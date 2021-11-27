Италия: Серия B 2021-2022
1:0
Второй тайм: 55'
Стадион: Stadio G. Moccagatta
6' Желтая карточкаПароди Лука
27' Желтая карточкаВалери Эмануэле
44' Желтая карточкаАрригини Андреа
1:0
49' ГолМустаккьо Маттиа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
6 Ба АбуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Лонго Морено
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
55 Околи МемеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеккья Фабио
Ход матча
6'
27'
44'
49'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 1
-
2 Угловые 2
-
3 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 11
-
44 Владение мячом, % 56
История личных встреч
Алессандрия
Кремонезе
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
100%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
8 матчей
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
12.5%
87.5%
1 победа 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Алессандрия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Корацца Симоне
|6 (1)
|0.43
|Кьярелло Риккардо
|2
|0.14
|Ди Дженнаро Маттео
|1
|0.07
|Арригини Андреа
|1
|0.07
|Престиа Джузеппе
|1
|0.07
|Паломби Симоне
|1
|0.07
|Ба Абу
|1
|0.07
|Колай Аристиди
|1
|0.07
|Лунетта Габриэль
|0
|0
|Маркони Микеле
|0
|0
|Мустаккьо Маттиа
|0
|0
|Орландо Франческо
|0
|0
Кремонезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буонаюто Кристиан
|4
|0.29
|Фаджоли Николо
|2
|0.14
|Дзанимачча Лука
|2
|0.14
|Видо Лука
|2
|0.14
|Чофани Даниэль
|2 (1)
|0.14
|Ди Кармине Самуэль
|1
|0.07
|Гаэтано Джанлука
|1
|0.07
|Стриццоло Лука
|1
|0.07
|Вальцания Лука
|1
|0.07
|Валери Эмануэле
|1
|0.07
|Кастаньетти Микеле
|0
|0
|Баэс Хайме
|0
|0
|Карнесекки Марко
|0
|0
Карточки
Алессандрия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ди Дженнаро Маттео
|3
|1
|Пароди Лука
|4
|0
|Лунетта Габриэль
|4
|0
|Казарини Федерико
|2
|0
|Бенедетти Симоне
|2
|0
|Престиа Джузеппе
|2
|0
|Бегетто Андреа
|2
|0
|Пьероцци Эдоардо
|2
|0
|Челезия Кристиан
|2
|0
|Корацца Симоне
|1
|0
|Писсери Маттео
|1
|0
|Арригини Андреа
|1
|0
|Паломби Симоне
|1
|0
|Мантовани Валерио
|1
|0
|Орландо Франческо
|1
|0
|Кьярелло Риккардо
|1
|0
|Ба Абу
|1
|0
|Колай Аристиди
|1
|0
Кремонезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастаньетти Микеле
|4
|0
|Вальцания Лука
|3
|0
|Околи Меме
|3
|0
|Валери Эмануэле
|3
|0
|Баэс Хайме
|1
|1
|Бьянкетти Маттео
|2
|0
|Серникола Леонардо
|2
|0
|Дзанимачча Лука
|2
|0
|Гаэтано Джанлука
|2
|0
|Чофани Даниэль
|1
|0
|Стриццоло Лука
|1
|0
|Видо Лука
|1
|0
|Бартоломей Паоло
|1
|0
|Дели Франческо
|1
|0
|Раванелли Лука
|1
|0
|Фаджоли Николо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
7
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
20%
2
29%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
2
40%
1
14%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
9
6
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
2
33%
61-75
2
22%
2
33%
76-90
Забито
10
10
8 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
1
10%
16-30
4
40%
2
20%
31-45
1
10%
3
30%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
1
10%
1
10%
76-90
Пропущено
14
6
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 1
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
3
21%
1
17%
1-15
3
21%
2
33%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
36%
1
17%
76-90
Забито
15
17
9 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
4 Не забивали 3
2
13%
1
6%
1-15
2
13%
3
18%
16-30
5
33%
4
24%
31-45
2
13%
4
24%
46-60
2
13%
4
24%
61-75
2
13%
1
6%
76-90
Пропущено
23
12
10 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
5
22%
1
8%
1-15
3
13%
4
33%
16-30
2
9%
2
17%
31-45
5
22%
0
0%
46-60
1
4%
2
17%
61-75
7
30%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Алессандрия
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
СПАЛ 2013 - Алессандрия 2:3 Алессандрия - Тернана 0:2 Монца - Алессандрия 1:0 Алессандрия - Фрозиноне 1:1
Алессандрия - Кротоне 1:0 Комо - Алессандрия 2:0 Алессандрия - Козенца 1:0 Перуджа - Алессандрия 1:1 Алессандрия - Асколи 1:3 Лечче - Алессандрия 3:2 Алессандрия - Брешия 1:3 Алессандрия - Дженоа 3:2 Пиза - Алессандрия 2:0 Беневенто - Алессандрия 4:3 Сампдория - Алессандрия 3:2 Аталанта - Алессандрия 7:1 Падова - Алессандрия 0:2 Алессандрия - Падова 0:0 Падова - Алессандрия 0:0 Алессандрия - Альбинолеффе 2:2
Кремонезе
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Реджина - Кремонезе 1:2 Кремонезе - СПАЛ 2013 1:1 Порденоне - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Пиза 1:1
Брешия - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Беневенто 1:1 Кремонезе - Тернана 2:0 Виченца Виртус - Кремонезе 0:1 Кремонезе - Перуджа 0:3 Парма - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Читтаделла 2:0 Сассуоло - Кремонезе 0:2 Монца - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Лечче 3:0 Торино - Кремонезе 0:0 СПАЛ 2013 - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Пескара 3:0 Кьево - Кремонезе 1:1 Кремонезе - Реджина 1:1 Монца - Кремонезе 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|26 - 16
|27
|2.
