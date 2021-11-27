Украина: Премьер-лига 2021-2022
0:1
Перерыв
Стадион: Черноморец
0:1
27' ГолТотовицкий Андрей
32' Желтая карточкаБолбат Сергей
40' Желтая карточкаВанат Владислав
47
Вантух
Роман
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
47 Вантух РоманЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Кузык ДенисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мороз Юрий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Шевцов ИльяПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Мисак РоманВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Рябоконь Александр
Ход матча
27'
32'
40'
История личных встреч
Черноморец Од
Десна
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Черноморец Од
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Авагимян Артур
|4
|0.25
|Ванат Владислав
|3
|0.19
|Михайленко Николай
|2
|0.13
|Бугай Владислав
|2
|0.13
|Смирный Евгений
|2
|0.13
|Исаенко Евгений
|1
|0.06
|Путря Илья
|1 (1)
|0.06
|Цитаишвили Георгий
|1
|0.06
|Тлумак Юрий
|1
|0.06
|Вантух Роман
|0
|0
|Кузык Денис
|0
|0
Десна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Безбородько Денис
|7
|0.44
|Калитвинцев Владислав
|3
|0.19
|Тотовицкий Андрей
|3
|0.19
|Завийский Тарас
|3
|0.19
|Будковский Филипп
|1
|0.06
|Волошин Викентий
|1
|0.06
|Картушов Егор
|0
|0
|Юрченко Владлен
|0
|0
Карточки
Черноморец Од
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ванат Владислав
|5
|0
|Белошевский Богдан
|1
|2
|Путря Илья
|4
|0
|Смирный Евгений
|4
|0
|Брагару Максим
|3
|0
|Кравченко Сергей
|2
|0
|Вачиберадзе Бека
|2
|0
|Авагимян Артур
|2
|0
|Цитаишвили Георгий
|2
|0
|Дубко Валерий
|2
|0
|Михайленко Николай
|2
|0
|Бугай Владислав
|1
|0
|Вантух Роман
|1
|0
|Сухоручко Даниил
|1
|0
|Исаенко Евгений
|1
|0
|Кучерук Владислав
|1
|0
|Скорко Данил
|1
|0
|Кузык Денис
|1
|0
Десна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Селин Евгений
|4
|1
|Калитвинцев Владислав
|3
|0
|Завийский Тарас
|3
|0
|Болбат Сергей
|3
|0
|Цымбалюк Евгений
|3
|0
|Домбровский Андрей
|3
|0
|Будковский Филипп
|2
|0
|Сафронов Александр
|2
|0
|Волошин Викентий
|2
|0
|Картушов Егор
|1
|0
|Литовка Игорь
|1
|0
|Мисак Роман
|1
|0
|Арвеладзе Леван
|1
|0
|Дегтярёв Максим
|1
|0
|Безбородько Денис
|1
|0
|Ковтун Алексей
|1
|0
|Жук Вадим
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
8
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
9 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
2
25%
16-30
3
30%
1
13%
31-45
2
20%
1
13%
46-60
2
20%
1
13%
61-75
2
20%
3
38%
76-90
Пропущено
19
12
7 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 5
0
0%
2
17%
1-15
3
16%
3
25%
16-30
4
21%
2
17%
31-45
2
11%
1
8%
46-60
4
21%
4
33%
61-75
6
32%
0
0%
76-90
Забито
9
10
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
11 Не забивали 9
0
0%
1
10%
1-15
3
33%
1
10%
16-30
1
11%
1
10%
31-45
3
33%
2
20%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
0
0%
5
50%
76-90
Пропущено
14
9
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
3
21%
2
22%
1-15
1
7%
2
22%
16-30
2
14%
2
22%
31-45
4
29%
1
11%
46-60
1
7%
1
11%
61-75
3
21%
1
11%
76-90
Забито
19
18
8 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 5
5 Не забивали 4
0
0%
1
6%
1-15
4
21%
3
17%
16-30
4
21%
2
11%
31-45
5
26%
3
17%
46-60
4
21%
1
6%
61-75
2
11%
8
44%
76-90
Пропущено
33
21
13 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 10
3
9%
4
19%
1-15
4
12%
5
24%
16-30
6
18%
4
19%
31-45
6
18%
2
10%
46-60
5
15%
5
24%
61-75
9
27%
1
5%
76-90
Результаты последних матчей
Черноморец Од
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Черноморец Од - Динамо Киев 1:6 Черноморец Од - Рух Львов 4:3 Ворскла - Черноморец Од 0:0 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 0:3
Черноморец Од - Львов 1:1 Черноморец Од - Верес 0:1 Колос Ковалёвка - Черноморец Од 2:1 Черноморец Од - Ингулец 1:1 Заря - Черноморец Од 3:0 Минай - Черноморец Од 2:2 Черноморец Од - Александрия 2:2 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 0:3 Мариуполь - Черноморец Од 2:3 Металлист-1925 - Черноморец Од 3:2 Черноморец Од - Днепр-1 0:3 Десна - Черноморец Од 3:0 Волынь - Черноморец Од 1:2 Черноморец Од - Альянс 0:2 Металлист-1925 - Черноморец Од 0:1 Черноморец Од - Кристалл Херсон 4:0
Десна
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Десна - Колос Ковалёвка 0:1 Львов - Десна 0:2 Шахтёр Донецк - Десна 4:1 Десна - Александрия 1:1
