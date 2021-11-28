Турция: Суперлига 2021-2022
5' Желтая карточкаДжилободжи Папи
0:1
7' ПенальтиХауберт Гильерме
16' Желтая карточкаМпоку Поль-Жозе
1:1
18' ГолКолкер Стивен
27' Желтая карточкаГювенч Гюнай
2:1
52' ГолДемир Мухаммет
70' Желтая карточкаАничич Марин
2:2
72' ГолЧикалеши Сокол
3:2
86' ГолФигейредо Жоау
90' Желтая карточкаКициу Стелиос
20
Нияз
Реджеп
94
Нуха
Дико
89
Скубич
Нейц
14
Дикмен
Сонер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Нияз РеджепПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
94 Нуха ДикоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Джейлан ОгузЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
53 Тюрк ЮсуфНападающий
- Нападающий
-
26 Мирза Кихан
-
Главный тренер: Erol Bulut
- Основной состав
- Вратарь
-
89 Скубич НейцЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Дикмен СонерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Улудаг АлперЗащитник
- Полузащитник
-
28 Чагиран МусаПолузащитник
-
23 Цекици ЭндриПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ilhan Palut
Ход матча
7'
0:1
16'
18'
27'
52'
2:1
70'
72'
2:2
86'
3:2
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 8
-
5 Угловые 6
-
3 Офсайды 4
-
12 Нарушения правил 10
-
40 Владение мячом, % 60
История личных встреч
Газиантеп
Коньяспор
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
150%
3 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Газиантеп
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фигейредо Жоау
|3
|0.21
|Демир Мухаммет
|3 (1)
|0.21
|Максим Александру
|2 (1)
|0.14
|Колкер Стивен
|2
|0.14
|Сагаль Анхело
|2 (1)
|0.14
|Мендиль Хамза
|1
|0.07
|Меркель Александр
|1
|0.07
|Джилободжи Папи
|1
|0.07
|Нуха Дико
|1
|0.07
|Эрдоган Доган
|0
|0
|Пехливан Халиль
|0
|0
Коньяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чикалеши Сокол
|5
|0.36
|Бардакчи Абдулкерим
|3
|0.21
|Цекици Эндри
|3
|0.21
|Гюрлер Сердар
|2
|0.14
|Дикмен Сонер
|2
|0.14
|Хауберт Гильерме
|1 (1)
|0.07
|Бютюки Зюмер
|1
|0.07
|Хассан Ахмед
|1
|0.07
|Мпоку Поль-Жозе
|1
|0.07
|Рахманович Амер
|1
|0.07
|Хаджиахметович Амир
|1
|0.07
|Михаляк Конрад
|1
|0.07
|Скубич Нейц
|0
|0
Карточки
Газиантеп
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джилободжи Папи
|4
|0
|Фигейредо Жоау
|4
|0
|Мендиль Хамза
|4
|0
|Сагаль Анхело
|2
|1
|Максим Александру
|3
|0
|Нияз Реджеп
|3
|0
|Эрсой Эртугрул
|3
|0
|Кициу Стелиос
|2
|0
|Нуха Дико
|2
|0
|Гювенч Гюнай
|2
|0
|Озер Кенан
|1
|0
|Колкер Стивен
|1
|0
|Меркель Александр
|1
|0
|Демир Мухаммет
|1
|0
|Эрдоган Доган
|1
|0
|Соялп Фуркан
|1
|0
|Эль-Мессауди Ахмед
|1
|0
|Тошка Алин
|1
|0
Коньяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бютюки Зюмер
|4
|0
|Чалык Ахмет
|4
|0
|Бардакчи Абдулкерим
|3
|0
|Гюрлер Сердар
|2
|0
|Скубич Нейц
|2
|0
|Шехич Ибрагим
|2
|0
|Чикалеши Сокол
|2
|0
|Хаджиахметович Амир
|2
|0
|Аничич Марин
|1
|0
|Мпоку Поль-Жозе
|1
|0
|Демирбаг Адиль
|1
|0
|Рахманович Амер
|1
|0
|Цекици Эндри
