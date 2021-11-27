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Украина: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Черноморец Од
0:1
Конец матча

Стадион:
Десна
0'
0:1
27' Гол
Тотовицкий Андрей
32' Желтая карточка
Болбат Сергей
40' Желтая карточка
Ванат Владислав
48' Желтая карточка
Вачиберадзе Бека
59' Желтая карточка
Вантух Роман
86' Желтая карточка
Дубко Валерий
90' Желтая карточка
Исаенко Евгений
90'+4
31
Кучерук
Владислав
9
Путря
Илья
2
Биловар
Кристиан
6
Кадири
Мохаммед
47
Вантух
Роман
7
Цитаишвили
Георгий
91
Михайленко
Николай
8
Вачиберадзе
Бека
5
Смирный
Евгений
10
Авагимян
Артур
74
Ванат
Владислав
72
Литовка
Игорь
17
Завийский
Тарас
3
Сафронов
Александр
4
Цымбалюк
Евгений
7
Болбат
Сергей
11
Калитвинцев
Владислав
15
Волошин
Викентий
8
Домбровский
Андрей
10
Тотовицкий
Андрей
90
Шевцов
Илья
28
Будковский
Филипп
Черноморец Од
Десна

История личных встреч

Черноморец Од
Десна

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
3:0
ПЛ
3:0
ПЛ
2:4
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
Р
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Черноморец Од
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авагимян Артур 4 0.25
Ванат Владислав 3 0.19
Михайленко Николай 2 0.13
Бугай Владислав 2 0.13
Смирный Евгений 2 0.13
Исаенко Евгений 1 0.06
Путря Илья 1 (1) 0.06
Цитаишвили Георгий 1 0.06
Тлумак Юрий 1 0.06
Вантух Роман 0 0
Кузык Денис 0 0
Десна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Безбородько Денис 7 0.44
Калитвинцев Владислав 3 0.19
Тотовицкий Андрей 3 0.19
Завийский Тарас 3 0.19
Будковский Филипп 1 0.06
Волошин Викентий 1 0.06
Картушов Егор 0 0
Юрченко Владлен 0 0

Карточки

Черноморец Од
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ванат Владислав 5 0
Белошевский Богдан 1 2
Путря Илья 4 0
Смирный Евгений 4 0
Вачиберадзе Бека 3 0
Дубко Валерий 3 0
Брагару Максим 3 0
Кравченко Сергей 2 0
Авагимян Артур 2 0
Вантух Роман 2 0
Цитаишвили Георгий 2 0
Исаенко Евгений 2 0
Михайленко Николай 2 0
Бугай Владислав 1 0
Сухоручко Даниил 1 0
Кучерук Владислав 1 0
Скорко Данил 1 0
Кузык Денис 1 0
Десна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Селин Евгений 4 1
Калитвинцев Владислав 3 0
Завийский Тарас 3 0
Болбат Сергей 3 0
Цымбалюк Евгений 3 0
Домбровский Андрей 3 0
Будковский Филипп 2 0
Сафронов Александр 2 0
Волошин Викентий 2 0
Картушов Егор 1 0
Литовка Игорь 1 0
Мисак Роман 1 0
Арвеладзе Леван 1 0
Дегтярёв Максим 1 0
Безбородько Денис 1 0
Ковтун Алексей 1 0
Жук Вадим 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
9
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
3
33%
16-30
3
30%
1
11%
31-45
2
20%
1
11%
46-60
2
20%
1
11%
61-75
2
20%
3
33%
76-90

Пропущено

20
12
8 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 5
0
0%
2
17%
1-15
4
20%
3
25%
16-30
4
20%
2
17%
31-45
2
10%
1
8%
46-60
4
20%
4
33%
61-75
6
30%
0
0%
76-90

Забито

9
10
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
12 Не забивали 10
0
0%
1
10%
1-15
3
33%
1
10%
16-30
1
11%
1
10%
31-45
3
33%
2
20%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
0
0%
5
50%
76-90

Пропущено

14
9
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
3
21%
2
22%
1-15
1
7%
2
22%
16-30
2
14%
2
22%
31-45
4
29%
1
11%
46-60
1
7%
1
11%
61-75
3
21%
1
11%
76-90

Забито

19
19
8 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 6
6 Не забивали 4
0
0%
1
5%
1-15
4
21%
4
21%
16-30
4
21%
2
11%
31-45
5
26%
3
16%
46-60
4
21%
1
5%
61-75
2
11%
8
42%
76-90

Пропущено

34
21
14 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 10
3
9%
4
19%
1-15
5
15%
5
24%
16-30
6
18%
4
19%
31-45
6
18%
2
10%
46-60
5
15%
5
24%
61-75
9
26%
1
5%
76-90