Минай - Десна 0:0 Заря - Десна 2:0 Десна - Металлист-1925 1:2 Десна - Рух Львов 1:0 Ворскла - Десна 2:2 Десна - Верес 0:4 Динамо Киев - Десна 4:0 Десна - Днепр-1 2:1 Десна - Ингулец 2:0 Мариуполь - Десна 1:2 Десна - Черноморец Од 3:0 Мариуполь - Десна 4:1 Ворскла - Десна 1:1 Десна - Колос Ковалёвка 2:2 Львов - Десна 1:0 Минай - Десна 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|16
|13
|2
|1
|43 - 8
|41
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|40 - 8
|38
|3.
|Днепр-1
|Заявка
|15
|10
|1
|4
|24 - 15
|31
|4.
|Ворскла
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|28 - 12
|31
|5.
|Заря
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|34 - 18
|29
|6.
|Десна
|1:0 Заявка
|16
|7
|3
|6
|18 - 22
|24
|7.
|Александрия
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|15 - 13
|23
|8.
|Верес
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|14 - 15
|22
|9.
|Металлист-1925
|Заявка
|15
|6
|1
|8
|16 - 24
|19
|10.
|Львов
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|12 - 23
|16
|11.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|10 - 22
|15
|12.
|Рух Львов
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|13 - 20
|13
|13.
|Черноморец Од
|0:1 Заявка
|16
|2
|5
|9
|17 - 36
|11
|14.
|Ингулец
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|11 - 25
|10
|15.
|Минай
|Заявка
|16
|1
|7
|8
|11 - 25
|10
|16.
|Мариуполь
|Заявка
|16
|2
|1
|13
|18 - 38
|7
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|23 - 6
|21
|2.
|Ворскла
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|22 - 8
|21
|3.
|Динамо Киев
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|21 - 2
|19
|4.
|Днепр-1
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|14 - 6
|18
|5.
|Заря
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 4
|16
|6.
|Верес
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|7 - 1
|15
|7.
|Десна
|1:0 Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 9
|13
|8.
|Металлист-1925
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|12 - 13
|12
|9.
|Александрия
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|10.
|Рух Львов
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|11.
|Минай
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 12
|8
|12.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 11
|7
|13.
|Львов
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|6 - 15
|6
|14.
|Черноморец Од
|0:1 Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 21
|6
|15.
|Ингулец
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|16.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Мариуполь
|Заявка
|8
|0
|0
|8
|9 - 22
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|22 - 6
|22
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 2
|17
|3.
|Александрия
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|9 - 10
|14
|4.
|Заря
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|22 - 14
|13
|5.
|Днепр-1
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 9
|13
|6.
|Десна
|1:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 13
|11
|7.
|Ворскла
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|8.
|Львов
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|6 - 8
|10
|9.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|4 - 11
|8
|10.
|Верес
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 14
|7
|11.
|Металлист-1925
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|4 - 11
|7
|12.
|Мариуполь
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 16
|7
|13.
|Ингулец
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 16
|5
|14.
|Черноморец Од
|0:1 Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 15
|5
|15.
|Рух Львов
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 14
|4
|16.
|Минай
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 13
|2
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
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Прогнозы на матч Черноморец Од 0:1 Десна
Исход игры
Черноморец Од
33.8% (45)
Ничья
35.3% (47)
Десна
30.8% (41)
Тотал 2.5
Больше
39.39% (52)
Меньше
60.61% (80)
Обе команды забьют
Да
73.48% (97)
Нет
26.52% (35)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.6% (46)
1:2 Десна
18% (24)
2:1 Черноморец Од
17.3% (23)
1:0 Черноморец Од
11.3% (15)
0:1 Десна
9.8% (13)
2:0 Черноморец Од
4.5% (6)
1:3 Десна
1.5% (2)
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