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Украина: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Минай
0:1
Первый тайм: 15'

Стадион:
Динамо Киев
0'
0:1
11' Пенальти
Цыганков Виктор
12' Желтая карточка
 15'
1
Кучер
Даниил
33
Гончар
Игорь
25
Горин
Олег
19
Семенко
Андрей
89
Синегуб
Олег
17
Кныш
Данило
6
Петрусенко
Aлександр
7
Кулиев
Эльдар
8
Хахлев
Алексей
9
Билоног
Дмитрий
10
Ахмедзаде
Рустам
1
Бущан
Георгий
16
Миколенко
Виталий
13
Шабанов
Артём
25
Забарный
Илья
94
Кедзёра
Томаш
5
Сидорчук
Сергей
10
Шапаренко
Николай
29
Буяльский
Виталий
19
Гармаш
Денис
7
Вербич
Беньямин
15
Цыганков
Виктор
Минай
Динамо Киев

Ход матча

11'
0:1
Цыганков Виктор
12'
 

История личных встреч

Минай
Динамо Киев

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:4
К
0:2
К
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Минай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вишневский Олег 2 0.13
Ахмедзаде Рустам 2 0.13
Горин Олег 2 0.13
Байдал Антон 2 (1) 0.13
Селезнёв Евгений 1 0.07
Билоног Дмитрий 1 0.07
Кныш Данило 1 (1) 0.07
Хахлев Алексей 0 0
Гончар Игорь 0 0
Синегуб Олег 0 0
Коваленко Богдан 0 0
Динамо Киев
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цыганков Виктор 9 (4) 0.6
Буяльский Виталий 8 (1) 0.53
Гармаш Денис 7 0.47
Витиньо Витор V 3 0.2
Де Пена Карлос 2 0.13
Шапаренко Николай 2 0.13
Сидорчук Сергей 2 0.13
Тымчик Александр 1 0.07
Рамирес Эрик 1 0.07
Кулач Владислав 1 0.07
Кедзёра Томаш 1 0.07
Попов Денис II 1 0.07
Сирота Александр 1 0.07
Шкурин Илья 0 0
Миколенко Виталий 0 0
Караваев Александр 0 0
Андриевский Александр 0 0
Вербич Беньямин 0 0
Шепелев Владимир 0 0

Карточки

Минай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кулиев Эльдар 5 1
Ахмедзаде Рустам 4 1
Кныш Данило 5 0
Месхи Михаил 3 1
Селезнёв Евгений 4 0
Матич Мислав 4 0
Хахлев Алексей 3 0
Петрусенко Aлександр 3 0
Гончар Игорь 2 0
Кучер Даниил 2 0
Коваленко Богдан 2 0
Багайоко Сиака 2 0
Синегуб Олег 1 0
Байдал Антон 1 0
Кобак Эдвард 1 0
Горин Олег 1 0
Семенко Андрей 1 0
Динамо Киев
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шапаренко Николай 7 0
Сидорчук Сергей 4 0
Буяльский Виталий 3 0
Витиньо Витор V 3 0
Забарный Илья 3 0
Гармаш Денис 2 0
Андриевский Александр 2 0
Шабанов Артём 1 0
Бущан Георгий 1 0
Вербич Беньямин 1 0
Кедзёра Томаш 1 0
Де Пена Карлос 1 0
Цыганков Виктор 1 0
Тымчик Александр 1 0
Миколенко Виталий 1 0
Супряга Владислав 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
19
4 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
0
0%
1
5%
1-15
0
0%
5
26%
16-30
4
50%
4
21%
31-45
2
25%
5
26%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
2
25%
3
16%
76-90

Пропущено

10
7
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
2
29%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
1
14%
61-75
3
30%
3
43%
76-90

Забито

4
20
1 В 1-м тайме 13
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 6
12 Не забивали 8
1
25%
4
20%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
0
0%
7
35%
31-45
1
25%
2
10%
46-60
2
50%
2
10%
61-75
0
0%
3
15%
76-90

Пропущено

12
3
6 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 2
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
1
33%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
3
25%
1
33%
61-75
1
8%
1
33%
76-90

Забито

12
39
5 В 1-м тайме 23
7 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 10
6 Не забивали 2
1
8%
5
13%
1-15
0
0%
7
18%
16-30
4
33%
11
28%
31-45
3
25%
7
18%
46-60
2
17%
3
8%
61-75
2
17%
6
15%
76-90

Пропущено

22
10
10 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 7
2
9%
1
10%
1-15
4
18%
0
0%
16-30
4
18%
3
30%
31-45
4
18%
0
0%
46-60
4
18%
2
20%
61-75
4
18%
4
40%
76-90

