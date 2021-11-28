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Турция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Газиантеп
1:1
Первый тайм: 40'

Стадион:
Коньяспор
0'
5' Желтая карточка
Джилободжи Папи
0:1
7' Пенальти
Хауберт Гильерме
16' Желтая карточка
Мпоку Поль-Жозе
1:1
18' Гол
Колкер Стивен
27' Желтая карточка
Гювенч Гюнай
40'
1
Гювенч
Гюнай
15
Эрсой
Эртугрул
45
Колкер
Стивен
3
Джилободжи
Папи
70
Кициу
Стелиос
20
Нияз
Реджеп
21
Эрдоган
Доган
44
Максим
Александру
27
Мендиль
Хамза
94
Нуха
Дико
10
Демир
Мухаммет
13
Шехич
Ибрагим
89
Скубич
Нейц
4
Демирбаг
Адиль
5
Аничич
Марин
12
Хауберт
Гильерме
14
Дикмен
Сонер
18
Хаджиахметович
Амир
10
Гюрлер
Сердар
40
Мпоку
Поль-Жозе
7
Бютюки
Зюмер
17
Чикалеши
Сокол
Газиантеп
3-5-2
Коньяспор
4-2-3-1

Ход матча

5'
Джилободжи Папи
 
7'
0:1
Хауберт Гильерме
16'
 
Мпоку Поль-Жозе
18'
Колкер Стивен
1:1
27'
Гювенч Гюнай
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 5
  • 44 Владение мячом, % 56

История личных встреч

Газиантеп
Коньяспор

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

150%
3 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

С
0:0
К
2:1
С
1:0
С
3:1
С
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Газиантеп
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фигейредо Жоау 2 0.14
Колкер Стивен 2 0.14
Демир Мухаммет 2 (1) 0.14
Максим Александру 2 (1) 0.14
Сагаль Анхело 2 (1) 0.14
Меркель Александр 1 0.07
Джилободжи Папи 1 0.07
Нуха Дико 1 0.07
Мендиль Хамза 1 0.07
Эрдоган Доган 0 0
Пехливан Халиль 0 0
Коньяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чикалеши Сокол 4 0.29
Бардакчи Абдулкерим 3 0.21
Цекици Эндри 3 0.21
Гюрлер Сердар 2 0.14
Дикмен Сонер 2 0.14
Хауберт Гильерме 1 (1) 0.07
Бютюки Зюмер 1 0.07
Хассан Ахмед 1 0.07
Мпоку Поль-Жозе 1 0.07
Рахманович Амер 1 0.07
Хаджиахметович Амир 1 0.07
Михаляк Конрад 1 0.07
Скубич Нейц 0 0

Карточки

Газиантеп
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джилободжи Папи 4 0
Фигейредо Жоау 4 0
Мендиль Хамза 4 0
Сагаль Анхело 2 1
Максим Александру 3 0
Нияз Реджеп 3 0
Эрсой Эртугрул 3 0
Нуха Дико 2 0
Гювенч Гюнай 2 0
Озер Кенан 1 0
Колкер Стивен 1 0
Меркель Александр 1 0
Демир Мухаммет 1 0
Кициу Стелиос 1 0
Эрдоган Доган 1 0
Соялп Фуркан 1 0
Эль-Мессауди Ахмед 1 0
Тошка Алин 1 0
Коньяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бютюки Зюмер 4 0
Чалык Ахмет 4 0
Бардакчи Абдулкерим 3 0
Гюрлер Сердар 2 0
Скубич Нейц 2 0
Шехич Ибрагим 2 0
Чикалеши Сокол 2 0
Хаджиахметович Амир 2 0
Мпоку Поль-Жозе 1 0
Демирбаг Адиль 1 0
Рахманович Амер 1 0
Цекици Эндри 1 0
Ogulcan Ulgun 1 0
Хауберт Гильерме 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
6
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
2
22%
1
17%
61-75
2
22%
2
33%
76-90

Пропущено

3
4
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

6
15
2 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
1
17%
5
33%
1-15
1
17%
2
13%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
17%
1
7%
61-75
3
50%
4
27%
76-90

Пропущено

15
6
8 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
1
7%
1
17%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
4
27%
1
17%
31-45
1
7%
1
17%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
3
20%
3
50%
76-90

Забито

15
21
4 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 7
5 Не забивали 3
2
13%
5
24%
1-15
1
7%
5
24%
16-30
1
7%
1
5%
31-45
3
20%
2
10%
46-60
3
20%
2
10%
61-75
5
33%
6
29%
76-90

