Украина: Премьер-лига 2021-2022
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Стадион: Авангард (Ужгород)
История личных встреч
Минай
Динамо Киев
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Минай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вишневский Олег
|2
|0.13
|Ахмедзаде Рустам
|2
|0.13
|Горин Олег
|2
|0.13
|Байдал Антон
|2 (1)
|0.13
|Селезнёв Евгений
|1
|0.07
|Билоног Дмитрий
|1
|0.07
|Кныш Данило
|1 (1)
|0.07
|Хахлев Алексей
|0
|0
|Гончар Игорь
|0
|0
|Синегуб Олег
|0
|0
|Коваленко Богдан
|0
|0
Динамо Киев
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цыганков Виктор
|9 (4)
|0.6
|Буяльский Виталий
|8 (1)
|0.53
|Гармаш Денис
|7
|0.47
|Витиньо Витор V
|3
|0.2
|Де Пена Карлос
|2
|0.13
|Шапаренко Николай
|2
|0.13
|Сидорчук Сергей
|2
|0.13
|Тымчик Александр
|1
|0.07
|Рамирес Эрик
|1
|0.07
|Кулач Владислав
|1
|0.07
|Кедзёра Томаш
|1
|0.07
|Попов Денис II
|1
|0.07
|Сирота Александр
|1
|0.07
|Шкурин Илья
|0
|0
|Миколенко Виталий
|0
|0
|Караваев Александр
|0
|0
|Андриевский Александр
|0
|0
|Вербич Беньямин
|0
|0
|Шепелев Владимир
|0
|0
Карточки
Минай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кулиев Эльдар
|5
|1
|Ахмедзаде Рустам
|4
|1
|Кныш Данило
|5
|0
|Месхи Михаил
|3
|1
|Селезнёв Евгений
|4
|0
|Матич Мислав
|4
|0
|Хахлев Алексей
|3
|0
|Петрусенко Aлександр
|3
|0
|Гончар Игорь
|2
|0
|Кучер Даниил
|2
|0
|Коваленко Богдан
|2
|0
|Багайоко Сиака
|2
|0
|Синегуб Олег
|1
|0
|Байдал Антон
|1
|0
|Кобак Эдвард
|1
|0
|Горин Олег
|1
|0
|Семенко Андрей
|1
|0
Динамо Киев
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шапаренко Николай
|7
|0
|Сидорчук Сергей
|4
|0
|Буяльский Виталий
|3
|0
|Витиньо Витор V
|3
|0
|Забарный Илья
|3
|0
|Гармаш Денис
|2
|0
|Андриевский Александр
|2
|0
|Шабанов Артём
|1
|0
|Бущан Георгий
|1
|0
|Вербич Беньямин
|1
|0
|Кедзёра Томаш
|1
|0
|Де Пена Карлос
|1
|0
|Цыганков Виктор
|1
|0
|Тымчик Александр
|1
|0
|Миколенко Виталий
|1
|0
|Супряга Владислав
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
19
4 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
0
0%
1
5%
1-15
0
0%
5
26%
16-30
4
50%
4
21%
31-45
2
25%
5
26%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
2
25%
3
16%
76-90
Пропущено
10
7
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
2
29%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
1
14%
61-75
3
30%
3
43%
76-90
Забито
4
20
1 В 1-м тайме 13
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 6
12 Не забивали 8
1
25%
4
20%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
0
0%
7
35%
31-45
1
25%
2
10%
46-60
2
50%
2
10%
61-75
0
0%
3
15%
76-90
Пропущено
12
3
6 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 2
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
1
33%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
3
25%
1
33%
61-75
1
8%
1
33%
76-90
Забито
12
39
5 В 1-м тайме 23
7 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 10
6 Не забивали 2
1
8%
5
13%
1-15
0
0%
7
18%
16-30
4
33%
11
28%
31-45
3
25%
7
18%
46-60
2
17%
3
8%
61-75
2
17%
6
15%
76-90
Пропущено
22
10
10 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 7
2
9%
1
10%
1-15
4
18%
0
0%
16-30
4
18%
3
30%
31-45
4
18%
0
0%
46-60
4
18%
2
20%
61-75
4
18%
4
40%
76-90
Результаты последних матчей
Минай
(20 матчей)
5%
35%
60%
1 победа 7 ничьих 12 поражений
Минай - Колос Ковалёвка 1:1 Минай - Ингулец 2:2 Минай - Мариуполь 0:2 Днепр-1 - Минай 4:0
Рух Львов - Минай 2:2 Минай - Десна 0:0 Металлист-1925 - Минай 1:0 Минай - Львов 1:2 Ворскла - Минай 2:0 Минай - Черноморец Од 2:2 Минай - Шахтёр Донецк 1:1 Верес - Минай 1:0 Заря - Минай 1:1 Динамо Киев - Минай 2:0 Минай - Александрия 1:0 Минай - Ворскла 1:2 Минай - Шахтёр Донецк 0:4 Заря - Минай 1:0 Днепр-1 - Минай 3:0 Львов - Минай 1:0
Динамо Киев
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Динамо Киев - Бавария 1:2 Черноморец Од - Динамо Киев 1:6 Динамо Киев - Ворскла 1:2 Динамо Киев - Барселона 0:1
Мариуполь - Динамо Киев 2:3 Мариуполь - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Днепр-1 2:0 Барселона - Динамо Киев 1:0 Львов - Динамо Киев 1:4 Динамо Киев - Шахтёр Донецк 0:0 Бавария - Динамо Киев 5:0 Рух Львов - Динамо Киев 0:2 Шахтёр Донецк - Динамо Киев 3:0 Динамо Киев - Александрия 1:0 Динамо Киев - Бенфика 0:0 Металлист-1925 - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - Колос Ковалёвка 7:0 Динамо Киев - Десна 4:0 Ингулец - Динамо Киев 1:1 Интер Милан - Динамо Киев 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|41 - 8