|Пиза
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|20 - 11
|25
|3.
|Лечче
|Заявка
|14
|6
|7
|1
|24 - 13
|25
|4.
|Беневенто
|2:0 Заявка
|14
|6
|4
|4
|20 - 13
|22
|5.
|Кремонезе
|0:1 Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 13
|22
|6.
|Асколи
|1:1 Заявка
|14
|6
|4
|4
|19 - 17
|22
|7.
|Реджина
|0:2 Заявка
|14
|6
|4
|4
|14 - 13
|22
|8.
|Фрозиноне
|0:1 Заявка
|14
|5
|7
|2
|18 - 11
|22
|9.
|Монца
|1:1 Заявка
|14
|5
|7
|2
|15 - 13
|22
|10.
|Читтаделла
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|14 - 14
|20
|11.
|Перуджа
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|14 - 12
|20
|12.
|Комо
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|20 - 17
|19
|13.
|Тернана
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|24 - 23
|18
|14.
|Парма
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|17 - 18
|17
|15.
|Козенца
|0:0 Заявка
|14
|4
|4
|6
|13 - 19
|16
|16.
|СПАЛ 2013
|0:0 Заявка
|14
|3
|6
|5
|18 - 16
|15
|17.
|Алессандрия
|1:0 Заявка
|14
|4
|2
|8
|15 - 24
|14
|18.
|Кротоне
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|13 - 25
|8
|19.
|Виченца Виртус
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|13 - 27
|7
|20.
|Порденоне
|1:0 Заявка
|14
|1
|3
|10
|9 - 28
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|10 - 3
|17
|2.
|Монца
|1:1 Заявка
|6
|5
|1
|0
|10 - 4
|16
|3.
|Лечче
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|17 - 7
|15
|4.
|Беневенто
|2:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 9
|14
|5.
|Козенца
|0:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 4
|14
|6.
|Читтаделла
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 6
|13
|7.
|Кремонезе
|0:1 Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|8.
|Брешия
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 8
|11
|9.
|Реджина
|0:2 Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|10.
|Фрозиноне
|0:1 Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 8
|10
|11.
|Комо
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|12.
|Тернана
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 10
|10
|13.
|Алессандрия
|1:0 Заявка
|7
|3
|1
|3
|6 - 9
|10
|14.
|Парма
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|5 - 4
|9
|15.
|СПАЛ 2013
|0:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|15 - 11
|9
|16.
|Асколи
|1:1 Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|17.
|Перуджа
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|18.
|Кротоне
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 13
|7
|19.
|Порденоне
|1:0 Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 16
|2
|20.
|Виченца Виртус
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|14 - 8
|16
|2.
|Асколи
|1:1 Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 8
|14
|3.
|Фрозиноне
|0:1 Заявка
|6
|3
|3
|0
|10 - 3
|12
|4.
|Перуджа
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|5.
|Реджина
|0:2 Заявка
|7
|3
|2
|2
|6 - 6
|11
|6.
|Кремонезе
|0:1 Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 7
|10
|7.
|Лечче
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|7 - 6
|10
|8.
|Комо
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|12 - 12
|9
|9.
|Пиза
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|10.
|Беневенто
|2:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 4
|8
|11.
|Тернана
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 13
|8
|12.
|Парма
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 14
|8
|13.
|Читтаделла
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 8
|7
|14.
|Монца
|1:1 Заявка
|8
|0
|6
|2
|5 - 9
|6
|15.
|СПАЛ 2013
|0:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|3 - 5
|6
|16.
|Виченца Виртус
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|9 - 16
|6
|17.
|Алессандрия
|1:0 Заявка
|7
|1
|1
|5
|9 - 15
|4
|18.
|Порденоне
|1:0 Заявка
|7
|1
|1
|5
|3 - 12
|4
|19.
|Козенца
|0:0 Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 15
|2
|20.
|Кротоне
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|5 - 12
|1