Результаты последних матчей

Черноморец Од
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Черноморец Од - Динамо Киев 1:6 Черноморец Од - Рух Львов 4:3 Ворскла - Черноморец Од 0:0 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 0:3
Черноморец Од - Львов 1:1 Черноморец Од - Верес 0:1 Колос Ковалёвка - Черноморец Од 2:1 Черноморец Од - Ингулец 1:1 Заря - Черноморец Од 3:0 Минай - Черноморец Од 2:2 Черноморец Од - Александрия 2:2 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 0:3 Мариуполь - Черноморец Од 2:3 Металлист-1925 - Черноморец Од 3:2 Черноморец Од - Днепр-1 0:3 Десна - Черноморец Од 3:0 Волынь - Черноморец Од 1:2 Черноморец Од - Альянс 0:2 Металлист-1925 - Черноморец Од 0:1 Черноморец Од - Кристалл Херсон 4:0
Десна
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Десна - Колос Ковалёвка 0:1 Львов - Десна 0:2 Шахтёр Донецк - Десна 4:1 Десна - Александрия 1:1
Минай - Десна 0:0 Заря - Десна 2:0 Десна - Металлист-1925 1:2 Десна - Рух Львов 1:0 Ворскла - Десна 2:2 Десна - Верес 0:4 Динамо Киев - Десна 4:0 Десна - Днепр-1 2:1 Десна - Ингулец 2:0 Мариуполь - Десна 1:2 Десна - Черноморец Од 3:0 Мариуполь - Десна 4:1 Ворскла - Десна 1:1 Десна - Колос Ковалёвка 2:2 Львов - Десна 1:0 Минай - Десна 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 16 13 2 1 43 - 8 41
2. Шахтёр Донецк Заявка 15 12 2 1 40 - 8 38
3. Днепр-1 1:0 Заявка 16 11 1 4 25 - 15 34
4. Ворскла 0:1 Заявка 16 9 4 3 28 - 13 31
5. Заря Заявка 15 9 2 4 34 - 18 29
6. Десна Заявка 16 7 3 6 18 - 22 24
7. Александрия Заявка 15 6 5 4 15 - 13 23
8. Верес Заявка 15 6 4 5 14 - 15 22
9. Металлист-1925 Заявка 15 6 1 8 16 - 24 19
10. Львов Заявка 16 4 4 8 12 - 23 16
11. Колос Ковалёвка Заявка 15 4 3 8 10 - 22 15
12. Рух Львов Заявка 14 3 4 7 13 - 20 13
13. Черноморец Од Заявка 16 2 5 9 17 - 36 11
14. Ингулец Заявка 14 2 4 8 11 - 25 10
15. Минай Заявка 16 1 7 8 11 - 25 10
16. Мариуполь Заявка 16 2 1 13 18 - 38 7
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 8 7 0 1 23 - 6 21
2. Днепр-1 1:0 Заявка 8 7 0 1 15 - 6 21
3. Ворскла 0:1 Заявка 10 6 3 1 22 - 8 21
4. Динамо Киев Заявка 8 6 1 1 21 - 2 19
5. Заря Заявка 8 5 1 2 12 - 4 16
6. Верес Заявка 7 4 3 0 7 - 1 15
7. Десна Заявка 8 4 1 3 10 - 9 13
8. Металлист-1925 Заявка 7 4 0 3 12 - 13 12
9. Александрия Заявка 4 3 0 1 6 - 3 9
10. Рух Львов Заявка 6 2 3 1 6 - 6 9
11. Минай Заявка 9 1 5 3 8 - 12 8
12. Колос Ковалёвка Заявка 8 2 1 5 6 - 11 7
13. Львов Заявка 9 1 3 5 6 - 15 6
14. Черноморец Од Заявка 9 1 3 5 9 - 21 6
15. Ингулец Заявка 6 1 2 3 5 - 9 5
16. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Мариуполь Заявка 8 0 0 8 9 - 22 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 8 7 1 0 22 - 6 22
2. Шахтёр Донецк Заявка 7 5 2 0 17 - 2 17
3. Александрия Заявка 11 3 5 3 9 - 10 14
4. Заря Заявка 7 4 1 2 22 - 14 13
5. Днепр-1 1:0 Заявка 8 4 1 3 10 - 9 13
6. Десна Заявка 8 3 2 3 8 - 13 11
7. Ворскла 0:1 Заявка 6 3 1 2 6 - 5 10
8. Львов Заявка 7 3 1 3 6 - 8 10
9. Колос Ковалёвка Заявка 7 2 2 3 4 - 11 8
10. Верес Заявка 8 2 1 5 7 - 14 7
11. Металлист-1925 Заявка 8 2 1 5 4 - 11 7
12. Мариуполь Заявка 8 2 1 5 9 - 16 7
13. Ингулец Заявка 8 1 2 5 6 - 16 5
14. Черноморец Од Заявка 7 1 2 4 8 - 15 5
15. Рух Львов Заявка 8 1 1 6 7 - 14 4
16. Минай Заявка 7 0 2 5 3 - 13 2
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Ванат Владислав получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    32'
    Болбат Сергей получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Тотовицкий Андрей бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 133
Черноморец Од 33.8% (45)
X 35.3% (47)
Десна 30.8% (41)
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Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Черноморец Од 0:1 Десна онлайн


Прогнозы на матч Черноморец Од 0:1 Десна

Исход игры
Черноморец Од
33.8% (45)
Ничья
35.3% (47)
Десна
30.8% (41)
Тотал 2.5
Больше
39.39% (52)
Меньше
60.61% (80)
Обе команды забьют
Да
73.48% (97)
Нет
26.52% (35)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.6% (46)
1:2 Десна
18% (24)
2:1 Черноморец Од
17.3% (23)
1:0 Черноморец Од
11.3% (15)
0:1 Десна
9.8% (13)
2:0 Черноморец Од
4.5% (6)
1:3 Десна
1.5% (2)
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