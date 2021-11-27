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Украина: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Черноморец Од
0:1
Перерыв

Стадион:
Десна
0'
0:1
27' Гол
Тотовицкий Андрей
32' Желтая карточка
Болбат Сергей
40' Желтая карточка
Ванат Владислав
31
Кучерук
Владислав
9
Путря
Илья
2
Биловар
Кристиан
6
Кадири
Мохаммед
47
Вантух
Роман
7
Цитаишвили
Георгий
91
Михайленко
Николай
8
Вачиберадзе
Бека
5
Смирный
Евгений
10
Авагимян
Артур
74
Ванат
Владислав
72
Литовка
Игорь
17
Завийский
Тарас
3
Сафронов
Александр
4
Цымбалюк
Евгений
7
Болбат
Сергей
11
Калитвинцев
Владислав
15
Волошин
Викентий
8
Домбровский
Андрей
10
Тотовицкий
Андрей
90
Шевцов
Илья
28
Будковский
Филипп
Черноморец Од
Десна

История личных встреч

Черноморец Од
Десна

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
3:0
ПЛ
3:0
ПЛ
2:4
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
Р
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Черноморец Од
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авагимян Артур 4 0.25
Ванат Владислав 3 0.19
Михайленко Николай 2 0.13
Бугай Владислав 2 0.13
Смирный Евгений 2 0.13
Исаенко Евгений 1 0.06
Путря Илья 1 (1) 0.06
Цитаишвили Георгий 1 0.06
Тлумак Юрий 1 0.06
Вантух Роман 0 0
Кузык Денис 0 0
Десна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Безбородько Денис 7 0.44
Калитвинцев Владислав 3 0.19
Тотовицкий Андрей 3 0.19
Завийский Тарас 3 0.19
Будковский Филипп 1 0.06
Волошин Викентий 1 0.06
Картушов Егор 0 0
Юрченко Владлен 0 0

Карточки

Черноморец Од
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ванат Владислав 5 0
Белошевский Богдан 1 2
Путря Илья 4 0
Смирный Евгений 4 0
Брагару Максим 3 0
Кравченко Сергей 2 0
Вачиберадзе Бека 2 0
Авагимян Артур 2 0
Цитаишвили Георгий 2 0
Дубко Валерий 2 0
Михайленко Николай 2 0
Бугай Владислав 1 0
Вантух Роман 1 0
Сухоручко Даниил 1 0
Исаенко Евгений 1 0
Кучерук Владислав 1 0
Скорко Данил 1 0
Кузык Денис 1 0
Десна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Селин Евгений 4 1
Калитвинцев Владислав 3 0
Завийский Тарас 3 0
Болбат Сергей 3 0
Цымбалюк Евгений 3 0
Домбровский Андрей 3 0
Будковский Филипп 2 0
Сафронов Александр 2 0
Волошин Викентий 2 0
Картушов Егор 1 0
Литовка Игорь 1 0
Мисак Роман 1 0
Арвеладзе Леван 1 0
Дегтярёв Максим 1 0
Безбородько Денис 1 0
Ковтун Алексей 1 0
Жук Вадим 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
8
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
9 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
2
25%
16-30
3
30%
1
13%
31-45
2
20%
1
13%
46-60
2
20%
1
13%
61-75
2
20%
3
38%
76-90

Пропущено

19
12
7 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 5
0
0%
2
17%
1-15
3
16%
3
25%
16-30
4
21%
2
17%
31-45
2
11%
1
8%
46-60
4
21%
4
33%
61-75
6
32%
0
0%
76-90

Забито

9
10
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
11 Не забивали 9
0
0%
1
10%
1-15
3
33%
1
10%
16-30
1
11%
1
10%
31-45
3
33%
2
20%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
0
0%
5
50%
76-90

Пропущено

14
9
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
3
21%
2
22%
1-15
1
7%
2
22%
16-30
2
14%
2
22%
31-45
4
29%
1
11%
46-60
1
7%
1
11%
61-75
3
21%
1
11%
76-90

Забито

19
18
8 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 5
5 Не забивали 4
0
0%
1
6%
1-15
4
21%
3
17%
16-30
4
21%
2
11%
31-45
5
26%
3
17%
46-60
4
21%
1
6%
61-75
2
11%
8
44%
76-90

Пропущено

33
21
13 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 10
3
9%
4
19%
1-15
4
12%
5
24%
16-30
6
18%
4
19%
31-45
6
18%
2
10%
46-60
5
15%
5
24%
61-75
9
27%
1
5%
76-90