|1
|0
|Ogulcan Ulgun
|1
|0
|Хауберт Гильерме
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
8
3 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
1
8%
1
13%
1-15
1
8%
3
38%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
2
17%
2
25%
61-75
3
25%
2
25%
76-90
Пропущено
5
7
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
20%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
40%
1
14%
61-75
2
40%
1
14%
76-90
Забито
6
15
2 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
10 Не забивали 8
1
17%
5
33%
1-15
1
17%
2
13%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
17%
1
7%
61-75
3
50%
4
27%
76-90
Пропущено
15
6
8 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
1
7%
1
17%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
4
27%
1
17%
31-45
1
7%
1
17%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
3
20%
3
50%
76-90
Забито
18
23
5 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 8
5 Не забивали 3
2
11%
6
26%
1-15
2
11%
5
22%
16-30
1
6%
1
4%
31-45
4
22%
2
9%
46-60
3
17%
3
13%
61-75
6
33%
6
26%
76-90
Пропущено
20
13
9 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
2
10%
2
15%
1-15
3
15%
2
15%
16-30
4
20%
1
8%
31-45
1
5%
3
23%
46-60
5
25%
1
8%
61-75
5
25%
4
31%
76-90
Результаты последних матчей
Газиантеп
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Трабзонспор - Газиантеп 3:0 Газиантеп - Касымпаша 2:0 Галатасарай - Газиантеп 2:0 Газиантеп - Гиресунспор 1:1
Хатайспор - Газиантеп 2:1 Газиантеп - Алтай 4:1 Адана Демирспор - Газиантеп 4:0 Газиантеп - Истанбул Башакшехир 1:0 Сивасспор - Газиантеп 1:1 Газиантеп - Антальяспор 2:0 Малатьяспор - Газиантеп 2:0 Газиантеп - Бешикташ 0:0 Фатих Карагюмрюк - Газиантеп 3:2 Газиантеп - Герта 0:3 Майнц - Газиантеп 1:0 Динамо Киев - Газиантеп 3:2 Газиантеп - Аданаспор 0:0 Газиантеп - Истанбулспор 3:2 Хатайспор - Газиантеп 0:1 Газиантеп - Ризеспор 4:5
Коньяспор
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Коньяспор - Ризеспор 3:0 Гёзтепе - Коньяспор 0:2 Коньяспор - Фенербахче 2:1 Коньяспор - Кайсериспор 2:0
Галатасарай - Коньяспор 1:0 Коньяспор - Кеджиоренгюджю 2:0 Коньяспор - Аланьяспор 1:1 Касымпаша - Коньяспор 2:2 Коньяспор - Трабзонспор 2:2 Гиресунспор - Коньяспор 0:0 Коньяспор - Алтай 3:1 Коньяспор - Генчлербирлиги 0:3 Адана Демирспор - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Истанбул Башакшехир 2:1 Сивасспор - Коньяспор 0:1 Коньяспор - Антальяспор 1:0 Эрзурумспор - Коньяспор 1:2 Антальяспор - Коньяспор 0:0 Коньяспор - Трабзонспор 1:1 Гёзтепе - Коньяспор 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|13
|10
|3
|0
|27 - 11
|33
|2.
|Хатайспор
|13
|8
|2
|3
|23 - 10
|26
|3.
|Коньяспор
|14
|7
|5
|2
|23 - 13
|26
|4.
|Аланьяспор
|14
|7
|3
|4
|20 - 22
|24
|5.
|Фенербахче
|13
|7
|2
|4
|19 - 16
|23
|6.
|Фатих Карагюмрюк
|13
|6
|4
|3
|21 - 16
|22
|7.
|Истанбул Башакшехир
|14
|7
|1
|6
|20 - 16
|22
|8.
|Галатасарай
|13
|6
|3
|4
|19 - 17
|21
|9.
|Адана Демирспор
|14
|5
|5
|4
|20 - 18
|20
|10.
|Бешикташ
|14
|6
|2
|6
|21 - 21
|20
|11.
