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Украина: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Днепр-1
5:1
Конец матча

Стадион:
Ворскла
0'
1:0
1' Гол
Гуцуляк Алексей
45' Желтая карточка
Рангел
1:0
50' Не забитый пенальти
Довбик Артём
2:0
52' Гол
Довбик Артём
3:0
54' Гол
Довбик Артём
4:0
58' Гол
Пихалёнок Александр
5:0
62' Гол
Гуцуляк Алексей
63' Желтая карточка
Якубу Наджиб
74' Желтая карточка
Пешич Иван
76' Желтая карточка
Монте Нелсон
5:1
84' Гол
Кравчук Даниил
90'+3
12
Кожокару
Валентин
39
Сваток
Александр
5
Монте
Нелсон
4
Дубинчак
Владислав
11
Кравченко
Никита
76
Пихалёнок
Александр
29
Назаренко
Александр
30
Джурасек
Невен
97
Игнатенко
Даниил
9
Гуцуляк
Алексей
7
Довбик
Артём
31
Ризнык
Дмитрий
13
Яворский
Сергей
17
Чеснаков
Владимир
16
Тамм
Йоонас
5
Якубу
Наджиб
28
Пуцлин
Давид
4
Пердута
Игорь
8
Тилль
Оливье
50
Кане
Ибрахим
73
Рангел
9
Пешич
Иван
Днепр-1
Ворскла

История личных встреч

Днепр-1
Ворскла

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

8 матчей

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
3:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
К
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Днепр-1
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Довбик Артём 12 (1) 0.75
Гуцуляк Алексей 4 0.25
Пихалёнок Александр 3 0.19
Назаренко Александр 2 0.13
Чуже Марио 2 (1) 0.13
Игнатенко Даниил 2 0.13
Логинов Сергей 1 0.06
Адамюк Владимир 1 0.06
Русин Назарий 1 0.06
Кравченко Никита 0 0
Лучкевич Валерий 0 0
Монте Нелсон 0 0
Дубинчак Владислав 0 0
Джурасек Невен 0 0
Ворскла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тилль Оливье 8 (2) 0.5
Степанюк Руслан 6 0.38
Рангел 4 0.25
Кане Ибрахим 2 0.13
Скляр Александр 1 0.06
Пешич Иван 1 0.06
Пуцлин Давид 1 0.06
Чеснаков Владимир 1 0.06
Тамм Йоонас 1 0.06
Пердута Игорь 0 0

Карточки

Днепр-1
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ди Франко Франсиско 4 1
Дубинчак Владислав 5 0
Логинов Сергей 3 1
Пихалёнок Александр 3 1
Игнатенко Даниил 4 0
Когут Игорь 2 1
Сваток Александр 3 0
Джурасек Невен 3 0
Кожокару Валентин 2 0
Адамюк Владимир 2 0
Довбик Артём 2 0
Кравченко Никита 2 0
Назаренко Александр 2 0
Батагов Арсений 2 0
Лучкевич Валерий 1 0
Монте Нелсон 1 0
Гуцуляк Алексей 1 0
Ворскла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тилль Оливье 3 1
Пердута Игорь 4 0
Рангел 3 0
Тамм Йоонас 3 0
Скляр Александр 3 0
Степанюк Руслан 3 0
Пешич Иван 3 0
Пуцлин Давид 3 0
Якубу Наджиб 3 0
Челядин Артём 3 0
Кравчук Даниил 1 1
Яворский Сергей 2 0
Кане Ибрахим 2 0
Кушниренко Богдан 1 0
Бондаренко Валерий 1 0
Ризнык Дмитрий 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
6
12 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 4
9 Не забивали 11
3
21%
1
17%
1-15
6
43%
0
0%
16-30
3
21%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
14%
0
0%
76-90

Пропущено

6
4
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
67%
2
50%
76-90

Забито

10
19
3 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 8
9 Не забивали 7
1
10%
4
21%
1-15
1
10%
3
16%
16-30
1
10%
4
21%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
4
40%
4
21%
61-75
2
20%
4
21%
76-90

Пропущено

9
11
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 7
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
1
9%
16-30
1
11%
1
9%
31-45
2
22%
2
18%
46-60
1
11%
5
45%
61-75
2
22%
2
18%
76-90

Забито

24
25
15 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 12
3 Не забивали 3
4
17%
5
20%
1-15
7
29%
29%
3
12%
16-30
4
17%
7
28%
31-45
1
4%
1
4%
46-60
4
17%
5
20%
61-75
4
17%
4
16%
76-90

Пропущено

15
15
6 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 11
2
13%
0
0%
1-15
3
20%
1
7%
16-30
1
7%
1
7%
31-45
2
13%
4
27%
46-60
1
7%
5
33%
61-75
6
40%
4
27%
76-90