Результаты последних матчей

Черноморец Од
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Черноморец Од - Динамо Киев 1:6 Черноморец Од - Рух Львов 4:3 Ворскла - Черноморец Од 0:0 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 0:3
Черноморец Од - Львов 1:1 Черноморец Од - Верес 0:1 Колос Ковалёвка - Черноморец Од 2:1 Черноморец Од - Ингулец 1:1 Заря - Черноморец Од 3:0 Минай - Черноморец Од 2:2 Черноморец Од - Александрия 2:2 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 0:3 Мариуполь - Черноморец Од 2:3 Металлист-1925 - Черноморец Од 3:2 Черноморец Од - Днепр-1 0:3 Десна - Черноморец Од 3:0 Волынь - Черноморец Од 1:2 Черноморец Од - Альянс 0:2 Металлист-1925 - Черноморец Од 0:1 Черноморец Од - Кристалл Херсон 4:0
Десна
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Десна - Колос Ковалёвка 0:1 Львов - Десна 0:2 Шахтёр Донецк - Десна 4:1 Десна - Александрия 1:1
Минай - Десна 0:0 Заря - Десна 2:0 Десна - Металлист-1925 1:2 Десна - Рух Львов 1:0 Ворскла - Десна 2:2 Десна - Верес 0:4 Динамо Киев - Десна 4:0 Десна - Днепр-1 2:1 Десна - Ингулец 2:0 Мариуполь - Десна 1:2 Десна - Черноморец Од 3:0 Мариуполь - Десна 4:1 Ворскла - Десна 1:1 Десна - Колос Ковалёвка 2:2 Львов - Десна 1:0 Минай - Десна 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 16 13 2 1 43 - 8 41
2. Шахтёр Донецк Заявка 15 12 2 1 40 - 8 38
3. Днепр-1 Заявка 15 10 1 4 24 - 15 31
4. Ворскла Заявка 15 9 4 2 28 - 12 31
5. Заря Заявка 15 9 2 4 34 - 18 29
6. Десна 1:0 Заявка 16 7 3 6 18 - 22 24
7. Александрия Заявка 15 6 5 4 15 - 13 23
8. Верес Заявка 15 6 4 5 14 - 15 22
9. Металлист-1925 Заявка 15 6 1 8 16 - 24 19
10. Львов Заявка 16 4 4 8 12 - 23 16
11. Колос Ковалёвка Заявка 15 4 3 8 10 - 22 15
12. Рух Львов Заявка 14 3 4 7 13 - 20 13
13. Черноморец Од 0:1 Заявка 16 2 5 9 17 - 36 11
14. Ингулец Заявка 14 2 4 8 11 - 25 10
15. Минай Заявка 16 1 7 8 11 - 25 10
16. Мариуполь Заявка 16 2 1 13 18 - 38 7
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 8 7 0 1 23 - 6 21
2. Ворскла Заявка 10 6 3 1 22 - 8 21
3. Динамо Киев Заявка 8 6 1 1 21 - 2 19
4. Днепр-1 Заявка 7 6 0 1 14 - 6 18
5. Заря Заявка 8 5 1 2 12 - 4 16
6. Верес Заявка 7 4 3 0 7 - 1 15
7. Десна 1:0 Заявка 8 4 1 3 10 - 9 13
8. Металлист-1925 Заявка 7 4 0 3 12 - 13 12
9. Александрия Заявка 4 3 0 1 6 - 3 9
10. Рух Львов Заявка 6 2 3 1 6 - 6 9
11. Минай Заявка 9 1 5 3 8 - 12 8
12. Колос Ковалёвка Заявка 8 2 1 5 6 - 11 7
13. Львов Заявка 9 1 3 5 6 - 15 6
14. Черноморец Од 0:1 Заявка 9 1 3 5 9 - 21 6
15. Ингулец Заявка 6 1 2 3 5 - 9 5
16. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Мариуполь Заявка 8 0 0 8 9 - 22 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 8 7 1 0 22 - 6 22
2. Шахтёр Донецк Заявка 7 5 2 0 17 - 2 17
3. Александрия Заявка 11 3 5 3 9 - 10 14
4. Заря Заявка 7 4 1 2 22 - 14 13
5. Днепр-1 Заявка 8 4 1 3 10 - 9 13
6. Десна 1:0 Заявка 8 3 2 3 8 - 13 11
7. Ворскла Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
8. Львов Заявка 7 3 1 3 6 - 8 10
9. Колос Ковалёвка Заявка 7 2 2 3 4 - 11 8
10. Верес Заявка 8 2 1 5 7 - 14 7
11. Металлист-1925 Заявка 8 2 1 5 4 - 11 7
12. Мариуполь Заявка 8 2 1 5 9 - 16 7
13. Ингулец Заявка 8 1 2 5 6 - 16 5
14. Черноморец Од 0:1 Заявка 7 1 2 4 8 - 15 5
15. Рух Львов Заявка 8 1 1 6 7 - 14 4
16. Минай Заявка 7 0 2 5 3 - 13 2
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
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    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Ванат Владислав получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    32'
    Болбат Сергей получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Тотовицкий Андрей бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 133
Черноморец Од 33.8% (45)
X 35.3% (47)
Десна 30.8% (41)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Черноморец Од
Ничья
Десна
7.04
4.00
2.44
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Черноморец Од 0:1 Десна онлайн


Прогнозы на матч Черноморец Од 0:1 Десна

Исход игры
Черноморец Од
33.8% (45)
Ничья
35.3% (47)
Десна
30.8% (41)
Тотал 2.5
Больше
39.39% (52)
Меньше
60.61% (80)
Обе команды забьют
Да
73.48% (97)
Нет
26.52% (35)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.6% (46)
1:2 Десна
18% (24)
2:1 Черноморец Од
17.3% (23)
1:0 Черноморец Од
11.3% (15)
0:1 Десна
9.8% (13)
2:0 Черноморец Од
4.5% (6)
1:3 Десна
1.5% (2)
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