Украина: Премьер-лига 2021-2022
1:0
Первый тайм: 16'
Стадион: Днепр-Арена
1:0
1' ГолГуцуляк Алексей
16
Тамм
Йоонас
28
Пуцлин
Давид
50
Кане
Ибрахим
73
Рангел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Чуже МариоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Йовичевич Игор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Тамм ЙоонасЗащитник
- Защитник
-
28 Пуцлин ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
50 Кане ИбрахимПолузащитник
-
73 РангелНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Максимов Юрий
Ход матча
1'
1:0
История личных встреч
Днепр-1
Ворскла
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
8 матчей
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Днепр-1
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Довбик Артём
|10 (1)
|0.63
|Гуцуляк Алексей
|3
|0.19
|Пихалёнок Александр
|2
|0.13
|Назаренко Александр
|2
|0.13
|Чуже Марио
|2 (1)
|0.13
|Игнатенко Даниил
|2
|0.13
|Логинов Сергей
|1
|0.06
|Адамюк Владимир
|1
|0.06
|Русин Назарий
|1
|0.06
|Кравченко Никита
|0
|0
|Лучкевич Валерий
|0
|0
|Джурасек Невен
|0
|0
Ворскла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тилль Оливье
|8 (2)
|0.5
|Степанюк Руслан
|6
|0.38
|Рангел
|4
|0.25
|Кане Ибрахим
|2
|0.13
|Скляр Александр
|1
|0.06
|Пешич Иван
|1
|0.06
|Пуцлин Давид
|1
|0.06
|Чеснаков Владимир
|1
|0.06
|Тамм Йоонас
|1
|0.06
|Пердута Игорь
|0
|0
Карточки
Днепр-1
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ди Франко Франсиско
|4
|1
|Дубинчак Владислав
|5
|0
|Логинов Сергей
|3
|1
|Пихалёнок Александр
|3
|1
|Игнатенко Даниил
|4
|0
|Когут Игорь
|2
|1
|Сваток Александр
|3
|0
|Джурасек Невен
|3
|0
|Кожокару Валентин
|2
|0
|Адамюк Владимир
|2
|0
|Довбик Артём
|2
|0
|Кравченко Никита
|2
|0
|Назаренко Александр
|2
|0
|Батагов Арсений
|2
|0
|Лучкевич Валерий
|1
|0
|Гуцуляк Алексей
|1
|0
Ворскла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тилль Оливье
|3
|1
|Пердута Игорь
|4
|0
|Тамм Йоонас
|3
|0
|Скляр Александр
|3
|0
|Степанюк Руслан
|3
|0
|Пуцлин Давид
|3
|0
|Челядин Артём
|3
|0
|Кравчук Даниил
|1
|1
|Рангел
|2
|0
|Яворский Сергей
|2
|0
|Пешич Иван
|2
|0
|Якубу Наджиб
|2
|0
|Кане Ибрахим
|2
|0
|Кушниренко Богдан
|1
|0
|Бондаренко Валерий
|1
|0
|Ризнык Дмитрий
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
6
12 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 4
9 Не забивали 11
3
21%
1
17%
1-15
6
43%
0
0%
16-30
3
21%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
14%
0
0%
76-90
Пропущено
6
4
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
67%
2
50%
76-90
Забито
10
19
3 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 8
9 Не забивали 7
1
10%
4
21%
1-15
1
10%
3
16%
16-30
1
10%
4
21%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
4
40%
4
21%
61-75
2
20%
4
21%
76-90
Пропущено
9
11
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 7
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
1
9%
16-30
1
11%
1
9%
31-45
2
22%
2
18%
46-60
1
11%
5
45%
61-75
2
22%
2
18%
76-90
Забито
24
25
15 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 12
3 Не забивали 3
4
17%
5
20%
1-15
7
29%
29%
3
12%
16-30
4
17%
7
28%
31-45
1
4%
1
4%
46-60
4
17%
5
20%
61-75
4
17%
4
16%
76-90
Пропущено
15
15
6 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 11
2
13%
0
0%
1-15
3
20%
1
7%
16-30
1
7%
1
7%
31-45
2
13%
4
27%
46-60
1
7%
5
33%
61-75
6
40%
4
27%
76-90
Результаты последних матчей
Днепр-1
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Днепр-1 - Александрия 3:1 Ингулец - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Минай 4:0 Динамо Киев - Днепр-1 2:0
Днепр-1 - Колос Ковалёвка 2:0 Львов - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Заря 0:4 Днепр-1 - Верес 1:0 Шахтёр Донецк - Днепр-1 2:0 Металлист-1925 - Днепр-1 1:2 Днепр-1 - Рух Львов 2:0 Десна - Днепр-1 2:1 Днепр-1 - Мариуполь 2:1 Черноморец Од - Днепр-1 0:3 Ворскла - Днепр-1 2:2 Днепр-1 - Рух Львов 1:1 Днепр-1 - Заря 0:1 Шахтёр Донецк - Днепр-1 2:1 Днепр-1 - Минай 3:0 Колос Ковалёвка - Днепр-1 1:1
Ворскла
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Ворскла - Мариуполь 5:1 Динамо Киев - Ворскла 1:2 Ворскла - Черноморец Од 0:0 Верес - Ворскла 1:3
Ворскла - Шахтёр Донецк 0:2 Александрия - Ворскла 1:2 Ворскла - Ингулец 3:0 Колос Ковалёвка - Ворскла 0:1 Ворскла - Минай 2:0 Ворскла - Десна 2:2 Заря - Ворскла 1:0 Ворскла - Металлист-1925 2:0 Верес - Ворскла 1:1 Ворскла - Львов 4:1 Ворскла - Рух Львов 2:0 Ворскла - КуПС 2:3 Ворскла - Днепр-1 2:2 КуПС - Ворскла 2:2 Минай - Ворскла 1:2 Ворскла - Десна 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|16
|13
|2
|1
|43 - 8
|41
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|40 - 8
|38
|3.