|Газиантеп
|14
|5
|3
|6
|17 - 21
|18
|12.
|Антальяспор
|14
|5
|3
|6
|18 - 20
|18
|13.
|Алтай
|14
|5
|2
|7
|18 - 21
|17
|14.
|Кайсериспор
|14
|4
|4
|6
|18 - 22
|16
|15.
|Гиресунспор
|14
|4
|4
|6
|12 - 12
|16
|16.
|Сивасспор
|13
|2
|7
|4
|16 - 15
|13
|17.
|Малатьяспор
|13
|4
|0
|9
|12 - 23
|12
|18.
|Гёзтепе
|13
|2
|4
|7
|12 - 19
|10
|19.
|Ризеспор
|14
|3
|1
|10
|12 - 27
|10
|20.
|Касымпаша
|14
|2
|4
|8
|13 - 21
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Газиантеп
|7
|5
|2
|0
|13 - 4
|17
|2.
|Коньяспор
|7
|5
|2
|0
|15 - 6
|17
|3.
|Хатайспор
|7
|5
|1
|1
|15 - 6
|16
|4.
|Истанбул Башакшехир
|8
|5
|1
|2
|12 - 6
|16
|5.
|Бешикташ
|8
|5
|1
|2
|15 - 11
|16
|6.
|Трабзонспор
|6
|4
|2
|0
|13 - 6
|14
|7.
|Антальяспор
|8
|4
|1
|3
|13 - 10
|13
|8.
|Аланьяспор
|6
|4
|1
|1
|14 - 9
|13
|9.
|Галатасарай
|6
|4
|0
|2
|8 - 5
|12
|10.
|Фатих Карагюмрюк
|6
|3
|3
|0
|12 - 5
|12
|11.
|Кайсериспор
|6
|3
|2
|1
|10 - 5
|11
|12.
|Фенербахче
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|13.
|Адана Демирспор
|7
|3
|2
|2
|9 - 5
|11
|14.
|Алтай
|7
|3
|1
|3
|9 - 9
|10
|15.
|Ризеспор
|7
|3
|1
|3
|8 - 8
|10
|16.
|Касымпаша
|7
|2
|2
|3
|10 - 10
|8
|17.
|Гиресунспор
|7
|2
|2
|3
|5 - 6
|8
|18.
|Сивасспор
|7
|1
|5
|1
|10 - 7
|8
|19.
|Малатьяспор
|7
|2
|0
|5
|9 - 16
|6
|20.
|Гёзтепе
|6
|1
|0
|5
|2 - 8
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|7
|6
|1
|0
|14 - 5
|19
|2.
|Фенербахче
|7
|4
|0
|3
|9 - 9
|12
|3.
|Аланьяспор
|8
|3
|2
|3
|6 - 13
|11
|4.
|Хатайспор
|6
|3
|1
|2
|8 - 4
|10
|5.
|Фатих Карагюмрюк
|7
|3
|1
|3
|9 - 11
|10
|6.
|Галатасарай
|7
|2
|3
|2
|11 - 12
|9
|7.
|Коньяспор
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|8.
|Адана Демирспор
|7
|2
|3
|2
|11 - 13
|9
|9.
|Гиресунспор
|7
|2
|2
|3
|7 - 6
|8
|10.
|Алтай
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|11.
|Гёзтепе
|7
|1
|4
|2
|10 - 11
|7
|12.
|Истанбул Башакшехир
|6
|2
|0
|4
|8 - 10
|6
|13.
|Малатьяспор
|6
|2
|0
|4
|3 - 7
|6
|14.
|Антальяспор
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|15.
|Сивасспор
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|16.
|Кайсериспор
|8
|1
|2
|5
|8 - 17
|5
|17.
|Бешикташ
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|18.
|Касымпаша
|7
|0
|2
|5
|3 - 11
|2
|19.
|Газиантеп
|7
|0
|1
|6
|4 - 17
|1
|20.
|Ризеспор
|7
|0
|0
|7
|4 - 19
|0