Пропущено

18
10
8 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
1
6%
2
20%
1-15
3
17%
1
10%
16-30
4
22%
1
10%
31-45
1
6%
2
20%
46-60
4
22%
1
10%
61-75
5
28%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Газиантеп
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Трабзонспор - Газиантеп 3:0 Газиантеп - Касымпаша 2:0 Галатасарай - Газиантеп 2:0 Газиантеп - Гиресунспор 1:1
Хатайспор - Газиантеп 2:1 Газиантеп - Алтай 4:1 Адана Демирспор - Газиантеп 4:0 Газиантеп - Истанбул Башакшехир 1:0 Сивасспор - Газиантеп 1:1 Газиантеп - Антальяспор 2:0 Малатьяспор - Газиантеп 2:0 Газиантеп - Бешикташ 0:0 Фатих Карагюмрюк - Газиантеп 3:2 Газиантеп - Герта 0:3 Майнц - Газиантеп 1:0 Динамо Киев - Газиантеп 3:2 Газиантеп - Аданаспор 0:0 Газиантеп - Истанбулспор 3:2 Хатайспор - Газиантеп 0:1 Газиантеп - Ризеспор 4:5
Коньяспор
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Коньяспор - Ризеспор 3:0 Гёзтепе - Коньяспор 0:2 Коньяспор - Фенербахче 2:1 Коньяспор - Кайсериспор 2:0
Галатасарай - Коньяспор 1:0 Коньяспор - Кеджиоренгюджю 2:0 Коньяспор - Аланьяспор 1:1 Касымпаша - Коньяспор 2:2 Коньяспор - Трабзонспор 2:2 Гиресунспор - Коньяспор 0:0 Коньяспор - Алтай 3:1 Коньяспор - Генчлербирлиги 0:3 Адана Демирспор - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Истанбул Башакшехир 2:1 Сивасспор - Коньяспор 0:1 Коньяспор - Антальяспор 1:0 Эрзурумспор - Коньяспор 1:2 Антальяспор - Коньяспор 0:0 Коньяспор - Трабзонспор 1:1 Гёзтепе - Коньяспор 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 13 10 3 0 27 - 11 33
2. Коньяспор 1:1 14 7 6 1 22 - 11 27
3. Хатайспор 13 8 2 3 23 - 10 26
4. Аланьяспор 14 7 3 4 20 - 22 24
5. Фенербахче 13 7 2 4 19 - 16 23
6. Фатих Карагюмрюк 13 6 4 3 21 - 16 22
7. Истанбул Башакшехир 14 7 1 6 20 - 16 22
8. Галатасарай 13 6 3 4 19 - 17 21
9. Адана Демирспор 14 5 5 4 20 - 18 20
10. Бешикташ 14 6 2 6 21 - 21 20
11. Антальяспор 14 5 3 6 18 - 20 18
12. Алтай 14 5 2 7 18 - 21 17
13. Кайсериспор 14 4 4 6 18 - 22 16
14. Гиресунспор 14 4 4 6 12 - 12 16
15. Газиантеп 1:1 14 4 4 6 15 - 20 16
16. Сивасспор 13 2 7 4 16 - 15 13
17. Малатьяспор 13 4 0 9 12 - 23 12
18. Гёзтепе 13 2 4 7 12 - 19 10
19. Ризеспор 14 3 1 10 12 - 27 10
20. Касымпаша 14 2 4 8 13 - 21 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коньяспор 1:1 7 5 2 0 15 - 6 17
2. Хатайспор 7 5 1 1 15 - 6 16
3. Истанбул Башакшехир 8 5 1 2 12 - 6 16
4. Бешикташ 8 5 1 2 15 - 11 16
5. Газиантеп 1:1 7 4 3 0 11 - 3 15
6. Трабзонспор 6 4 2 0 13 - 6 14
7. Антальяспор 8 4 1 3 13 - 10 13
8. Аланьяспор 6 4 1 1 14 - 9 13
9. Галатасарай 6 4 0 2 8 - 5 12
10. Фатих Карагюмрюк 6 3 3 0 12 - 5 12
11. Фенербахче 6 3 2 1 10 - 7 11
12. Адана Демирспор 7 3 2 2 9 - 5 11
13. Кайсериспор 6 3 2 1 10 - 5 11
14. Алтай 7 3 1 3 9 - 9 10
15. Ризеспор 7 3 1 3 8 - 8 10
16. Касымпаша 7 2 2 3 10 - 10 8
17. Гиресунспор 7 2 2 3 5 - 6 8
18. Сивасспор 7 1 5 1 10 - 7 8
19. Малатьяспор 7 2 0 5 9 - 16 6
20. Гёзтепе 6 1 0 5 2 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 7 6 1 0 14 - 5 19
2. Фенербахче 7 4 0 3 9 - 9 12
3. Аланьяспор 8 3 2 3 6 - 13 11
4. Хатайспор 6 3 1 2 8 - 4 10
5. Фатих Карагюмрюк 7 3 1 3 9 - 11 10
6. Коньяспор 1:1 7 2 4 1 7 - 5 10
7. Галатасарай 7 2 3 2 11 - 12 9
8. Адана Демирспор 7 2 3 2 11 - 13 9
9. Гиресунспор 7 2 2 3 7 - 6 8
10. Алтай 7 2 1 4 9 - 12 7
11. Гёзтепе 7 1 4 2 10 - 11 7
12. Истанбул Башакшехир 6 2 0 4 8 - 10 6
13. Малатьяспор 6 2 0 4 3 - 7 6
14. Антальяспор 6 1 2 3 5 - 10 5
15. Сивасспор 6 1 2 3 6 - 8 5
16. Кайсериспор 8 1 2 5 8 - 17 5
17. Бешикташ 6 1 1 4 6 - 10 4
18. Касымпаша 7 0 2 5 3 - 11 2
19. Газиантеп 1:1 7 0 1 6 4 - 17 1
20. Ризеспор 7 0 0 7 4 - 19 0
Лучшие коэффициенты
Газиантеп
Ничья
Коньяспор
2.45
3.31
3.07
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Газиантеп 1:1 Коньяспор онлайн


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