|38
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|40 - 8
|38
|3.
|Днепр-1
|Заявка
|15
|10
|1
|4
|24 - 15
|31
|4.
|Ворскла
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|28 - 12
|31
|5.
|Заря
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|34 - 18
|29
|6.
|Александрия
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|15 - 13
|23
|7.
|Верес
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|14 - 15
|22
|8.
|Десна
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|17 - 22
|21
|9.
|Металлист-1925
|Заявка
|15
|6
|1
|8
|16 - 24
|19
|10.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|10 - 22
|15
|11.
|Рух Львов
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|13 - 20
|13
|12.
|Львов
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|11 - 23
|13
|13.
|Черноморец Од
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|17 - 35
|11
|14.
|Ингулец
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|11 - 25
|10
|15.
|Минай
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|11 - 23
|10
|16.
|Мариуполь
|Заявка
|15
|2
|1
|12
|18 - 37
|7
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|23 - 6
|21
|2.
|Ворскла
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|22 - 8
|21
|3.
|Динамо Киев
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|21 - 2
|19
|4.
|Днепр-1
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|14 - 6
|18
|5.
|Заря
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 4
|16
|6.
|Верес
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|7 - 1
|15
|7.
|Десна
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 9
|13
|8.
|Металлист-1925
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|12 - 13
|12
|9.
|Александрия
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|10.
|Рух Львов
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|11.
|Минай
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|8 - 10
|8
|12.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 11
|7
|13.
|Львов
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|6 - 15
|6
|14.
|Черноморец Од
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 20
|6
|15.
|Ингулец
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|16.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Мариуполь
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|9 - 21
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|20 - 6
|19
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 2
|17
|3.
|Александрия
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|9 - 10
|14
|4.
|Заря
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|22 - 14
|13
|5.
|Днепр-1
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 9
|13
|6.
|Ворскла
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|7.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|4 - 11
|8
|8.
|Десна
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 13
|8
|9.
|Верес
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 14
|7
|10.
|Львов
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|11.
|Металлист-1925
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|4 - 11
|7
|12.
|Мариуполь
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 16
|7
|13.
|Ингулец
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 16
|5
|14.
|Черноморец Од
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 15
|5
|15.
|Рух Львов
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 14
|4
|16.
|Минай
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 13
|2
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
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Прогнозы на матч Минай - Динамо Киев
Исход игры
Минай
2.5% (1)
Ничья
0% (0)
Динамо Киев
97.5% (39)
Тотал 2.5
Больше
51.28% (20)
Меньше
48.72% (19)
Обе команды забьют
Да
30.77% (12)
Нет
69.23% (27)
Популярный счёт
0:2 Динамо Киев
47.5% (19)
0:3 Динамо Киев
20% (8)
1:2 Динамо Киев
15% (6)
1:3 Динамо Киев
10% (4)
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