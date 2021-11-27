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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Алессандрия
1:0
Конец матча

Стадион:
Кремонезе
0'
6' Желтая карточка
Пароди Лука
27' Желтая карточка
Валери Эмануэле
44' Желтая карточка
Арригини Андреа
1:0
49' Гол
Мустаккьо Маттиа
63' Желтая карточка
Корацца Симоне
75' Желтая карточка
Кьярелло Риккардо
87' Желтая карточка
Бенедетти Симоне
90'+5
12
Писсери
Маттео
19
Престиа
Джузеппе
30
Ди
Дженнаро
Маттео
7
Пароди
Лука
17
Мустаккьо
Маттиа
21
Казарини
Федерико
62
Миланезе
Томмазо
8
Лунетта
Габриэль
4
Кьярелло
Риккардо
11
Арригини
Андреа
18
Корацца
Симоне
12
Карнесекки
Марко
23
Крешенци
Алессандро
55
Околи
Меме
6
Раванелли
Лука
3
Валери
Эмануэле
19
Кастаньетти
Микеле
21
Фаджоли
Николо
14
Вальцания
Лука
98
Дзанимачча
Лука
9
Чофани
Даниэль
10
Буонаюто
Кристиан
Алессандрия
3-4-2-1
Кремонезе
4-3-3

История личных встреч

Алессандрия
Кремонезе

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
100%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

8 матчей

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

12.5%
87.5%
1 победа 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

ЛП
1:0
ЛП
1:1
ЛП
2:1
ЛП
0:0
ЛП
1:0
ЛП
1:0
ЛП
1:1
СCA
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Алессандрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Корацца Симоне 6 (1) 0.43
Кьярелло Риккардо 2 0.14
Ди Дженнаро Маттео 1 0.07
Мустаккьо Маттиа 1 0.07
Арригини Андреа 1 0.07
Престиа Джузеппе 1 0.07
Паломби Симоне 1 0.07
Ба Абу 1 0.07
Колай Аристиди 1 0.07
Лунетта Габриэль 0 0
Маркони Микеле 0 0
Орландо Франческо 0 0
Кремонезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буонаюто Кристиан 4 0.29
Фаджоли Николо 2 0.14
Дзанимачча Лука 2 0.14
Видо Лука 2 0.14
Чофани Даниэль 2 (1) 0.14
Ди Кармине Самуэль 1 0.07
Гаэтано Джанлука 1 0.07
Стриццоло Лука 1 0.07
Вальцания Лука 1 0.07
Валери Эмануэле 1 0.07
Кастаньетти Микеле 0 0
Баэс Хайме 0 0
Карнесекки Марко 0 0

Карточки

Алессандрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ди Дженнаро Маттео 3 1
Пароди Лука 4 0
Лунетта Габриэль 4 0
Бенедетти Симоне 3 0
Казарини Федерико 2 0
Престиа Джузеппе 2 0
Корацца Симоне 2 0
Бегетто Андреа 2 0
Кьярелло Риккардо 2 0
Пьероцци Эдоардо 2 0
Челезия Кристиан 2 0
Писсери Маттео 1 0
Арригини Андреа 1 0
Паломби Симоне 1 0
Мантовани Валерио 1 0
Орландо Франческо 1 0
Ба Абу 1 0
Колай Аристиди 1 0
Кремонезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастаньетти Микеле 4 0
Вальцания Лука 3 0
Околи Меме 3 0
Валери Эмануэле 3 0
Баэс Хайме 1 1
Бьянкетти Маттео 2 0
Серникола Леонардо 2 0
Дзанимачча Лука 2 0
Гаэтано Джанлука 2 0
Чофани Даниэль 1 0
Стриццоло Лука 1 0
Видо Лука 1 0
Бартоломей Паоло 1 0
Дели Франческо 1 0
Раванелли Лука 1 0
Фаджоли Николо 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
7
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
17%
2
29%
31-45
2
33%
1
14%
46-60
2
33%
1
14%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

9
7
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
1
14%
46-60
1
11%
2
29%
61-75
2
22%
2
29%
76-90

Забито

10
10
8 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
10 Не забивали 8
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
1
10%
16-30
4
40%
2
20%
31-45
1
10%
3
30%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
1
10%
1
10%
76-90

Пропущено

14
6
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 1
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
3
21%
1
17%
1-15
3
21%
2
33%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
36%
1
17%
76-90

Забито

16
17
9 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
4 Не забивали 4
2
13%
1
6%
1-15
2
13%
3
18%
16-30
5
31%
4
24%
31-45
3
19%
4
24%
46-60
2
13%
4
24%
61-75
2
13%
1
6%
76-90