|Днепр-1
|1:0 Заявка
|16
|11
|1
|4
|25 - 15
|34
|4.
|Ворскла
|0:1 Заявка
|16
|9
|4
|3
|28 - 13
|31
|5.
|Заря
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|34 - 18
|29
|6.
|Десна
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|18 - 22
|24
|7.
|Александрия
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|15 - 13
|23
|8.
|Верес
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|14 - 15
|22
|9.
|Металлист-1925
|Заявка
|15
|6
|1
|8
|16 - 24
|19
|10.
|Львов
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|12 - 23
|16
|11.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|10 - 22
|15
|12.
|Рух Львов
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|13 - 20
|13
|13.
|Черноморец Од
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|17 - 36
|11
|14.
|Ингулец
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|11 - 25
|10
|15.
|Минай
|Заявка
|16
|1
|7
|8
|11 - 25
|10
|16.
|Мариуполь
|Заявка
|16
|2
|1
|13
|18 - 38
|7
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|23 - 6
|21
|2.
|Днепр-1
|1:0 Заявка
|8
|7
|0
|1
|15 - 6
|21
|3.
|Ворскла
|0:1 Заявка
|10
|6
|3
|1
|22 - 8
|21
|4.
|Динамо Киев
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|21 - 2
|19
|5.
|Заря
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 4
|16
|6.
|Верес
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|7 - 1
|15
|7.
|Десна
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 9
|13
|8.
|Металлист-1925
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|12 - 13
|12
|9.
|Александрия
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|10.
|Рух Львов
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|11.
|Минай
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 12
|8
|12.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 11
|7
|13.
|Львов
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|6 - 15
|6
|14.
|Черноморец Од
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 21
|6
|15.
|Ингулец
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|16.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Мариуполь
|Заявка
|8
|0
|0
|8
|9 - 22
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|22 - 6
|22
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 2
|17
|3.
|Александрия
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|9 - 10
|14
|4.
|Заря
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|22 - 14
|13
|5.
|Днепр-1
|1:0 Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 9
|13
|6.
|Десна
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 13
|11
|7.
|Ворскла
|0:1 Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|8.
|Львов
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|6 - 8
|10
|9.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|4 - 11
|8
|10.
|Верес
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 14
|7
|11.
|Металлист-1925
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|4 - 11
|7
|12.
|Мариуполь
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 16
|7
|13.
|Ингулец
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 16
|5
|14.
|Черноморец Од
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 15
|5
|15.
|Рух Львов
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 14
|4
|16.
|Минай
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 13
|2
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
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Прогнозы на матч Днепр-1 1:0 Ворскла
Исход игры
Днепр-1
59.8% (79)
Ничья
30.3% (40)
Ворскла
9.8% (13)
Тотал 2.5
Больше
43.08% (56)
Меньше
56.92% (74)
Обе команды забьют
Да
68.46% (89)
Нет
31.54% (41)
Популярный счёт
2:1 Днепр-1
32.6% (43)
1:1 Ничья
25% (33)
1:0 Днепр-1
21.2% (28)
1:2 Ворскла
6.1% (8)
2:0 Днепр-1
4.5% (6)
0:0 Ничья
3% (4)
2:2 Ничья
1.5% (2)
0:2 Ворскла
1.5% (2)
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