Результаты последних матчей

Днепр-1
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Днепр-1 - Александрия 3:1 Ингулец - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Минай 4:0 Динамо Киев - Днепр-1 2:0
Днепр-1 - Колос Ковалёвка 2:0 Львов - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Заря 0:4 Днепр-1 - Верес 1:0 Шахтёр Донецк - Днепр-1 2:0 Металлист-1925 - Днепр-1 1:2 Днепр-1 - Рух Львов 2:0 Десна - Днепр-1 2:1 Днепр-1 - Мариуполь 2:1 Черноморец Од - Днепр-1 0:3 Ворскла - Днепр-1 2:2 Днепр-1 - Рух Львов 1:1 Днепр-1 - Заря 0:1 Шахтёр Донецк - Днепр-1 2:1 Днепр-1 - Минай 3:0 Колос Ковалёвка - Днепр-1 1:1
Ворскла
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Ворскла - Мариуполь 5:1 Динамо Киев - Ворскла 1:2 Ворскла - Черноморец Од 0:0 Верес - Ворскла 1:3
Ворскла - Шахтёр Донецк 0:2 Александрия - Ворскла 1:2 Ворскла - Ингулец 3:0 Колос Ковалёвка - Ворскла 0:1 Ворскла - Минай 2:0 Ворскла - Десна 2:2 Заря - Ворскла 1:0 Ворскла - Металлист-1925 2:0 Верес - Ворскла 1:1 Ворскла - Львов 4:1 Ворскла - Рух Львов 2:0 Ворскла - КуПС 2:3 Ворскла - Днепр-1 2:2 КуПС - Ворскла 2:2 Минай - Ворскла 1:2 Ворскла - Десна 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 16 13 2 1 43 - 8 41
2. Шахтёр Донецк Заявка 15 12 2 1 40 - 8 38
3. Днепр-1 Заявка 16 11 1 4 29 - 16 34
4. Ворскла Заявка 16 9 4 3 29 - 17 31
5. Заря Заявка 15 9 2 4 34 - 18 29
6. Десна Заявка 16 7 3 6 18 - 22 24
7. Александрия Заявка 15 6 5 4 15 - 13 23
8. Верес Заявка 15 6 4 5 14 - 15 22
9. Металлист-1925 Заявка 15 6 1 8 16 - 24 19
10. Львов Заявка 16 4 4 8 12 - 23 16
11. Колос Ковалёвка Заявка 15 4 3 8 10 - 22 15
12. Рух Львов Заявка 14 3 4 7 13 - 20 13
13. Черноморец Од Заявка 16 2 5 9 17 - 36 11
14. Ингулец Заявка 14 2 4 8 11 - 25 10
15. Минай Заявка 16 1 7 8 11 - 25 10
16. Мариуполь Заявка 16 2 1 13 18 - 38 7
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 8 7 0 1 23 - 6 21
2. Днепр-1 Заявка 8 7 0 1 19 - 7 21
3. Ворскла Заявка 10 6 3 1 22 - 8 21
4. Динамо Киев Заявка 8 6 1 1 21 - 2 19
5. Заря Заявка 8 5 1 2 12 - 4 16
6. Верес Заявка 7 4 3 0 7 - 1 15
7. Десна Заявка 8 4 1 3 10 - 9 13
8. Металлист-1925 Заявка 7 4 0 3 12 - 13 12
9. Александрия Заявка 4 3 0 1 6 - 3 9
10. Рух Львов Заявка 6 2 3 1 6 - 6 9
11. Минай Заявка 9 1 5 3 8 - 12 8
12. Колос Ковалёвка Заявка 8 2 1 5 6 - 11 7
13. Львов Заявка 9 1 3 5 6 - 15 6
14. Черноморец Од Заявка 9 1 3 5 9 - 21 6
15. Ингулец Заявка 6 1 2 3 5 - 9 5
16. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Мариуполь Заявка 8 0 0 8 9 - 22 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 8 7 1 0 22 - 6 22
2. Шахтёр Донецк Заявка 7 5 2 0 17 - 2 17
3. Александрия Заявка 11 3 5 3 9 - 10 14
4. Заря Заявка 7 4 1 2 22 - 14 13
5. Днепр-1 Заявка 8 4 1 3 10 - 9 13
6. Десна Заявка 8 3 2 3 8 - 13 11
7. Ворскла Заявка 6 3 1 2 7 - 9 10
8. Львов Заявка 7 3 1 3 6 - 8 10
9. Колос Ковалёвка Заявка 7 2 2 3 4 - 11 8
10. Верес Заявка 8 2 1 5 7 - 14 7
11. Металлист-1925 Заявка 8 2 1 5 4 - 11 7
12. Мариуполь Заявка 8 2 1 5 9 - 16 7
13. Ингулец Заявка 8 1 2 5 6 - 16 5
14. Черноморец Од Заявка 7 1 2 4 8 - 15 5
15. Рух Львов Заявка 8 1 1 6 7 - 14 4
16. Минай Заявка 7 0 2 5 3 - 13 2
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    46'
    Рангел получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    1'
    Г О О О О Л - Гуцуляк Алексей бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 132
Днепр-1 59.8% (79)
X 30.3% (40)
Ворскла 9.8% (13)
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Где смотреть матч Днепр-1 5:1 Ворскла онлайн


Прогнозы на матч Днепр-1 5:1 Ворскла

Исход игры
Днепр-1
59.8% (79)
Ничья
30.3% (40)
Ворскла
9.8% (13)
Тотал 2.5
Больше
43.08% (56)
Меньше
56.92% (74)
Обе команды забьют
Да
68.46% (89)
Нет
31.54% (41)
Популярный счёт
2:1 Днепр-1
32.6% (43)
1:1 Ничья
25% (33)
1:0 Днепр-1
21.2% (28)
1:2 Ворскла
6.1% (8)
2:0 Днепр-1
4.5% (6)
0:0 Ничья
3% (4)
2:2 Ничья
1.5% (2)
0:2 Ворскла
1.5% (2)
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