0 Монца - Брешия 0:2 Козенца - Монца 0:3 Монца - Лечче 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 13 8 3 2 26 - 16 27
2. Пиза Заявка 13 7 4 2 20 - 11 25
3. Лечче Заявка 14 6 7 1 24 - 13 25
4. Беневенто 2:0 Заявка 14 6 4 4 20 - 13 22
5. Кремонезе 0:1 Заявка 14 6 4 4 17 - 13 22
6. Асколи 1:1 Заявка 14 6 4 4 19 - 17 22
7. Реджина 0:2 Заявка 14 6 4 4 14 - 13 22
8. Фрозиноне 0:1 Заявка 14 5 7 2 18 - 11 22
9. Монца 1:1 Заявка 14 5 7 2 15 - 13 22
10. Читтаделла Заявка 13 6 2 5 14 - 14 20
11. Перуджа Заявка 13 5 5 3 14 - 12 20
12. Комо Заявка 13 5 4 4 20 - 17 19
13. Тернана Заявка 14 5 3 6 24 - 23 18
14. Парма Заявка 13 4 5 4 17 - 18 17
15. Козенца 0:0 Заявка 14 4 4 6 13 - 19 16
16. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 14 3 6 5 18 - 16 15
17. Алессандрия 1:0 Заявка 14 4 2 8 15 - 24 14
18. Кротоне Заявка 14 1 5 8 13 - 25 8
19. Виченца Виртус Заявка 14 2 1 11 13 - 27 7
20. Порденоне 1:0 Заявка 14 1 3 10 9 - 28 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза Заявка 7 5 2 0 10 - 3 17
2. Монца 1:1 Заявка 6 5 1 0 10 - 4 16
3. Лечче Заявка 7 4 3 0 17 - 7 15
4. Беневенто 2:0 Заявка 8 4 2 2 14 - 9 14
5. Козенца 0:0 Заявка 7 4 2 1 9 - 4 14
6. Читтаделла Заявка 7 4 1 2 10 - 6 13
7. Кремонезе 0:1 Заявка 7 3 3 1 10 - 6 12
8. Брешия Заявка 6 3 2 1 12 - 8 11
9. Реджина 0:2 Заявка 7 3 2 2 8 - 7 11
10. Фрозиноне 0:1 Заявка 8 2 4 2 8 - 8 10
11. Комо Заявка 6 3 1 2 8 - 5 10
12. Тернана Заявка 7 3 1 3 12 - 10 10
13. Алессандрия 1:0 Заявка 7 3 1 3 6 - 9 10
14. Парма Заявка 6 2 3 1 5 - 4 9
15. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 7 2 3 2 15 - 11 9
16. Асколи 1:1 Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
17. Перуджа Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
18. Кротоне Заявка 8 1 4 3 8 - 13 7
19. Порденоне 1:0 Заявка 7 0 2 5 6 - 16 2
20. Виченца Виртус Заявка 6 0 1 5 4 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 7 5 1 1 14 - 8 16
2. Асколи 1:1 Заявка 7 4 2 1 12 - 8 14
3. Фрозиноне 0:1 Заявка 6 3 3 0 10 - 3 12
4. Перуджа Заявка 7 3 3 1 7 - 5 12
5. Реджина 0:2 Заявка 7 3 2 2 6 - 6 11
6. Кремонезе 0:1 Заявка 7 3 1 3 7 - 7 10
7. Лечче Заявка 7 2 4 1 7 - 6 10
8. Комо Заявка 7 2 3 2 12 - 12 9
9. Пиза Заявка 6 2 2 2 10 - 8 8
10. Беневенто 2:0 Заявка 6 2 2 2 6 - 4 8
11. Тернана Заявка 7 2 2 3 12 - 13 8
12. Парма Заявка 7 2 2 3 12 - 14 8
13. Читтаделла Заявка 6 2 1 3 4 - 8 7
14. Монца 1:1 Заявка 8 0 6 2 5 - 9 6
15. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 7 1 3 3 3 - 5 6
16. Виченца Виртус Заявка 8 2 0 6 9 - 16 6
17. Алессандрия 1:0 Заявка 7 1 1 5 9 - 15 4
18. Порденоне 1:0 Заявка 7 1 1 5 3 - 12 4
19. Козенца 0:0 Заявка 7 0 2 5 4 - 15 2
20. Кротоне Заявка 6 0 1 5 5 - 12 1
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    52'
    Марроне Лука получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - [player1] уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Валоти Матиа бьет в цель!
  • Желтая карточка
    30'
    Мота Дани получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    15'
    Кальдирола Лука получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Сабири Абдельхамид из команды Асколи забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Асколи
Ничья
Монца
3.15
3.28
5.25
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Асколи 1:1 Монца онлайн


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