Пропущено

23
13
10 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 10
5
22%
1
8%
1-15
3
13%
4
31%
16-30
2
9%
2
15%
31-45
5
22%
1
8%
46-60
1
4%
2
15%
61-75
7
30%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Алессандрия
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
СПАЛ 2013 - Алессандрия 2:3 Алессандрия - Тернана 0:2 Монца - Алессандрия 1:0 Алессандрия - Фрозиноне 1:1
Алессандрия - Кротоне 1:0 Комо - Алессандрия 2:0 Алессандрия - Козенца 1:0 Перуджа - Алессандрия 1:1 Алессандрия - Асколи 1:3 Лечче - Алессандрия 3:2 Алессандрия - Брешия 1:3 Алессандрия - Дженоа 3:2 Пиза - Алессандрия 2:0 Беневенто - Алессандрия 4:3 Сампдория - Алессандрия 3:2 Аталанта - Алессандрия 7:1 Падова - Алессандрия 0:2 Алессандрия - Падова 0:0 Падова - Алессандрия 0:0 Алессандрия - Альбинолеффе 2:2
Кремонезе
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Реджина - Кремонезе 1:2 Кремонезе - СПАЛ 2013 1:1 Порденоне - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Пиза 1:1
Брешия - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Беневенто 1:1 Кремонезе - Тернана 2:0 Виченца Виртус - Кремонезе 0:1 Кремонезе - Перуджа 0:3 Парма - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Читтаделла 2:0 Сассуоло - Кремонезе 0:2 Монца - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Лечче 3:0 Торино - Кремонезе 0:0 СПАЛ 2013 - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Пескара 3:0 Кьево - Кремонезе 1:1 Кремонезе - Реджина 1:1 Монца - Кремонезе 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия 0:0 Заявка 14 8 4 2 26 - 16 28
2. Пиза 0:0 Заявка 14 7 5 2 20 - 11 26
3. Лечче Заявка 14 6 7 1 24 - 13 25
4. Фрозиноне Заявка 14 5 8 1 20 - 12 23
5. Беневенто Заявка 14 6 4 4 22 - 13 22
6. Кремонезе Заявка 14 6 4 4 17 - 13 22
7. Асколи Заявка 14 6 4 4 19 - 17 22
8. Реджина Заявка 14 6 4 4 14 - 15 22
9. Монца Заявка 14 5 7 2 15 - 13 22
10. Читтаделла Заявка 13 6 2 5 14 - 14 20
11. Перуджа Заявка 13 5 5 3 14 - 12 20
12. Комо Заявка 13 5 4 4 20 - 17 19
13. Тернана Заявка 14 5 3 6 24 - 23 18
14. Парма Заявка 13 4 5 4 17 - 18 17
15. СПАЛ 2013 Заявка 14 4 5 5 19 - 16 17
16. Козенца Заявка 14 4 3 7 13 - 20 15
17. Алессандрия Заявка 14 4 2 8 15 - 24 14
18. Кротоне Заявка 14 1 5 8 13 - 25 8
19. Виченца Виртус Заявка 14 2 1 11 13 - 27 7
20. Порденоне Заявка 14 0 4 10 10 - 30 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза 0:0 Заявка 7 5 2 0 10 - 3 17
2. Монца Заявка 6 5 1 0 10 - 4 16
3. Лечче Заявка 7 4 3 0 17 - 7 15
4. Беневенто Заявка 8 4 2 2 16 - 9 14
5. Козенца Заявка 7 4 1 2 9 - 5 13
6. Читтаделла Заявка 7 4 1 2 10 - 6 13
7. Брешия 0:0 Заявка 7 3 3 1 12 - 8 12
8. Кремонезе Заявка 7 3 3 1 10 - 6 12
9. Реджина Заявка 7 3 2 2 8 - 7 11
10. Фрозиноне Заявка 8 2 5 1 10 - 9 11
11. Комо Заявка 6 3 1 2 8 - 5 10
12. Тернана Заявка 7 3 1 3 12 - 10 10
13. Алессандрия Заявка 7 3 1 3 6 - 9 10
14. Парма Заявка 6 2 3 1 5 - 4 9
15. СПАЛ 2013 Заявка 7 2 3 2 15 - 11 9
16. Асколи Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
17. Перуджа Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
18. Кротоне Заявка 8 1 4 3 8 - 13 7
19. Порденоне Заявка 7 0 2 5 6 - 16 2
20. Виченца Виртус Заявка 6 0 1 5 4 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия 0:0 Заявка 7 5 1 1 14 - 8 16
2. Асколи Заявка 7 4 2 1 12 - 8 14
3. Фрозиноне Заявка 6 3 3 0 10 - 3 12
4. Перуджа Заявка 7 3 3 1 7 - 5 12
5. Реджина Заявка 7 3 2 2 6 - 8 11
6. Кремонезе Заявка 7 3 1 3 7 - 7 10
7. Лечче Заявка 7 2 4 1 7 - 6 10
8. Пиза 0:0 Заявка 7 2 3 2 10 - 8 9
9. Комо Заявка 7 2 3 2 12 - 12 9
10. Беневенто Заявка 6 2 2 2 6 - 4 8
11. Тернана Заявка 7 2 2 3 12 - 13 8
12. Парма Заявка 7 2 2 3 12 - 14 8
13. СПАЛ 2013 Заявка 7 2 2 3 4 - 5 8
14. Читтаделла Заявка 6 2 1 3 4 - 8 7
15. Монца Заявка 8 0 6 2 5 - 9 6
16. Виченца Виртус Заявка 8 2 0 6 9 - 16 6
17. Алессандрия Заявка 7 1 1 5 9 - 15 4
18. Порденоне Заявка 7 0 2 5 4 - 14 2
19. Козенца Заявка 7 0 2 5 4 - 15 2
20. Кротоне Заявка 6 0 1 5 5 - 12 1
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Арригини Андреа получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    27'
    Emanuele Valeri получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    6'
    Пароди Лука получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Алессандрия 1:0 Кремонезе онлайн


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