Результаты последних матчей

Минай
(20 матчей)
5%
35%
60%
1 победа 7 ничьих 12 поражений
Минай - Колос Ковалёвка 1:1 Минай - Ингулец 2:2 Минай - Мариуполь 0:2 Днепр-1 - Минай 4:0
Рух Львов - Минай 2:2 Минай - Десна 0:0 Металлист-1925 - Минай 1:0 Минай - Львов 1:2 Ворскла - Минай 2:0 Минай - Черноморец Од 2:2 Минай - Шахтёр Донецк 1:1 Верес - Минай 1:0 Заря - Минай 1:1 Динамо Киев - Минай 2:0 Минай - Александрия 1:0 Минай - Ворскла 1:2 Минай - Шахтёр Донецк 0:4 Заря - Минай 1:0 Днепр-1 - Минай 3:0 Львов - Минай 1:0
Динамо Киев
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Динамо Киев - Бавария 1:2 Черноморец Од - Динамо Киев 1:6 Динамо Киев - Ворскла 1:2 Динамо Киев - Барселона 0:1
Мариуполь - Динамо Киев 2:3 Мариуполь - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Днепр-1 2:0 Барселона - Динамо Киев 1:0 Львов - Динамо Киев 1:4 Динамо Киев - Шахтёр Донецк 0:0 Бавария - Динамо Киев 5:0 Рух Львов - Динамо Киев 0:2 Шахтёр Донецк - Динамо Киев 3:0 Динамо Киев - Александрия 1:0 Динамо Киев - Бенфика 0:0 Металлист-1925 - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - Колос Ковалёвка 7:0 Динамо Киев - Десна 4:0 Ингулец - Динамо Киев 1:1 Интер Милан - Динамо Киев 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев 1:0 Заявка 16 13 2 1 42 - 8 41
2. Шахтёр Донецк Заявка 15 12 2 1 40 - 8 38
3. Днепр-1 Заявка 15 10 1 4 24 - 15 31
4. Ворскла Заявка 15 9 4 2 28 - 12 31
5. Заря Заявка 15 9 2 4 34 - 18 29
6. Александрия Заявка 15 6 5 4 15 - 13 23
7. Верес Заявка 15 6 4 5 14 - 15 22
8. Десна Заявка 15 6 3 6 17 - 22 21
9. Металлист-1925 Заявка 15 6 1 8 16 - 24 19
10. Львов Заявка 16 4 4 8 12 - 23 16
11. Колос Ковалёвка Заявка 15 4 3 8 10 - 22 15
12. Рух Львов Заявка 14 3 4 7 13 - 20 13
13. Черноморец Од Заявка 15 2 5 8 17 - 35 11
14. Ингулец Заявка 14 2 4 8 11 - 25 10
15. Минай 0:1 Заявка 16 1 7 8 11 - 24 10
16. Мариуполь Заявка 16 2 1 13 18 - 38 7
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 8 7 0 1 23 - 6 21
2. Ворскла Заявка 10 6 3 1 22 - 8 21
3. Динамо Киев 1:0 Заявка 8 6 1 1 21 - 2 19
4. Днепр-1 Заявка 7 6 0 1 14 - 6 18
5. Заря Заявка 8 5 1 2 12 - 4 16
6. Верес Заявка 7 4 3 0 7 - 1 15
7. Десна Заявка 8 4 1 3 10 - 9 13
8. Металлист-1925 Заявка 7 4 0 3 12 - 13 12
9. Александрия Заявка 4 3 0 1 6 - 3 9
10. Рух Львов Заявка 6 2 3 1 6 - 6 9
11. Минай 0:1 Заявка 9 1 5 3 8 - 11 8
12. Колос Ковалёвка Заявка 8 2 1 5 6 - 11 7
13. Львов Заявка 9 1 3 5 6 - 15 6
14. Черноморец Од Заявка 8 1 3 4 9 - 20 6
15. Ингулец Заявка 6 1 2 3 5 - 9 5
16. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Мариуполь Заявка 8 0 0 8 9 - 22 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев 1:0 Заявка 8 7 1 0 21 - 6 22
2. Шахтёр Донецк Заявка 7 5 2 0 17 - 2 17
3. Александрия Заявка 11 3 5 3 9 - 10 14
4. Заря Заявка 7 4 1 2 22 - 14 13
5. Днепр-1 Заявка 8 4 1 3 10 - 9 13
6. Ворскла Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
7. Львов Заявка 7 3 1 3 6 - 8 10
8. Колос Ковалёвка Заявка 7 2 2 3 4 - 11 8
9. Десна Заявка 7 2 2 3 7 - 13 8
10. Верес Заявка 8 2 1 5 7 - 14 7
11. Металлист-1925 Заявка 8 2 1 5 4 - 11 7
12. Мариуполь Заявка 8 2 1 5 9 - 16 7
13. Ингулец Заявка 8 1 2 5 6 - 16 5
14. Черноморец Од Заявка 7 1 2 4 8 - 15 5
15. Рух Львов Заявка 8 1 1 6 7 - 14 4
16. Минай 0:1 Заявка 7 0 2 5 3 - 13 2
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
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  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    12'
    Oleg Gorin получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Цыганков Виктор из команды Динамо Киев забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Минай
Ничья
Динамо Киев
25.82
8.10
1.16
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Минай 0:1 Динамо Киев онлайн


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